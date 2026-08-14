Historia en 4 tiempos | La Comisión de Fiestas de El Puente entrega un cheque a la Guardia Civil

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 14 de agosto de 1976 de La Región | La Región

La Comisión de Fiestas de El Puente entrega un cheque a la Guardia Civil

Momento de la entrega del cheque.

Un cheque por valor de 195.885 pesetas fue entregado ayer por la Comisión de Fiestas del Puente a la Guardia Civil. Esta cantidad corresponde al valor del coche que fue sorteado por la Comisión de Fiestas del Puente, y cuyo premio correspondió al número 22599, propiedad de la Guardia Civil.

Al acto de entrega del cheque asistieron el comandante segundo jefe, señor Ramos, y el teniente de Tráfico, señor Ferreiro, además de la Comisión de Fiestas, presidida por el señor Diz Ojea.

El valor del cheque cobrado ayer será utilizado en la compra de televisores en color y otros objetos destinados a ser utilizados en la Comandancia para uso común de los miembros de la misma.

(1976)

Cabanillas, Fraga y Robles Piquer, en Oseira

En el centro de la imagen, Pío Cabanillas departe con Eulogio Gómez Franqueira. | La Región

Los exministros Pío Cabanillas Gallas, Manuel Fraga Iribarne y Carlos Robles Piquer han pasado el día de ayer en la provincia de Orense, donde han mantenido una serie de contactos de carácter personal.

Los tres exministros se reunieron a media en el monasterio cisterciense de Oseira con un grupo reducido de personas, abordando temas referentes a la actualidad política española y gallega.

Hacia las dos de la tarde, los exministros y un grupo de unos cuarenta amigos y simpatizantes iniciaron un almuerzo en una dependencia del mismo monasterio. Solo estaba autorizado el acceso de los invitados, y los informadores tuvieron que limitarse a permanecer en las cercanías del recinto.

El almuerzo, que transcurrió con gran cordialidad y animación, estuvo compuesto por empanada de xoubas, cabrito asado, tartas de almendra y manzana, vinos tinto y blanco de Beade y pan de Cea. Según hemos logrado saber, únicamente se trataron temas de carácter personal, y solo a los postres los exministros dirigieron unas breves palabras a los comensales.

(1976)

“Basilio Álvarez es un personaje muy complejo”

José Antonio Durán.

José Antonio Durán, autor entre otras publicaciones de “El primer Castelao”, y reciente ganador del premio Fernández Latorre por su trabajo sobre “Agrarios del minifundio, la prensa agraria”, se encuentra estos días en Orense trabajando en la colección de La Región, en busca de datos sobre el orensano líder del movimiento agrarista, Basilio Álvarez.

-¿Cuál fue el papel de Basilio Álvarez en esta etapa del agrarismo que investigas ahora, a partir de 1912?

-Formidable. Durante toda la primera etapa había focos y luchas de mucha envergadura, pero lo cierto es que no se había logrado rebasar más que ámbitos muy concretos. Basilio intentó convertir el agrarismo en un movimiento regionalista y de carácter gallego. Para eso actuará en toda Galicia: en Rianxo, en La Estrada, Padrón, Valle Miñor y en toda la provincia de Orense. Será la primera vez que el agrarismo va a tomar un verdadero pronunciamiento gallego.

-¿Basilio tiene una idea política o se mueve por razones sociales, de justicia o de apostolado?

-Es un personaje muy complejo y de gran oscuridad ideológica, pero rebasa con mucho el marco de las luchas locales y del anticaciquismo local. Es sobre todo un agitador que funciona por intuiciones con una extraordinaria brillantez y con una gran capacidad para movilizar gente, aunque luego tenía muchas dificultades para organizar lo que antes había movilizado.

Entrevista de Maribel Outeiriño

(1976)

14 de agosto de 1926 - La rebelión en Rusia se extiende al Ejército

Pasa unos días en Trives el bizarro comandante jefe de una de las banderas del Tercio, don Álvaro Sueiro Villarino, acompañado de su madre doña Encarnación Villarino.

-En Carballeda de Valdeorras fue pedida la mano de la bella señorita Salvadora Ramos para el joven propietario don Toribio Vidal.

-En Ginzo, y por el acaudalado propietario de Rio de Janeiro don Isidro Barbeito, ha sido pedida para su hijo don Manuel, la mano de la gentil y encantadora señorita Coral Nieto Oliva, hermana de don Antonio y don Celso, del comercio de aquella villa.

-Por el presbítero don Augusto Babarro y para su hermano el industrial don Marcial, ha sido pedida la mano de la encantadora y distinguida señorita Etelvina Collado, perteneciente a apreciable familia de Oviedo.

-El movimiento revolucionario que comenzó en la ciudad ucraniana de Odessa contra el régimen soviético se extiende por otras zonas de Rusia, y un total de 700 aviadores militares se niegan a cumplir la orden de bombardear a las regiones rebeldes, aunque la censura no permite conocer la exactitud de lo sucedido.

14 de agosto de 1951 - Stalin casa a su hija “por todo lo alto”

Nacieron en Orense: Carmen Garrido Rodríguez, José Núñez Iglesias y Juan Fernández Vázquez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Ceferino

Reigada y esposa Amelia Reigada Gallego, Teresa Fernández Fernández, Bernardino Janeiro Otero, Agustina Fernández Losada, Antonio Díaz Vega, Ramón Berjano Gómez, Manuel Álvarez Álvarez, Matilde Ruiz Casas, José Ruiz Casas y Edelmiro Losada Ogea.

-En Cobas (Luintra) se casaron la señorita Olguita Dopazo Gómez y don Gerardo Álvarez Sánchez, apadrinados por la madre del novio, doña Luz Sánchez, y el padre de la novia, don Emilio Dopazo Fernández.

-Sale a la calle el nuevo número trimestral de Posío Arte y Letras, con colaboraciones de, entre otros, Ramón Otero Pedrayo, J. Luis López Cid, J. Ferro Couselo, Cristino Bravo Mateos o Matilde G. de Lloria.

-La prensa británica asegura que la boda de la hija de Stalin, el líder de la Unión Soviética, fue de todo menos “comunista”, con quince días de fiesta, comida servida en los platos de oro del antiguo Zar de Rusia, y un coste estimado de 280 mil dólares.

14 de agosto de 1976 - Fallece el actor Mariano Ozores

Titulares de La Región del 14 de agosto de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Alberto Pavón Flores, Sonia Vidal Paradela, Beatriz Hervella Nogueira, Margarita González Fernández, Rebeca Seoane Estévez, Manuel Sanmiguel Dapena, Guillermo Rodríguez García, César Pérez Santiago y Sonia Bouzas Barreiro.

-Don Jesús Miguel García Lago es nombrado cónsul honorario de Panamá en Orense, con oficina consular en el número 5 de la calle José Antonio (Paseo).

-(1) La Comisión de Fiestas de El Puente entrega un cheque a la Guardia Civil.

-(2) Los exministros Pío Cabanillas, Manuel Fraga y Carlos Robles Piquer comparten almuerzo con unas cuarenta personas en el monasterio de Oseira.

-(3) El historiador José Antonio Durán bucea estos días en la colección de La Región en busca de datos sobre el líder agrarista orensano Basilio Álvarez.

-El conocido actor Mariano Ozores, fundador de la dinastía artística Ozores y padre de los también actores José Luis (fallecido), Antonio y Mariano, muere en Madrid a los 86 años víctima de una leucemia.

14 de agosto de 2001 - Demasiadas terrazas en el Paseo

Titulares de La Región del 14 de agosto del 2001 | La Región

El aumento de las terrazas en el Paseo suscita descontento entre vecinos y comerciantes, que consideran que el número es excesivo y dificultan enormemente el paso, mientras el Concello sostiene que la situación “no es grave” y apela a la “cultura de terrazas” que siempre ha habido en Ourense. El Paseo cuenta actualmente con treinta mesas en el tramo entre Capitán Eloy y Cardenal Quiroga, mientras que en Ourense hay autorizados un total de 816 veladores (mesa y cuatro sillas) a 115 establecimientos.

-El Deportivo de La Coruña gana su propio trofeo Teresa Herrera al vencer en la final al Real Madrid por 2-1, con goles de Makaay y Diego Tristán para los coruñeses y de Figo para los blancos.

-El marchador Jesús García Bragado logra la segunda medalla para España en los Mundiales de Edmonton, plata en los 50 kilómetros marcha, su tercera medalla en unos Mundiales.

-Nueve personas resultan heridas, una de ellas de extrema gravedad, al ser arrolladas por uno de los coches que participaban en el Rally Ciudad de Ávila.