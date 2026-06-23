Historia en 4 tiempos | Exhibición de Alain Petit y sus “Cascanueces”

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 23 de junio de 1976.

Toma de posesión del nuevo jefe provincial de Sanidad

Mesa presidencial del acto.

(2) El salón de juntas del Gobierno Civil acogió el acto de toma de posesión del nuevo jefe provincial de Sanidad, don Alfredo Gimeno Ortiz.

La presidencia del acto estaba formada por el subdirector general de Medicina Preventiva, don Benjamín Sánchez Murias; el gobernador civil, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez; el alcalde de la ciudad, don Miguel Riestra París; los delegados de Trabajo e Información y Turismo, señores Martínez Romero y Traveso Bello, y el jefe provincial de Carreteras, don Ramón Inaraja Arizti. Asistieron al acto otras autoridades y personalidades locales, así como numerosos funcionarios de la Jefatura provincial de Sanidad, cuya secretaria general, doña María del Pilar López Pérez, dio lectura al decreto de nombramiento del señor Gimeno Ortiz, quien acto seguido prestó juramento de su cargo.

Inmediatamente después hizo uso de la palabra el subdirector general de Medicina Preventiva, señor Sánchez Murias, que destacó la labor del anterior jefe de Sanidad, doctor López Sendón.

Habló después el señor Gimeno Ortiz, que agradeció el nombramiento y dedicó un cariñoso recuerdo a quienes le precedieron en el cargo, citando a los doctores Freijanes, Roldán y en especial su antecesor, doctor López Sendón, por el acierto con que llevó la Jefatura mientras no se nombró titular de la misma.

Cerró el acto el gobernador civil, que dio la bienvenida al nuevo jefe al que la provincia de Orense “va a recibir con los brazos abiertos”.

(1976)

Exhibición de Alain Petit y sus “Cascanueces”

Exhibición de los pilotos en Oira.

(1) Alain Petit y sus pilotos del infierno estuvieron en nuestras fiestas, de lo que es testigo este reportaje gráfico de Reza con toda la espectacularidad que tienen estos documentos.

Miles de personas se concentraron ya desde media tarde en Oira, en sus explanadas, en las viñas cercanas, en la carretera que corre por encima del complejo de playa fluvial, en frente, en la otra orilla del Miño, porque allí ya no había donde meter un alfiler.

La exhibición resultó espectacular, pero ha demostrado que deben tomarse todas las precauciones necesarias para que el público quede totalmente al margen de cualquier error o despiste que puedan tener los coches viejos lanzados y en sus números de chocar contra una pared, atravesar una barrera de llamas, volcar, saltar más de una docena de coches.

Los “cascadeurs” apenas dispusieron de un trazado estrecho para que discurriese un coche. Así sucedió que al no volcar al pasar por la rampa, el coche previsto fue a estrellarse contra otros donde estaban un grupo de jóvenes, que dieron unos saltos tremendos al ver que el coche se les venía encima, no sucediendo nada por verdadero milagro; pero los milagros, como tales, son irrepetibles y lo que no debe repetirse es que la gente se meta tan adentro que no esté fuera de este posible margen de error, que es muy posible en estas exhibiciones, que, además, no deber cortarse porque gozan del refrendo popular… y la gente tiene la palabra.

(1976)

Las ventanas cerradas

(3) El verano me gusta mucho, porque hace calor, porque hace sol, tanto que hay que ir por la calle con los ojos entornados, tanto que puede uno practicar un desnudo discreto. Porque se puede dormir la siesta, porque, a veces, en ciertos sitios, hay moscas y se las puede ver danzar en el centro de la habitación y oírlas tocas entre los cristales y las contras. Y por otras muchas cosas.

Pero el verano no me gusta nada, porque las casas están a oscuras, con las ventanas cerradas, de día como de noche. Y llega uno a casa, y no sabe para dónde coger, si para la derecha, si para la izquierda. No sabe uno dónde están las puertas; quiere uno entrar en una habitación y tropieza contra la pared. Entra uno en otra, y va dando encontronazos contra los muebles. En otra, y oye que los que están durmiendo la siesta dicen: “Chss”, y a veces le insultan a uno.

Pero no me gusta el verano.

Pero el verano me gusta mucho.

Lo que pasa es que la gente no se sabe aprovechar de él. Lo único que quiere la gente es prepararle a uno esa oscuridad doméstica, para que tenga que andar a trompicones.

Cuando lo que debían hacer las mujeres, que son las responsables de estas cosas, era comprarse mecedoras y abanicos pay-pay.

Porque el verano es una estación “colonial”, “tropical”, “ecuatorial”, “solsticial”, “sudoral”… y ellas quieren que sea “fresca”, “glacial”, “invernal”… Y esto está mal.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

23 de junio de 1926 - Una niña prodigio orensana

La niña Elenita Fernández Queimadelos, hija de los propietarios de La Modernista en Orense, aprueba con el más envidiable éxito el ingreso, los tres primeros años de solfeo y cuatro de piano en el Conservatorio de Madrid, recibiendo a sus 11 años de edad la felicitación del tribunal. Nuestra enhorabuena también a su profesora en Orense, doña Elvira de Paz.

-Un viajante de comercio que se alojaba en el Hotel Barcelonesa de Orense es detenido por los agentes de Policía señores Urquia y Castellanos como autor del atropello a un niño de seis años con su coche en la calle de Pereira, causándole heridas de pronóstico reservado con fractura de tibia incluida, huyendo a continuación.

-El alcalde de Orense, señor Bobillo, y los tenientes de alcalde, señores Añel, Saco y Romero, reciben en la alcaldía a los representantes del Ayuntamiento de Canedo para tratar la anexión de dicho Ayuntamiento al de Orense, nombrándose una Comisión en la que actuará como secretario el de Orense, señor Pérez Colemán.

23 de junio de 1951 - España, campeona del mundo de hockey

Nacieron en Orense: Rosa Pérez Gay, Milagros Pérez Fernández, Dolores Seara González, Carmen Estévez Pastrón, José Fernández Álvarez, Emilia Somoza Feijóo, Pilar Vázquez González, Manuel Fernández Alonso, Modesto Alonso Sieiro, Dolores González Blanco, Celso Fondevila García y José Carnero Álvarez.

-Con brillantes notas terminó el segundo curso del Bachillerato en nuestro Instituto el aventajado alumno de Estudios Galicia José Quintas Gallego, primogénito de don Albino Quintas y doña Carmen Gallego Blanco.

-Con brillantes notas terminó el segundo año del Bachillerato la niña Olga Rodríguez Álvarez, hija de don Manuel y doña Remedios.

-Con brillantes calificaciones terminó el primer año del Magisterio la señorita Rosarito Senra Villanueva.

-(3) Vicente Risco y su relación de amor-odio con el verano.

-España se proclama campeona del mundo de hockey sobre patines, y los jugadores son recibidos por Francisco Franco en el Palacio de del Pardo.

23 de junio de 1976 - La “sequía del siglo”, en Orense

23 de junio de 1976.

El Club Cabeza de Manzaneda constituye su Sociedad de Pesca, cuya primera junta directiva está formada por los señores: José Manuel Fernández Anguiano (presidente), Carlos Ordóñez, Emilio Manso Fernández, Manuel Mazaira Saborido, Salvador Huete González, Gerardo Carrera Fortes, Rubén Mirón Rodríguez, Amador Arias González y Fernando Saco Colina.

-La provincia de Orense sufre la “sequía del siglo”, con la media de lluvias por meses más baja de los últimos 25 años (por primera vez no se recogió ni una gota de agua en el mes de mayo) y pérdidas económicas que se calculan en 3.500 millones de pesetas, sobre todo en la agricultura y la ganadería, una situación que aún puede ser más grave al favorecer un año más los incendios forestales que pueden marcar de nuevo el verano orensano.

-(1) Los “Cascanueces” de Alain Petit se convierten un año más en uno de los principales números de las Fiestas de Orense, con miles de personas en Oira para ver las arriesgadas hazañas de estos “pilotos del infierno” y problemas de seguridad que a punto estuvieron de causar una desgracia.

-(2) Don Alfredo Gimeno Ortiz toma posesión como nuevo jefe provincial de Sanidad en la provincia de Orense.

23 de junio de 2001 - Pau Gasol hace campeón al Barcelona

23 de junio de 2001.

Cuatro ayuntamientos ourensanos (A Veiga, Carballeda, Viana y Petín), dos zamoranos (Porto y Pías) y uno de León (Benuza) se unen en la creación de una asociación para desarrollar el futuro complejo turístico de Trevinca, con una estación de esquí como abanderado, y que podría hacerse posible con las ayudas europeas del programa “Leader Plus”.

-El secretario general de UGT, Nicolás Redondo, participa en los actos de conmemoración del 25 aniversario del sindicato en Ourense, acompañado en nuestra ciudad por Víctor Pariente, Manuel Villar y César Ansias.

-El fundador de Inditex, Amancio Ortega, es el único español que aparece en la lista de los 50 más ricos del mundo según la revista Forbes, en el puesto 43 con una fortuna de 1,2 billones de pesetas, lista encabezada un año más por el propietario de Microsoft, Bill Gates.

-El Barcelona se proclama campeón de la Liga ACB al vencer por la vía rápida al Real Madrid en el play off final, 3-0 con victoria en el tercer partido en Madrid por 84-96 con otra exhibición del joven Pau Gasol (22 puntos) que celebró así su inclusión en el “draft” de la NBA con el número 3. El Barcelona, campeón de Liga y Copa del Rey esta temporada, se toma así la revancha de la Liga perdida la pasada temporada en el Palau Blau Grana ante el Real Madrid.