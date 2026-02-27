Historia en 4 tiempos | España abandona definitivamente el Sahara

Los rodapiés de llantas de rueda pueden sustituir a los felpudos de esparto.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera de 1976.

Entrega de un cheque de 12 millones de pesetas a la Asociación de inválidos

Momento de la entrega del cheque.

(2) Ayer a las doce de la mañana ha tenido lugar en el Centro de Empleo Protegido “Santísimo Cristo” de Anic (Asociación Nacional de Inválidos Civiles), del ministerio de la Gobernación, el acto de entrega de un cheque por valor de 12 millones 850 mil pesetas, que el Fondo Nacional de Protección al Trabajo ha concedido a esta asociación para la construcción de unas naves industriales en la zona de Mariñamansa, donde trabajarán minusválidos de la provincia que actualmente se están formando a través de un curso de talla y artesanía en esta, organizado por el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos.

Al acto han asistido el delegado de Trabajo, don Juan Martínez Romero; el delegado provincial de Anic, don Elías Rivas Martínez; el director del Gabinete provincial del Serem, don Ángel González Lago; el director del Centro y secretario de Anic, don Manuel García Pinillos, y cargos de Anic, así como los monitores y alumnos del curso.

Con este capítulo se abre una gran esperanza para el futuro de una parte de los minusválidos de la provincia de Orense pues, lo que ahora se inicia con quince, espera continuarse en fechas próximas hasta llegar a la cifra de cincuenta trabajadores.

(1976)

Don Rudesindo Rodríguez Díaz.

(1) Cuando uno menos lo piensa se encuentra con las cosas más extrañas e inesperadas, como esta pequeña industria de confección de felpudos que empieza a darse a conocer con una gran innovación.

-Nosotros hacemos felpudos de goma de llantas de ruedas de coches.

Me lo dice don Rudesindo Rodríguez Díaz, un orensano del pueblo de Gustey que un buen día emigró a Suiza y que ha vuelto convertido en un verdadero innovador.

-¿Cómo se le ocurrió dedicarse a esto? -le pregunto.

-Cuando estuvo en Suiza vi felpudos como estos en las entradas de todos los pisos, y entonces me dije que como aquí no se conocían más que los de esparto o de otros materiales menos duraderos, no estaría de más traer algunos para probar y ver si la gente se interesaba por ellos.

-¿Resultó bien la prueba?

-Bueno, la verdad es que al principio todo parecía marchar mal, la gente miraba el producto con desconfianza., hasta que algo vino en nuestra ayuda, y fue que como en Orense hay muchos emigrantes que conocían esta clase de felpudos, ellos fueron los primeros en animarme para que siguiera e incluso ser mis primeros clientes.

-¿Cómo están hechos?

-A base de tacos de llanta, que se montan uno a uno sobre varillas metálicas, como si fuera un telar, y se remachan en los extremos con unas cabezas galvanizadas.

-¿Tienen buen mercado, en este momento?

-Sí, porque ya se divulgaron bastante y la demanda va siendo cada vez mayor, hasta el punto de que actualmente se nos conoce incluso en Asturias y León.

-¿No han pensado en la posibilidad de montar una gran industria de rodapiés?

-Nuestro propósito es, precisamente, instalar una en las proximidades de Orense, concretamente en Gustey, para preparación de material, no para montaje, pues éste tiene que ser hecho a mano.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

El gobernador civil visita Cabeza de Manzaneda

El gobernador civil con don José Luis Outeiriño Rodríguez.

(3) La primera autoridad provincial, don Joaquín Llobell Muedra, visitó la estación invernal de Galicia “Cabeza de Manzaneda”. Le acompañaban el presidente de la Diputación don David Ferrer Garrido, delegados provinciales de Obras Públicas, don Ramón Inaraja Aritzi; de Información y Turismo, don José María Traveso Bello; de Agricultura, don José Manuel López Seco; accidental de Sindicatos, don Antonio Rey Lage; y de Educación Física y Deportes, don Javier Vázquez Navarro.

El señor Llobell Muedra y acompañantes fueron recibidos por el presidente y vicepresidente del consejo de administración de “Meisa”, don José Luis Outeiriño Rodríguez y don José Manuel Fernández Anguiano; a los que acompañaban el consejero don Gabino García Fernández y el jefe de relaciones públicas de la estación invernal don Arturo Estévez Osorio. También se hallaban presentes el alcalde de Puebla de Trives don César Fernández y el concejal del citado Ayuntamiento don Antonio Fernández. El gobernador visitó detenidamente las instalaciones, que algunos de los acompañantes todavía no conocían, mostrándose todos ellos gratamente sorprendidos.

El señor Outeiriño Rodríguez intervino durante el almuerzo servido en el Hotel Fontefría con un elocuente discurso en defensa del proyecto y de la estación, recalcando que “se está dotando a la provincia de un parque natural espléndido” que “merece todos los apoyos y asistencias”. Le respondió el señor Llobell Muedra, elogiando el trabajo realizado que calificó de “logro importante”, exhortando a la empresa “a que siga adelante” y prometiendo “colaboración de las autoridades provinciales y la que recabaremos del Gobierno”, con lo que “lograremos que Cabeza de Manzaneda sea lo que todos hemos ambicionado siempre”.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

27 de febrero de 1926 - Orense, en la suscripción por el Plus Ultra

Orense secunda la iniciativa del diario ABC, que abrió una suscripción nacional para recompensar, en la forma que el Rey disponga, a los valerosos tripulantes del hidroavión Plus Ultra; por lo que La Región admite a partir de hoy donativos que oportunamente se enviarán al colega madrileño. Los primeros donantes orensanos son: el Gobernador civil, señor Muñoz (25 pesetas); el Delegado gubernativo, señor Macho (10), la Marquesa de Atalaya Bermeja (25), María Méndez (1), José Luis García Boente (10), Antonio Diéguez Nóvoa (10), Samuel G. Movilla (10), Pepita Salgado (2) y Rosa Suárez (1).

-En El Ferrol contrajeron matrimonio el culto joven orensano don Nicanor Blanco y la bella e ilustrada señorita Genola López Lorenzo, hija del industrial don Lisardo Gómez, natural de Orense. Fueron padrinos la distinguida señora doña Juana Santos y el tío de los cónyuges, don Avelino Blanco, acreditado industrial y propietario orensano.

27 de febrero de 1951 - Nace la primera nieta de Francisco Franco

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Tomasa Nóvoa Fernández, Aurea González López, Jesús Sabariz Nieves, Consuelo López Campos, Emilio Santamaría Veloso, Antonio Santamaría Veloso, María Vilarchao Ferreiro, Sergio Vilarchao Rodríguez y esposa Flora Ferreiro Labrador e hijos menores, Emilio Nogueira Fariñas, José Domínguez Caride, Luis Suárez Veiras y esposa Rosa González González e hijas menores, Marcial González Rodríguez, Manuel Rodríguez Balado, Jesús Rodríguez Rodríguez, Darío Domínguez Martínez, Celso Domínguez Martínez, Florentina Domarco Conde, José Dafonte Docampo y esposa Celsa Trigo, Secundino Míguez Calvo, Enrique Míguez Calvo y esposa Concepción Quintas Novoa e hijos menores, Julio Lorenzo Fernández, Antonio Fernández Mosquera, Luis Fernández Gómez, Jesús Valeiras López y Ángela Rodríguez Rodríguez e hija menor.

-La marquesa de Villaverde, hija del jefe del Estado, Francisco Franco, ha dado a luz con toda felicidad y en el palacio de El Pardo una preciosa niña, primer fruto de su matrimonio.

27 de febrero de 1976 - España abandona definitivamente el Sahara

27 FEBRERO 1976

Nacieron en Orense: Sara Bóveda Siota, Cristina Gómez Iglesias, Ana Martínez-Risco Ulloa, Aurora Lamas Carballo, Josefa Lorenzo Cid, Carlos Brasa Domínguez y Roberto González González.

-El Colegio provincial de Enfermeras y ATS de Orense elige nueva directiva, formada por: Pilar Aira Díaz (presidenta), Mercedes Pato Camba, Dolores Silva Padrón, Luisa Vázquez y María Jesús de las Pozas Ortega.

-España abandona definitivamente el Sahara, al despedirse oficialmente a la una de la tarde de ayer ante la Asamblea General del Sahara (Yemaa) reunida en sesión extraordinaria en El Aaiun por medio del gobernador español en funciones, teniente coronel don Rafael de Valdés, que se despidió en nombre de nuestro Gobierno de las autoridades y pueblos saharauis, “en cumplimiento del acuerdo de Madrid firmado conjuntamente con Marruecos y Mauritania”, pronunciando un emotivo discurso: “¡Sabed siempre que donde se encuentre un español habrá un amigo del Sahara!”.

27 de febrero de 2001 - Sin alojamiento para el Entroido

El Entroido satura la capacidad hotelera de Xinzo, Verín y Laza, obligando a los visitantes a buscar alojamiento en la zona de Chaves o en Ourense, donde el nivel de ocupación hotelera alcanzó el 70 por ciento.

-Un hombre oculto tras una careta de carnaval amenaza con una navaja al empleado de un supermercado de la avenida de Santiago cuando iba a realizar un ingreso en un cajero automático, robándole 650 mil pesetas.

-La representante de Alicante, Lorena Van Heerde, es elegida como nueva Miss España.

-La localidad madrileña de Valdemoro rinde homenaje al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, dedicándole un parque en el que fue colocada una placa conmemorativa inaugurada por la hermana del concejal, María del Mar Blanco.

-El Partido Popular en el País Vasco proclama a Jaime Mayor Oreja como candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas.