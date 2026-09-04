Historia en 4 tiempos | Fiestas del Couto

Ocho de los miembros de la Comisión de Fiestas.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Fiestas del Couto

A un millón de pesetas asciende el presupuesto de gastos de las Fiestas del Couto, organizadas por una comisión formada por: Generoso García García (presidente), Antonio Rodríguez Gómez, Francisco Rodríguez Saa, Aníbal Gamallezarza, Alberto Arce López, Eduardo Rodríguez Pérez, Norberto Bayón Toral, Antonio González Pérez, Alsides Mella Pedreira, Manuel García García, José Fernández Cruz, José Núñez Siota, Andrés Sánchez Vázquez, Manuel Álvarez Caride y Darío Martínez Cortiñas.

Ocho de los miembros de la Comisión de Fiestas. | La Región

Ocho miembros de esta comisión estuvieron en la Redacción de La Región.

-Estas Fiestas del Couto ¿tienen alguna denominación?

-Se llaman “tradicionales”. Antes de hacían en honor de san Juan, pero a partir del año 1953 se le cambió la denominación porque el obispo no permitió mencionar al santo en los carteles que pese a su orden no fueron retirados.

-¿Cuál es el sistema adoptado para la recaudación del dinero?

-Fundamentalmente el dinero proviene de los donativos recibidos por parte del comercio del barrio y de la capital. No establecemos una cuota y cada uno según su conciencia y sus posibilidades. Hay, eso sí, un sector del barrio que no colaboró más ampliamente, pudiendo hacerlo, y teniendo en cuenta la categoría de la programación que presentamos. Resulta paradójico que fuesen las zonas más humildes y las personas más modestas las que se mostrasen más generosas.

-¿Qué otros ingresos vienen a engrosar las arcas de la comisión?

-Estamos intentando vender los diez mil números de rifas que hemos encargado, a 25 pesetas la rifa, sorteando un maravilloso dormitorio valorado en 90 mil pesetas.

Cinco colonias de Auxilia han funcionado este verano

Durante el presente verano, “Auxilia” de Orense ha llevado a cabo la organización, por sexto año consecutivo, de cinco colonias especiales programadas para minusválidos. Organizadas en Galicia, han participado cerca de doscientos minusválidos de diversas edades. Los objetivos de esparcimiento, diversión y formación social han sido cumplidos ampliamente. El amplio cuadro de actividades abarcó desde la realización de teatro de títeres para niños, hasta coloquios y juegos recreativos para mayores.

Los miembros del grupo ambulante visitando la Catedral de Burgos. | La Región

Uno de los grupos, de carácter ambulante, visitó las ciudades de Lugo, Oviedo, Gijón, Santander, Burgos, Valladolid y León, en una excursión de quince días. Los otros grupos han sido fijos. Los hubo para mayores y adolescentes en La Guardia, y para pequeños en Noya, en períodos de quince días, albergándose en colegios.

La delegación de Auxilia en Orense ruega hagamos público su agradecimiento a los monitores y colaboradores directos de esta gran obra, y a los vecinos de El Pasaje, Noya y Foz, por las atenciones que han tenido con los asistentes a las colonias.

José Luis Rodríguez Zapatero arropa a Touriño en Ourense

El secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero fue la gran figura del primer mitin del PSOE en Galicia de cara a las próximas elecciones autonómicas, arropando al candidato socialista Emilio Pérez Touriño en el Pabellón de Os Remedios, abarrotado de un público fiel y en un ambiente de “euforia”.

Emilio Pérez Touriño y José Luis Rodríguez Zapatero saludan al público. | La Región

Camisa sport de color azulón y pantalón azul marino para un delgado Rodríguez Zapatero, Pérez Touriño, más formal, añadía chaqueta oscura a su pantalón beige y camisa a cuadros, ambos luciendo bronceado y la mejor de sus sonrisas.

Inició el mitin la candidata Laura Seara, que auguró una vida breve al gobierno popular en la Xunta; y le siguió en el turno de la palabra Xabier Casares, el cabeza de lista por Ourense, que pidió a Zapatero un compromiso de hechos con nuestra provincia.

Pérez Touriño repasó los “fracasos y renuncias” del Gobierno del PP y recordó que tras doce años de Gobierno de Fraga, Galicia tiene “180 mil galegos menos”, augurando una victoria del PSOE en las elecciones del 21 de octubre.

Rodríguez Zapatero recogió antes los mayores aplausos al anunciar que “si el Gobierno (estatal) sigue así ganaremos en menos de tres años”, presentando a Pérez Touriño como “el candidato de la limpieza y la serenidad”. El secretario general criticó que “la derecha pretenda convencer de que Fraga en vez de cumplir años los descumple”, aunque deseó al “popular” buena salud porque “es importante que haya un buen jefe de oposición en Galicia”.

4 de septiembre del 1926 | Valle Inclán de gira por Asturias

-Llegó a Orense procedente de Áncora, Portugal, el concejal de este Ayuntamiento don Emilio Nieto, con su familia.

-Llegó a Orense procedente de Vigo la distinguida esposa del elocuente abogado don Carlos Taboada Tundidor, nacida Carmen Galán.

-Llegó a Orense procedente de Salamanca el bizarro comandante de Infantería don Luis Soto, acompañado de su distinguida familia.

-De su excursión por Galicia regresó a Orense la Excma. Sra. marquesa de Atalaya Bermeja, con las distinguidas señora viuda de Arias y señorita Maruja Romero.

-Sale para Madrid el notable dibujante y aguafortista don Julio Prieto, después de pasar una temporada con su familia en Orense.

-Llegó a Orense procedente de La Coruña el tenedor de libros del almacén de don Alfonso Junquera, don Juan Iglesias, con su bella esposa.

-El ilustre escritor gallego don Ramón María del Valle Inclán realiza estos días un viaje por Asturias y ofrece sendas conferencias en Oviedo, Gijón y Avilés, siendo muy aplaudido.

4 de septiembre del 1951 | Un orensano llega a Cuba

En Orense contrajeron matrimonio la bellísima y gentil señorita Chelito Bravo Campos y don Antonio Nóvoa Fernández, apadrinados por el padre de la novia, don Dositeo Bravo González, y la madre del novio, doña Carmen Fernández de Nóvoa.

-Saludamos en Orense a don Sergio Fernández Fontán, orensano natural de Untes que reside en Cuba desde el año 1927, donde ha emprendido prósperos negocios, y que se encuentra pasando una temporada en Galicia junto a su familia, planteándose establecer aquí su residencia definitiva

-En Viana del Bollo ha dado a luz con toda felicidad una hermosa niña doña Carmen García Santiago, esposa de don Eladio Ávila Bustillo. La niña recibió los nombres de María del Carmen Matilde Asunción, y fue apadrinada por don Federico Ávila Bustillo y la señorita Cristela García Santiago.

-El ministro de Obras Públicas, conde de Vallellano, visita las obras del ferrocarril Zamora-Orense-La Coruña y es obsequiado con una comida en la nueva estación de Carballino que fue amenizada por la orensana Coral De Ruada.

4 de septiembre del 1976 | Asesinato en Maceda tras una discusión por unas habas

Un hombre mata a otro con un cuchillo de la matanza tras una discusión banal sobre una pequeña plantación de habas en Lamas de Zorelle (Maceda).

-Don José Martínez Dovale toma posesión como nuevo secretario del Ayuntamiento de Cea.

-(1) Dan comienzo las Fiestas del Couto, con un presupuesto de un millón de pesetas.

-(2) Cerca de doscientas personas participaron en las colonias de Auxilia de Orense que han funcionado este verano.

-Don Luis Grande Gallego, ex censor de cuentas de La Región y muy querido en Orense, muere a los 72 años.

-Un vecino de Santa Cruz de Arrabaldo atropella con su coche a un motorista municipal que se encontraba detenido al borde de la calzada en la carretera de Vigo, estrellándose después contra un camión en el arcén contrario, dando “muestras de intoxicación etílica”.

-Francisco Fernández Filgueira, dirigente obrero exiliado y militante del PCG, muere a los 56 años al sufrir un ataque cerebral a bordo del tren en el que regresaba desde Francia a su Mugardos natal, después de beneficiarse del reciente decreto de amnistía.

4 de septiembre del 2001 | Derrota del Ourense en el debut

El “nuevo” Ourense de Teixidó debuta en la temporada de Segunda B con derrota en el Couto ante el Pontevedra (0-2), perjudicado además por un arbitraje “histérico” que dejó a los rojillos con nueve por las expulsiones de Paquito y Adolfo.

-(3) El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, arropa a Emilio Pérez Touriño en el primer mitin electoral del partido en Galicia, celebrado en el Pabellón de Os Remedios en Ourense, abarrotado de un público “eufórico”.

-España cae ante Turquía en el Eurobasket (79-84) y se “condena” a la repesca frente a Israel, en una verdadera “encerrona arbitral” en Ankara para que la anfitriona Turquía no se quedara fuera en la primera ronda que provocó la indignación del técnico español Javier Imbroda y de los jugadores, que calificaron lo sucedido de “auténtica vergüenza”.

-El alemán Michael Schumacher (Ferrari), ya campeón del mundo, gana el Gran Premio de Bélgica y se convierte en el piloto con más triunfos en Grandes Premios de la historia, 52, batiendo la marca que ostentaba junto al francés Alain Prost.