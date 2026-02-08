Historia en 4 tiempos | El gobernador civil visita las plantas de Uteco

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

El gobernador civil visita las plantas de Uteco

Un momento de la visita del gobernador civil. | La Región

(2) Las principales plantas industriales de Uteco, en el Polígono de San Ciprián de Viñas, fueron visitadas en la mañana de ayer por el gobernador civil de la provincia, don Joaquín Llobell Muedra.

A las doce de la mañana fue recibido por el director gerente de Uteco, don Eulogio Gómez Franqueira, quien le acompañó en la detenida visita realizada a cada una de las instalaciones, en las que el personal directivo de las mismas le ofreció toda clase de datos, explicaciones y aclaraciones sobre producción, procesos y demás datos.

La visitas se concentraron en la Central Lechera, a la Planta Clasificadora de Huevos, a la Planta de aprovechamiento y pasteurización de huevo líquido para fines industriales, a´si como a las obras de la fábrica de piensos, que se espera pueda quedar finalizada para mediados del presente años, y en la que se lleva a cabo una inversión del orden de los 170 millones de pesetas.

Es esta la primera visita que el señor Llobell Muedra realiza a las instalaciones de Uteco, pues en días sucesivos proyecta conocer también las plantas de incubación, el matadero de aves, las explotaciones de porcino y vacuno y también las oficinas centrales de Uteco y la Caja Rural, a fin de obtener un conocimiento completo de este vasto plan de promoción agropecuaria de la provincia.

(1976)

Tratando de salvar el Principal

Representantes de las asociaciones culturales orensanas. | La Región

(1) La salvación del Teatro Principal fue de nuevo motivo para que los representantes de las asociaciones culturales de la ciudad se reunieran y hablaran sobre el tema. En el Orfeón manifestaron su opinión representantes de Cine-Club “Padre Feijóo”, “Auriense”, “Histrión-70”, “Filarmónica”, “Coral de Ruada” y “Orfeón”.

Todos expusieron sus preclaras situaciones en lo que a locales se refiere. Los del Cine-Club tienen que recurrir a las salas comerciales, con los gastos que ello supone. Los del teatro se las ven y se las desean para tener donde ensayar. Lo mismo le ocurre a la Coral, y los melómanos orensanos no podrán escuchar en su vida una orquesta sinfónica en vivo, porque no hay espacio público en donde albergarla.

Todos coincidieron también en que el Principal reúne las condiciones necesarias para proyección de películas, para representaciones teatrales y para audiciones musicales por su magnífica acústica, sin olvidar toda la serie de actividades complementarias que allí podrían desarrollarse. Conclusión, que el Principal tiene condiciones para cumplir una función y que es muy necesario que la cumpla. ¿Cómo?

La mejor y más eficaz solución sería que el Teatro se convirtiese en local municipal, pero por el momento tan solo hay buenas palabras del alcalde y se piensa en otras soluciones, como que la Caja de Ahorros haga del Principal su “Aula de Cultura” en lugar de la que piensa construir en Calvo Sotelo (con voto de censura para la Caja y el Movimiento), la posibilidad de una suscripción pública, o que los concejales expongan públicamente en la prensa, uno a uno, su postura ante el caso. ¡Contradicciones de la vida! Allí donde se trataba un tema municipal, no había un solo representante de la autoridad, ni siquiera ese delegado municipal de Cultura del que disponemos. Como alguien dijo en el Orfeón: “Los organismos oficiales de Orense dan más limosnas que aportaciones a la cultura”.

(1976)

Manifestación de estudiantes de la Escuela Universitaria

Los manifestantes en el Puente Viejo. | La Región

(3) Unos 600 alumnos de la Escuela Universitaria de formación del profesorado de EGB se manifestaron por las calles de la ciudad en contra del Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia por el que se establecen las plantillas en los colegios nacionales.

La manifestación partió de la explanada de la Escuela Universitaria para seguir luego por el Puente Viejo, General Franco, Cruz Roja y Calvo Sotelo. A su paso por delante del Palacio de Justicia fueron aplaudidos desde las ventanas y durante todo el recorrido fue grande la expectación que causaron a su paso por las calles, entre los transeúntes y los vecinos que se asomaban a las ventanas.

Los manifestantes corearon frases como “Abaixo o Decreto”, “Non queremos o Decreto”, “ningún neno sin escola”, “ensino gratuito” o “mais escolas pra Galicia”.

Al llegar al Gobierno Civil los manifestantes si situaron enfrente del mismo mientras que una comisión formada por seis estudiantes subía a hacer entrega al Gobernador civil del escrito firmado por los alumnos en el que manifestaban su oposición al Decreto. A continuación la marcha se dirigió hacia la delegación provincial de Educación y Ciencia, donde se les comunicó que la delegada se encuentra de baja desde hace días, por lo que fueron recibidos por un representante de la misma que prometió dar curso al escrito que le presentaban. Seguidamente, y tras breves paradas delante de la Diputación Provincial, el Obispado, y un colegio de monjas frente al que gritaron “ensino gratuito” y “ningún neno sin escola”, llegaron hasta el Colegio Universitario, frente al cual dieron gritos de “solidariedade” y “votaivos fora” para que los estudiantes del centro se unieran a la marcha. Finalmente y a la altura de la Alameda los manifestantes se disolvieron pacíficamente sin que fuera necesaria la intervención de la Policía, que siguió la marcha de cerca con dos “jeeps” de la Policía Armada y Motoristas del Ayuntamiento.

(1976)

8 de febrero de 1926 - Propuesta para agregar Canedo a Orense

La proposición presentada al Ayuntamiento de Canedo para agregar dicho municipio al de Orense fija como objetivo “constituir con el de Orense un Ayuntamiento fuerte y capacitado para atender económicamente a todos sus problemas urbanos, sanitarios y culturales”, estableciendo para ello una Tenencia de Alcaldía en el barrio del Puente con sus oficinas propias para atender a los vecinos, citando también otras medidas como “el respeto de las costumbres y tradiciones, sus mercados y ferias, especialmente la llamada del Veintiuno”, la mejora del alumbrado público “en condiciones análogas al de la ciudad” o el mantenimiento de los servicios del Cuarto de Socorro “procurándose establecer una sucursal en el barrio del Puente”.

-Saludamos en Orense al afamado cosechero de Ribadavia y proveedor de la Real Casa don Constantino Rodríguez Pérez.

-Marchó a Santiago la culta profesora de Geografía de la Normal de Orense señorita Clara Pérez de Acevedo, presidenta del Tribunal de oposiciones a escuelas en este distrito.

8 de febrero de 1951 - Tragedia ferroviaria en Estados Unidos

Nacieron en Orense: Esther Rodríguez Rodríguez, Pedro Salinas Rodríguez, Concepción Vázquez Pérez, José Pérez González, Sara Jordá Fernández, Modesto Ojea Feijóo, Manuel Bóveda Forneiro, Rosa López Meilán y Teresa López Blanco.

-Don Mario Perea cesa por jubilación de su cargo como secretario del Ayuntamiento de Verín.

-El Rvdo. don Amando Araujo bendice la nueva sede de Acción Católica de la parroquia de Santa Eufemia del Centro instalada en el número 1 de la calle de San Martín en Orense.

-El pesquero coruñés “Freire Pereiro” naufraga en aguas del Gran Sol falleciendo ahogados once de los catorce marineros que iban a bordo.

-El descarrilamiento de un tren eléctrico en la localidad estadounidense de Woodbridge (Nueva Jersey) se salda con al menos 82 muertos y 500 heridos, muchos de ellos personas que esperaban en el andén repleto en esos momentos debido a la huelga ferroviaria en Estados Unidos.

8 de febrero de 1976 - Más de once mil muertos en Guatemala

Un recorte de la época. | La Región

-(1) Las asociaciones culturales de Orense exponen en el Orfeón sus ideas para salvar el Teatro Principal.

-(2) El gobernador civil visita las plantas industriales de Uteco en el Polígono de San Ciprián.

-(3) Unos 600 alumnos de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Orense se manifiestan por las calles de la ciudad en contra del decreto sobre plantillas de colegios de EGB, una marcha que transcurrió sin problemas vigilada en todo momento por la Policía, que no tuvo que intervenir.

-La última cifra de víctimas mortales por el terremoto de Guatemala llega a los 11 mil muertos con hasta 18 réplicas en las últimas horas, viéndose obligadas las autoridades a ordenar el toque de queda para controlar el pillaje.

-El esquiador Francisco Fernández Ochoa encabeza como abanderado al equipo de España en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck (Austria).

8 de febrero de 2001 - Durán i Lleida abandona el Gobierno catalán

8 de febrero de 2001 | La Región

El COB decepciona de nuevo y cae ante el Alicante por 83-69 pese al prometedor debut con los ourensanos de Rick Hugues.

-La Policía Local de Ourense presenta denuncia contra un total de doce personas por su presunta relación con las carreras ilegales de vehículos que se celebran en la zona del Campus nuevo de la ciudad, con coches y motos que han llevado esta “actividad” los fines de semana a esta zona cuando antes se celebraban en Oira, donde la colocación de bandas rugosas acabó con esta práctica.

-España finaliza quinta en el Mundial de Balonmano al vencer a Rusia por 40-38 tras la disputa de una prórroga, mientras que Francia se proclamó como nueva campeona del mundo al vencer en la final a Suecia por 28-25 también con prórroga.

-Las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola abandonan su proyecto de fusión debido a las duras condiciones impuestas por el Gobierno de Aznar para dar vía libre a la operación.

-Josep Antoni Durán i Lleida dimite como consejero de Gobernación y Relaciones Institucionales del Gobierno catalán en protesta por el nombramiento “unilateral y partidista” por parte de Jordi Pujol de Artur Mas como nuevo “conseller en cap” (jefe de Gobierno).