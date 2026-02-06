Historia en 4 tiempos | El embalse de Guistolas aún continúa helado

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

Las acuarelas de Rafael Alonso

(2) Otra primera exposición de un pontevedrés en Orense, la de un pintor andado, que reside en Vigo; la de un acuarelista nato cuya fama ha recorrido no pocas exposiciones y que tiene ya sobre sí todo un caro bagaje de éxitos, todo un prolongado prestigio que hace innecesaria la glosa y la efemérides ocasional.

Cualquier persona atenta al cómo se ha venido desarrollando la ya importante historia de la pintura gallega o de los pintores gallegos, sabrá que Rafael Alonso es una de las primeras figuras de la acuarela en la actualidad. Casi cuarenta años de oficio, dedicación y vocación, le han dado esa pátina que todo artista necesita para que su arte sea reflexivo, para que la técnica subraye, intuitivamente, el sentido que el pintor quiere dar a su mundo. Sin duda, el proceder de Rafael Alonso es vigoroso, aunque sin disonancias de color; expresivo y fuerte, sin expresionismos. Es un paisajista que domina todos los rincones, todas las perspectivas.

En todo, una intencionada coloración que da a su pintura un aire casi juvenil, alegre, arrogante, impetuoso, en el que se halla, con pleno derecho, un pintor nato que, justamente, ha logrado el merecido prestigio que posee entre sus contemporáneos.

Vamos completando, pues, un panorama cabal de la pintura gallega de nuestro tiempo. No podía faltar Rafael Alonso, que mantendrá abierta su exposición en Galería de Arte Souto hasta el próximo sábado.

Crónica de Alvarado

(1976)

Rafael Alonso ante algunas de sus obras.

La agrupación Tuna ensaya “La del manojo de rosas”

De izquierda a derecha, Andrés González Castro, Mari-Carmen Rodríguez, Mari-Nieves González y Urbano López.

(1) El próximo día 14 se representará en el Liceo Recreo Orensano la zarzuela “La del manojo de rosas”, que será interpretada por la agrupación “Tuna” de la parroquia de Santo Domingo de nuestra ciudad. Hablo con cuatro de los protagonistas, Andrés González Castro, Mari-Carmen Rodríguez, Mari-Nieves González y Urbano López, que aparecen en la foto de Reza de izquierda a derecha.

-¿Cómo van los ensayos? -les pregunto.

-Bastante bien; pero, aunque hay mucha animación por parte de todos, podían ir mejor. Hemos empezado hace cosa de un mes, haciéndolo en viernes, sábado y domingo por la tarde, que son los días que tenemos libres de clases, pero es poco tiempo, ya que debiéramos haber ensayado cuando menos durante tres o cuatro meses. No ensayamos más tiempo porque la Sociedad de Autores cobra 100 pesetas diarias desde que nos fue entregado el folleto, y ese dinero, como todo el que se gaste, tiene que salir de nuestro bolsillo, pues nadie nos subvenciona.

-¿Creéis que existe expectación por veros actuar?

-Desde luego, en primer lugar, porque en Orense hace tiempo que no se hace zarzuela, y además, porque el hacerla por chicos de aquí es bastante raro.

-¿Quién os prepara?

-Musicalmente, Manolo Casasnovas y Vide, hijo, al piano; artísticamente, Raquel Santamarina con la colaboración de Teté Torres.

-¿Cuántos formáis el elenco artístico?

-Siete chicos y doce chicas, de edades comprendidas entre los 17 y 18 años.

-O sea, siete chicos y doce guayabos.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

El embalse de Guistolas aún continúa helado

El embalse de Guistolas.

(3) El embalse de Guistolas, que recoge las aguas del río Navea, al que tributan todos los pequeños de la cuenca, servidos por arroyuelos también, que bajan y se nutren de las nieves de Queixa, Invernadeiro o San Mamede, se encuentra helado, como lo estuvieron muchos otros de la provincia en los pasados días de temperaturas polares, que por allí todavía subsisten a juzgar por el congelamiento de las aguas, ya que la noticia y la foto fueron captadas el domingo.

Guistolas, como hace poco el mismo Cachamuíña, casi ciudadano y abastecedor de nuestros grifos, está helado.

Sospechamos que debe ser uno de los pocos que todavía continúan así, porque el aumento de las temperaturas ha sido general.

(1976)

6 de febrero de 1926 - Trágico suceso en un pueblo de La Peroja

La romería de San Blas que se celebraba en el pueblo de Carracedo (La Peroja) es escenario de un trágico suceso al resultar muerto por un disparo de arma de fuego el vecino Ramón Moreiras Fernández, tiroteado cuando mediaba en una disputa entre dos mozalbetes, un hecho que producido gran consternación en el vecindario donde el finado gozaba de grandes simpatías.

-Se constituye la nueva Junta municipal de Beneficencia de Orense, formada por los siguientes señores: señor Bobillo, alcalde de Orense (Presidente); Manuel Bouzo, inspector municipal de Sanidad; Manuel Canal, párroco de Santa Eufemia del Centro; María Guitián, viuda de Muñoz; Camila A. Seara y Valbanera Moreno, Ezequiel Aperribay, José María Cid y Luis Pérez Colemán.

-Un hombre resulta herido de gravedad al recibir un navajazo tras una disputa por motivos de juego en una taberna del pueblo de Longoseiros (Carballino).

-El jefe del Tercio don Francisco Franco Bahamonde es ascendido a general por méritos de guerra, convirtiéndose a sus 34 años en el general más joven de España.

6 de febrero de 1951 - Trágica muerte en los Saltos del Sil

Con toda felicidad ha dado a luz un precioso y robusto niño, tercero de sus hijos, doña Nita Feijóo Fernández, esposa de don Modesto Ogea Sanz.

-Con toda felicidad ha dado a luz una hermosa niña doña Teresa Blanco Gómez, esposa de don José Luis Soto.

-Un joven de 19 años vecino de Parada que trabajaba como peón en las obras de los Saltos del Sil en La Rasa muere electrocutado al ser alcanzado por una fulguración eléctrica en la sala de máquinas de la instalación.

-La Guardia Civil del Puente detiene a uno de los dos ladrones que asaltaron la fábrica de galletas de don Ismael González, apoderándose de artículos y efectos por valor de una mil pesetas. Los efectos robados no fueron recuperados al haber sido vendidos a una desconocida en Ribadavia.

-Por don Alfonso Sánchez Yáñez, procurador, y para su hijo Alfonso Sánchez Alonso, veterinario en La Vega, ha sido pedida la mano de la señorita Aurora Prieto, hija de Antonio Prieto, del Mesón de Erosa.

6 de febrero de 1976 - No hay indulto para “El último tango en París”

Don Alfonso Morgade Puga toma posesión como nuevo alcalde de Rairiz de Veiga.

-(1) La agrupación Tuna de la parroquia de Santo Domingo ultima los preparativos de la zarzuela “La del manojo de rosas” que representará en el Liceo Recreo Orensano.

-(2) El pintor pontevedrés Rafael Alonso expone su obra en la Galería de Arte Souto de Orense.

-(3) El embalse de Guistolas permanece helado.

-Las víctimas del terremoto que ha asolado Guatemala no paran de crecer desde el primer día, tal y como se esperaba, y ascienden ya a cinco mil muertos y diez mil heridos, unas cifras que se teme aumenten en los próximos días.

-El presidente de Italia, Giovanni Leone, no podrá “indultar” a la película “El último tango en París”, al no existir un mecanismo legal que lo permita. El director Bernardo Bertolucci se había dirigido al presidente solicitando este indulto, después de que la Corte Suprema declara “obsceno” el film y lo “condenara” a ser destruido, lo que podría llevar a la quema de las 90 copias actualmente existentes en Italia.

Noticia 1976

6 de febrero de 2001 - Seguei Bubka se retira del atletismo

El Ourense empata ante el Vecindario un partido que casi tenía ganado (1-1), al encajar el gol del empate en el minuto 89, un partido que el club rojillo firmó de nuevo “bajo protesta” al ser retransmitido por Televisión Española sin la conformidad del Ourense.

-El Pabellón que entrena José Luis Guede disputará la fase de ascenso a la Liga Femenina de Baloncesto tras vencer en el partido decisivo al Santos Adba de Avilés por 62-61en Os Remedios, con Susi como máxima anotadora con 16 puntos.

-El Barcelona gana al Athletic de Bilbao por 7-0 con goles de Luis Enrique (3), Cocu (2), Abelardo y Overmars, la mayor goleada encajada en Liga por los bilbaínos en toda su historia.

-El atleta ucraniano Serguei Bubka se retira a sus 37 años en el torneo de Donestsk, su ciudad natal, como el mejor saltador de pértiga de la historia, dejando como récord del mundo una marca de 6,15 que logró precisamente en Donetsk en 1993. El “Zar”, como era conocido, ha marcado una época en el atletismo y en su especialidad, superando hasta en 44 ocasiones la barrera de los 6 metros, infranqueable para casi todos los saltadores.