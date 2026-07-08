Historia en 4 tiempos | Nueva distribución de estacionamientos en la explanada de la Estación Empalme

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La portada de 1976 de La Región. | La Región

Nueva distribución de estacionamientos en la explanada de la Estación Empalme

Desde hace unos días viene funcionando en la explanada exterior de la Estación Empalme, una nueva distribución de estacionamiento de vehículos, dispuesta por la Renfe, a fin de regularizar los aparcamientos y estacionamientos que, con motivo de los servicios de viajeros y mercancías, allí se producen.

Explanada de la Estación Empalme, habilitada para taxis. | La Región

A lo largo, y al frente de toda la fachada principal, se han dispuesto cuatro zonas de estacionamiento. De derecha a izquierda, zona para particulares, de una hora; zona para coches oficiales, Renfe y autoridades; zona para equipaje, consigna y paquete exprés, y nueva zona para particulares, que continúa por la acera lateral de la explanada y que da acceso directo a la cantina.

La zona de taxis de servicio público ha sido instalada a lo largo de la acera frontal de la explanada, junto al seto que la separa de la avenida de Marín.

Parece ser que con esta nueva distribución, al tiempo de haberse habilitado mayor espacio para estacionamientos, se han agilizado los servicios y el público consigue estacionar sin grandes dificultades.

Éxito del Circo de Los Muchachos en Kuala Lumpur

El Circo de Los Muchachos de Orense ha logrado un extraordinario éxito en su gran gala realizada en el Estadium Negara, en la capital de la Confederación Malaya.

La familia del primer ministro de Kuala Lumpur, con Los Muchachos. | La Región

A la sesión inaugural asistieron como invitados de honor los hijos y la esposa del primer ministro, Enche Mahathir, recibidos por los dirigentes del Circo, su director, Michel; el alcalde el funciones, Cuco, y Carlitos, delegado del Pueblo Joven. En el entreacto fueron obsequiados con discos y banderines del Circo y con artesanía española fabricada en Bemposta. El público que abarrotó el recinto, con 20.000 asientos, aplaudió vivamente durante toda la sesión, redoblando sus risas y aplausos en el número de los trapecios y en el de la parodia de la corrida de todos, españolísima risotada a cargo de los famosos payasos europeos Manolo, Ayala y Palencia.

Los Muchachos continuarán su gira por Kuala Lumpur hasta el próximo día 27, para actuar después, el día 29, en Singapur, donde son impacientemente esperados.

Cursillos de equitación, tenis y natación en Manzaneda

Ya está próxima la fecha de los primeros cursillos a celebrar en la Estación de Montaña de Manzaneda.

El día 12 a la mañana se iniciarán los de equitación y natación para los que ya hay número suficiente de inscripciones.

Cursillo de equitación en Manzaneda. | La Región

El de equitación será dirigido por el Sr. Estévez, perteneciente al Arma de Caballería, lo cual es una garantía de la especialidad y resultados que tendrá el curso. En él no se pretende formar jinetes, pero sí el que los cursillistas adquieran esos primeros conocimientos técnicos que les permitan iniciarse en este apasionante deporte.

Para natación también se cuenta con un profesor experimentado, que enseñará a los que no saben, corregirá defectos a los que saben poco y perfeccionará el estilo de los que ya están más adelantados.

El cursillo de tenis dará comienzo el día 19 con la valiosa colaboración de Pepín Méndez, una de las mejores raquetas gallegas y que ya actúa desde hace tiempo como monitor de este deporte.

Ya hay solicitudes para este cursillo, que como los otros es de plazas limitadas. La inscripción se cierra el día 17, pudiendo informarse o formalizar estas inscripciones en Calvo Sotelo, 11-Primero.

Un chófer poco serio | 8 de julio de 1926

Dos guardias municipales denuncian al propietario del automóvil que hace el recorrido Orense-Puente Mayor por no pararse, como era su deber, en el Puente Viejo, para hacer el reconocimiento y verificar el estado del citado coche, arrancando a gran velocidad cuando el guardia de arbitrios intentaba realizar su labor y causándole heridas leves al tirarlo al suelo debido al impulso.

-Los soldados orensanos Manuel Diz Cid, Miguel Estévez y Germán Rodríguez, de guarnición en Atlas (Tetuán), solicitan madrina de guerra en Orense.

-La estudiosa señorita Carmen Rodríguez Pato, hija del almacenista del Puente Mayor don Ricardo, obtiene brillantes calificaciones en los exámenes de ingreso en el Instituto Nacional.

-El viaje del príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, a Orense queda fijado para el próximo día 7 de agosto, incluyendo en el programa una visita a la Catedral, banquete de gala en la Casa Consistorial y visita al cuartel de San Francisco.

-Ha regresado a Orense el director gerente de la Sociedad Eléctrica en nuestra ciudad, don José Mancisidor.

Nuevo edificio del colegio de La Purísima | 8 de julio de 1951

Nacieron en Orense: Ignacio Lamas Conde, Nieves Donzo Veiga y Beatriz Mayán Fouces.

-Se inaugura de forma oficial el nuevo edificio del Colegio de la Purísima Concepción en Orense, con misa oficiada por el obispo, bendición de la imagen de la Virgen Milagrosa en el patio del colegio y una gran velada.

-Junquera de Ambía contará en breve con un nuevo cuartel de la Guardia Civil gracias a las gestiones del director general de Usos y Consumos, don Asdrúbal Ferreiro Cid.

-Por los señores de Álvarez Tineo, de Santiago de Compostela, y para su hijo don Francisco, inspector farmacéutico en Caldas de Reyes (Pontevedra), ha sido pedida en Orense a los señores de Varela y Varela (don Jacobo) la mano de su hija Conchita.

-El Cuadro Médico-Farmacéutico de la Asociación de la Prensa de Orense queda formado por los siguientes doctores: Marcelino Rodríguez de Dios, José Fernández Rodríguez, Federico Martinón León, Jesús Blanco Gómez, Arsenio Raposo Lence, E. Fernández de la Torre, Ricardo Alarcón Núñez, Luis Fábrega Coello, J. Raposo Picón y M. A. García Blanco.

Primer Gobierno de Adolfo Suárez | 8 de julio de 1976

Noticias escaneadas del periódico La Región de 1976. | La Región

La explanada de la Estación Empalme de Orense es reorganizada para el estacionamiento de vehículos, habilitándose una zona especial para taxis.

-(2) El Circo de Los Muchachos triunfa en Kuala Lumpur.

-(3) La estación de montaña de Manzaneda acogerá este verano cursillos de equitación, tenis y natación.

-El gobernador civil de Orense, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, informa de la visita de los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, a Orense el próximo día 27 de este mismo mes, con una gran concentración en la Plaza Mayor y visitas a la Laguna de Antela y Ribadavia entre los actos previstos.

-El presidente Adolfo Suárez nombra el primer Gobierno tras la muerte de Franco, en el que figuran, entre otros, Alfonso Osorio (vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia), Marcelino Oreja (Asuntos Exteriores), Landelino Lavilla (Justicia), Rodolfo Martín Villa (Gobernación), Leopoldo Calvo Sotelo (Obras Públicas) o Fernando de Santiago (vicepresidente primero y ministro sin cartera).

-Un incendio en el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, deja al menos seis muertos y cuatro desaparecidos. Un total de 40 enfermos de los 164 que estaban internados, la mayoría de aquellos orensanos, serán trasladados hoy mismo al Psiquiátrico de Toén.

Manuel Senra gana el Rally do Lacón | 8 de julio de 2001

Noticias escaneadas del periódico La Región del 2001. | La Región

El piloto coruñés Manuel Senra sentencia a su favor el Campeonato Gallego de Rallys al imponerse en el Rally do Lacón, en Carballiño, a los mandos de un Peugeot 306 Kit Car, mientras que los ourensanos Marcos Rodríguez y Jorge Antonio González se proclamaron vencedores en la Copa Fiat Punto y la Copa Citroën, respectivamente.

-El Estado y la Xunta aportarán ayudas de algo menos de 7 millones de euros a los 66 municipios ourensanos que pidieron subvenciones para paliar los daños causados por las lluvias durante el pasado invierno, con graves inundaciones en varios puntos de la provincia.

-El terrorismo desbanca al paro, por primera vez, como principal problema en Euskadi, especialmente entre una parte de la población, la no nacionalista, que confiesa no sentirse libre, según la encuesta del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco.

-Amnistía Internacional denuncia que China ha ejecutado a más personas en los últimos tres meses que el resto del mundo en tres años, cifrando en 1.800 los ejecutados en la campaña “Golpear Fuerte” lanzada contra la delincuencia por el Gobierno chino.