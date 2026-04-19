Historia en 4 tiempos | Éxito del cursillo infantil de Semana Santa en Manzaneda

Cursillistas en Cabeza de Manzaneda siguiendo las instrucciones del director de la Estación Pepe Senra.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 19 de abril de 1976. | La Región

Éxito del cursillo infantil de Semana Santa en Manzaneda

Cursillistas en Cabeza de Manzaneda siguiendo las instrucciones del director de la Estación Pepe Senra. | La Región

Se está poniendo el cerrojazo a la temporada. La nieve todavía permanecerá para practicar el esquí unos días o tal vez unas semanas, pocas; aunque las predicciones no se pueden hacer en este campo, lo cierto es que la temporada está tocando a su fin en toda nuestra geografía y en algunas zonas ya ha tocado, caso de las estaciones madrileñas de Cotos, Valdesquí y La Pinilla, mientras Navacerrada va resistiendo. Lo de Cotos y Valdesquí nos lo confirmaron los propios profesores de esquí de estos centros que se han venido a Manzaneda donde tenían la perspectiva de continuar unos días más esquiando y en contacto con la nieve. Ellos se pasmaban en cierto modo de que hubiese nieve en estas latitudes y entre los 1.500 y los 1.800 metros. Esta nieve, los cursillos, el conocer la estación más occidental de la Península Ibérica y de Europa, les hizo venir a nuestra provincia. Estos profesores tuvieron a su cargo a diversos grupos de los cursillos infantiles de Semana Santa que, precisamente, se clausuraron el jueves, con niños de todas partes de Galicia alojados en los bungalows y siguiendo los cursos con gran interés.

Buen tiempo en general y menos bueno a mediados de semana, para mejorar sábado y domingo donde el sol lución con generosidad.

(1976)

Clausura de la asamblea de representantes de Juntas colegiales de colegios menores

Un momento de la clausura de la Asamblea. | La Región

Se celebró el acto de clausura de la IX Asamblea Nacional de representantes de Juntas Colegiales de los Colegios Menores de Juventudes, cuyas jornadas de trabajo se han venido desarrollando en nuestra ciudad desde el pasado domingo.

Se celebraron un total de tres plenos, dedicados a la EGB en los colegios menores, la problemática de la formación profesional en los colegios menores, y las relaciones entre la selección universitaria y los colegios menores. Se celebró también sesión para la elección de la nueva comisión Permanente de la asamblea de juntas colegiales, que todos los años es renovada, resultando elegido presidente Antonio Salmerón Mullor.

El acto de clausura fue presidido por el subjefe provincial del Movimiento, Sr. Matías de la Torre; el jefe central de la OJJ, José Pedro Fernández Maquieira; el jefe de la Sección Central de Centros de Enseñanza, Guillermo Ruiz Iriarte; delegado provincial de la Juventud, José Benito López Losada, y otras jerarquías.

Pronunciaron discursos el presidente saliente de la comisión Permanente y el nuevo elegido, señor Salmerón Mullor, así como el subjefe provincial, y fue entonado el himno “Gaudeamus Igitur”. Tras la comida de hermandas, todos los asambleístas, dos por colegio menor, regresaron a sus puntos de origen.

(1976)

Tres mil gallegos viven en Valencia pero solo 400 son socios del Centro Gallego

Don José Álvarez Rodríguez, presidente del Centro Gallego de Valencia. | La Región

Estos días se encuentra en Orense el presidente del Centro Gallego de Valencia, don José Álvarez Rodríguez, un orensano natural de Cea que ha venido para ver a su padre, residente en dicha villa.

-Y ya que estoy aquí -nos dice- he asistido a los funerales y al entierro de nuestro gran don Ramón, que se nos ha ido para siempre.

-¿Desde cuándo existe el Centro Gallego de Valencia?

-Fue fundado en 1960 -yo soy también fundador- como continuación del desaparecido Lar Gallego, cuyo presidente había sido don Juan José Barcia Goyanes, rector en su día de la Universidad de Valencia.

-¿Por qué desapareció el Lar?

-Se cerró a consecuencia de las riadas del año 57, que estropeó las instalaciones, y al no ponerse de acuerdo los socios para reconstruirlo, se cerró, reapareciendo años después con el nombre de Centro Gallego, con la ayuda inestimable de don Manuel Fraga Iribarne, por aquel entonces ministro de Información y Turismo, y al que en agradecimiento nombramos Presidente de Honor.

-¿De cuántos miembros se compone nuestra colonia en Valencia?

-Habrá unos tres mil en toda la provincia, de ellos alrededor de 1.500 en la capital. El Centro cuenta en este momento con unos 400 socios, entre ellos algunos valencianos simpatizantes.

-¿Se puede hablar de grandes fortunas gallegas en Valencia?

-Naturalmente que se puede, puesto que las hay. Está, por ejemplo, Adolfo Paz, de Carballiño, que tiene una fábrica de maderas de las más importantes de la región, o los Prieto, que poseen varios establecimientos de perfumería considerados como los más fuertes de Valencia.

-¿Come el gallego platos gallegos en Valencia?

-Dentro de sus posibilidades, siempre que están a su alcance. Porque, claro, faltan los ingredientes principales como la verdura, el buen cerdo, las sardiñas…

-Y el pan de Cea, hombre.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

19 de abril de 1926 - Dos bodas distinguidas en Orense

En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita María de la Concepción Muñiz, hija del exalcalde de Orense, don Olegario, y el acaudalado hombre de negocios don Ambrosio Bobo, de distinguida familia zamorana. Actuaron de padrinos don Olegario Muñiz, padre de la novia, y doña Natalia Bobo, tía del contrayente.

-En Orense contrajeron matrimonio la distinguida y bella señorita Lolina Solano y Barreto, sobrina del ingeniero gerente de la Sociedad Eléctrica, señor López Mancisidor, y el bizarro capitán de Artillería don José Aguirre Urrestarazu, con destino en Burgos. Fueron padrinos la señora de Trullols, hermana de él, en representación de su madre, y el tío de ella, señor Mancisidor.

-El chófer Francisco Daporte es detenido en la Estación de Orense por guardias de Seguridad por conducir un número excesivo de viajeros en el automóvil del servicio público matrícula OR 296.

-Una joven vecina de la calle Libertad es curada en la Casa de Socorro de Orense de una herida de navaja en el muslo derecho que le fue causada por un vecino del Puente Mayor.

19 de abril de 1951 - Aparatoso accidente de coche de línea

En el barrio de El Puente y en la casa de los señores de Fernández (don José), industrial, se ha celebrado la entronización de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, asistiendo sus amistades y el Rvdo. cura párroco de Las Caldas, don Jesús Pousa, quien dirigió a los asistentes una elocuente plática.

-Un coche de línea rompe su dirección en la carretera de Santiago, a la altura de Gustey, y su conductor y propietario don Constantino Sanz pierde el control del vehículo, que empezó a descender por la vía a gran velocidad, aunque gracias a la serenidad del chófer que evitó los barrancos existentes el coche fue a dar a un prado donde chocó contra un muro. Aunque parezca increíble por lo aparatoso del accidente, solamente cuatro de los pasajeros resultaron heridos y de carácter leve.

-El conocido Antonio García Nóvoa “Perniñas” obsequió en un céntrico restaurante de Orense a los tipógrafos de La Región que hicieron posible la confección de su libro de poemas “Todo de ocasión”, presentado recientemente en el Liceo. A los postres “Perniñas” dedicó unos simpáticos versos a los trabajadores, “Obreros de La Región que en la hechura de mi libro pusisteis vuestro trabajo con entusiasmo y cariño”.

19 de abril de 1976 - La casa natal de Curros, monumento histórico-artístico

19 de abril de 1976 | La Región

Se casaron en Orense: Ricardo López García y Pilar García Costa, Eduardo Cruz Cofán y María Lorenzo Gil, Carlos Carbajales Rodríguez y Ludivina Pérez Álvarez, Manuel Arias López y Pilar Rodríguez González.

-El Orense golea al Laredo en el Estadio José Antonio por 5-0 con goles de Pachín (4) y Somaza.

-(1) Se clausura en Orense la IX Asamblea Nacional de representantes de Juntas Colegiales de los Colegios Menores de Juventudes.

-(2) Niños de toda Galicia participan en los Cursillos Infantiles de Semana Santa impartidos en Cabeza de Manzaneda.

-(3) El orensano de Cea don José Álvarez Rodríguez, presidente del Centro Gallego de Valencia, visita Orense para ver a su padre.

-La casa natal del poeta Manuel Curros Enríquez en Celanova es declarada Monumento Histórico-Artístico por el Ministerio de Educación y Ciencia, lo que puede impulsar su rehabilitación para acabar con su actual estado de abandono y convertirla en museo-biblioteca.

19 de abril de 2001 - Israel se retira de Gaza “por orden” de EEUU

19 de abril de 2001. | La Región

El conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais, Xosé María Hernández Cochón, inaugura la primera fase de reforma y ampliación del Hospital de O Barco, una inauguración que resultó “agitada” para el conselleiro por la protesta de un grupo de trabajadores contra la política sanitaria de la Xunta y una mujer en plena crisis nerviosa que reprobaba al personal del centro por la muerte de su marido.

-El ejército de Israel se retira de la franja de Gaza después de 24 horas de “ocupación” tras ser “reprendido” por Estados Unidos, descontento con lo que el secretario de Estado, Colin Powell, calificó de “ataque excesivo y desproporcionado”, instando a Israel a “respetar los acuerdos de paz”. El líder palestino, Yaser Arafat, ya calificó la acción de Israel de “crimen imperdonable” para someter al pueblo palestino, lamentando que la ONU no intervenga contra la escalada militar de Israel.

-El Deportivo de La Coruña roza el milagro pero cae eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Leeds United, al que se impuso en Riazor por un 2-0 insuficiente con goles de Djalminha y Tristán después del 3-0 encajado en la ida.