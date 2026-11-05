Historia en 4 tiempos | El gobernador civil visita los centros sanitarios de la Seguridad Social

Arriba el gobernador civil en la Hermandad de Donantes de Sangre.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La portada de La Región del jueves 5 de noviembre del 1976. | La Región

El gobernador civil visita los centros sanitarios de la Seguridad Social

El gobernador civil don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, acompañado del delegado provincial del Trabajo, señor Martínez Romero; del presidente del Consejo provincial del INP, don Luis Iglesias Álvarez; del director provincial, don José Ramón Fernández Castro, y del presidente del Colegio Oficial de Médicos, Dr. López Sendón, visitó los centros sanitarios de la Seguridad Social.

Arriba el gobernador civil en la Hermandad de Donantes de Sangre. | La Región

En la Residencia Sanitaria fueron recibidos por el jefe provincial de Servicios Sanitarios, Dr. De Frutos Isabel; director del Centro, Dr. Rey Rodríguez, y jefes de servicio y personal, en cuya compañía recorrieron las instalaciones y servicio del complejo hospitalario, deteniéndose con gran atención e interés en el Hospital Materno-Infantil de próxima inauguración así como en la Escuela de ATS femenina de la S.S.

Posteriormente el señor Blanco Gutiérrez presidió una reunión de la junta rectora de la Hermandad de Donantes de Sangre, cuyo presidente, don Julián Encinas Asenjo, le ofreció la presidencia de honor de la entidad, distinción que el gobernador aceptó muy complacido manifestando en su nombre y en el de su esposa los deseos de inscribirse en el censo de hemodonantes.

Un proyecto de reforma para el Teatro Principal

Un posible proyecto de reforma del Teatro Principal ha sido presentado en la noche de ayer en la sesión del Cine-Club Padre Feijóo habida en el Cine Mary.

Algunos cuadros de la exposición en el Museo. | La Región

El citado proyecto es el resultado de una largo trabajo realizado por arquitectos, artistas e intelectuales. En el trabajo no ha faltado una investigación sobre el papel desarrollado por el Teatro Principal en la historia de la ciudad de Orense.

El proyecto comprende instalaciones para biblioteca, filmoteca, artes y oficios, sociedades culturales, teatro, exposiciones en local cerrado y al aire libre, exposición permanente dedicada a la Xeración Nós, Coral De Ruada, etc.

Como dato anecdótico hay que recoger que el proyecto incluye una grúa permanente que permitiría situar una escultura en el centro de la calle de La Paz.

Por otra parte, también se ha presentado un cartel que intenta hacer una llamada a la defensa del Teatro Principal bajo el lema: “O Teatro Principal depende de todos”.

Pesqueira Salgado, en el Museo

Vuelve a Orense Pesqueira Salgado, el pintor pontevedrés de Lantaño.

Aquel viejo Pesqueira, el de las escenas campesiñas, abigarradas, tratadas con pincelada corta, como ceñuda, pero dejando paso a la ternura y al agarimo; aquella pintura que entresacaba esencias populares para ser recreada por el propio pueblo; aquel viejo Pesqueira, digo, de hace muy pocos años, nos llega renovado.

Proyecto para el Teatro Principal. | La Región

Algunos cuadros, de su colección de 16 que expone en el Museo, recuerdan al Pesqueira de antaño. Pero en los tres últimos, “Home”, “Homes falando” y “Parexa”, tenemos ya al Pesqueira de la “mocedá”, un Pesqueira que remueve la paleta, que salta hacia el trazo más largo y más vivo.

Así, aquellos tipos populares recobran ahora rasgos más hondos y entreveran más diáfanamente toda la carga humana de sentimiento y de sensibilidad que el pintor de Lantaño ha tenido por las gentes de su tierra que son los protagonistas de toda su obra, la de ahora, la de antaño e irremediablemente, la de siempre.

Sin duda, la exposición de un gran pintor. Pintor que hay que ver, que hay que contemplar, porque la pintura de Pesqueira es siempre grata y por su acusada personalidad, inmediatamente reconocible. Las cotizaciones, de 50.000 a 200.000 pesetas.

5 de noviembre de 1926 | Un sacerdote y artista en Orense

Llega a Orense el virtuoso sacerdote e inspirado pintor don Ángel Rodríguez de Moscoso, de linajuda familia gallega, para hacer algunos estudios de carácter artístico en la ciudad y otros pueblos de la provincia y visitar a sus numerosas relaciones en Orense.

-Estuvieron en Orense la distinguida señorita Clementina Alonso Seijo y su bella sobrina la señorita Nena Villar.

-Llegó a Orense procedente de Santiago el almacenista de esta plaza don Silvio París.

-Llegó a Orense procedente de Junquera de Ambía la distinguida familia del secretario del Ayuntamiento don Luis Pérez Colemán.

-Llegaron a Orense de sus posesiones de Puga el propietario don Deogracias Rollán y su virtuosa hermana doña Casilda.

-Llegaron a Orense procedentes de Carballino la bella señorita Purita Calvo y su hermana Merceditas.

-Llegó a Orense de sus posesiones de El Rego el médico don Celso Rogina con su distinguida esposa.

5 de noviembre de 1951 | Dos hermanos dan muerte a un oso

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Rafael Álvarez Nóvoa, Amanda Arias García, Angelina Alonso Álvarez, Manuel Alonso Álvarez, Antonio Ada Carrera, Emilio Iglesias Martínez, Benito González Pérez, Vicente González Pérez, Arundino González Campos, Eugenia González Castro, José Rodríguez Rodríguez y esposa y menor, Darío Rodríguez Fernández, Visitación Rodríguez Álvarez, Carolina Iglesias de la Fuente, Argentina Vázquez Iglesias y menor, José Fernández Cid, Julia González González, Eudosia Fernández González y menor, Dolores Fernández Álvarez y menores, José Fariñas Rodríguez, Celso Prada Conde, Angelita Pérez Rodríguez, Francisco Otero Pato y esposa, Concepción Saa Olleros, José Arias García, José Pérez Pérez, Segundo Álvarez González y esposa María Rodríguez Álvarez.

-El doctor Cristino Bravo Mateos sale con dirección a Madrid para pasar allí unos días.

-Dos hermanos dan muerte a un oso de unos 150 kilos que estaba causando graves daños en las cosechas en los montes de Quirós, en Asturias, manteniendo la sangre fría y usando sus escopetas cuando el animal les atacó a ambos.

5 de noviembre de 1976 | Fernando Fernán Gómez, procesado por “escándalo público”

El Club Cabeza de Manzaneda avisa a todos los interesados en hacerse socios ante el comienzo de la nueva temporada de esquí que deben personarse en las oficinas de Orense, en el número 11 de la calle Calvo Sotelo, o en el Telesilla de la Estación de Montaña, con dos fotografías de carnet.

-Don José Luis Veiga Varela toma posesión como nuevo jefe de zona para las sucursales de la Caja de Ahorros en Valdeorras.

-(1) El gobernador civil visita los centros sanitarios de la Seguridad Social en Orense y recibe el nombramiento de presidente de honor de la Hermandad de Donantes de Sangre.

-(2) Un proyecto de reforma para el Teatro Principal de Orense.

-(3) El pintor pontevedrés Pesqueira Salgado vuelve a exponer en Orense.

-El cineasta Fernando Fernán Gómez, director de la película “La querida”, y los guionistas y productores de la misma, son procesados por un supuesto delito de “escándalo público” en razón de “ciertas frases sobre la vida sexual de las mujeres en Andalucía” que se pronuncian en la citada película.

5 de noviembre de 2001 | Schmidt, máximo anotador de la historia

El grupo ecologista Outeiro abre una perrera en el monte de A Medela, en Carballiño, financiada por la Xunta y sostenida por la Mancomunidad.

-El Fórum Ourense cae ante el Barcelona por 8-9 y suma ya cuatro derrotas en cuatro partidos de División de Honor de fútbol sala en el Pazo Paco Paz, que registró su mejor entrada con la visita de los azulgrana.

-El Real Madrid vence al Barcelona por 2-0 en partido de Liga con goles de Morientes y Figo, que celebró su cumpleaños con su primer gol ante su exequipo.

-El brasileño Oscar Schmidt se convierte a sus 43 años en el mayor anotador de la historia del baloncesto, superando la marca de 46.723 puntos que tenía el estadounidense Kareem Abdul Jabbar.

-El finlandés Marcus Gronholm (Peugeot 206) gana el Rally de Australia con el español Carlos Sainz (Ford Focus) en octava posición, conservando sus opciones de título aunque lejos de los dos grandes aspirantes Colin McRae y Tommi Makinen, que se jugarán el Mundial en la última prueba en Gran Bretaña.