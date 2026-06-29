Historia en 4 tiempos | Extraodinaria y animada Batalla de Flores

Una de las carrozas en la Batalla de Flores.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de La Región de 1976. | La Región

Extraodinaria y animada Batalla de Flores

“Golondrinas” ha sido el título de la carroza que se ha llevado el primer premio de la “Batalla de Flores” celebrada en la tarde de ayer en Orense, como uno de los números más importantes del programa de festejos.

Una de las carrozas en la Batalla de Flores. | La Región

Desfilaron 16 carrozas que entraron en concurso, así como la oficial de la Comisión en la que iban la Reina de las Fiestas y sus damas de honor. Iniciaba la marcha una escuadra de la Policía Municipal de Tráfico, motorizada, con el famoso conjunto de las “Majorettes de Montepellier”, que fue largamente aplaudido.

El segundo premio fue para la carroza “Brasil”, y el tercero para “Tutankamón”.

En los grupos de humor figuraron La Ramona, Carrera Ciclista, La gran jardinera y Volve a papatoria (primer premio).

En el cortejo desfilaron también el conjunto de Polito y sus Anastasios, el quinteto gallego Os Montes y cerrando la marcha la Banda de Música de Orense.

La Batalla se retrasó casi una hora, y sobre las ocho y media iniciaba el desfile ante la tribuna del jurado. Cayeron unas gotas, pero el susto pasó pronto. La apacible tarde influyó grandemente en la animación del espectáculo, concurridísimo, con las aceras y balcones abarrotadas de público a lo largo de todo el trayecto, la calle de General Franco y la plaza de Obispo Cesáreo.

Automóviles Ponte y Auto-Escuela Ponte, en Celanova

Auto-móviles Ponte y Auto-Escuela Ponte, concesionarios de Seat para la zona y una de las firmas más acreditadas del ramo en la provincia, están ya en Celanova.

La nueva sucursal en Celanova. | La Región

Ambas inauguraban su nueva sucursal en Celanova, de acuerdo con el plan de expansión programado por la empresa.

Han asistido numerosos invitados, tanto del ramo del automóvil como de las auto-escuelas, y ha bendecido las instalaciones el párroco de la villa.

Las oficinas comerciales y las naves de la sucursal, dotadas de todos los adelantos, ocupan una extensión de 1.500 metros cuadrados, lo que da una idea de su capacidad.

Han pronunciado unas palabras el director y concesionario de Automóviles Ponte para Celanova, don Ramón Abellás Fernández, expresando su reconocimiento por las ayudas recibidas de los ayuntamientos de la zona, especialmente el de la villa de San Rosendo. Le contestó el señor Basanta, jefe de la filial de Seat de la séptima zona, que destacó que la obra inaugurada era un servicio más de Seat para sus usuarios.

Acompañaban al señor Basanta los señores Serrano y Meano, de La Coruña.

El acto terminó con un recorrido por las instalaciones y un lunch, brindándose por el éxito de la empresa en la comarca celanovense.

“Estar en Primera, el no va más”

El árbitro Bernardino González Vázquez, nacido en Frankfurt (Alemania) en 1966 pero ourensano a todos los efectos, es ascendido a Primera División, tomando el testigo dejado en su día por Jorge Gómez Barril como colegiado ourensano en la élite del fútbol español.

Bernardino González, nuevo árbitro de Primera División. | La Región

El colegiado se había quedado el año pasado muy cerca del ascenso. En la actual temporada tenía muchas esperanzas: “La verdad es que es muy difícil entrar entre los 22 mejores, el haber ascendido es el no va más para mí”, señaló.

El colegiado quería ayer compartir su ascenso con todos aquellos que dice siempre le apoyaron: “Como amigos y familiares, pero fundamentalmente la gente del Colegio Ourensano de Árbitros, que me ayudaron siempre. El ascenso también es para el fútbol provincial, cuyos equipos han sabido aguantarme en el terreno de juego aceptando mis errores durante los partidos”.

Bernardino se une a la lista de colegiados gallegos que pasaron por Primera División, como López de la Fuente, Gómez Barril, Bello Blanco, Hernán Angulo, García de Loza o los desaparecidos Taboada Soto y Carreira Abad, hace un año presidente del Colegio Gallego de Árbitros.

Si algo tiene claro González es que el hecho de dirigir en Primera no cambiará su forma de arbitrar: “Porque en el momento en que cambie creo que ya no seré yo”, señaló.

Crónica de Fabián Clinaz (2001)

29 de junio de 1926 | Allariz quiere conservar su juzgado

Un vecino de Orense es detenido por los guardias municipales de servicio en la Plaza de la Constitución después de promover un “escándalo” en la Plaza Mayor, mientras se celebraba una función a cargo de la troupe “España”, “imponiéndose” a los guardias Ramón Rodríguez y Perfecto Álvarez cuando éstos cumplían con su deber y detenían a unos menores, llegando a arrebatarle la “porra” a uno de los citados guardias y atacándole con ella.

-Tres vecinos de Orense son detenidos por promover una reyerta en la plazuela de Saco y Arce “agrediéndose mutuamente”.

-El primer teniente de alcalde en Orense, don Constantino Añel, sale para sus posesiones de Reádegos acompañado de su familia para pasar la temporada de verano.

-Don Manuel Morais sale para sus posesiones de Puga acompañado de su familia.

-Una comisión de vecinos de Allariz presidida por el alcalde dimisionario visita al gobernador civil de Orense, señor Muñoz Delgado, para que interceda ante el Gobierno y no se lleve a cabo la supresión del Juzgado de Allariz, supresión que consideran “lesiva para los intereses del pueblo”.

29 de junio de 1951 | Víctor Muñoz Calero, nombrado hijo adoptivo

Nacieron en Orense: Juan Casas Sotelo, Eugenia Pérez Colemán Alonso Losada, Manuel Blanco Fortes y Juan Gómez Nogueira.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Concepción García Rodríguez con dos hijas menores, Domingo Álvarez Fernández, José Martínez Villar, Manuel Lamas Rojas, Lidia Velo Pérez e hijo menor, Antonio Rodríguez Pérez, Clotilde Pérez Rodríguez, José Sánchez Vázquez, Ángel Salgado Vaz, Manuel Pérez Vidal, David Vázquez González, Manuel Lorenzo Canda, Aurelio Márquez Selas, Emilia Fernández Luaces, José Domínguez Álvarez, Ruperto Cidranes Cidranes, Manuel Castro Araujo, José González González, Julián Fernández Iglesias, Arsenio Rivera Domínguez, Manuel Peaguda Pérez, José Pérez Martínez, Delfín Pérez Martínez y Elías Puga Vázquez.

-La Diputación provincial nombra “hijo adoptivo” de la provincia al señor don Vicente Muñoz Calero, gobernador civil de Orense durante los últimos cinco años destinado con el mismo cargo a Valladolid.

29 de junio de 1976 | Homenaje a Antonio Buero Vallejo

Nacieron en Orense: Ricardo Navarro Martín-Esperanza, Óscar Mourille Rodríguez, Pablo Casas Arce, Carmen Borrue Fernández, Cristina Álvarez Aparicio y José Álvarez González.

Noticias escaneadas del 29 de junio de 1976 del periódico La Región. | La Región

-(1) La Batalla de Flores congrega un año más a miles de orensanos en las calles, con primer premio para la carroza “Golondrinas”.

-(2) Automóviles Ponte y Auto-escuela Ponte, concesionarios de Seat en Orense, inauguran su nueva sucursal en Celanova.

-El dramaturgo Antonio Buero Vallejo recibe un emotivo y cariñoso homenaje en Madrid en reconocimiento de su “actitud cívica y humana y los valores incontrovertibles de su teatro”, con presencia, entre otros, de Gerardo Diego, Marcelino Camacho, Ramón Tamames, Francisco Umbral, Juan Diego, José Hierro, Lauro Olmo, Juan Antonio Bardem o Aurora Bautista. El propio Buero Vallejo, que esa misma mañana recibió una amenaza de muerte, cerró el acto con las siguientes palabras: “”Viva la España democrática del futuro. Viva la libertad. Viva la amnistía, que vendrá porque tiene que venir. Viva la inteligencia. Muera la muerte”.

29 de junio del 2001 | Muere el actor Jack Lemmon

Noticias escaneadas del periódico La Región del 2001. | La Región

Un total de 36 niños procedentes de Rusia con secuelas de la contaminación de la central nuclear de Chernobil llegan a Ourense para pasar las vacaciones de verano con otras tantas familias ourensanas en los municipios de Viana, Vilar de Barrio, Quintela, A Merca, Celanova, Maceda, Ourense, Barbadás, Verea y Cartelle. José Manuel Borrajo, presidente de la asociación Nuestro Futuro que organiza el intercambio, asegura que los dos meses que pasan en Ourense equivalen a dos de vida en su zona, en las regiones de Moscú y Siberia.

-(3) Bernardino González se convierte en nuevo árbitro ourensano en Primera División, tomando el testigo dejado en su día por Jorge Gómez Barril.

-La banda terrorista ETA fracasa en su intento de asesinar a un general con una bicicleta-bomba en Madrid, aunque el general Justo Oreja resultó herido de gravedad con quemaduras en el cincuenta por ciento del cuerpo, un atentado registrado en la calle López de Hoyos de la capital española en el que resultaron heridas otras 17 personas.

-El actor estadounidense Jack Lemmon muere en Los Angeles a los 76 años víctima del cáncer. Ganador de dos Oscar y conocido por sus colaboraciones con el director Billy Wilder y el actor Walter Matthau, deja papeles memorables en películas como “Con faldas y a lo loco”, “El apartamento”, “Días de vino y rosas” o “Missing”.