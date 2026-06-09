Historia en 4 tiempos | Edición aérea para América de La Región

Filmación de TVE en los talleres de La Región por la nueva edición.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Los titulares de La Región del 9 de junio de 1976 | La Región

Edición aérea para América de La Región

Filmación de TVE en los talleres de La Región por la nueva edición. | La Región

Desde ayer una nueva edición de La Región inicia su camino. Tras más de setenta años de vida de la edición local y ya con diez años la Edición Aérea para Europa, ahora comienza su andadura la Edición Aérea para América, con el fin de establecer contacto con el mundo de la emigración de los países ultramarinos.

La tirada del primer número, que lleva fecha 8 de junio de 1976, contó con la puesta en marcha del gobernador civil cesante, don Joaquín Llobell Muedra, quien, aprovechando su visita de despedida, pulsó el botón de arranque de nuestra rotativa, en presencia del delegado provincial de Información y Turismo, señor Traveso Bello, y de directivos de La Región. En esta edición para América, el primer número informa en su primera página del primer viaje de reyes españoles al Nuevo Continente. Incluye un saludo del director del Instituto Español de Emigración, señor Jordana de Pozas.

En su interior ofrece diversas informaciones, con una encuesta entre varios periodistas y escritores, consultorio y varias crónicas de corresponsales en varios países ultramarinos.

Se da una gran importancia a las noticias de varios países españoles, algunas publicadas en gallego y catalán. También se atiende a la información deportiva y de toros.

Este primer número, que consta de veinte páginas, saldrá por avión todos los martes hacia los países ultramarinos, incluyendo Filipinas y Australia.

(1976)

Relevo en el Gobierno Civil

Intervención del nuevo gobernador civil de Orense. | La Región

El acto de relevo como gobernador civil de don Joaquín Llobell Muedra pordon Juan Manuel Blanco Gutiérrez constituyó un acontecimiento al que asistió el todo Orense oficial y representativo, hasta el punto que la sala de reuniones del Gobierno Civil resultó insuficiente para dar cabida a las personas que al mismo concurrieron.

El secretario general del Gobierno Civil, don Rafael Oliver Ipiens, dio lectura a los decretos de cese y nombramiento. Presidían el acto, con ambos gobernadores, el director general de Política Interior, don José Manuel Otero Novás; el delegado nacional de Acción Docente del Movimiento, don Marino Díaz Guerra; el gobernador militar, don Pedro Domínguez Manjón; el obispo de la diócesis, don Ángel Temiño Saiz, y el presidente de la Audiencia provincial, don Francisco Marcos Rodríguez. Asistieron una comisión del Centro Gallego de Madrid, representantes de Asturias (tierra natal del nuevo gobernador), y delegaciones de los ayuntamientos de Vigo y La Coruña.

Don Joaquín Llobell Muedra se despidió con un emotivo discurso, mostrando su satisfacción por haber servido a la provincia, al caudillo y al rey; respondido por el nuevo gobernador civil, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, que dijo venir a Orense “con gran ilusión y espíritu de trabajo”, reiterando su lealtad al rey Juan Carlos I y al Gobierno de la Nación.

(1976)

As pegadas do pasado

Olga Gallego rodeada por Xulio Rodríguez, Manuel Cabezas y Aurelio Gómez Villar. | La Región

A microhistoria de Ourense. A que van conformado non só os organismos institucionais senón os estamentos máix baixos que compoñen a sociedade de base, é dicir, a que xurde da interacción social. Eso é o que podemos atopar en “A cidade de Ourense. Unha visión a través dos séculos”, unha obra incluida no Boletín Auriense que edita o Grupo Marcelo Macías coa colaboración do Concello de Ourense.

A súa autora, a historiadora Olga Gallego, é modesta na valoración do libro, don que afirma que “non pretende ser unha obra definitiva sobre Ourense, porque eso sería traballo de máis dun investigador e desde moi diversas perspectivas. Naceu como unha revisión de traballos dispersos sobre a cidade de Ourense, que a raíz de novas investigacións resultaban obsoletos”, comentou.

Xulio Rodríguez, secretario do Grupo Marcelo Macías, arropou a Olga Gallego na presentación do libro. “Traslada o relato histórico desde os cumios do poder ata os feitos da sociedade de base”, comentou.

O volume sobre a cidade de Ourense preséntase como un anexo ó número 27 do Boletín Auriense. O seu último número no mercado, ata agora, era a monografía sobre a Vía Nova que fixeron Vega Pato, Segundo Alvarado e Juan Carlos Rivas. O Boletín ten máis de tres décadas de vida, converténdose nunha auténtica xoia para especialistas.

Crónica de E. Rodríguez

(2001)

9 de junio de 1926 - Homenaje al Orfeón en el Gran Hotel Roma

Una delegación de Vigo llega a Orense para rendir homenaje al Orfeón Unión Orensana, la agrupación que lleva años de triunfos en todos los certámenes, celebrándose un banquete en el Gran Hotel Roma al que asistieron, entre otros, los señores Gómez Román, Fadrique, Cobelas, Añel, Fernández Román, Pérez Serantes, Nieto, Bernárdez, Méndez, Rodríguez (D. Indalecio), Acuña, Coba, Otero, Cedrón (padre e hijo), Delón, García, Cruz, Bustamante, Martínez, Estévez, Rodríguez, Suárez, Crespo, García, Bóveda, Blanco, Rego o Veiras; llegando a los postres el señor gobernador civil que fue recibido con grandes aplausos. Al final se impresionaron varias placas, imponiéndose al señor Muñoz Delgado la insignia de orfeonista honorario.

-El estudioso joven orensano don Manuel Cid, hijo del conocido y acreditado joyero del mismo nombre, obtiene a sus 21 años uno de los primeros números en las oposiciones para abogados del Estado celebradas en Madrid, recibiendo todo tipo de felicitaciones.

9 de junio de 1951 - Siete dirigentes alemanes ejecutados

El Paraninfo del Instituto de Orense acogió el Festival de la Escuela Obrera de la Inmaculada, con destacada actuación de las niñas Felisa Casares Ozores, Carmen Vázquez Martín, Pilarita Casares o Gloria Bobillo, entre otras.

-Después de brillantes ejercicios han ingresado en la Escuela de Comercio de Orense las niñas Elena González Destar y Rosita Gómez García.

-En Ribadavia contrajeron matrimonio la señorita Emilia Hermida Vázquez y el empleado de la Banca Nogueira don Antonio Nogueiras Vázquez, apadrinados por los hermanos de la novia, don Manuel Pinal, y esposa.

-En La Costria (Los Peares) recibió la Primera Comunión el niño Manolito Gómez Cernelo, hijo del industrial de Los Peares don Emilio Gómez Masid y de su esposa doña Rafaela Cernelo Arias.

-Siete dirigentes alemanes condenados a muerte como criminales de guerra son ahorcados en la prisión de Landsberg, ante oficiales estadounidenses como testigos. Con estos son ya 282 los alemanes ahorcados por los aliados occidentales desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, acusados como criminales de guerra, siendo estos siete los últimos condenados en la zona norteamericana de Alemania.

9 de junio de 1976 - Una locomotora de 1910 para Orense

Los titulares de La Región del 9 de junio del 1976 | La Región

La Renfe concede a Orense una locomotora modelo Zaragoza-A fabricada en 1910 para el proyectado monumento ornamental en la explanada de la Estación Empalme, en El Puente, máquina que ha sido tasada desde el punto de vista histórico-artístico en 6.500.000 pesetas

-Antonio Docabo pone su cargo de presidente del CDOrense “a disposición de los socios”, en el cierre de una temporada decepcionante por no conseguir el ascenso.

-La Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) pide que toda la provincia de Orense sea declarada “zona catastrófica” ante las pérdidas en el agro provocadas por la sequía y las heladas sufridas el pasado mes de mayo.

-(1) Sale a la calle el primer número de La Región Edición Aérea para América, un proyecto ambicioso en el que se trabajaba hace tiempo para mantener contacto con los miles de gallegos y españoles residentes en Hispanoamérica, Filipinas y Australia.

-(2) Don Juan Manuel Blanco Gutiérrez toma posesión como nuevo gobernador civil de Orense dando el relevo a don Joaquín Llobell Muedra.

9 de junio de 2001 - Indemnización récord para un fumador

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) cierra el mandato de la actual directiva, presidida por Francisco Rodríguez, en su XXIV Asamblea general, aprobando un presupuesto para este año 2001 de 226 millones de pesetas, cerca de cien millones de pesetas menos que el año anterior.

-(3) La historiadora Olga Gallego firma el anexo al último número del Boletín Auriense con la obra “A cidade de Ourense. Unha visión a través dos séculos”.

-Pilar Dávila, directora del Instituto de la Mujer, protagoniza el último Foro La Región de su quinta edición con un recorrido por la situación actual de la Mujer.

-Un jurado de Los Angeles condena a la empresa tabacalera Phillip Morris a indemnizar con 3.600 millones de euros a un enfermo de cáncer al que según la sentencia “no advirtió sobre el peligro de la adicción al tabaco”, una multa récord en una reclamación presentada por una persona que la compañía calificó de “ultrajante” y contra la que ya prepara recurso.

-La escritora británica Doris Lessing es galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.