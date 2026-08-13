Historia en 4 tiempos | Dos avionetas vigilan los incendios

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 13 de agosto de 1976.

El billar orensano está de luto

A la derecha, Anastasio Bartolomé Sobrino en una entrega de trofeos.

(2) Triste fue la noticia, cual reguero de pólvora se extendió por la ciudad. Anastasio Bartolomé Sobrino ha muerto. Pierde el billar orensano a uno de sus más fuertes colaboradores.

Ostentaba el cargo de presidente del colegio de árbitros orensano, desde su fundación. Su entrega, su jovial carácter y su trato para con los demás, le habían hecho acreedor a los mayores elogios de todos los que le tratábamos.

En los encuentros difíciles de billar, Bartolomé los dirigía siempre con su peculiar estilo y sapiencia, además de su clarividencia y honradez, dejando contentos siempre a los contendientes.

También era frecuente ver a Bartolo disputando sus partidas billarísticas con Cepeda, Santorum, Miranda, Varela y Gómez, siempre alegre con sus chistes y buen compañerismo.

Ahora Bartolo -como le llamábamos sus amigos- se ha ido para siempre, pero estamos seguros que allí, en el Cielo, estará haciendo su mejor partida, porque también le esperan otros grandes del billar orensano, que Dios quiso llevar antes que a él.

Bartolo, tus amigos los que aquí quedamos, no te olvidaremos jamás, y en nuestras oraciones pediremos al Señor por tu alma, para que te acoja en su seno.

Expresamos nuestra condolencia a su familia y de manera especial a su viuda e hijos.

Obituario de Familia billarística orensana

(1976)

Dos avionetas vigilan los incendios

El piloto Juan José Navacerrada y un mecánico revisan el avión.

(1) Llegó a mis oídos. Un campo de aviación en Orense.

Una pista de tierra paralela a la carretera entre Arnuiz y Los Milagros se ha elegido como base de las avionetas contratadas por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) para colaborar en la localización y extinción de incendios forestales durante el verano.

La improvisada base de aterrizaje ha sido visitada por muchísimos curiosos que han visto evolucionar las avionetas despegando y tomando tierra, algunas veces sin bajarse de sus coches.

Dos jóvenes pilotos, Juan José Navacerrada y Luis Echevarría, están a cargo de las dos avionetas.

-¿Es peligrosa esta tarea?

-Las condiciones de esta pista de despegue no son las de un campo de aviación o de un aeródromo. Está irregular, es estrecha, limitada en su longitud, y hay una masa de pinos al final.

-¿Más peligros apagando fuegos o sembrando y fumigando en planicies y marismas?

-Más peligro en los incendios, pues para que sea efectiva el agua sobre el fuego has de meterte prácticamente entre el humo donde te quedas ciego y se originan, debido al calor fuerte, turbulencias.

-¿Eficacia de estos aparatos?

-Son maniobreros, repostan continuamente con alrededor de los 1.000 litros de agua, pero no apagan por sí mismos. Hacemos una pasada lo más baja posible, soltamos el agua, el fuego queda muerto. Pero inmediatamente han de entrar en funcionamiento la gente de tierra para que la eficacia sea plena.

Crónica de A. Outeiriño Míguez

(1976)

Premio ciclista Cuprosán de La Rúa

Agostinho y Martos, los dos grandes protagonistas de la prueba.

(3) Se disputó el premio ciclista de La Rúa, con la denominación general de Cuprosán. Una prueba más, un éxito más, con cuatro momentos destacados:

La subida a Trives, que aporta unas soberbias panorámicas sobre todo en los populares y conocidos Codos de las inmediaciones del Bibey, que los ciclistas suben con gran esfuerzo.

La máxima dificultad en el descenso está en Manzaneda. Se corona el alto de Trives, pero tras el ligero descanso hasta Cobas, comienza de nuevo la subida. Interminable. Parece que está cerca pero sigue lejos.

El máximo favorito de la prueba, el portugués Agostinho, del equipo Teka, es uno de los grandes del pelotón internacional, con destacadas actuaciones en el Tour de Francia. “Esta subida -me comentó refiriéndose a Manzaneda- nada tiene que envidiar a muchas de las más importantes del Tour”.

En el último instante de la prueba, Martos dio la sorpresa al ganar a Agostinho, al que sorprendió en el circuito final. Agostinho lideró la última parte de la prueba con gran superioridad, incluso aparentando poco esfuerzo. Pero tomó mal la curva final, y Martos, que no contaba en los planes de nadie, hizo lo imposible en la meta de La Rúa.

En fin, una prueba más en La Rúa, y un nuevo éxito de organización y público, de la que los valdeorreses tienen que sentirse orgullosos, con Santos, Celín y Antolín al frente.

Crónica de Fernández Sobrino

(1976)

13 de agosto de 1926 - Levantamiento contra el Gobierno soviético

Los guardias de Seguridad denuncian a dos hombres, vecinos de Orense y Lovios, por reclutar viajeros en la Estación de Ferrocarril.

-En la plaza de la Constitución de Orense le fueron sustraídos del chaleco a un vecino de Soutopenedo la cantidad de 20 pesetas en monedas de 5 pesetas.

-Salió para Vigo el culto abogado don Carlos Taboada Tundidor con su distinguida esposa e hijas.

-Salió para Avión el arquitecto del Catastro don Antonio Alonso Vargas.

-Don Manuel Gómez, de Baños de Molgas, es sancionado con 50 pesetas por tenencia de jamones en condiciones nocivas.

-Don Santos Rivero, del comercio de La Rúa, es multado con 100 pesetas por tener sopa coloreada artificialmente sin llenar los requisitos y por tenencia de bacalao en condiciones nocivas.

-La ciudad de Odessa, en Ucrania, se rebela contra el gobierno soviético y se libran grandes combates en las calles entre los revolucionarios y las tropas del Gobierno, un levantamiento que ha sido atribuido a los mencheviques.

13 de agosto de 1951 - Una joven agredida en la Moncloa

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Gabián Blanco, Celso Valiñas Pérez, Víctor Sousa Álvarez, Julio Rodríguez Castro y esposa Sebastiana Martínez Álvarez y dos menores, Juan Pérez Pina, José Pérez Pérez, Otilia Pereiro Rodríguez, Celsa Pereiro Rodríguez, Carmen Soto Ogando, Raúl Álvarez González, Evaristo Domínguez Otero y esposa Dorinda Prieto Camba y tres menores, Venancio Martínez Novas, José Martínez Martínez, Marina Barcala Outeruelo y Jesús Rodríguez Rodríguez.

-Unos excursionistas que se dirigían a El Pardo, en Madrid, encuentran en la zona de la Moncloa a una joven con una grave herida en la cabeza al parecer fruto de una agresión. La joven, manicura de profesión y al parecer “de gran belleza”, no ha podido articular palabra debido a su estado, mientras la policía ya ha interrogado a su novio que ha negado “de manera categórica” la más leve participación en la supuesta agresión.

-René Pleven preside el nuevo Gobierno de Francia, el número 10 de la IV República, con ministros como Georges Bidault, Robert Schuman o Eduard Fauré.

13 de agosto de 1976 - El río Miño, contaminado en Lugo

13 de agosto de 1976.

El tenista orensano Pepín Méndez gana el Abierto de Pontevedra, confirmándose como el tenista gallego más en forma.

-(1) Dos avionetas contratadas por Icona participan este verano en la vigilancia y extinción de incendios forestales en nuestra provincia, con base entre Los Milagros y Arnuiz.

-(2) El fallecimiento de Anastasio Bartolomé Sobrino sume en el luto al billar orensano.

-(3) El premio ciclista Cuprosán de La Rúa se resuelve con triunfo de Martos, que sorprendió al gran favorito el portugués Agostinho en el sprint final.

-El alto grado de contaminación detectado en las aguas del río Miño a su paso por la provincia de Lugo hace que se prohíba el baño en todo su cauce, una situación preocupante ya que podría afectar también a la provincia de Orense.

-El escritor cubano José Lezama Lima, autor de la novela “Paradiso”, muere en La Habana a los 65 años.

13 de agosto de 2001 - El primer largometraje de Eloy Lozano

13 de agosto de 2001.

El técnico ourensano Alejandro Fidalgo Fernández “Zapa”, exentrenador de Pabellón (donde fue mano derecha de Fernando Bouso), Arenteiro, Verín y Outomuro, entre otros equipos, fallece en Valdecilla (Santander) a los 65 años.

-La película “Bellas durmientes”, el primer largometraje del director ourensano Eloy Lozano, es seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Vancouver, el tercero más importante de Canadá, para su sección “World Cinema”. La película, rodada en inglés, tendrá dos versiones en gallego y castellano y ha sido enteramente producida por Off Films con un presupuesto de un millón y medio de euros, con ayudas del Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago.

-La explosión de una fábrica pirotécnica en Guimaraes (Portugal) deja cinco muertos y un herido grave, todos ellos trabajadores de la empresa que ya había sufrido un accidente similar en 1996 pero sin víctimas.

-El griego Konstantinos Kederis se convierte en el primer atleta blanco campeón del mundo de los 200 metros, repitiendo en Edmonton el triunfo que logró en los Juegos Olímpicos de Sidney.