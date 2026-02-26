Historia en 4 tiempos | Horacio Gómez deja la política

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Inaugurado el puente de Frieira

Momento de la inauguración del puente.

(2) El gobernador civil de Orense señor Llobell Muedra acudió a Padrenda para inaugurar el nuevo puente de Frieira, recibido por el alcalde de Padrenda don Paulino Vieitez, el alcalde de Ribadavia don Jaime Dávila y el alcalde de Bande, don Luis F. Nieto, entre otras autoridades. Del otro lado del nuevo puente le esperaban las autoridades de la provincia de Pontevedra, encabezadas por el subjefe provincial del Movimiento, don Manuel Paz Sánchez, que ostentaba la representación del gobernador civil de aquella provincia, ausente debido a la situación laboral existente en Vigo. Este puente interprovincial data de un proyecto de hace más de treinta años, cuando se construyó la carretera de Bande a Frieira. Su principal promotor fue don Ignacio García López, que era gobernador civil de Pontevedra en 1970 y en la actualidad es vicesecretario general del Movimiento. Después de varias conversaciones entre las Comisiones de Servicios Técnicos de Orense y Pontevedra, se llegó a un acuerdo para su realización.

El coste total asciende a unos 58 millones de pesetas, repartidas en principio al 50 por ciento, si bien luego, a causa de los accesos y otras circunstancias, los porcentajes finales son de 42 por ciento para Orense y 58 para Pontevedra.

Las ventajas son evidentes para ambas provincias, que quedan mejor comunicadas, con frontera con Portugal a escasos kilómetros y facilitándose el acceso al ferrocarril en su estación de Frieira.

Las autoridades de ambas provincias cortaron a cada extremo del puente sendas cintas y luego se encontraron inmediatamente en el centro del puente. Tras la ceremonia se sirvió una copa de vino español en el chalet que la empresa Fenosa tiene en el salto hidroeléctrico de Frieira.

Crónica de Clemente Garrido

(1976)

Fraguas, cinco meses escayolado

Fraguas junto a su padre en la clínica Covesa de Madrid.

(1) El jugador del Atlético de Madrid Rafael Fraguas, junto con Miguel Ángel, son los dos claros exponentes de la calidad de la cantera futbolística de la capital, que haciendo bandera de su orensanismo se pasea por todos los campos de Europa. La Región no podía estar lejos de Rafa en estos momentos en que se demuestra el cariño y la amistad.

El joven Fraguas se encuentra internado en la clínica Covesa de Madrid después de la grave lesión sufrida en el partido Salamanca-Atlético de Madrid, rotura de tibia y peroné, y le acompaña su padre don Rafael.

-¿Cómo va eso chaval?

-Bien, leyendo revistas.

-¿Tienes para mucho tiempo?

-Según dicen para cinco meses, pero con las ganas que yo tengo, para los principios de los entrenamientos de la Liga siguiente, ya pienso en estar en condiciones. Después, Dios dirá.

-¿Cómo fue la lesión?

-Un plantillazo más grande que la Catedral de Orense. El plantillazo fue intencionado, pero no con la intención de mandarme al hospital.

-Eres defensa, ¿a quién admiras más en ese puesto?

-Sin duda de ninguna clase a mi compañero de equipo Luis Pereira, ganador de varios campeonatos y titular indiscutible en la selección brasileña.

-¿Qué echas de menos de Orense?

-Las fiestas de verano, las comidas de mi madre y el vino del Ribeiro.

-¿Tienes algo más que decirnos?

-Pues sí, agradecer las visitas de todos estos paisanos, que sin conocerme de nada han venido a visitarme y a demostrarme que en Orense se me quiere.

Crónica de V. Serrano

(1976)

Reírse, una buena terapia

El doctor Domingo Pérez León ante el público del Foro La Región.

(3) Por un instante, sonrió cómplice al variopinto público que abarrotó la sala; ayer abundaron esos rostros áureos y pacíficos que poseen los que son vegetarianos o aman la microbiótica. Sucedió cuando el doctor Pérez León reveló que la actual ministra de Sanidad, Celia Villalobos, -tan combativa entre productos farmacéuticos- cuando la acosa la enfermedad va derecha al médico naturista, tratándose sólo con plantas de herbolarios.

Ayer terminó el acto muy tarde, pero el público no se iba: se formó un extenso círculo en torno al doctor con toda clase de preguntas, alguna muy delicada y personal; un círculo que me recordó la cita del clásico “allá a donde miro sólo veo rostros de dolor”. De tal forma que Verdejo, el eficaz director del Foro, y las azafatas, tuvieron que arrancar literalmente de allí al conferenciante. Mientras salía, una mujer le rogó que pusiese sus manos en su rostro para que le dijese su mal.

Con que estoy al lado de este hombre tierno, inteligente, pacífico y comunicativo. Le digo que después de sus observaciones sobre la comidas que va a ser de nosotros estos días de carnaval en que nos esperan cachuchas, cocidos y filloas. El doctor ríe “coman, no se preocupen, hagan excesos. Soy partidario del 5 por 2. Cinco días de meticuloso cuidado y sábado y domingo para pasarse un tanto. Así que vivan el entroido y ríanse mucho. Las clínicas con terapia de risa son un éxito, porque suben las endorfinas. ¡Feliz Carnaval!”.

Crónica de Jaime Noguerol

(2001)

26 de febrero de 1926 - Merecido homenaje para un tenor orensano

La Guardia Civil de Amoeiro detiene a un joven de 18 años y vecino de Laza por haber herido a un convecino, ingresando en la cárcel a disposición del juez de Instrucción de Carballino que lo tenía reclamado.

-El orensano José Fernández impulsa un homenaje al tenor orensano Constantino Pardo, que cosecha un gran éxito a nivel nacional como gran figura en la compañía Gómez Gimeno.

-En Ribadavia contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Antonia Vidal Reñones, hija del farmacéutico de aquella villa don Jesús Vidal, y el joven don Ramón Santos Treviño, viajante de la casa Hijos de Simeón García y Compañía. Fueron padrinos el padre de la novia y la bella señorita Lolita Santos, hermana del novio.

-Está en Orense el rico hacendado en Argentina y paisano nuestro don Carlos Vilumbrales.

-Regresó a Orense el presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, don Antonio Saco y Arce.

26 de febrero de 1951 - Peregrinaciones a Roma en el Año Santo

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Juan Barreiro Pérez, Aurelio Bangueses Francisco, Arturo Ascariz Taboada, Manuel Álvarez Pérez, Pilar Álvarez Meleiro e hijos menores, Ramiro López Cudeiro, Peregrina Veiga García, Rosa González Ramos, Manuel Rodríguez Valeiras y esposa Concepción Marnotes Meleiro e hija menor, Josefa Rodríguez Álvarez, Francisco Rodríguez Estévez, José Rodríguez Rodríguez, Evaristo Quintas Alonso, Jacinto Pivida Estévez, Adelaida Pérez Rodríguez, Rudesindo Pérez Rodríguez e hijo menor, Manuel Pérez Vázquez, Emilio Martínez Domínguez y esposa Rosa Vázquez Vázquez, Crispín Míguez Vázquez y Antonio Moreiro Iglesias.

-Un total de 3.100.000 peregrinos pasaron el pasado Año Santo por Roma según fuentes oficiales, el 97,5 europeos y de ellos el 72,6 por ciento italianos, con los españoles en tercera posición. Solamente siete peregrinos de países comunistas europeos pudieron salvar el “telón de acero” y acudir a Roma, tres polacos, dos húngaros y dos alemanes de la zona soviética de Berlín.

26 de febrero de 1976 - Los religiosos orensanos piden la marcha del obispo

Los religiosos orensanos piden la marcha del obispo.

Un total de 1.235 personas, seglares, sacerdotes y religiosos de la provincia de Orense, firman un escrito dirigido al papa Pablo VI, a la Conferencia Episcopal Española, al ministro de Justicia y a los obispos gallegos en el que piden la dimisión de Ángel Temiño como obispo de Orense, acusando al prelado de “mantener una línea absolutista” y asegurando que es rechazado por la mayoría de los orensanos, manteniendo una “línea antipastoral, antievangélica y antigallega” (ni una sola vez en 23 años ha hablado en gallego).

-El Banco Hispano Americano abre sucursal en Verín, con don Santos Seara Vázquez como director.

-(1) El joven futbolista orensano del Atlético de Madrid Fraguas se recupera de una grave lesión con la compañía de su padre.

-(2) Se inaugura el nuevo puente de Frieira, que une dos importantes comarcas de las provincias de Orense y Pontevedra.

-El púgil estadounidense Cassius Clay (Mohamed Alí) conserva el título mundial de los pesos pesados al derrotar por KO en el quinto asalto al aspirante belga Jean Pierre Coopman, en combate disputado en San Juan (Puerto Rico).

26 de febrero de 2001 - Horacio Gómez deja la política

Horacio Gómez deja la política.

(3) El doctor Domingo Pérez León, conocido por sus intervenciones en la radio, protagoniza el Foro La Región con una charla titulada “Medicina Natural como fundamento del equilibrio vital”, presentado por Antón Varela.

-El COB cae en el Pazo ante el Unicaja Málaga por 69-77, superado al final por la defensa en zona planteada por el técnico de los malagueños Maljkovic.

-El Ourense no afloja en el liderato de Segunda B y golea al Sanse en estadio de O Couto por 4-1 con goles de Roberto, Jorge Sánchez, Kiko y Conget.

-Horacio Gómez, presidente del Celta, abandona sus cargos como concejal del PP en el Ayuntamiento de Vigo y como miembro de la Diputación provincial de Pontevedra “para dedicarse a sus actividades empresariales y al club vigués”, después de llegar a la política de manos del ex secretario general del PP, Xosé Cuiña, en una incorporación que fue muy discutida en el propio partido, que perdió la alcaldía de Vigo ante la coalición de socialistas y nacionalistas.