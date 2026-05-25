Historia en 4 tiempos | Domingo García Sabell en el Liceo de Orense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera de 1976.

Enlace María Nóvoa González y Enrique Fernández Freire

(2) En la tarde del pasado día 15 contrajeron matrimonio en la Iglesia de Santa Eufemia del Norte (Santo Domingo) los jóvenes María Cristina Nóvoa González y Enrique Fernández Freire. Fueron padrinos por parte de la novia su padre, don Vicente Nóvoa Blanco, y por parte del novio su madre, doña Pilar Freire González.

Bendijo la unión el padre don David Freire del Prado. Terminada la ceremonia los invitados fueron obsequiados con una cena en un céntrico restaurante de la ciudad.

El nuevo matrimonio salió en viaje de luna de miel con destino a las Islas Baleares. A su regreso fijarán su residencia en Orense.

(1976)

María Cristina Nóvoa González y Enrique Fernández Freire.

Domingo García Sabell en el Liceo de Orense

El salón noble del Liceo repleto de público.

García Sabell.

(1) “Somos una comunidad, pero, sin dejar de serlo, hemos de alcanzar la categoría de ser una sociedad. De otro modo continuaremos siendo una caricatura de nosotros mismos”, acabó diciendo el doctor García Sabell en la conferencia que pronunció en el salón noble del Liceo sobre el título “Nós, os galegos, por dentro”, acto organizado por la Sociedad orensana con motivo del “Día das Letras Galegas” recientemente conmemorado.

Con asistencia de un centenar de personas, presentó al conferenciante el presidente del Liceo, don Amando Prada Castrillo, quien en gallego aludió a la figura del doctor García Sabell, a su última conferencia en Orense en presencia de Otero, Cuevillas y Risco, y a la importancia del tema a desarrollar.

Tras agradecer la presentación y evocar muy emotivamente las tres figuras orensanas citadas, el doctor García Sabell comenzó su interesantísima intervención en un ejemplar gallego, desgranando todos los tópicos sobre los gallegos y los “históricos malentendidos” en torno a ellos.

(1976)

Aspanas quiere ampliar sus instalaciones

Marina Pena Blanco y Albina Calleja Gómez, presidenta y vicepresidenta de Aspanas.

(3) Hace unos días fue inaugurado el nuevo local que Aspanas adquirió en la Avenida de Portugal, a donde se trasladó desde el que ocupaba en las proximidades del puente que atraviesa el Barbaña por Villavalencia. Pero la asociación quieren ampliar sus instalaciones, como me señalan su presidenta Marina Pena Blanco y su vicepresidenta Albina Calleja Gómez.

-¿Qué se ha hecho en concreto?

-El traslado del Centro de Educación Escolar de unos locales deficientes y arrendados a otros en mejores condiciones, propiedad de Aspanas, gracias a la solidaridad de la sociedad orensana, ya que aportaron todos los sectores, desde “Iberduero” con un donativo de 1.500.000 pesetas a las “Damas de la ilusión” que donaron una cocina, un televisor y cien mil pesetas, pasando por autoridades y orensanos en general, gracias a la “Campaña del subnormal”. A veces incluso cuando vamos por la calle nos paran y nos ofrecen donativos para la institución.

-¿En cuánto ha salido todo esto?

-El coste del local ha sido de tres millones y el de la instalación de otro millón. En total, pues, cuatro millones de pesetas.

-¿Será esto el principio de otras obras?

-Sí, ahora queremos comprar el entresuelo, que es muy amplio, para talleres, cocina y comedor, y lo que tenemos hoy dedicado a comedor sería para aulas.

-¿Cuánto costaría eso?

-Otros tres millones, a los que habría que sumar el importe de las obras de acondicionamiento e instalación.

-¿Aspiraciones?

-En primer lugar, la instalación de los talleres, y después, la residencia, que esperamos preste un gran servicio para un problema que se verá muy paliado cuando empiece a funcionar el Centro de Velle.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

25 de mayo de 1926 - Un niño estudioso

Regresó a Orense procedente de Madrid el gobernador civil de la provincia, don Salustiano Muñoz Delgado.

-El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Alfonso Jaraiz salió de Orense con dirección a Ferrol para posesionarse de su nuevo destino, acompañado de su distinguida familia.

-Después de permanecer una temporada en Madrid ha regresado a Orense el arquitecto jefe del Catastro, don Adolfo de la Vega, acompañado de su distinguida esposa.

-Acompañado de su señora salió para sus posesiones en Laroco don Melquisedech Álvarez Vázquez.

-El estudioso alumno de Bachillerato Emilio Páramo, hijo del bizarro comandante de Cazadores don Alejandro, obtiene un total de cinco matrículas de honor en los recientes exámenes celebrados en el Instituto de Orense.

25 de mayo de 1951 - Familia numerosa y pasaportes

Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Ginzo de Limia: Manuel Becerra Bazal; Montederramo: José González González y José Pérez González; Orense: Ceferino Blanco González, Luis Blanco Rodríguez, Narciso Cao González, Antonio Lucas Mata, Luis Mojón Gómez, Domingo Pérez Pérez, Antonio Prol Salgado, Manuel Sánchez Nóvoa, Luis Sas Vázquez y José Vázquez Martínez; Paderne: Pedro Cristovo Pérez y José Fernández Nóvoa; Verín: Edesio Fuentes Fuentes, José Mouriño Aguiar y Jesús Taboada Chivite.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Nieves Baamonde, Marina Naranjo Pereira, Celso Martínez Gulín, Amelia Rodríguez Álvarez, Manuela Álvarez Santás, Isaura Rodríguez González, Rosa Rodríguez Álvarez, Benito Muradás Vázquez, Manuel López López, Avelina Justo Álvarez, Lágrimas García Fernández, Amparo Domínguez Lameiro, Arturo Cortizo Álvarez, Castora Cortizo Álvarez, Ana Blanco Pérez, Manuel Barreira García, Aurelio Espiña Lorenzo, Antonio Domínguez Veiga, Francisco Rodríguez Fernández, José Rodríguez Álvarez y Marcelino Pérez Feijóo.

25 de mayo de 1976 - Muerte de un ciclista español en el Giro de Italia

25 de mayo de 1976.

Un hombre es detenido en Pontevedra tras confesar ser el autor de hasta seis robos durante la visita del ministro Manuel Fraga a Orense, alguno de ellos por valor superior a las cien mil pesetas. El individuo se alojó en el Hotel San Martín y se hizo pasar por periodista asistiendo a los encuentros de Fraga y a su recorrido por la Feria del Vino de Ribadavia, aprovechando su posición para cometer los robos.

-(1) El doctor Domingo García Sabell habló en el Liceo de Orense sobre “los gallegos por dentro”.

-(2) Los jóvenes María Cristina Nóvoa González y Enrique Fernández Freire contraen matrimonio en Orense.

-(3) Aspanas quiere ampliar sus instalaciones en Orense.

-Se casaron en Orense: José Rodríguez Portela y Carmen Álvarez González, Felipe Álvarez Carballo y Josefa Caride González.

-El ciclista español Juan Santisteban, del equipo Kas, muere al sufrir una caída durante una etapa del Giro de Italia.

-El Liverpool gana la Copa de la UEFA al empatar ante el Brujas (1-1) en el partido de vuelta de la final, tras vencer por 3-2 en la ida.

25 de mayo de 2001 - Inditex arrasa en su debut en Bolsa

25 de mayo de 2001.

La aparición de restos romanos en la calle Colón, a raíz de los trabajos en un inmueble derruido donde estaba ubicado un comercio textil, reabre el debate entre arqueólogos e historiadores sobre el origen de la ciudad de Ourense, que algunos sitúan ahora alejado de las Burgas.

-El Concello de Ourense y el Instituto Galego de Vivienda llegan a un acuerdo para rehabilitar hasta diez edificios en el entorno de As Burgas que serán los primeros del casco histórico rehabilitados para jóvenes, ubicados en las calles Cervantes y Villar y en la Plaza de la Herrería, quedándose el Concello con todos los bajos para usos municipales.

-El grupo textil gallego Inditex arrasa en su estreno en la Bolsa y sus acciones se revalorizan un 22,45 por ciento en su primer día, convirtiéndose en el séptimo valor más importante del mercado español y firme candidata a engrosar el Ibex-35 según los analistas.

-El director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga, muere asesinado por dos terroristas de ETA que le dispararon hasta siete tiros en el aparcamiento del Hospital Matía de San Sebastián, a donde la víctima acudía para hacer rehabilitación de una lesión de hombro.