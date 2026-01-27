Historia en 4 tiempos | El doctor Palacios y Carvajal y la Academia Médico-Quirúrgica

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

El doctor Palacios y Carvajal y la Academia Médico-Quirúrgica

El doctor Palacios recibe la distinción de manos del doctor Conde Corbal. | La Región

(2) Interesantes intervenciones ha tenido el Dr. J. Palacios y Carvajal en nuestra ciudad, los dos últimos días, con motivo de sus conferencias.

El viernes disertó en la Academia Médico-Quirúrgica sobre el tema “El Método en Cirugía”. El salón de actos del Colegio de Médicos se hallaba abarrotado y el presidente de la Academia Médico-Quirúrgica, Dr. Conde Corbal, le entregó un hermoso pergamino con el nombramiento de miembro de honor de la misma, por sus muy directas vinculaciones con la ciudad de Orense.

El Dr. Palacios, jefe del Departamento de Cirugía del Aparato Locomotor del Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas “Ramón y Cajal” de Madrid, tuvo una intervención quirúrgica en la Residencia de la Seguridad Social “Nuestra Señora del Cristal”, en la mañana del sábado, y pronunció una conferencia en el Curso de Perfeccionamiento de Traumatología que allí se desarrolla, organizado por el Departamento de Traumatología y Ortopedia de la Residencia. Habló sobre el tema “Lesiones recientes latero-cruzadas de la rodilla”.

A todos estos actos asistieron numerosos profesionales, incluso médicos que han llegado de las cuatro provincias gallegas y de León.

(1976)

El pintor Agustín Pérez Bellas, en Galería de Arte Souto

Cuadros de Agustín Pérez Bellas en la Galería Souto. | La Región

(1) Desde el pasado día 19, unan colección de 38 obras del pintor vigués Agustín Pérez Bellas se encuentra a la consideración del público orensano en Galería de Arte Souto. Óleos, dibujos, aguatintas, integran esta primera muestra aquí de Pérez Bellas, cuyo “curriculum” artístico parece innecesario para nuestros lectores, pues a las numerosas exposiciones realizadas puede sumar el pintor todo el justo prestigio avalado por las innumerables citas y críticas que, tanto en la prensa como en las revistas especializadas, le han dedicado plumas de indudable relieve en el mundo artístico nacional.

Sin poder olvidarse de su condición de arquitecto y siendo el esposo de otra pintora gallega notable, como Mercedes Ruibal, el dibujo de Pérez Bellas, poderoso, rudo, en frecuente espiral hacia el trazo que conforma la figura definitiva y que luego alcanza su contorno con rasgos que parecen cercenar la silueta; un dibujo no exento de una infantil crueldad, es la base de toda su labor pictórica posterior. El óleo parte de este elemento esencial, como la acuarela o la aguatinta.

Una pintura que nos acerca, no sólo al cuadro, sino unos a otros; una pintura que, extrañamente, por su técnica y su intencionalidad, no nos resulta extraña. Que, siendo moderna y atrevida, es clásica y sencilla.

Razón obvia de que la muestra de Pérez Bellas continué siendo visitada con mayor interés cada día, en la lógica y justa cotización del conocimiento de un pintor gallego lleno de fuerza y de expresividad.

Crónica de

Alvarado Feijóo-Montenegro

(1976)

Ramiro Areán, presidente de la comisión de Fiestas de El Puente

Ramiro Areán Vázquez. | La Región

(3) Por la junta directiva de la Sociedad Artística La Troya, que preside don Eladio Diz Ojea, concejal delegado del Perímetro Rural del Ayuntamiento de Orense, se ha procedido a la elección del presidente de la Comisión de Fiestas de El Puente, siguiendo la tradicional costumbre de que esta comisión sea nombrada por La Troya.

El nombramiento ha recaído en don Ramiro Areán Vázquez, de 36 años, industrial de El Puente, que ha venido significándose por su interés y entusiasmo en colaborar con la Sociedad, así como por su clara vinculación a un barrio tan populoso de nuestra ciudad como es El Puente.

Los mejores entusiasmos rodean al señor Areán Vázquez, que en estos momentos realiza consultas para rodearse de un equipo de colaboradores que completen la comisión cuya presidencia le ha sido encomendada.

(1976)

27 de enero de 1926 - El director de La Región, diputado provincial

Nueva relación de donantes del Aguinaldo del Soldado en Carballino: Magín Rodríguez, Dolores Muiños, Francisco Álvarez, José Corral, Gabriel Muñoz, Emilio Crespo, Cesáreo Mosquera, Camilo Reinoso, Cesáreo Gay, José Corral, Gumersindo Conde, Benito Codas, Manuel Tesouro, María Paniagua, Camilo Rodríguez, Vicente Rodríguez, Benigno Millara, Manuel Pérez Fuentes, Celia Teixidó, Aurea Vázquez, Dolores González, Rosa Rodríguez, Juan Fumega, Clotilde Tesoro, Rosa Núñez, Genoveva Valeiras, Carmen Gómez, Josefa González, Manuel Valeiras y José Benito Valeiras.

-El director de La Región, don Marcial Ginzo Soto, es nombrado nuevo diputado por Orense en la Corporación Provincial.

-Regresan a Orense procedentes de Madrid el presidente de la Diputación, señor Casar, y el diputado señor Pérez Serantes.

-Se halla en Orense girando visita el provincial de los Franciscanos y distinguido escritor R. P. Samuel Eiján.

27 de enero de 1951 - Los niños orensanos en casa por la gripe

En Cartelle contrajeron matrimonio la señorita Julia Rodríguez Parente y el industrial don Manuel Gómez Rodríguez, apadrinados por la hermana del novio, doña Concepción Gómez Rodríguez, y el hermano de la novia, el joven estudiante don Manuel Rodríguez Parente.

-La asistencia de los niños a sus colegios disminuye de manera alarmante en Orense debido a la gripe, con la mayoría de la población infantil de la ciudad “griposa”.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Rosario Siota Grande, Francisco Suárez Vilanova, Carolina Serrano Armesto, Pedro González Méndez, Albino González Nóvoa, Santos González Álvarez, Manuel Baldanedo Álvarez y Carmen Ferreiro López.

-El gobierno de Holanda dimite en pleno “en solidaridad” con el ministro de Asuntos Exteriores, que había dimitido apenas unas horas antes debido a las críticas recibidas por la política gubernamental en Nueva Guinea.

27 de enero de 1976 - Los lobos vuelven a San Ciprián de Viñas

WhatsApp Image 2026-01-26 at 21.19.35 | La Región

Nacieron en Orense: Óscar Ribao Álvarez, Ana Pérez Gutiérrez, Jorge Gómez Mazaira, Nuria González González, Inés Pérez Sampedro, Verónica Ortega Goñi, Jorge González Abad, Diego González Rodríguez y Antonio González Cid.

-Los lobos vuelven a merodear por el Ayuntamiento de San Ciprián de Viñas, en las proximidades de Orense, obligando a convocar a los componentes del coto de caza después de sendos incidentes en las localidades de Outeirocalvo y Valiñas con ataques a un perro perdiguero y ovejas devoradas por estos animales.

-(1) El pintor vigués Agustín Pérez Bellas expone su obra en la Galería de Arte Souto de Orense.

-(2) El doctor J. Palacios y Carvajal, visitante ilustre en la Academia Médico-Quirúrgica de Orense.

-(3) El industrial don Ramiro Areán Vázquez es elegido presidente de la Comisión de Fiestas de El Puente.

-Las entidades orensanas que promueven la continuidad del Teatro Principal solicitan al alcalde de Orense que el Ayuntamiento se haga cargo del recinto y lo habilite para celebrar en el mismo actividades culturales.

27 de enero de 2001 - ETA comienza el siglo con nuevo asesinato

Un recorte de la época. | La Región

El obispo de Ourense, Carlos Osoro, ofrece una conferencia en el Liceo bajo el título de “Presencia del cristiano en la vida política”, presentado por el presidente de la sociedad, José Carlos Martínez Pedrayo, con presencia de personalidades de Ourense como el copresidente de Caixanova, Manuel Bermúdez; la joven diputada del PP y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Ana Belén Vázquez, o la directiva completa del Liceo.

-La banda terrorista ETA inicia el siglo y el milenio con un nuevo asesinato, el de Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián, de 51 años, casado y padre de dos hijos, muerto al estallar una bomba lapa colocada en los bajos de su automóvil, una explosión cuya violencia hizo que el cuerpo del cocinero saliera despedido por el techo del turismo y tras golpear el segundo piso de una vivienda cayera al asfalto completamente destrozado.

-Un devastador terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter sacude la India, Nepal y Pakistán y causa al menos dos mil muertos según las primeras informaciones.