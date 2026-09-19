Historia en 4 tiempos | Cruz Martínez Esteruelas presenta la UDPE en Orense

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera 19 septiembre 1976. | La Región

Cruz Martínez Esteruelas presenta la UDPE en Orense

Cruz Martínez Esteruelas en Orense. | La Región

El ex ministro y líder de la Unión del Pueblo Español (UDPE) Cruz Martínez Esteruelas estuvo en Orense para presentar a su formación, ofreciendo una conferencia en el Ateneo.

-¿Es UDPE una asociación post-franquista?

-UDPE. recibe como cosa positiva el legado del Caudillo Franco, pero no podemos escudar nuestras acciones y nuestros propósitos en el pasado, al que recibimos con reverencia y respeto. Creemos que hemos recibido una obra válida pero pensamos que en España hay que hacer muchas más cosas.

-El actual presidente del Gobierno Adolfo Suárez lo fue también de UDPE ¿Cuáles son sus vinculaciones actuales con esa asociación política?

-Creo que ha optado en el sentido en que tenía que hacerlo, es decir, mantenerse por encima de los grupos.

-¿Democracia orgánica o inorgánica, reforma o ruptura, evolución o involución?

-Muy brevemente, con tres palabras: Democracia, reforma y evolución.

-¿Qué opina del regionalismo?

-Ha sido, y hay testimonios abundantes por mi parte, una de mis grandes pasiones. Yo me he definido siempre como un regionalista de las quince regiones. Nosotros partimos de la base de que España es un pueblo de pueblos, de que hace falta una traducción orgánica de la peculiaridad regional que nosotros la vemos en las mancomunidades.

Crónica de Ellacuriaga Foto de Reza (1976)

Una mirada sobre la Ribeira Sacra

De izquierda a derecha, Mani Moretón, Amadeo Rodríguez, Manuel Bermúdez y Miguel Ángel González hojeando el volumen. | La Región

Un regalo para los ojos y un camino cultural a través de la riqueza natural, patrimonial y artística de la Ribeira Sacra. De este modo se presenta el último volumen de la colección “Serie Oro”, incluida en las publicaciones de Caixanova. Una obra en formato grande, en colaboración con Edilesa, que conjuga la belleza territorial con la de una esmeradísima labor editorial.

“Ribeira Sacra. Naturaleza, historia, arte y tradición” ha sido coordinado por Miguel Ángel Rodríguez, quien también es autor de la parte referida a la riqueza artística de la zona. Junto a él, los textos han correspondido a María Jesús Nora, José Benito Reza, Ana María Malingre y José Antonio Fidalgo. El espléndido reportaje gráfico lleva la firma del fotógrafo ourensano Mani Moretón.

Miguel Ángel González destacó la intención de todo el equipo de colaboradores de que “este libro sirva de aval en el intento de que la Ribeira Sacra sea pronto declarada patrimonio de la humanidad”, subrayando también que el volumen no va destinado a un público erudito “sino a todo el público que quiera conocer”.

Con este son ya seis los volúmenes de la “Serie Oro”, el próximo, a editar a finales del próximo año 2002, dedicado el Monasterio de San Salvador de Celanova.

Crónica de Rodríguez Foto de José Paz (2001)

Construcciones clandestinas en el cementerio de Untes

Construcción “clandestina” de un panteón junto al cementerio de Untes. | La Región

Entre varios vecinos de Untes existe descontento por la construcción de unos panteones en el solar que antes ocupaba la casa rectoral, a unos veintitantos metros del cementerio actual, del otro lado del camino -como puede observarse en la foto de Reza-.

Los citados vecinos dicen que los citados panteones, por la dureza del terreno, tienen que ser hechos “aéreos” -al aire libre- y sin guardar las medidas mínimas de higiene.

Tampoco, para su construcción, se consultó a los citados vecinos, para la “ampliación” del cementerio, que además se da la circunstancia que está muy próximo a la vía férrea.

Y estos vecinos van a formular, o ya la han formulado, denuncia ante la Jefatura provincial de Sanidad por lo que señalábamos antes de las medidas higiénicas.

19 de septiembre de 1926 - El testamento de Rodolfo Valentino

El funcionario del Ayuntamiento de Orense don Eladio Quevedo es nombrado delegado en nuestra ciudad de la acreditada Compañía de Seguros El Fénix Agrícola.

-Llegó a Orense procedente de La Coruña el teniente vicario del Ejército don Santiago González.

-Llegaron de Madrid y Palencia, respectivamente, los cultos catedráticos de Física y Matemáticas del Instituto de Orense, don Cándido Fernández Amador y don Florencio de la Torre Carrillo.

-El presidente de la Asociación de la Prensa Orensana, don Alfonso Carballo, convoca a Junta a todos los señores socios para tratar asuntos “de gran interés”.

-La resolución del testamento del fallecido actor Rodolfo Valentino es esperada con gran expectación en Estados Unidos, estimándose su fortuna entre 500.000 y dos millones de dólares. Al parecer el testamento estipula que la primera mujer del actor no recibirá nada y la segunda deberá “contentarse” con un dólar, quedando la fortuna del “hombre más guapo del mundo” para su familia más cercana.

19 de septiembre de 1951 - Muere el maestro Guerrero

El ministro de Obras Públicas, conde de Vallellano, pasa por Orense en dirección a Madrid y asegura ante las autoridades orensanas que acudieron a recibirle que la nueva línea Puebla de Sanabria-Orense y la futura Estación Orense-Empalme serán inauguradas “antes del próximo verano”.

-El obispo de Orense anuncia la llegada de Francisco Franco el próximo día 21 de este mes para inaugurar el nuevo Seminario.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Rodríguez Yáñez, Antonio Rodríguez Veloso, Elena Rodríguez Varela, Dolores Rodríguez Varela, Remedios Rodríguez González con dos menores, Antonio Reinoso Abraldes, Víctor Santiago Louredo, Celso Salgado González, Antonio Quintela Taboada, Antonio Saburido Villar, Julio Losada Rodríguez, Benito Varela Nieto, Florentino Moreira López, José Nóvoa Gallego, Antonio Carreiro Terrazo, Gerardo González Quinteiro.

-El músico Jacinto Guerrero, conocido como el Maestro Guerrero y autor de conocidas operetas y zarzuelas, muere en Madrid a los 56 años.

19 de septiembre de 1976 - Otro fallecido en el “cruce de la muerte” en Ervedelo

19 SEPTIEMBRE 1976 | La Región

Todos los partidos de oposición constituidos en Orense se reúnen para estudiar la situación del Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas: Partido Carlista, Movemento Comunista, Partido Socialista de Galicia, Unión de Pobo Galego, Partido Socialista Popular de Galicia, Partido Comunista de Galicia, Partido del Trabajo y Organización Revolucionaria de Trabajadores, con presencia de las plataformas sindicales Comisiones Obreras y Sindicato Obrero Galego.

-(2) El ex ministro de Educación y Ciencia, Cruz Martínez Esteruelas, líder del partido político Unión del Pueblo Español (UPDE), presenta a su formación en Orense con una conferencia en el Ateneo.

-(3) Los vecinos de Untes denuncian ante Sanidad “construcciones clandestinas” en el cementerio de la localidad.

-Dos nuevos accidentes en el ya famoso cruce del Couto, en la nueva variante de los Accesos a Galicia en Ervedelo, se saldan con un muerto y un herido grave ante la indignación de los vecinos, advirtiendo en su momento La Región sobre la extrema peligrosidad de este cruce que ya se ha cobrado varias víctimas mortales y que nuestro periódico bautizó como “el cruce de la muerte” por su total ausencia de seguridad.

19 de septiembre de 2001 - Irán apoya a Estados Unidos tras el 11-S

19 SEPTIEMBRE 2001 | La Región

Caixanova presenta el último volumen de su colección “Serie Oro”, dedicado a la Ribeira Sacra, coordinado por Miguel Ángel González con fotos de Mani Moretón.

-Un camión con exceso de altura en su carga deja sin alumbrado al pueblo de Manzaneda al arrancar los cables que discurren sobre la carretera a la entrada de la población, dándose a la fuga.

-El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, asegura que la posibilidad de encontrar supervivientes bajo los escombros de las Torres Gemelas “es prácticamente nula”, mientras la ciudad recuerda con tres minutos de silencio a las 8,48 de la mañana de ayer los atentados del 11 de septiembre que han conmocionado al mundo.

-Los talibanes afganos piden “pruebas” de la implicación de Osama Bin Laden en los atentados del 11 de septiembre antes de entregarlo a Estados Unidos, mientras Pakistán les advierte que si no entregan al líder islamista tendrán que hacer frente a un “ataque masivo”, con miles de afganos intentando salir del país.

-Irán comunica a Estados Unidos que “no se opondrá” a acciones militares estadounidenses contra grupos terroristas en la región, e Irak expresa “sus condolencias” por los ataques del 11 de septiembre.