Historia en 4 tiempos | Cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer

Edificio en obras en Curros Enríquez y esquina de la calle de las Flores con la de Pena Corneira.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 15 de junio 1976. | La Región

Cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer

Edificio en obras en Curros Enríquez y esquina de la calle de las Flores con la de Pena Corneira. | La Región

Foto superior: la colocación de la valla protectora en la construcción de este edificio, marca la pauta de cómo se deben de hacer estas cosas.

Foto inferior: la falta de vallas y de la mínima protección, demuestran cómo no se debe de construir un edificio en zona céntrica y transitada.

Foto superior: la valla protectora ha sido levantada en el edificio en construcción en la calle de Curros Enríquez. La normativa de las ordenanzas se ha tenido en cuenta. Un proceder que debiera ser imitado.

Foto inferior: numerosas personas se han quejado de la manera de construir este edificio, pues los cascotes, ladrillos, masa, etc., han caído a la calle, sobre peatones, en una zona transitada por niños. Una manera de construir que debiera ser prohibida. El caso ocurre en la intersección de la calle de las Flores con la de Pena Corneira.

Crónica de Urbano (1976)

Gumersindo Alonso Camba, candidato a la presidencia de Club Deportivo Orense

Gumersindo Alonso Camba. | La Región

Visito al “supuesto” candidato a la presidencia del Orense, Gumersindo Alonso Camba, en sus dominios de Boborás.

De entrada me dice:

-Estoy siguiendo los acontecimientos por la prensa, y me imagino que todo este lío que se está montando con mi candidatura es cuestión de mis amigos.

-¿No le interesa, entonces, ser presidente de CD Orense?

-Hombre, pues no pensé en serio el asunto, pero igual me decido y entro, si los socios de CD Orense me aceptan y apoyan. Mi vida está perfectamente solventada, y si entro en CD Orense sería para complicarme un poco la vida y por aquello de sacar adelante a un equipo que, por lo que dicen, le van mal las cosas.

-¿Sabe usted todo lo que se dice y escribe sobre la deuda del club?

-Si me decido a entrar sería por eso mismo: a mí las empresas que me gustan son las hundidas, que son las que se pueden levantar.

-Para ser presidente habrá que ser socio, ¿usted lo es?

-No, no soy socio. No creo que ese sea un obstáculo porque se resuelve dándome de alta.

-¿Cuál sería su primer paso, si entrase de presidente?

-Retener al actual entrenador, José María Negrillo, pues me consta que es un técnico competente y trabajador aunque en el último tercio de la liga no le hayan ido las cosas bien.

-¿Cómo compondría su junta directiva?

-Pues con un grupo de amigos a nivel de consejeros, un grupo de técnicos contables y un grupo de técnicos deportivos. Más o menos buscando un equilibrio entre metas a alcanzar, economía y resultados deportivos.

Entrevista de Gonzalo Belay (1976)

Remozada la instalación de la fuente luminosa del Parque de San Lázaro

Operarios trabajando en la fuente del Parque de San Lázaro. | La Región

Por equipos especializados se ha venido procediendo estos días a la reparación del sistema de iluminación de la fuente de Parque de San Lázaro.

Se trata de la reposición de lámparas, pintado de tuberías, reparación de las distintas conducciones y demás obras que permitan el funcionamiento correcto, tanto del sistema de surtidores, como de la iluminación de la fuente central del Parque.

Se espera puedan entrar en servicio inmediatamente.

Una finalizada esta obra, se procederá a la reparación, en lo que sea necesario, en las otras fuentes orensanas luminosas, como la de la estatua de Concepción Arenal, fontana de parque de El Puente, fuente plateresca de los jardines de la plaza de Obispo Cesáreo, etc.

(1976)

15 de junio de 1926 - Chesterton elogia a España

Un hombre joven aparece ahogado en las inmediaciones de Santa Cruz de Arrabaldo, identificado posteriormente como un vecino de Monforte el cual se supone fue víctima de algún accidente casual.

-Saludamos en Orense al culto abogado don Arturo Noguerol.

-En el rápido de ayer salieron rumbo a Italia, Francia y Suiza el diputado provincial don Arturo Pérez Serantes y su bella esposa, Blanca Sandino.

-El escritor británico Chesterton elogia a España después de su reciente viaje a nuestro país, asegurando que “se ha hablado mucho sobre el atraso del pueblo español, pero no creo que un siglo poco más o menos de sueño dañe a nadie, España ha gozado de una siesta de varios siglos y he visto ahora como se despierta, con impresión de gran riqueza y plenitud de vida”. Chesterton destacó especialmente la ciudad de Barcelona y los catalanes, “mucho más industriosos que el resto de los españoles y fanáticos de la limpieza”, quedándose también con una impresión muy particular: “el amor de los niños a sus padres y el de los padres a sus hijos, un amor tal que conmueve al extranjero”.

15 de junio de 1951 - La Cooperativa Avícola sigue creciendo

En La Granja (Los Peares) se casaron la bella señorita Balbina Rodríguez Fernández y el joven don Manuel González González, apadrinados por el acreditado industrial de Los Peares don Andrés Fernández Rizoz e hija doña Aurelia Fernández Soto, tío y prima de la novia, respectivamente.

-La Cooperativa provincial Avícola de Orense constituida en diciembre de 1950 alcanza ya los 70 socios, con una junta rectora formada por los señores: Luis Rodríguez Cansinos (presidente), Senén Murias Cantón, Casiano Quiroga López, Vicente Nóvoa de Limeses, Aser Ferrín, Hermógenes González, José Salgado Pardo, Justino Pollos, Ricardo Penín y Manuel Gómez.

-En Madrid se casaron la bellísima señorita Julita Relinque Ferrater y el joven abogado don Abdías Alonso Pérez, hijo del secretario del Ayuntamiento de Maside, don Emilio Alonso. Fueron padrinos la señorita Isabelita Alonso, hermana del novio, y don Juan Relinque, hermano de la novia.

-Con honrosas calificaciones ingresa en el Instituto de Orense el niño Miguelito Mostaza Fernández, hijo del secretario del Ayuntamiento de Leiro, don Bernardo Mostaza Rodríguez.

15 de junio de 1976 - Nuevo presidente del Consejo Regulador del Ribeiro

15 de junio 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Enrique García Sandoval, Antonio González Pereira, María Gómez Pérez, Diego Vázquez Domínguez, Mónica Conde Rey, Nemesio Alonso Salgado y Carolina Núñez Núñez.

-Se casaron: Francisco Corral Jiménez y Josefa Pérez González, Fernando Alén Gómez y Luisa Ruiz Santiago, Manuel Fernández Figueiras y Aurora Pérez Vázquez, Francisco Rodríguez Fernández y Pilar Martínez Fernández, Eligio Docabo Atanes y Josefa Bande Álvarez, José Fernández Vidal y Teresa Gil López.

-En La Coruña se casaron la señorita Norecha Sánchez Vázquez y el joven Antonio Outeiriño Fuente, apadrinados por doña Pilar Fuente Pérez, madre del novio, y don Rogelio Sánchez Penas, padre de la novia.

-(1) El vecino de Boborás Gumersindo Alonso Camba se postula a la presidencia del CD Orense.

-(2) Dos ejemplos contrapuestos de protección en las obras en Orense.

-(3) Se renueva la instalación luminosa de la fuente del Parque de San Lázaro.

-Don Alberto Paz Ameijeiras, alcalde de San Amaro, es nombrado nuevo presidente del Consejo Regulador del Ribeiro.

15 de junio de 2001 - Otro triunfo para Marta Míguez

15 de junio 2001 | La Región

Los afectados por el exceso de aforo en la cafetería La Coruñesa la pasada Nochevieja no recuperarán su dinero, al no aceptar el titular del negocio el arbitraje propuesto por Consumo ante las 120 reclamaciones, por lo que estas 120 personas solo tienen como opción la vía judicial y según la mayoría no les merece la pena por los 21 euros que les costó la entrada.

-Las pistas de atletismo de Monterrei acogen un encuentro internacional de lanzamientos España-Portugal con triunfo en lanzamiento de jabalina femenino para la ourensana Marta Míguez, con pruebas de martillo, jabalina, disco y peso y victoria final para España.

-El ciclista italiano Marco Pantani, que abandonó la reciente edición del Giro de Italia al día siguiente del registro policial en todas las habitaciones de los corredores del pelotón en busca de sustancias dopantes, se queda ahora sin carnet de conducir al ser sorprendido por la Policía italiana cuando conducía su vehículo a 190 kilómetros por hora por una autopista en dirección a Roma.