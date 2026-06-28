Historia en 4 tiempos | El Día infantil de las Fiestas, perjudicado por la elevada temperatura

Concurso infantil de dibujo y pintura en la Plaza de la Magdalena.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de La Región de 1976. | La Región

El Día infantil de las Fiestas, perjudicado por la elevada temperatura

En el programa de las fiestas mayores de la ciudad se celebró el “Día Infantil” con la organización de numerosos actos dedicados a los niños.

Concurso infantil de dibujo y pintura en la Plaza de la Magdalena. | La Región

La fuerte temperatura privó a muchos pequeños de acercarse a los lugares de actuación de las marionetas, así como el de Títeres de la Alameda, recinto en donde se desarrollaron por la mañana animadas pruebas infantiles como concurso de karts, de castillos en la arena, jinkana ciclista, etc.

En la Plaza de la Magdalena, con participación de una quincena de niños, se celebró el concurso infantil de dibujo y pintura al aire libre.

Al final, reunido el jurado calificador, fueron otorgados los siguientes premios:

Dibujo:

Grupo A.-1: dotado con 1.000 pesetas, a Ignacio Inaraja Bobo (10 años); 2: dotado con 500 pesetas, a Elena Rodríguez Fernández (10 años).

Grupo B.-1: dotado con 1.000 pesetas, a Benito Cantero Rodríguez (13 años); 2: dotado con 500 pesetas, a María del Pilar Martínez (13 años).

Pintura:

Grupo A.-1: dotado con 1.000 pesetas, a Elena González Vázquez (6 años); 2: dotado con 500 pesetas, a María del Carmen del Pino Vázquez (8 años).

Grupo B.-1: dotado con 1.000 pesetas, a Margarita Pascual Souto (13 años); 2: dotado con 500 pesetas, a Francisco Fernández Cid (13 años).

Dominio absoluto de Beny Fernández en el Rally de Orense

El piloto vigués de la Escudería Palmera, de Reverter-Competición, Beny Fernández, ha resultado vencedor de la novena edición del Rallye de Orense, tal como se esperaba, ganando con Brasa como copiloto 26 de las 27 pruebas de velocidad totales.

Clasificación general del “IX Rallye de Orense”. | La Región

Coche y piloto marcharon fenomenalmente bien, y porque no había que apretar demasiado, porque desde atrás no había nadie a su altura; pero esto que podría parecer así de sencillo no es tanto. “Beny” fue rebajando algunos de los récords de las pruebas establecidas, unas por él mismo y otras por Etchebers, el año pasado aún.

En cuanto al coche, según los mecánicos “Fracasos” y “Chicho” funcionó a la perfección. En ningún momento flotó el fantasma de la rotura, aunque los imprevistos surgen en cualquier momento, pero todo ha marchado bien y el de Vigo, copilotado por su amigo Brasa, compañero de casi todas sus aventuras volantísticas, han ganado con gran autoridad el “Rallye de Orense”, cuando ayer mismo estaban saboreando las mieles del Baviera.

“Beny”, no lo digo yo, sino que lo oí al enviado especial de la revista especializada “Fórmula”, tiene hoy el coche más fino y competitivo que rueda por España, a pesar de los injertos que en alto tan fundamental como los pistones, dice que le ha hecho el “Doctor” que sí lo es en esto de los coches “Lalao” Reverter, ese hombre del que se ha dicho todo, pero que no solo se limita a estar sino a “chuzar” como el que más.

Crónica de Juan Luis (1976)

La escuela de badminton de los Salesianos cumple dos años

Ourense cuenta con varios clubes de bádminton repartidos por la ciudad y la provincia, pero la labor de promoción de cantera se está extendiendo en los últimos años a los colegios.

Salesianos es un ejemplo, con Santi Vivas al frente de una Escuela que funciona desde hace dos años, junto a Francisco López y Alberto, trabajando con chavales de Primaria y Secundaria.

Equipo de bádminton de los Salesianos. | La Región

La Escuela cuenta en la actualidad con unos treinta chavales: “Empiezan jugando, como complemento de las clases de gimnasia, y poco a poco van cogiendo ritmo. No se trata de un entrenamiento especial ni exhaustivo, porque son muy pequeños y lo importante es que disfruten con el deporte”, cuenta Santi.

En cuanto al futuro, lo tiene claro: “Queremos ir creciendo según van creciendo los chavales con nosotros. El año que viene tendremos suficientes chicos para crear un equipo cadete que compita en esta categoría. Este año, en las ligas escolares, quedamos primeros por equipos en alevín e infantil, es un buen síntoma”.

“El bádminton es un deporte muy rápido -señala-, que requiere reflejos, agilidad… Para los chavales es una actividad tan buena como otra cualquiera para formarse físicamente. Otro punto que tiene a favor es que se puede jugar en cualquier lugar, incluso en la playa”.

El bádminton está al alza entre los escolares ourensanos, y Salesianos ya cuenta con su propia cantera.

Crónica de Gonzalo Gay (1976)

28 de junio de 1926 | Casas de lujo para familias numerosas

El cortador diplomado don Camilo Fernández, procedente de La Coruña, se establece en Orense al frente de la Sastrería La Elegancia, situada en la calle de don Juan de Austria.

-Un rico arquitecto de Chicago termina por cuenta propia un inmueble de 33 pisos provisto de todas las comodidades modernas donde solo admitirá como inquilinos a matrimonios jóvenes “decididos a tener muchos hijos o provistos ya de abundante prole”, rigiéndose la propiedad por un “reglamento especial”. El promotor se propone también conceder una “prima” de 25 dólares a toda inquilina que de a luz una criatura, cantidad que se doblará en caso de nacer gemelos. “Amo a los niños, dan suerte a las casas”, declaró el filántropo arquitecto.

-La supresión del Juzgado de Instrucción y primera instancia de Allariz obliga a agregar los pueblos del partido judicial a otros juzgados: de esta forma, los pueblos de Junquera de Espadañedo, Maceda, Paderne de Allariz y Taboada se incorporan al Juzgado de Orense; y los de Allariz, Baños de Molgas, Junquera de Ambía y Villar de Barrio, al Juzgado de Ginzo de Limia.

28 de junio de 1951 | Nuevo gobernador civil de Orense

El general don Pedro Ibisate Gorría es nombrado nuevo gobernador civil de Orense.

-Dio a luz una preciosa niña la bella esposa del culto abogado y diputado provincial don Luis Pérez Colemán.

-En Feá recibieron la Primera Comunión los niños Manolito y Agustinito de Prado Verdeal, hijos de don Manuel de Prado y doña Herminia Verdeal.

-Con brillantes notas terminó el quinto curso del Bachillerato la señorita Teresita Huete Rodríguez, alumna de la Academia Galicia.

-El campeón del mundo de los pesos medios Ray “Sugar” Robinson es descalificado por propinar supuestamente “un golpe bajo” al semipesado alemán Gerard Hecht en combate disputado en Berlín, una descalificación que supone la segunda derrota en 126 combates del boxeador estadounidense, que se vio obligado a ocultarse durante cinco minutos en el ring para evitar ser alcanzado por la lluvia de botellas de cerveza y otros “proyectiles” que le tiraba el público alemán, según algunos más que por el combate por ser de raza negra.

28 de junio de 1976 | El Atlético de Madrid gana la última Copa del Generalísimo

Noticias escaneadas del periódico La Región de 1976. | La Región

Se celebró el Día Infantil de las Fiestas de Orense, perjudicado por la elevada temperatura.

-(2) Beny Fernández (BMW 2.002 TII) gana el IX Rally de Orense con M. Brasa como copiloto, dominando claramente la prueba.

-La IV Mostra de Cine organizada por el Cine Club Padre Feijóo de la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB y patrocinada por la Comisión de Fiestas se clausura con la proyección de la película “Cowboy de Medianoche” en el Coliseo Xesteira.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Carmen Montero Luna y el doctor don Carlos Rodríguez de la Rúa.

-El general Ramalho Eanes, apoyado por los tres partidos políticos más numerosos, vence con claridad en las elecciones presidenciales en Portugal.

-El Atlético de Madrid gana la última edición de la Copa del Generalísimo, que a partir de ahora será la Copa del Rey, al vencer en la final al Real Zaragoza por 1-0 con gol de Gárate, con el rey Juan Carlos presidiendo el encuentro en el Santiago Bernabéu.

28 de junio del 2001 | Zapatero “debuta” en el Parlamento

Cerca de treinta niños participan en la Escuela de Badminton del colegio de los Salesianos de Ourense, creada hace ahora dos años.

-Vladimiro Montesinos, el “todopoderoso” asesor del presidente peruano Fujimori, es detenido en Venezuela por el régimen de Hugo Chávez, ocho meses después de su huída de Perú. Considerado el hombre más corrupto de la historia de Perú, Montesinos está acusado, entre otros delitos, de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y violaciones de los derechos humanos, calculándose que podría haberse hecho con una fortuna de más de mil millones de dólares.

-El nuevo secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, debuta en el Parlamento en el Debate sobre el Estado de la Nación salvando “con tablas” su primer cara a cara frente al presidente del Gobierno, José María Aznar.

-El alero del Real Madrid Alberto Herreros renuncia a la selección nacional de baloncesto “por motivos personales” y “sin ninguna relación” con el cambio de seleccionador de Lolo Sáinz por Javier Imbroda, después de once años y 159 partidos internacionales con España.