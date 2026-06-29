Hacienda puede absorber hasta el 43% de la subida de las pensiones en 2026

La revalorización de las pensiones vuelve a situarse en el centro del debate económico en 2026. La subida del 2,7%, aprobada por el Real Decreto 39/2026 y vinculada a la evolución del IPC, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Sin embargo, detrás de este incremento se esconde un efecto fiscal que muchos beneficiarios no anticipan: una parte relevante de esa subida puede terminar en manos de Hacienda.

Las pensiones contributivas tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo. Esto implica que cualquier aumento en su cantidad conlleva, en paralelo, un ajuste en las retenciones fiscales. En términos prácticos, una subida que puede rondar los 40 euros brutos mensuales en pensiones medias puede quedarse en poco más de 25 euros netos. En determinados casos, el impacto fiscal puede absorber cerca de un tercio del incremento y, en situaciones concretas, alcanzar hasta el 43%.

La explicación se encuentra en la propia estructura progresiva del IRPF. No todas las pensiones se ven afectadas por igual

La explicación se encuentra en la propia estructura progresiva del IRPF. No todas las pensiones se ven afectadas por igual. Cuando la revalorización empuja la renta anual a un tramo superior o reduce los beneficios fiscales aplicables, el incremento impositivo puede ser significativo. Especialmente relevante es el tramo de rentas entre 16.000 y 21.000 euros anuales, donde la subida puede implicar la pérdida parcial de la reducción por rendimientos del trabajo. Esta circunstancia provoca que el aumento del impuesto sea proporcionalmente mayor que el de la pensión.

Incluso existen supuestos, aunque poco frecuentes, en los que el efecto combinado de la revalorización y la fiscalidad puede dar lugar a una paradoja: pensionistas que percibieron menos importación neta en enero de 2026 que en diciembre de 2025. Esto ocurre cuando se pasa de no estar sujeto a retención a tener que tributar tras superar determinados umbrales.

Frente a esta situación, las pensiones mínimas y no contributivas presentan una mayor protección. Sus beneficiarios, en muchos casos, están exentos de tributación o sujetos a tipos muy reducidos, lo que permite que la subida se traslade de forma más directa al bolsillo.

Conviene recordar que este es el quinto año consecutivo en el que las pensiones se actualizan conforme al IPC. Con subidas del 2,5% en 2022, 8,5% en 2023, 3,8% en 2024, 2,8% en 2025 y 2,7% en 2026, el sistema ha reforzado la protección frente a la inflación. Sin embargo, el diseño del IRPF introduce efectos colaterales que, sin reducir la cantidad bruta reconocida, sí afecta a la renta real disponible.

Por ello, resulta recomendable que los pensionistas revisen con detalle la comunicación anual de la Seguridad Social, comparen la importación bruta con el neto percibido y, en caso necesario, ajusten sus expectativas fiscales. La campaña de la renta, cuyo plazo finaliza el 30 de junio, se convierte en el momento clave para comprobar el impacto real de estas retenciones.

En definitiva, la revalorización de las pensiones garantiza la estabilidad nominal, pero su efecto efectivo depende, en gran medida, de la fiscalidad. Una realidad que, aunque técnica, tiene consecuencias directas en el día a día de millones de hogares.