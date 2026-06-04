Historia en 4 tiempos | Día provincial del minibasket

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Día provincial del minibasket

Encuentro de mini basket sobre patines, disputado por primera vez en Orense y quizás en España.

(2) Finalizaron en Orense los actos del “Día provincial del Minisbasket” organizado por los comités de minibasket de las delegaciones de la Juventud y Sección Femenina.

El éxito del día fue grandioso y niños y niñas pudieron disfrutar de una mañana auténtica deportiva, en que no hubo ni vencedores ni vencidos ya que todos ganaron al jugar en su fiesta anual y recibir trofeos, balones, camisetas, emblemas y regalos de diferentes firmas comerciales de nuestra capital, sin faltar la degustación que dio gratuitamente Begano, los obsequios de A. González, de Cervezas San Martín y la gran actuación de la Banda de Música de Orense bajo la dirección del maestro Pinilla.

No queremos dejar la ocasión para agradecer a nuestras autoridades provinciales su ayuda, a las firmas comerciales, Pabellón de Deportes, Casa de la Juventud y centros que nos dejaron sus canastas, Salesianos y Seminario Menor.

Felicitación sincera a todos los que jugaron y si muchas villas de nuestra provincia no han estado presentes, ha sido por su culpa, ya que una de las normas para poder venir invitado era el de organizar su día local.

Agradecer la gentileza que han tenido los equipos de selección de Santiago y el Colegio Estudio de Pontevedra, para venir a disfrutar de nuestra fiesta.

(1976)

Cerca de 200 macetas, en el concurso de flores y plantas

Macetas en el Museo Arqueológico.

(1) La exposición de flores y plantas ha sido inaugurada en los jardines del Museo Arqueológico provincial, calle del Obispo Carrascosa, organizada por la Asociación Protectora de Animales y Plantas.

En el pórtico del Museo exponen dos casas comerciales, Galo y Hobby Flower, diversos modelos de plantas exóticas, que llaman la atención de los visitantes.

En la zona del jardín, y bajo una amplia enredadera, ha sido montada la exposición de plantas y flores particulares. Ayer tarde había 73 expositores, con un total muy cercano a las 200 macetas.

Se muestran algunos ejemplares interesantísimos, como la flor de lis, clavel delaire, gerbera sudafricana; otras plantas como la pluma de Santa Teresa, la gloxinia, clibia, palo de Brasil; una amplia variedad de cactus, begonias, etc.

No obstante consideran los organizadores que es una exposición muy pobre en relación con las posibilidades de muestra que una ciudad como Orense debiera de haber ofrecido.

Se esperan todavía algunas aportaciones más a la exposición, que es visitable a las horas anunciadas por la mañana y por la tarde de seis a nueve.

Se mantendrá abierta hasta el día de entrega de los premios y trofeos.

(1976)

Dos millones de kilos de carbón se consumieron este invierno en Orense

Don Gerardo Blanco Labrador en su carbonería.

(3) Hablo con don Gerardo Blanco Labrador, propietario de una de las pocas carbonerías que quedan en Orense, sobre el consumo de carbón en nuestra ciudad.

-¿Es cierto que se consume cada vez menos?

-Eso es lo que cree la mayoría de la gente, pero están equivocados. Casi nunca se vendió tanto carbón en Orense, hasta el punto que hoy escasea bastante.

-Sin embargo, usted está bien aprovisionado.

-¿Lo dice por lo que tengo aquí? Se trata de un camión que acabo de recibir después de dos meses que hace que lo había pedido. No se produce como hace algún tiempo, por falta de obra en las minas.

-¿De dónde se lo traen?

-De Asturias y de Ponferrada.

-Se dice que el butano y la electricidad han perjudicado mucho el uso del carbón.

-En lo que se refiere al uso de carbón en las casas, es cierto, sobre todo desde hace cosa de diez años. Ha aumentado mucho el uso de carbón para calefacciones, lo mismo de viviendas o edificios públicos que de granjas avícolas. Y ya no son las carbonerías las que suministran todo el carbón necesario.

-¿Cuántas hay en Orense?

-Muy pocas. Se podrían contar con los dedos de las manos.

-¿Qué cantidad de carbón cree que consume Orense al año?

-Durante el último invierno no menos de dos millones de kilos. Y conste que si las casas atendieran a todas las peticiones que se hacen esa cantidad sería bastante mayor.

-¿No quedan cocinas de carbón?

-Claro que quedan. Aún las hay en los barrios antiguos e incluso en las casas que se hacen ahora, hay quien exige que se les acople cocina de hierro.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

4 de junio de 1926 - La Marquesina abre sus puertas en Orense

Se inaugura en Orense el nuevo establecimiento comercial La Marquesina, propiedad de don Justo Santiso, situado en la avenida Paz Nóvoa y destinado a pastelería, repostería y bar.

-Las señoritas Carmen Veiga y Agar Portabales terminan con mucho aprovechamiento la carrera del Magisterio.

-Saludamos en Orense al diputado provincial don Luis Conde Valvis, a quien acompañaba su bella esposa.

-La estudiosa señorita Mercedes Docampo de Lafuente, hija del industrial de Orense don Manuel, termina con brillantes calificaciones sus estudios de Magisterio en la Normal de Maestras de nuestra ciudad.

-En la parroquial de Santa Eufemia del Centro recibió su Primera Comunión la niña Margarita Bouzo Santiago, hija del doctor Bouzo.

-Regresó a Orense procedente de Junquera de Ambía la distinguida señora doña Matilde Serantes con su hijo, el diputado provincial don Arturo P. Serantes.

4 de junio de 1951 - Distinción a cuatro veteranos de Coral De Ruada

Nacieron en Orense: Joaquín Feijóo García, Fernando Iglesias Fernández y Carmen Fernández Campos.

-El Ministerio de Trabajo concede al Obispado de Orense una asignación de 300.000 pesetas para las obras del nuevo Seminario, al tiempo que el Ministerio de Obras Públicas concede autorización para la construcción de una nueva carretera que lo una con la de Reza.

-Procedente de Las Palmas se encuentra de nuevo en Orense don Miguel Vicente Bañón, quien después de pasar unos días con sus familiares y amigos regresará a las Palmas de Gran Canaria en compañía de su bella y distinguida esposa, doña Celsa Alonso, para fijar allí su residencia, tras haber sido nombrado delegado general en dicho archipiélago de la Compañía Unión Previsora.

-La Real Academia de Bellas Artes de La Coruña concede la Medalla de Plata del Mérito Musical Marcial Adalid a cuatro veteranos coristas de la orensana Coral De Ruada: Virgilio Fernández, Jaime Montes, Julio Borrajo y José Rebollo, una distinción que se suma a la concedida el pasado año a su director, don Daniel González.

4 de junio de 1976 - No quiere jurar los principios del Movimiento

4 de junio de 1976.

(1) El Museo Arqueológico de Orense acoge la tradicional exposición de flores y plantas.

-(2) Orense celebró un año más el Día provincial del Minibasket, con la “novedad”, quizá única en toda España, de un partido disputado “sobre ruedas”.

-(3) La venta de carbón bate récords en Orense, donde el pasado invierno se consumieron dos millones de kilos.

-Don Manuel Blanco Gutiérrez, asturiano de 42 años, es nombrado nuevo gobernador civil de Orense, sustituyendo a don Joaquín Llobell Muedra, que regresa a su puesto de fiscal en la Audiencia Territorial de Valencia.

-El presidente de la Comisión de Fiestas del Puente, don Eladio Diz Ojea, advierte de la existencia de “falsos comisionados” que piden donativos a particulares o negocios en Orense y no tienen nada que ver con las Fiestas pontinas, recordando que los verdaderos comisionados entregan recibo y se identifican ante los donantes.

-El vecino de Entrimo don Emilio Alonso Santos, recién nombrado fiscal del Juzgado de Paz de dicho ayuntamiento, se niega a jurar los principios del Movimiento, tal y como le exige la normativa, y aunque se muestra dispuesto a desempeñar el cargo ha consultado con un abogado en Orense sobre las posibles consecuencias de “persistir” en su postura.

4 de junio de 2001 - Fallece el actor Anthony Quinn

4 de junio de 2001.

El Ourense se aferra a sus escasas posibilidades de ascenso y vence al Sabadell por 3-2 con goles de Kiko (2) e Igor, su primer triunfo y primeros tres puntos después de tres jornadas en la liguilla de ascenso que ahora encabeza el Burgos con 7 puntos.

-El Festival de Cine Español de Málaga alcanza su cuarta edición y rinde homenaje al actor José Luis López Vázquez, con más de doscientas películas y hasta trescientos personajes en su haber.

-España vence a Bosnia por 4-1 en partido de clasificación para el Mundial disputado en Oviedo, con goles de Fernando Hierro, Javi Moreno, Raúl y Diego Tristán.

-El Barcelona confirma seis nuevos fichajes, a falta de la confirmación de los técnicos: los brasileños Giovanni y Rochemback, los argentinos Saviola y Riquelme, el francés Christanval y el italiano Toldo.

-El actor estadounidense de origen mejicano Anthony Quinn, ganador de dos Oscar por sus papeles en “¡Viva Zapata!” y “El loco del pelo rojo”, muere en Boston a los 86 años. Padre de 13 hijos, intervino en más de cien películas, entre ellas “Zorba el griego” o “Lawrence de Arabia”, y es el actor que ha aparecido en más películas junto a otros ganadores del Oscar en la historia, en total 28 actores y 18 actrices.