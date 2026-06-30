Historia en 4 tiempos | Fallece el actor Stanley Baker

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página de 1976.

Cien millones para ampliar la Universidad Laboral

D. Rufino Segura Arnandis.

(2) La Universidad Laboral ya es una realidad asentada en Orense. Se están llevando a cabo obras de ampliación, sobre las cuales nos informa su director, don Rufino Segura Arnandis.

-Desde un principio -me dice- hemos propuesto las ampliaciones que las instalaciones requerían, y las autoridades provinciales nos han prestado el apoyo necesario para resolver el problema de la ampliación de terrenos.

-¿Qué superficie ocupa y qué superficie necesita?

-En principio la Universidad Laboral tiene 62.000 metros cuadrados que habían sido donados por el Ayuntamiento, la Diputación y la Caja de Ahorros, pero para satisfacer el plan social tenemos que llegar al doble, o sea 120.000 metros cuadrados, que saldrán del trozo existente entre la Universidad y la vía del ferrocarril.

-¿A qué nuevas dependencias afectará la ampliación?

-La que está aprobada y en fase de ejecución comprende el pabellón de externos, la biblioteca general del centro y las instalaciones deportivas, quedando para luego las zonas programadas para ampliaciones de talleres docentes y residenciales que el desarrollo del centro vaya demandando.

-¿A cuánto se calcula que de elevará el coste de las obras de ampliación?

-A unos 100 millones de pesetas.

-¿Cuánto ha costado el sostenimiento de la Universidad, en su primer curso?

-56 millones de pesetas.

-¿Todos los alumnos externos residen en Orense?

-No, no. Muchos residen en la provincia, hasta el punto de que hay chicos de más de cuarenta pueblos situados en un radio de 40 kilómetros de la capital. Estos chicos llegan a Orense en coches de línea o en medios propios y salen a las siete y media de la tarde haciendo comida aquí.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

¿Qué le han parecido nuestras Fiestas?

José Ramón Camino Pardo.

Mariluz Lorenzo Mato.

Antonio Álvarez Pérez.

Mily Blas de Vila.

(1) José Ramón Camino Pardo (Profesor).-Sencillamente, y aunque la expresión sea un poco fuerte, una porquería. En realidad, a nivel popular, todo se ha reducido a unas cuantas verbenas y pare usted de contar. Fuera de eso lo único que ha tenido un cierto relieve ha sido la Mostra de Cine, que creo es una experiencia que debe ser cultivada en años sucesivos. Por lo demás, el Festival del Miño, que le daba cierta categoría a las fiestas, desapareció. O sea, que no hubo ningún número que mereciese la pena. ¡Ah! Y que cuando se anuncia una “Xornada de Canción Galega” que sea en gallego.

Mariluz Lorenzo Mato (Técnico de Empresas Turísticas).-En lo que vi he observado un ambiente muy festero, muy movido. Como más destacado, quizás habría que señalan la serie de películas que pusieron en el Xesteira. Me gustó también el Festival de Jazz, aunque al final se estropeó todo. Es el primer año que paso aquí y no tengo elementos de juicio para comparar estas fiestas con las anteriores.

Antonio Álvarez Pérez (Del Comercio).-Lo primero que veo mal es que haya que pagar, y sobre todo pagar para bailar. En cuanto a pagar por ver las películas de la Mostra de Cine, me parece bien, pero lo que ya no me parece tan bien es que por ver ocho películas haya que pagar 600 pesetas, o sea casi veinte duros por película, con lo cual solo podían ir a verlas los potentados, pero no la juventud.

Mily Blas de Vila (Joyera).-Peor que ningún año. En primer lugar, porque todos los bailes fueron de pago, y eso no está bien, sobre todo desde el punto de vista de la juventud; luego, el haber trasladado las barracas y demás atracciones de la Alameda a los Remedios, pues allí se van a morir de asco, al quedar aquello tan retirado del centro. No se vio por ninguna parte el ambiente de fiestas, por falta de animación. Me ha gustado, eso sí, la batalla de flores, que es el número más popular y más interesante, y el que hay que cuidar todos los años para que no se pierda.

(1976)

Maxi, la Abuela

El Club Paraíso en la calle Villar.

(3) Falleció Maxi, la última de una estirpe, reina del lado oscuro de la ciudad en los bulliciosos sesenta. Entonces, la calle Villar vivía sus tiempos de esplendor. Brujuleaban una legión de “chulos”, el barrio competía con la Herrería de Vigo y aparcaban allí inmensos Opel y Mercedes matrícula germana de los emigrantes a Centroeuropa que llenaban de marcos los voluminosos senos de las mujeres de alquiler. Qué tiempos, ya fenecidos.

Y Maxi, mujer de inquietante alquimia, receptiva, inteligente y “legal”, regentó el Paraíso al lado de su hombre, Antonio -el mejor local de la pecadora calle-. Jamás paró allí la fiesta o se apagó la fiesta o se apagó el juke-box con los primeros rocks de Los Mustang, Pop Tops y Silvie Vartan.

Maxi, mujer con duende, conoció en su negocio animadas tertulias hasta el amanecer. Asistían “artistiñas”, intelectuales y la progresía ourensana. Todos sabían que a determinadas horas daba cobijo a un gobernador golfo, de los de bigote estrecho, virrey de la provincia en la época.

Maldita sea, en los ochenta surgieron las barras americanas y silbó el tren de medianoche cargado de drogas duras. Comenzó el declive que la arrastraría ya hasta el fin de sus días. No ha habido remisión.

Ciertamente, con Maxi camino del cielo se clausura un tiempo del lado salvaje ourensano. La canción terminó, ya solo quedan lágrimas.

Crónica de J. Noguerol

(2001)

30 de junio de 1926 - Piden la retirada de tierra en el Progreso

El joven oficial orensano don Manuel Gutiérrez, hijo del industrial orensano establecido en Monforte don Manuel, ingresa en la Escuela Superior de Guerra, un éxito por el que reciben muchas felicitaciones sus padres y sus tíos, nuestros convecinos don Ramón y don Enrique Gutiérrez.

-Los vecinos de la parte sur de Orense instan al ingeniero jefe de Obras Públicas para que ordene la recogida de la mucha tierra que existe en la calle del Progreso desde el final de los jardines del Posío hasta la Alameda, solicitando también que se riegue dicho trayecto diariamente.

-Regresó a Orense procedente de Celanova el bizarro comandante de la Guardia Civil don Salvador Gómez.

-Saludamos en Orense al culto escritor y director de Vida Gallega don Jaime Solá.

-Marchó a La Toja el contador de fondos municipales don Vicente Nondedeu.

-El Orfeón Unión Orensana prepara su participación en el Certamen de Orfeones de Pontevedra y ya ensaya la obra a concurso, una composición de Saint Saens, mientras muchos orensanos ya se interesan para acompañar a la agrupación.

30 de junio de 1951 - Homenaje a Curros Enríquez en Madrid

Nacieron en Orense: Rosario Rodríguez Gil y Guillermina Suárez Pérez.

-Se casaron: Luis López Figueiras y Rosa Carballo Casares, Genaro Mundial Irujo y Manuela Cid Jácome, Antonio López Santos y Eugenia Cid Nóvoa.

-En Cudeiro recibieron la Primera Comunión los niños Francisco y Dolores Pereiro Diz.

-La Orensana se adjudica el trofeo Asociación de la Prensa al vencer al Chaves por 6-2 en el Estadio del Couto.

-En Orense contrajeron matrimonio la bellísima señorita Teresa Alonso Santos y el joven don José Martínez Seara, apadrinados por el padre del novio, don Benigno Martínez, y doña Pilar Rodríguez de Quintas.

-El Ciclo de Homenajes que el Centro Gallego de Madrid ha dedicado al centenario del nacimiento en Celanova del poeta Manuel Curros Enríquez se cierra con un emotivo acto en el Teatro del Instituto Ramiro de Maeztu con intervenciones, entre otros, de los señores Antonio Fernández Cid y Manuel Fraga Iribarne, o las señoritas Carmen Díez Martín y Carmina Morón.

30 de junio de 1976 - Fallece el actor Stanley Baker

30 de junio de 1976.

Se casaron en Orense: Alberto García Junquera y Carmen García González, José Álvarez Feijóo y Manuela Carballo Nóvoa, José Touza Touza y Dosinda González Pérez, Francisco Vázquez Gómez y Ángeles Vivas Caballero, Luis Gómez Crehuet y Mercedes de Paula Pombas, Javier Bartolomé Castañeda y Peregrina Soto Vidal, Javier Armentia Yuste y Lourdes Feijóo Fernández, José Calvo Quintela y Concepción Rodríguez González, Carlos González Fernández y Nieves Fernández Gómez, Carlos Rodríguez de la Rúa Fernández y Carmen Montero Luna, Dimas Moure López y Olga Vázquez Fernández, Manuel Noguerol Iglesias y Jesusa Vázquez Dopico, Cándido Álvarez Rodríguez y Elisa Armesto Martínez, Ramón Piñeiro Seara e Isabel Domínguez Cudeiro.

-(1) Los orensanos dan su opinión sobre las recién finalizadas Fiestas.

-(2) El director de la Universidad Laboral de Orense, don Rufino Segura Arnandis, nos informa sobre las obras de ampliación del centro.

-El actor Stanley Baker, famoso por sus papeles en películas como “Zulú” o “Los cañones de Navarone”, muere en Málaga a los 48 años a causa de una neumonía, cuando pasaba unas vacaciones junto a su familia en la Costa del Sol.

30 de junio de 2001 - Pau Gasol, número 3 del draft de la NBA

30 de junio de 2001.

La empresa Caser gestionará un fondo de pensiones a beneficio de 400 empleados de la Diputación de Ourense, que eligió a Caixanova como entidad depositaria con los votos a favor del PP y la oposición de PSdeG-PSOE y BNG.

-(3) Maximina Rodríguez, la dueña del Club Paraíso en la calle Villar de Ourense, aparece muerta a los 60 años en su propio local. Conocida como Maxi o la Abuela, era una figura histórica del Casco Vello ourensano, donde su muerte ha causado gran impresión.

-Un incendio provocado al parecer por el fuego de un soplete destruye casi por completo el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

-El jugador del Barcelona Pau Gasol hace historia en el baloncesto español al ser elegido por Atlanta Hawks en el número 3 del draft de la NBA, en el que también entró con el número 24 el base del Real Madrid Raúl López, elegido por Utah Jazz. Gasol se convierte en el jugador europeo elegido en el puesto más alto del draft, después de que el alemán Dirk Nowitzki entrara en el noveno puesto en 1998. Después de los intercambios y traspasos podría jugar en los Memphis Grizzlies.