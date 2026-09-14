Historia en 4 tiempos | Denuncian la presencia de gitanos portugueses

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

Primera página de 1976 | La Región

Denuncian la presencia de gitanos portugueses

Asentamientos de gitanos en la zona sur de Orense. | La Región

Un escrito firmado por un centenar de vecinos de la zona sur (Camiño de Farixa, Fonsillón, Burata, Mariñamansa, Papón…) ha sido presentado en el Gobierno Civil de nuestra ciudad denunciando la presencia, nuevamente, de gitanos portugueses en aquella zona.

Se supone por los denunciantes que son los mismos que hace un mes, aproximadamente, fueron expulsados por orden de la primera autoridad provincial.

Todos estos vecinos están temerosos de la presencia de estos gitanos, que han establecido sus “reales” en el cauce de un río -seco- en las proximidades de Seixalbo, junto a un puentecillo existente en la confluencia misma de la antigua carretera y la nueva de accesos, también los establecieron debajo del puente de la carretera de Celanova -en El Polvorín- y en Os Ponxos como puede apreciarse en el reportaje gráfico de nuestro fotógrafo Reza.

Según nuestras informaciones son siete familias que campan por sus “respetos” y no respetan las propiedades particulares -viñas- de los vecinos de la zona a que nos referimos al principio, causando destrozos en las mismas no sólo ellos sino también con las caballerías de que son propietarios. E incluso alguno de estos gitanos, concretamente una gitana, amenazó de muerte a uno de los denunciantes.

(1976)

Asentamientos de gitanos en la zona sur de Orense. | La Región

Semáforos en el cruce de Bonhome con la avenida de Zamora

Nuevos semáforos “de protección” en Mariñamansa. | La Región

Cuatro semáforos han sido instalados por el Ayuntamiento orensano en el cruce de la calle de Bonhome con la avenida de Zamora, en las proximidades de Mariñamansa.

Estos semáforos son de los llamados “de protección” para el paso de peatones. La luz está verde y cuando un peatón desea cruzar al otro lado de la calzada pulsa un botón situado en los postes del semáforo, la luz verde pasa a ponerse roja, deteniéndose el tráfico, lo que permite el paso de los peatones.

Estos semáforos son del mismo tipo de los que se han instalado en el barrio de San Francisco, que por cierto desde que funcionan en el populoso barrio no se ha vuelto a producir un accidente de tráfico en aquella zona.Está previsto que entren en funcionamiento durante el día de mañana.

(1976)

En mal estado la calle de A. Vázquez Núñez

La calle de A. Vázquez Núñez en pésimo estado. | La Región

La calle de A. Vázquez Núñez es una calle que desde la Avenida de Marcelo Macías conduce al barrio de La Carballeira, lugar éste en donde están ubicados el Instituto Politécnico, Casa del Emigrante, un colegio, un taller de minusválidos.

Pues bien, la citada calle, como puede apreciarse en la foto de Reza, está mal pavimentada. El paso de los vehículos y las aguas de las lluvias lo han dejado en tal estado.

Piedras abundantes que, al pasar camiones o turismos, salen despedidas hacia los laterales, poniendo en peligro la integridad física de las personas que circulan por la misma. Ya se registraron accidentes, afortunadamente leves, de esta índole.

Hemos recibido varias llamadas de vecinos de esta calle quejándose del abandono en que se encuentra porque, como ellos se preguntan, ¿no puede asfaltarla el organismo de quien depende?

(1976)

14 de septiembre de 1926- Petición de indulto para el Cuerpo de Artillería

Llegó a Orense procedente de Santander, con su distinguida esposa, el cultísimo catedrático de Geografía e Historia del Instituto don Ramón Otero Pedrayo, que marchó a sus posesiones de Trasalba.

-Una gran manifestación en Orense, con predominio de las señoras de todas las clases sociales, se concentra frente al Gobierno Civil pidiendo al Gobierno y al rey la amnistía para los artilleros condenados por su participación en el levantamiento militar. Orense, que cuenta entre sus hijos a oficiales como Puga, Varela, Parada, Bouzo y algunos otros de la provincia que “sufren en estos momentos el rigor del Código Militar”, se une así a otras capitales de provincia en las que también se han organizado manifestaciones a favor de esta amnistía para los integrantes del Cuerpo de Artillería que “en un momento de ofuscación adoptaron una actitud reñida con la tradicional disciplina del Cuerpo”.

-En Orense, donde se haya pasando una temporada junto a su familia, ha dado a luz un hermoso niño doña Matilde Gómez Irimia, esposa del bizarro teniente de Infantería don Ángel Soria Celayeta, comandante militar del Castillo de Atalaya (Cartagena).

14 de septiembre de 1951- España roza los 28 millones de habitantes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Gloria Fernández Reza y un hijo menor, Antonio Bernárdez Rodríguez, Carmen Cerdeira Álvarez y un menor, Carmen Rodríguez González y dos menores, Juan Rodríguez Pérez, María Vázquez Marnotes, Antonio Fernández Álvarez, Emilio Gago Padrón, Adolfo González Gil, Concepción Pérez González e hija menor, Carmen Diéguez Seoane, Tomás Alemparte Álvarez, Carmen Barroso Corral e hijo menor, Benjamín García Pérez, Celsa Villa Carballo e hijas menores, Manuel Méndez Pereiras, Manuel Montes Feijóo, Mariana Moreiras Barros, José Morado Álvarez, Manuel García Penedo, Juan García Rodríguez, Manuel González García, José Díaz González, Manuel González Rodríguez, Alfonso González Seara, Antonio Domínguez Veloso, Zenón Ocampo Rodríguez, Venancio Pérez Torres, Camilo Rodríguez Hermida, Herminio Losada Castiñeiras, Eduardo Martínez Ferreiro.

-El gobernador civil señor Ibisate preside el VI Concurso Comarcal de Ganados en Castro Caldelas.

-España roza los 28 millones de habitantes, según el último censo general.

14 de septiembre de 1976- Roban una escultura de Buciños en un portal orensano

Roban una escultura de Buciños en un portal orensano | La Región

14 de septiembre de 2001- Lista del PSOE ourensano para las autonómicas