Historia en 4 tiempos | Comenzó la semana de actos en el Hogar del Pensionista

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera 1976

La primera 9 de noviembre 1976. | La Región

Comenzó la semana de actos en el Hogar del Pensionista

Imagen del Hogar del Pensionista. | La Región

Se inició ayer en el Hogar del Pensionista de la Seguridad Social, en la calle Concejo, la llamada “Semana homenaje a nuestros mayores”, con motivo de la Semana Internacional que organiza el Servicio Social de Asistencia a los Pensionistas.

El programa de actos organizado ha sido iniciado ayer, a las siete, con la pronunciación del pregón de la misma a cargo de don Luis Osorio Espiñedo, vocal de la Junta y concejal del Ayuntamiento, que fue largamente aplaudido por su feliz intervención.

Para esta tarde, a las cuatro, está anunciada la celebración de un baile de sociedad, que amenizarán los “gaiteiros” de la Banda de Música del Regimiento.

Mañana, miércoles, ofrecerá un recital el Orfeón Unión Orensana.

(1976)

El portero Miguel Ángel habla para La Región

Fernández Sobrino entrevistando a Miguel Ángel. | La Región

El orensano Miguel Ángel, portero del Real Madrid y de la selección española, me concede unos minutos “de amigo a amigo” después del partido que el Real Madrid perdió ante el Celta en Balaídos.

-¿Qué le pasó en Balaídos al Madrid?

-Lo que le puede pasar en este caso a cualquier equipo. Que en un campo así no se puede hacer gran cosa.

-Lograste parar un penalty, pero Fenoy marcó en el rechace.

-El penalty es una jugada difícil para el portero, es a cara o cruz. Pienso que un penalty si se tira bien los porteros no tenemos nada que hacer. Insisto en que tuve suerte, pero no pude evitar el gol al final.

-Te has hecho con el puesto de portero en la selección española. Iríbar, medio centenar de partidos como internacional, ¿cuántos Miguel Ángel?

-No, no digas que me hice con el puesto, porque no es verdad. Llevo cuatro o cinco partidos, nada más. Iríbar sigue jugando y estoy seguro que volverá a la selección. Simplemente ha sucedido que cuando llegó el partido con Yugoeslavia el seleccionador consideró que yo estaba en mejor momento que José Ángel, pero en cualquier momento llegará de nuevo él. Yo no puedo desbancar a Iríbar porque hoy por hoy es único en España, y ha sentado una escuela que de momento nadie puede igualar.

Por poco no puedo ni despedirme. No hizo más que asomarse a la calle Miguel y una auténtica avalancha de gente joven a la caza del autógrafo del famoso. Por encima de las cabezas, un apretón de mano.

-Un abrazo a todos.

-De tu parte Miguel.

Entrevista de Fernández Sobrino (1976)

Conferencia del profesor Prieto-Castro en el Colegio de Abogados

Un momento de la conferencia | La Región

El profesor Prieto-Castro y Ferrándiz, académico de Jurisprudencia y catedrático, pronunció una conferencia sobre la “Inutilidad del Derecho Concursal Español”, invitado por el Colegio de Abogados con motivo de su fiesta patronal.

El profesor Prieto-Castro puso de manifiesto que los criterios de la legislación española en materia de quiebra no pueden tener validez en la actualidad a causa de los cambios operados en el país y en su economía desde hace siglo o siglo y medio, tiempo al que pertenecen la mayoría de disposiciones que rigen este proceso de ejecución general.

Manifestó que los criterios jurídicos no pueden hoy ser decisivos en esta materia, y que hay que ceder la primacía a los económicos, sociales y laborales, y en todo caso evitar, como viene sucediendo, la frustración casi generalizada de los derechos de los acreedores.

La brillante disertación del profesor Prieto-Castro fue seguida de un coloquio general, durante el que el conferenciante respondió amablemente a cuantas preguntas fueron formuladas por los asistentes.

(1976)

9 de noviembre de 1926 | Nuevo comité de Unión Patriótica en Orense

La Unión Patriótica en la provincia de Orense renueva su comité, que queda formado por los siguientes señores: Arturo Salgado Biempica (actual gobernador civil de Murcia y nuevo presidente), Julio Rodríguez Soto, Olegario Muñiz, Fernando Ramos Cerviño, Matías Bobillo, Antonio Diéguez Nóvoa, Arturo Pérez Serantes, Samuel González Movilla y Alfonso Carballo, renunciando a su cargo en dicho comité el señor Antonio Saco.

-En Pazos (Verín) contrajeron matrimonio la bella señorita Rosa Torres González, de Tamaguelos, y el ilustrado maestro de Pepín don Aurelio Álvarez Gómez, apadrinados por don Bernardo Feijóo y su hermana, doña Remedios.

-Saludamos en Orense al diputado provincial P. Joaquín Álvarez y al joven banquero de Trives don Bernardino Fernández Rodicio.

-La reina de España, Victoria Eugenia, almuerza con los reyes de Inglaterra en el Palacio de Buckingham.

-La persecución contra los católicos se recrudece en Méjico y un total de doce personas son fusiladas sin juicio previo en la ciudad de Colina.

9 de noviembre de 1951 | Homenaje a Ramón Menéndez Pidal

Nacieron en Orense: José Fernández González, Francisco Javier García, Ángeles Márquez Rodríguez, Fernando Merino Taboada, Ramón Santos Sotelo y Pilar Rodríguez Rodríguez.

-El joven de Carballino don Avelino Castro Vázquez aprueba la reválida en la Universidad de Santiago.

-Un socio de Unión Deportiva Orensana escribe a La Región “en nombre de muchos compañeros” para denunciar el estado de la cubierta de la grada de Preferencia del estadio del Couto, llena de goteras en plena época de lluvias obligando a los espectadores a abrir sus paraguas “bajo techo” para poder ver los partidos en condiciones.

-La Universidad Central de Madrid rinde homenaje al catedrático jubilado y actual presidente de la Real Academia Española, don Ramón Menéndez Pidal, en acto presidido por el ministro de Educación Nacional, don Joaquín Ruiz Jiménez, y el rector de la Universidad, don Pedro Laín Entralgo, con invitados ilustres como el duque de Alba o el escritor Wenceslao Fernández Flórez.

9 de noviembre de 1976 | Muere en accidente el torero “Carnicerito de Úbeda”

9 de noviembre de 1976. | La Región

El orensano don Manuel Chamoso Lamas, miembro del Consejo Superior de Cultura y Bellas Artes en Madrid, pide una ayuda de 200 mil pesetas para la adquisición de objetos destinados al Museo Etnográfico del Ribeiro.

-El torero Antonio Millán “Carnicerito de Úbeda” muere en accidente de tráfico en la carretera de Úbeda a Navas de San Juan, en Granada.

-(1) El portero orensano del Real

Madrid, Miguel Ángel, responde a las preguntas de La Región tras caer en Vigo ante el Celta (2-0).

-(2) Comenzó la semana de actos en el Hogar del Pensionista en Orense.

-(3) El académico y catedrático Prieto-Castro ofrece una conferencia en el Colegio de Abogados de Orense.

-El Calzados Layton se proclama campeón provincial juvenil de hockey en sala, al vencer en el partido decisivo al Gimnástico Orense.

-Nacieron en Orense: Mirian Menor Villanueva, Beatriz Bóveda Iglesias y Miguel Mourille Quijada.

9 de noviembre de 2001 | Adiós al periódico Diario 16

9 de noviembre de 2001. | La Región

La nadadora del Pabellón Ourense Paula Carballido bate el récord gallego de los 1.500 metros libres en prueba disputada en Carballo.

-El Grupo Voz cierra el emblemático Diario 16, uno de los periódicos más influyentes de la transición democrática fundado hace 25 años que llegó a tener una tirada media de cien mil ejemplares en los años 80, dejando en la calle a sus 118 trabajadores después de hacerse hace ahora cuatro años con la cabecera.

-La banda terrorista ETA “responde” a la desarticulación del Comando Madrid asesinando en Getxo al magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón, tiroteado en su coche por dos individuos cuando salía del garaje acompañado por su esposa. Lidón, de 50 años, casado y con dos hijos, se convierte en el primer magistrado asesinado por ETA en el País Vasco, y el séptimo de la carrera judicial en España.

-Los conocidos yogures de la marca Yoplait desaparecen del mercado español después de 30 años de actividad en nuestro país, cerrando sus plantas de Alcobendas y Alba de Tormes y dejando en la calle a 185 trabajadores.