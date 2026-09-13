Historia en 4 tiempos | El sindicato de la vid celebra a su patrona

El Sindicato de la Vid celebra a su patrona.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera 13 septiembre 1976. | La Región

El sindicato de la vid celebra a su patrona

El Sindicato de la Vid celebra a su patrona. | La Región

El Sindicato provincial de la Vid comemoró la festividad de su patrona la Virgen de las Viñas con una misa en la iglesia de los

PP. Franciscanos, oficiada por el asesor eclesiástico de los sindicatos don Emilio Duro Peña.

A mediodía, unos noventa trabajadores y empresarios se reunieron en una comida de hermandad que presidió el gobernador civil de la provincia don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, acompañado por el delegado provincial de la Organización Sindical don Juan Rodríguez Castuera, el presidente del Sindicato de la Vid don José M. Valeiras López y otros directivos sindicales.

A los postres hablaron brevemente el presidente del sindicato y el gobernador civil, que recordó su vinculación el sector vinícola desde su puesto en el Sindicato Nacional, señalando que su despacho tiene las puertas abiertas a todos los que estén dispuestos a colaborar por una mayor prosperidad de la viticultura provincial.

(1976)

Beny Fernández gana la V Subida a La Saleta

Clasificación de la V Subida a La Saleta. | La Región

Carballiño ha conseguido una inscripción de gala para la quinta Subida a La Saleta, que lleva así el nombre por el santuario enclavado a poco más de media carrera, cuando comienza la subida a ser bajada, que lo es en más de un tercio.

La Saleta logró este año en teoría 49 inscripciones; en la práctica, a la hora de tomar la salida, muy pocos menos coches, lo que viene siendo habitual en el mundillo automovilístico donde son muchos los inscritos y muchos menos los presentados, por lo que algunas escuderías cansadas de tanta ausencia van a enviar los nombres de los inscritos y no presentados a la Federación para que tome medidas, si se pudiera poner coto a tanta informalidad. Se clasificaron nada menos que 31 coches, quedando casi una docena, o por accidente o por avería mecánica, en la carretera.

Beny Fernández, el de Vigo, montó todo lo que quiso con el BMW, con un control de la máquina realmente sorprendente, logrando un merecido triunfo como dos semanas antes en Chantada, en esta ocasión por delante de Ventura, que ha vuelto por sus fueros con su Ford Escort, y Peitos, competitivo con su Seat 1800.

Crónica de Juan Luis (1976)

Señales nuevas en Juan XXIII

Nueva señalización en la calle Juan XXIII. | La Región

Un nuevo disco, señal de establecimiento de una nueva zona de estacionamiento limitado, con aparcamientos en diagonal, ha sido colocado en la calle de Juan XXIII. Toda esta calle ha sido señalizada de esta manera. Era otra de las muchas calles orensanas convertidas en garaje público permanente y, en algunos casos, en beneficio particular de determinadas actividades comerciales.

Discos semejantes se esperan para calles céntricas como Calvo Sotelo y José Antonio, Plaza de Eugenio Montes, Cardenal Quiroga. Hay que dar solución a centenares de usuarios que buscan un estacionamiento, por breve tiempo, en el centro de la ciudad, y no lo encuentran, porque hay quien tiene su coche estacionado prácticamente todo el día, cuando no toda la jornada de la mañana, porque “viene a trabajar en coche”.

El problema de los estacionamientos en la ciudad está resultando un drama, por no decir que ya es de chiste. No hay sitio para estacionar, esa es la verdad, y tanto los usuarios como los guardias se vuelven locos para poder dar solución a los problemas que diariamente se plantean.

Se habla de un estudio realizado por el ayuntamiento, así como la presencia de nuevos agentes cuyas plazas van a ser ocupadas por personal nuevo, incluso personal femenino.

Mientras tanto se llega a situaciones límite como la de Juan XXIII, en donde ni siquiera se respetan los pasos de peatones y los coches sobremontan las aceras.

Esperemos que los agentes hagan cumplir los dispuesto por las señales. Para algo han sido colocadas.

Crónica de Urbano (1976)

13 de septiembre de 1926 - El rey indulta a un jefe golpista

Ha llegado a Orense el R. P. Miguel Berazaluce, muy conocido en nuestra ciudad por su larga convivencia en el Convento de Vistahermosa, de donde salió en 1920 para Roma designado por la Orden como Penitenciario “pro lingua hispánica” en la basílica de Letrán, “madre y cabeza de todas las iglesias del Orbe”.

-Ha regresado a Orense el secretario de la Casa de Galicia en Bilbao, don Antonio Díaz, quien pasó unos días junto a sus parientes el cura párroco de Cornoces, don Juan Díaz Mosquera, y sus hermanas.

-Llegó a Orense procedente de Carballino y acompañado de su señora el comisario regio de Fomento, don Francisco Villanueva Lombardero.

-Una niña de dos años que jugaba con otros niños en la calle Colón de Orense resulta atropellada por un autobús, recuperándose favorablemente después de ser atendida en la Casa de Socorro.

-El director de la Academia de Artillería, condenado a muerte por su participación en el levantamiento militar, es indultado por el rey Alfonso XIII a petición del presidente Miguel Primo de Rivera.

13 de septiembre de 1951 - Elegida Reina de la prensa 1951

La joven Marisa Valencia Campuzano es elegida Reina de la prensa 1951 en Orense.

-En Orense dio a luz con toda felicidad un precioso niño doña Julita Fernández Espiñedo, esposa del funcionario del Instituto Nacional de Previsión don José Luis Feijóo-Montenegro Alonso.

-En Orense fue bautizado un precioso y robusto niño hijo de don José García Rodríguez, agente comercial colegiado, y esposa doña Elena Pérez Sánchez. El niño recibió los nombres de José Justo, y fue apadrinado por la señorita Remedios Pérez Sánchez, tía del niño, y don Pedro Gago Negro, acaudalado propietario de La Granja Laureses.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Rodríguez Márquez, Higinio Rodríguez Rodríguez, Carlos Rojo González, Gelín Alonso Chao, Luis Ferro Vázquez, Cándido Alberte Fernández, Serafín Fraga Suárez, Flora Dacasa Salceda, Miguel Fonteboa López, José Gallardo Penedo, Francisco Herrera Rodríguez, Avelino Rodríguez López, Arturo González Álvarez, Julia González Pérez, Maximino Arias Ortega.

13 de septiembre de 1976 - El restaurante El Pingallo traspasado

13 de septiembre de 1976. | La Región

El conocido restaurante orensano El Pingallo es traspasado: José “Chuti” y su madre, viuda del fundador don Emilio Gallego “Pingallo”, fallecido hace siete años, han dejado el local en manos de dos antiguos empleados de la casa, Pepe y Luis, que han formado una sociedad con el cocinero Serafín, procedente del Hotel San Martín, y mantendrán el nombre de El Pingallo en honor a su fundador.

-(1) Beny Fernández gana la V Subida a La Saleta, por delante de Ventura y Peitos.

-(2) El Sindicato de la Vid festejó a su patrona la Virgen de las Viñas.

-(3) Nuevas señales en la calle Juan XXIII para intentar regular los aparcamientos, uno de los grandes problemas de la circulación en Orense.

-El teniente Viktor Belenko huye de la Unión Soviética a bordo de su avión MIG-25 y aterriza en Japón, una deserción que ha sido calificada por la OTAN como el mayor éxito de espionaje de su historia al permitir el reconocimiento del MIG-25, considerado el avión de combate más rápido del mundo y que la URSS ha reclamado de vuelta sin éxito. El oficial Belenko, que aseguró que “la vida en la Unión Soviética es como en la época de los zares y no existe ninguna clase de libertad”, espera poder establecerse en Estados Unidos y trabajar en “algo relacionado con la aviación”.

13 de septiembre de 2001 - Una “declaración de guerra” contra EEUU

13 de septiembre 2001. | La Región

El Edificio Simeón acogió la entrega del Premio Carracedo de Periodismo, concedido por la Diputación de Ourense, con el periodista de CNN+ José María Calleja como invitado especial ofreciendo la conferencia “La vida cotidiana de periodistas y ciudadanos en el País Vasco”.

-El Real Madrid debuta en la Liga de Campeones con triunfo sobre la Roma por 1-2 con goles de Figo y Guti.

-Estados Unidos habla ya de una “declaración de guerra” tras los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington, aunque el presidente George Bush advierte que la batalla contra “un enemigo diferente” será larga.

-La OTAN y la Unión Europea cierran filas con Estados Unidos tras los atentados de Nueva York y Washington y ofrecen a George Bush su fuerza militar contra el terrorismo internacional.

-El exjugador de waterpolo español Manuel Estiarte, campeón del mundo y olímpico con España y participante en seis Juegos Olímpicos, es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

-La periodista y escritora Carmen Rico-Godoy muere en Madrid a los 62 años a causa de un cáncer.