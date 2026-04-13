Historia en 4 tiempos | Toda Galicia, no enterro de Don Ramón

El féretro de don Ramón Otero Pedrayo sale a hombros de la Catedral de Orense.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Puesta en servicio de los Accesos a Galicia desde Puente Ribeiriño a Piñeira de Arcos

(2) Desde las trece horas de ayer han sido puestos en servicio los tramos de Accesos a Galicia que unen Puente Ribeiriño con Piñeira de Arcos, por lo que por esta nueva vía de comunicación se circula ya, desde Orense, hasta Riós.

A la salida del Puente Ribeiriño se ha construido un gran lazo de comunicación con la carretera de Orense a Cortegada, con la de unión al centro de la ciudad y con la de Accesos a Galicia que discurre por la margen izquierda del Miño hasta unir la que un día será Acceso Centro.

Tras pasar por detrás de O Castelo, vuelve a producirse otro gran lazo de unión con la de Orense a Portugal, siguiendo por un viaducto sobre el Barbaña, continuando por San Ciprián de Viñas y evitando la subida a Allariz y el Alto de Allariz.

(1976)

Nuevos enlaces de Accesos a Galicia en Orense.

Toda Galicia, no enterro de Don Ramón

El féretro de don Ramón Otero Pedrayo sale a hombros de la Catedral de Orense.

(1) Varios milleiros de persoas asistiron onte ó enterro de Otero Pedrayo. Veciños de Trasalba en donde don Ramón pasaba os braus, ourensáns e persoas de toda Galicia formaban parte do cortexo fúnebre. Entre as persoalidades figuraba Teresa Castelao, irmán de Castelao, membros da Galega, do Padroado do Pedrón de Ouro, Instituto Padre Sarmiento, Academia Médico Quirúrgica, Academia de Legislación y Jurisprudencia, Padroado Rosalía de Castro, Enciclopedia Galega, Fenech Navarro, Vázquez Sotelo, en representación do Centro Gallego de Barcelona, Outomuro, en representación do Centro Gallego de Madrid, Naya Pérez en representación da Asociación de Catedráticos do Instituto de Pontevedra, Alonso Motero, Carlos Casares, Salvador García Bodaño, Euloxio R. Ruibal, Alfredo Conde, Xaime i Ramiro Isla, Eduardo Blanco Amor, Víctor Moro, director general de Pesca, Antonio Tovar, Bocelo, Castro García, alcalde de Santiago, García Picher, alcalde de Vigo, Filgueira Valverde, Donega, Taboada Chivite, Paz Andrade, Anxel Fole, Alvaro i Emilio Gil, Celestino Fernández de la Vega, Vicerrector de la Universidad de Santiago, Otero Núñez, Carlos Baliñas, Chamoso Lamas, Acuña Castroviejo, Manteiga Pedrales, Moraño, Rodríguez Figueiredo, Piñeiro, García Sabell, Francisco Fernández del Riego, Marqués de Figueroa, Álvarez Blázquez, Moralejo, Puy, etc.

As últimas horas da mañán os señores García Sabell, Sixto Seco, Ogando Vázquez y Fernández Albor visitaron no Obispado ós catro Bispos galegos pra agradecerlles a súa presencia e participación nos actos fúnebres por Otero Pedrayo.

Entre os telegramas que siguen chegando ó que foi domicilio de don Ramón, figura un firmado polo Consello de Forzas Políticas de Galicia.

Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, enviaron el siguiente telegrama, dirigido a Trasalba pero entregado directamente en el domicilio de don Ramón en la calle de La Paz.: “De casa de SSMM Los reyes a familia Otero Pedrayo. Nuestro más sentido pésame con todo afecto. Juan Carlos y Sofía”.

(1976)

Otero Pedrayo, bonhomía galega

Ofrenda floral a don Ramón Otero Pedrayo en el cementerio de San Francisco.

(3) As camelias da súa horta, en Trasalba, as rosas e os lilios. As cores vermellas, anaranxadas, brancas ou amarelas dos seus pétalos. E sobre todo, o branco e azul do “camiño galego”, da bandeira e patria de don Ramón Otero Pedrayo.

No 25 aniversario do seu pasamento, o cemiterio de San Francisco acolleu un sinxelo e sentido tributo á figura dun dos mais ilustres patriarcas das Letras Galegas, a través da ofrenda floral que se colocou na súa tumba, onde reposa a carón dos seus pais e da súa dona.

Alí estaban os vellos amigos, os amantes discípulos e os seguidores da súa importante traxectoria vital e cultural. Todos eles “oficiados” por un dos seus afillados, que compartiu con Otero anos de intercambio en Trasalba, o director xeral de Universidades José Eduardo López Pereira.

Quince institucións vinculadas á cultura galega sumáronse á homenaxe: Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, Museo do Pobo Galego, Liceo, Ateneo, Concellos de Ourense e Amoeiro, Coral de Ruada, Consellerías de Cultura e Educación, Deputación de Ourense, Fundación e Instituto Otero Pedrayo e facultades de Humanidades e Xeografía e Historia.

Entre os presentes, Agustín Madarnás (que se encargou do responso), Manuel Cabezas, Juan Luis Saco, Carlos Casares, Alfonso Vázquez Monxardín, Aurelio Gómez Villar, Camilo Nogueira, Ogando Vázquez o Manuel Fernández (alcalde de Amoeiro).

La Coral de Ruada interpretó al final del acto el himno gallego.

Crónica de E. Rodríguez

(2001)

13 de abril de 1926 - Italia apuesta por la aviación

El alcalde de Orense, don Matías Bobillo, sale para Madrid junto al alcalde de Vigo, señor Espina, y los presidentes de las Diputaciones de Orense y Pontevedra para visitar en la capital al ministro de Fomento y rogarle “mayor actividad” en el proyecto de ferrocarril Zamora-Orense.

-Después de una larga temporada en Lieja regresó a Orense, continuando viaje a Allariz, la señora doña Carmen Cid, viuda de Ribadas, acompañada de su hija Pilar.

-Tras una corta estancia en Santiago regresó a Orense el joven don Antonio Cimadevila.

-Dos guardias municipales de Orense detienen a Emilio Álvarez Rodríguez, el cual, además de tratarles despectivamente e insultarles, luchó con los mismos, rompiéndoles algunas de las prendas de vestir del uniforme, así como uno de los cascos, que tiró al suelo y pisoteó. El detenido pasó a la Inspección de Vigilancia.

-El Gobierno de Italia hace una viva campaña en pro de la aviación como medio de transporte y ofrece la línea Génova-Palermo gratis durante dos meses.

13 de abril de 1951 - El cantante Antonio Machín, en Orense

Por don Emilio Alonso, secretario del Ayuntamiento de Maside, y para su hijo don Abdías, joven abogado y secretario particular del Ilmo. Sr. comisario general político social, ha sido pedida en Madrid a doña Juana Ferrater, viuda de Relinque, la mano de su encantadora hija Julita.

-El famoso cantante Antonio Machín debuta en el Coliseo Xesteira de Orense al frente de su compañía, un espectáculo muy esperado por los orensanos.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Luis Merino Coba, Ramona García Martínez, José Gómez Dopazo, Nieves Gómez Dopazo, Generosa Salgado Nogueira, José Villar Villar, Isaura Martínez Fontes, Gumersindo Fernández Pérez y esposa Emilia Gómez Ulloa, Alberto Ferreiro García, Castor Carballo Formoso, José Cardero López y esposa Juana López Álvarez, José Cortés Barreira, Joaquín Correa Valladares, Gonzalo Pérez González, José Prieto Lorenzo, Francisca López Blanco, Manuel López González y esposa Artemia López Álvarez e hijos menores y Socorro Bouzas Núñez.

13 de abril de 1976 - Un campeón de ajedrez orensano

-(1) Toda Galicia no enterro de don Ramón Otero Pedrayo celebrado na Catedral de Ourense, con telegrama de pésame de parte de los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía.

-(2) Entran en servicio los tramos de Accesos a Galicia que unen Puente Ribeiriño con Piñeira de Arcos.

-El orensano Eugenio Rodríguez se proclama campeón del Torneo Social de ajedrez del Liceo Recreo Orensano.

-Nacieron en Orense: José Páramo Fernández, Lidia Docabo Fernández y José dos Anjos dos Anjos.

-Se casaron: José Riva Gómez y Carmen Crespo Eirey, José Nóvoa Cid y Delfina Miguel Menor, Manuel Dacosta del Pino y Teresa Martín Sánchez, Augusto Rubianes Pino y Elsa Rodríguez González, Aser Pérez Martínez y Manuela Filgueira Torres, Antonio Casasola Martínez y Carmen Lamas Ramos, Manuel José Salgado y Concepción Portabales Carballes, Manuel Cebreiros Martínez y María Robles Castro, Antonio Freire Fernández y Carmen Díaz Rois.

13 de abril de 2001 - Tres medallas para Paula Carballido

13 de abril de 2001.

La nadadora del Pabellón Paula Carballido suma su tercera medalla en los Campeonatos de España absolutos que se disputan en Zaragoza, plata en la prueba de 400 estilos.

-Seis ourensanos se clasifican entre los finalistas en los Campeonatos de España juveniles de halterofilia que se disputaron en Cullera (Valencia): Rubén Chavaut (nuevo récord gallego), Tiago Felipe, Manuel Martín, David González, Jacobo Rodríguez y Ramón Borrajo.

-(3) El cementerio de San Francisco acogió un sencillo y sentido homenaje a don Ramón Otero Pedrayo en el 25 aniversario de su fallecimiento, con presencia de amigos, discípulos y admiradores y discursos, entre otros, del director general de Universidades, José Eduardo López Pereira (uno de sus ahijados); el escritor Carlos Casares, o el vicepresidente de la Fundación Otero Pedrayo, Juan Luis Saco, y responso (“en latín como lle gustaba”) a cargo de su confesor Agustín Madarnás, que destacó “a grandeza de alma de don Ramón, que era mais grande co seu corpo”.