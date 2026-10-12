Historia en 4 tiempos | Comienza la temporada de caza

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 12 de octubre de 1976. | La Región

Comienza la temporada de caza

Antonio Villarino Gómez., cazador. | La Región

Unas diez mil escopetas -dos mil en Orense y el resto en la provincia- están dispuestas para iniciar hoy día 12 la caza menor en toda clase de terrenos y especies, los jueves, domingos y festivos hasta el día 6 de enero de 1977. Hablamos sobre el tema con el cazador don Antonio Villarino Gómez, que caza desde los 16 años.

-¿Cómo es la caza hoy?

-Con el coto como protagonista, una nueva ley de 1970 que ha dejado sin terrenos para cazar. Pocos lugares, cada año menos. En Orense, de los 93 términos municipales que lo forman, están acotados, en su totalidad, unos cincuenta. El malestar entre los cazadores es extremo.

-Entonces ¿los cotos son beneficiosos o perjudiciales?

-Desde mi punto de vista creo que no aportan nada positivo para los cazadores a los que, sin excepción, cazar les cuesta ahora más dinero y quebraderos de cabeza. En cuanto a la conservación de la fauna los considero negativos, al menos estos de por aquí. Además los cotos han añadido combustibilidad al monte aunque parece que nadie está interesado en reconocerlo.

-Dado el corto período de caza, ¿su práctica resulta barata o cara?

-Puede decirse que resulta cara. Han subido las armas y la cartuchería, es difícil y costoso mantener un perro y solo en documentarse se van las 500 pesetas. Además: desplazamientos, comida, vestimenta, todo para unos treinta días entre jueves y festivos.

-¿Saldrá usted hoy al monte?

-Desde hace muchos años lo hago siempre, la caza es ilusión. Este año, venciendo el pesimismo y desmoralización, lo haré una vez más.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

Los maestros estudian sus problemas

Un momento de la reunión de profesores. | La Región

Con asistencia de numerosos profesores de EGB se celebró la anunciada reunión en el salón de actos de la Delegación provincial de Educación y Ciencia, con el representante orensano ante el Ministerio, don Antonio Rodríguez, quien dio a conocer a los presentes las respuestas concretas que en torno a diversos problemas ha dado el Ministerio de Educación y Ciencia a lo largo de las reu-

niones celebradas últimamente en Madrid.

Fueron temas, la representación, la calidad de la enseñanza, la gestión democrática, la cuestión retributiva, los problemas de los interinos, jubilaciones y amnistía para sancionados.

El Ministerio ha aceptado esta representación de base, a través de los centros locales, comarcales y provinciales, por lo que, respecto a Orense, la del señor Rodríguez es la única legal, aunque provisionalmente, pues los maestros podrán manifestarse por otra, dando el Ministerio toda clase de facilidades para la cesión de locales a este objeto. Sobre la calidad se abordó el tema del decreto de plantillas, que el Ministerio no pondrá en vigor, quedando vigentes los concursos de traslados y provisiones, pero se establecerá un reglamento para los centros, cuyos representantes intervendrán en los cursillos de traslados.

Sobre las retribuciones, el Ministerio se ha declarado incompetente, pero aplicará el complemento de dedicación plena con el cien por cien.

(1976)

Manuel Colmeiro, en Orense

Colmeiro con su esposa Emilia en Orense. | La Región

Manuel Colmeiro estuvo en nuestra ciudad, con motivo de la exposición de una colección de sus dibujos en Galería de Arte Souto.

Vino acompañado de su esposa Emilia y ambos fueron saludados por viejos y entrañables amigos orensanos, tanto pintores como escritores e intelectuales.

Hemos acudido a saludarle brevemente, pues también su estancia fue breve, ya que abandonó la ciudad a última hora de la tarde.

En la breve charla que con él hemos sostenido, nos explicó que su última instancia en Orense ha sido con motivo del fallecimiento de don Ramón Otero Pedrayo, y comenta que en medio de tanta gente no es fácil reconocerle.

Colmeiro continúa trabajando afanosamente en su pintura, a saltos entre París y Silleda. Se interesó por viejos amigos y compañeros artistas, para algunos de los cuales, hoy ausentes de la ciudad, dejó un cariñoso saludo.

Crónica de Alvarado

12 de octubre de 1926 - Orensanos beneficiados por familia numerosa

El médico titular de Carballino, don Enrique Arcos Fajardo, padre de nueve hijos, se beneficia de la ley y obtiene matrícula gratuita para tres de sus hijos en centros de enseñanza de Santiago, Madrid y Orense.

-El auxiliar de la Facultad de Farmacia en Santiago, el orensano don Joaquín Vaamonde Rodríguez, padre de 13 hijos, se beneficia también de la ley y obtiene matrícula gratuita para tres de sus hijos en centros de enseñanza de Santiago de Compostela.

-La señorita orensana Mercedes Docampo Lafuente obtiene el título de maestra a mérito en la Escuela Normal, recibiendo muchas felicitaciones su padre, el industrial en Orense don Manuel, y su tío, el párroco de Pereda, don José.

-Los alumnos orensanos Boris Bobillo, Esther García y Lolita Rego obtienen brillantes notas en el Conservatorio de Madrid, un éxito para su profesora doña Dolores Alarcón, viuda de Izquierdo.

-Fallece en el Incio la condesa de Campomanes, doña Ignacia Rodríguez de Campomanes y Caro, propietaria del balneario de la localidad y madre política del exministro don Rafael Gasset.

12 de octubre de 1951 -El Athletic de Bilbao, el club “más querido”

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Marcial Gándara Salgado y esposa Carmen Fernández Araujo y dos hijos menores, Alfonso Fernández González, Antonio Blanco González y esposa Hortensia González Gómez, Eloy Barrio Delgado, Guillermo Bartolomé Migueláñez, Jesús Álvarez Gardón, Carmen Álvarez Alonso, Francisco Estévez Cotado, Juan Paz Fernández, Severino Gil Cibeira, Modesto Castro Sánchez, Manuel Fernández Penín, Luisa Fernández Diéguez y Isabel Domínguez González.

-En la localidad de Lobios contrajeron matrimonio la señorita Margarita Tejada Lorenzo y don Manuel Conde Corbal, apadrinados por el padre de la novia don Jaime Tejada Rodríguez y la madre del novio doña Trinidad Corbal, viuda de Conde.

-Según una encuesta a nivel nacional el Athletic de Bilbao es el club de fútbol español que cuenta con mayores simpatías, y su delantero Zarra el jugador que goza de más popularidad. Tras el club bilbaíno van, por este orden, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.

12 de octubre de 1976 - Desgraciado accidente laboral en la calle General Franco

12 de octubre de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Elvira Llavero Silva, Fernando Justo Varela, Francisco Domínguez Losada, Julio González Iglesias, Rubén Rodríguez Taboada y María Oliveira González.

-Un empleado de la ferretería El Jardín, en Orense, fallece al caerle encima una chapa de madera que descargaba de un camión en un almacén que la ferretería tiene en la calle General Franco, al parecer por el efecto del viento que tras sí dejó el paso de un autobús.

-El diario La Región se vende hoy con el sobreprecio de una peseta, destinado íntegramente al Día del Vendedor jubilado de Prensa.

-(1) Los maestros orensanos estudian sus problemas en el salón de actos de la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

-(2) Cerca de diez mil cazadores comienzan la temporada de caza en la provincia, de la que nos habla don Antonio Villarino Gómez.

-(3) El pintor Colmeiro visita Orense acompañado de su esposa Emilia con motivo de una exposición de sus dibujos en la Galería de Arte Souto.

-La actriz Elizabeth Taylor y el ex secretario de la Armada estadounidense, John Varner, anuncian su compromiso matrimonial.

12 de octubre de 2001 - Premio para Marta Míguez

12 de octubre 2001. | La Región

La Fundación Otero Pedrayo inaugura en el Instituto Otero Pedrayo una muestra a base de paneles que expone diferentes facetas de la vida y obra del patriarca de las Letras Gallegas, con motivo del 25 aniversario de su muerte. La muestra pasará luego por Verín y Allariz.

-La atleta ourensana Marta Míguez obtiene uno de los premios Airtel que distingue a los doce mejores atletas españoles de la temporada. Los primeros puestos fueron para la fondista Marta Domínguez y el mediofondista Iván Rodríguez, que recibieron cuatro millones de pesetas cada uno, mientras que nuestra lanzadora de jabalina ocupó el séptimo puesto y recibió un premio de 600 mil pesetas.

-El Barcelona vence al Olympique Lyon en la Liga de Campeones por 2-0 con goles de Kluivert y Rivaldo, un triunfo clave para seguir con opciones en la fase de grupos.

-El director de cine Martin Scorsese aplaza el estreno de su película “Gangs of New York” al próximo año, debido a los atentados del 11 de septiembre. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis sobre los orígenes del crimen organizado en Nueva York en el siglo XIX, iba a estrenarse en la próxima Navidad.