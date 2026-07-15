Historia en 4 tiempos | El Ford Fiesta, modelo de Ford para el otoño en España

El Ford Fiesta, modelo de Ford para el otoño en España

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región

Primera página de 1976

PORTADA 15 JULIO 1976 | La Región

El Ford Fiesta, modelo de Ford para el otoño en España

El Ford Fiesta, modelo de Ford para el otoño en España | La Región

(2) El modelo que será la punta de lanza de Ford-España, el llamado Ford Fiesta para hacerlo “más hispano y más torero”, será un fuerte competidor entre los modelos medios, de la cilindrada de los 1.000 c.c. Tal vez en octubre tengamos al Fiesta rodando por las carreteras orensanas y expuesto, si la demanda lo deja, en el servicio del concesionario para Orense, Retasa.

Previsto para septiembre u octubre, cuando asomará al mercado, emprenderá plenamente su campaña comercial a principios de 1977.

El Ford Fiesta se lanzará en dos cilindradas, de 958 y 1.118 c.c., a los que, para simplificar, se les denomina “957” y “1.117”, respectivamente. El motor pequeño se hará en dos variantes de compresión, para 40 y 45 CV; el grande desarrollará 53 CV de potencia máxima. La suspensión delantera, Mac Pherson, y eje rígido atrás.

El Fiesta podrá fabricarse teóricamente con dos millones de combinaciones, lo que da idea de la variedad de opciones, con trece colores, diversas tapicerías y accesorios.

El cliente firmará una tarjeta de pedido con la personalización de su coche y se atenderá su fabricación por medio de ordenador.

(1976)

“A vida apoteósica”, de Bieito Iglesias

(3) El escritor ourensano Bieito Iglesias presentó su nueva creación literaria, “A vida apoteósica” (Xerais), en uno de los cafés clásicos de Santiago de Compostela que sirve de escenario para la historia central de esta novela.

El eje narrativo del libro se desarrolla en una noche, la víspera del Día de la Patria Gallega y Festividad del Apóstol, cuando es quemada la fachada de la Catedral de Santiago.

El escritor explicó que su novela presenta un “Santiago alucinado”, una urbe muy distinta a la que vivió cuando llegó como estudiante en el 75.

Manuel Bragado, director de la editorial Xerais, manifestó que la calidad de la novela puede equipararse a “las grandes novelas de la Compostela literaria”, como la escritas por Otero Pedrayo, Ferrín y Valle Inclán.

El autor señaló que el libro se enmarca dentro de la tradición de “novela urbana” que ha hecho famosas a algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Dublín y Ourense, esta última de la mano de los escritores gallegos de la Xeración Nós.

Iglesias agregó que se colocarán separatas con la portada del libro en todos los cafés y lugares que se mencionan en la novela, con la intención de crear una ruta literaria al estilo de ciudades como Ourense y Dublín.

Bieito Iglesias nació en 1957 en Ourense, y ha escrito tres libros de relatos y cuatro novelas, entre las que se encuentran “Aventura en Nassau”, “Miss Ourense” y “Bajo las más bellas estrellas”, esta última galardonada con el Premio Novela Ciudad de Salamanca en 1999.

(2001)

Dos choques en el cruce de Ervedelo con Accesos a Galicia

Dos choques en el cruce deErvedelo con Accesos a Galicia | La Región

(1) En la tarde de ayer, a eso de las cinco, se produjeron dos accidentes de circulación en el el cruce de la calle de Ervedelo con los nuevos Accesos, por fortuna sin grandes consecuencias.

El primero de ellos tuvo lugar al chocar un turismo Alfa Romeo de matrícula suiza con una “mobylette” que montaba Fulgencio Rodríguez González, vecino de Orense, el cual resultó herido de cierta consideración y fue trasladado en el mismo turismo a la Residencia Sanitaria, en donde quedó internado con pronóstico reservado. Diez minutos más tarde se produjo en el mismo punto un encontronazo entre dos camiones que revistió escasa importancia, pues únicamente hubo que lamentar algunos desperfectos en los mismos.

Dos choques en el cruce de Ervedelo con Accesos a Galicia | La Región

Los hechos se produjeron en el mismo lugar donde hace tan solo unos días un Seat fue arrollado por un camión, resultando muertos tres jóvenes orensanos y herido grave otro a causa del accidente en el que ya es conocido como el “cruce de la muerte” en Orense.

(1976)

15 de julio de 1926 - Incendio en Orense que pudo acabar en tragedia

Durante el primer trimestre de 1926 la provincia de Orense registró 2.567 nacimientos, 1.749 defunciones y 652 matrimonios. Entre los sucesos destacados de aquel 15 de julio figuró el incendio declarado en una vivienda de la calle del Progreso, propiedad del conocido maestro de obras José Pintos.

El fuego, originado en la buhardilla y avivado por el viento, amenazó con propagarse rápidamente a las viviendas colindantes debido al mal estado de la red de agua. La rápida intervención de vecinos, personal municipal, soldados del Batallón de Mérida y agentes de Policía evitó una tragedia mayor.

Aquel día también se constituyó una nueva comisión de fiestas del Puente y el papa Pío XI concedió la Cruz de Oro "Pro Ecclesia et Pontifice" a la reina María Cristina.

(1926)

15 de julio de 1951 - El gobernador civil, en el campamento Monterrey

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Pedro Ibisate Gorría, visitó el campamento Monterrey, instalado por la Delegación Provincial del Frente de Juventudes en Los Gozos, donde recorrió sus instalaciones.

La jornada también recogía varios nacimientos en la provincia, enlaces matrimoniales celebrados en Verín y los excelentes resultados académicos obtenidos por alumnos del Colegio Cardenal Cisneros en el examen de Estado.

(1951)

15 de julio de 1976 - Frank Sinatra se casa por cuarta vez

15 JULIO 1976 | La Región

El cantante estadounidense Frank Sinatra contrajo matrimonio por cuarta vez al casarse con Barbara Marx, entre cuyos anteriores pretendientes figuraban personalidades tan conocidas como Gregory Peck, Kirk Douglas o Sammy Davis Jr.

La noticia compartía protagonismo en las páginas de sociedad con otros sucesos de la jornada, entre ellos la desaparición temporal de un bolso con una importante suma de dinero en la Catedral de Ourense.

(1976)

15 de julio de 2001 - Dos asesinatos de ETA "en honor" de Ibarretxe

15 JULIO 2001 | La Región

El atleta limiano Rubén Diz cumplió el sueño de participar en un Campeonato de Europa sub-23 al finalizar séptimo en la final de los 10.000 metros disputada en Ámsterdam, donde además consiguió su mejor marca personal con un tiempo de 29:24.20.

La actualidad nacional estuvo marcada por el asesinato de dos personas a manos de ETA el mismo día en que Juan José Ibarretxe era reelegido lehendakari. La banda terrorista asesinó al concejal de UPN José Javier Múgica en Leiza y, horas después, hizo estallar un coche bomba en el que murió el policía local Mikel Uribe en Leaburu.

Ese mismo día también se presentó en Santiago la novela "A vida apoteósica", del escritor ourensano Bieito Iglesias, y el rey Simeón de Bulgaria regresó a su país un mes después de su victoria electoral.

(2001)