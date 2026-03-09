Historia en 4 tiempos | Conferencia del profesor Puy en el Instituto Femenino

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 9 de marzo de 1976. | La Región

Conferencia del profesor Puy en el Instituto Femenino

El profesor don Francisco Puy dando su conferencia en el Instituto Femenino. | La Región

Siguiendo con el programa de actividades para las alumnas de COU, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago, profesor Dr. D. Francisco Puy, dictó una conferencia en el paraninfo del Instituto Femenino sobre “Orientaciones para la elección de la carrera de Derecho”.

A lo largo de su disertación, el profesor Puy expuso el contenido doctrinal de la carrera de Derecho, sus diversas modalidades y las múltiples proyecciones sociales que dichos estudios ofrecen, deteniéndose asimismo en las motivaciones a que deben responder quienes se decidan por realizarlos.

La conferencia del profesor Puy fue seguida de un animado coloquio en el que intervinieron alumnas y profesores.

El profesor Puy, acompañado de su esposa de soltera María del Rosario Fraga Iribarne, visitó a don Ramón Otero Pedrayo para felicitarle en su 88 aniversario, siendo acompañado del director del Instituto Femenino, Sr. Ogando Vázquez, y de los profesores doña Nicole Dulin, vicedirectora, y don Fernando González, jefe de Estudios. Todos ellos departieron cordialmente con el patriarca de las letras gallegas, intercambiándose dedicatorias de libros entre don Ramón y el profesor Puy.

(1976)

El presupuesto de la Diputación se acerca a los 500 millones de pesetas

Fachada del Palacio Provincial. | La Región

Un incremento de 134 millones de pesetas ha sufrido el presupuesto ordinario de la Diputación Provincial para el año 1976. Su cuantía total se cifra en 494 millones de pesetas, frente a los 360 del año 1975. Este incremento ha estado notablemente influenciado por la aprobación de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, en lo que afecta a algunas materias económicas, concretamente la que corresponde a participaciones y recargos en impuestos del Estado.

44 millones por participación en impuestos indirectos (concepto no existente en 1975). 11 millones por participación en Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas, lo que supone un once por ciento de lo recaudado y un incremento de más de un millón en relación con el pasado año. 10 millones por participación en aprovechamientos forestales, frente a un millón del ejercicio anterior.

Además de estos ingresos, todos ellos notablemente incrementados, existen otros menores que no han sufrido prácticamente modificación.

Los gastos de retribución de personal acaparan la cifra mayor del presupuesto, 137 millones, lo que supone un porcentaje del 27,7 por ciento y un incremento de 22 millones sobre el ejercicio anterior.

A Sanidad y Asistencia se dedicarán más de 189 millones, 53 millones más que el pasado año

Para actividades culturales se destinarán más de 42 millones, y junto al de Vías y Ganaderías será el sector más beneficiado.

En Obras y Vías el presupuesto suma más de 154 millones, y para Ganadería y Fomento de la riqueza forestal se prevé un gasto de 30 millones.

(1976)

Ourense rinde homenaje a Cid Rumbao

Descubrimiento de la placa en la casa donde vivió Cid Rumbao, en la calle Pena Corneira. | La Región

Emocionados y orgullosos. Así vivieron los familiares de Alfredo Cid Rumbao los actos de homenaje que el Concello de Ourense dedicó a su memoria. Comenzaron en el Salón de Plenos, donde se entregó a su viuda Manuela González el título de Hijo Adoptivo y donde el alcalde de Ourense expresó el compromiso de la Corporación de publicar su Historia inédita de la ciudad de Ourense, 12 tomos en los que Cid Rumbao glosó sus recorridos e investigaciones documentales sobre la ciudad. El acto contó con la presencia de la Corporación en pleno, del co-presidente de Caixanova Manuel Bermúdez, y del responsable del Simeón, Francisco González, entre otros.

Tras una misa en Santa Eufemia y una ofrenda floral en la tumba donde reposan los restos de Cid Rumbao, los actos se cerraron con el descubrimiento de una placa permanente que marcará la huella del último cronista oficial de la ciudad, en la casa donde vivió en la calle Pena Corneira.

Aquí, uno de sus hijos, Alfonso Cid, leyó unas palabras de agradecimiento en nombre de la familia. En ellas no obvió una cierta carga crítica por la demora de la publicación de la última gran obra de su padre: “A súa dedicación case monacal ó ensino levaba consigo unha falta de sentido práctico sobre o destino da súa obra. Nela influiu esa hipremetropía propia na nosa sociedade ourensá, que vé mal de preto e só distingue os valores de lonxe, cando ás veces xa é tarde”.

(2001)

9 de marzo de 1926 - María García triunfa en el Café Moderno

Está en Orense el bizarro capitán de Ingenieros don Celestino López Pardo.

-La artista María García, muy conocida en toda la región gallega, debuta con éxito en el Café Moderno de Orense.

-Don Domingo Blanco Expósito, cabo del Batallón de Montaña de Mérida de guarnición en Orense, recibe un Premio a la Disciplina de 250 pesetas, propuesto por el Director General de Seguridad por su conducta, amor al trabajo y constancia en el cumplimiento de su deber, un reconocimiento a su ascenso a cabo después de haber perdido la falange de dos dedos desempeñando el destino de impresor en la imprenta del Cuerpo.

-El escritor, militar y político italiano Gabriele D´Annunzio anuncia su próximo viaje a Roma después de siete años de ausencia de la capital italiana, con la intención de visitar al Papa, al rey y a Mussolini. Según algunas informaciones el poeta quiere “reconciliarse” con el Vaticano, que ha incluido en el Índice algunas de sus obras.

9 de marzo de 1951 - Terremoto en Portugal y el sur de España

En Maceda y con toda felicidad ha dado a luz un niño, primogénito de su matrimonio, doña Josefina García Fernández, maestra nacional y bella esposa del oficial del Ayuntamiento de Laza y vecino de Maceda don Bernardino Guede García.

-El cadáver de un hombre de unos 25 años aparece en el punto conocido por “Salgueiro”, en el municipio de Entrimo, al parecer fallecido a causa del frío. Un vecino pudo identificarle, resultando ser un mendigo al que conoció haciendo el servicio militar en El Ferrol del Caudillo y que al parecer tenía perturbadas sus facultades mentales.

-Un temporal de nieve y frío “como no se recuerda” afecta a varias partes de la provincia de Orense, con especial incidencia en Junquera de Ambía.

-Un terremoto de gran intensidad afecta a Lisboa y Coimbra, dejando sin luz durante tres horas a la capital portuguesa pese a que el epicentro del seísmo fue localizado a cerca de 500 kilómetros, y se hace notar también en la mitad sur de España, alcanzando a Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Murcia y otras ciudades donde hubo derrumbe de viviendas pero no se registraron víctimas.

9 de marzo de 1976 -Recusado el presidente del Colegio de Médicos

Nacieron en Orense: Laura Docampo Freijido, Sonia Reinoso Pérez, Alejandro Dacal Limia y Sofía Díaz Losada.

-Se casaron: Victorino Soto Campo y Raquel González Pérez, Ángel Dacal Iglesias y Josefa Nieto de la Torre, Domingo Varela Ares y Purificación González Iglesias.

-El recién elegido presidente del Colegio de Médicos de Orense, doctor López Sendón, es recusado por su rival el doctor Puga Rodríguez, alegando posible incompatibilidad para ocupar dicha presidencia y ejercer el cargo de jefe provincial de Sanidad.

9 de marzo de 2001 - Hazaña del Deportivo ante el PSG

-El Festival de Cine de Ourense presenta su sexta edición, que este año se celebrará en el mes de noviembre, y amplía sus “calpurnias” incluyendo en el palmarés los galardones a mejor actor y mejor actriz, aumentando además la dotación del premio a la mejor película que pasa de un millón a 1.300.000 pesetas; además baraja como homenajeados de esta edición al escritor Camilo José Cela, último Nobel español con varias adaptaciones al cine de su obra e incluso incursiones como actor, o al cineasta gallego Carlos Velo.

-El Deportivo de La Coruña protagoniza otra noche “histórica” en Europa, al remontar al Paris Saint Germain un 0-3 en Riazor y vencer finalmente por 4-3 con goles de Pandiani (3) y Diego Tristán, un resultado que le permite depender de sí mismo para pasar a cuartos de final bastándole con un empate ante el Milán en San Siro en la última jornada de la liguilla