Historia en 4 tiempos | El gobernador civil visita Gomesende

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Titulares de La Región del 22 de mayo de 1976 | La Región

El gobernador civil visita Gomesende

El gobernador civil, cortando una cinta inaugural en Gomesende.

El gobernador civil, señor Llobell Muedra, llegó al límite del Ayuntamiento de Gomesende acompañado de la delegada de Educación y Ciencia, doña Flora Veiga; subjefe provincial del Movimiento, jefe del departamento de Acción Política local e inspector de zona.

Fue recibido por el alcalde, don Efrén Álvarez Méndez, Corporación municipal, Consejo local del Movimiento y Cabildo.

En Poulo procedió a la inauguración del camino vecinal Chaos-Sobrado, cortando la cinta simbólica la primera autoridad provincial.

A continuación visitó el santuario del Val, y después, en el local cine de San Lorenzo de Fustanes, se celebró una reunión conjunta para tratar los problemas más candentes del municipio, con asistencia de numeroso público.

La delegada de Educación y Ciencia anunció la construcción del grupo escolar de Gomesende,

que se iniciará el próximo año 1977, una noticia que fue muy aplaudida.

Como acto final dirigió la palabra el gobernador, expresando el programa de orientación patriótico y convivencia pacífica.

Terminado su discurso fue largamente aplaudido.

Tanto el gobernador como las autoridades de su séquito y locales fueron obsequiados con una copa de vino español.

(1976)

Un bajo comercial convertido en basurero

Bajo convertido en basurero en la esquina de Julio Prieto y Dos de Mayo.

Este boquete, reducido en esta valla de tierra de ladrillo, en un bajo comercial del nuevo edificio construido en la esquina de la calle de Julio Prieto con la de Dos de Mayo, permite que dentro del bajo comercial se haya formado un auténtico basurero.

¿Cuánto tiempo lleva así? No lo sabemos. Parece ser que hace bastante. Suponemos que de esta infracción de las ordenanzas municipales se tenga conocimiento en el Ayuntamiento y por ello la pregunta de muchas personas es la de ¿cómo no se ordena la reparación del boquete y la limpieza del interior del local? Porque, según se nos informa, es aquello recipiente de hedores al tiempo de nido de ratas. Peso es más: allí se entran chiquillos a jugar y llegan a jugar con los objetos más insospechados, más sucios y más indecentes.

Se vuelve a preguntar: ¿No se puede ordenar su cierre y limpieza? Esperemos que sí.

(1976)

El arte de vivir

Fernando Savater se dirige al público en el Foro La Región.

Me pregunto de qué pasta estás hecho, Fernando.

Ahí estás, como en los setenta, en los colegios mayores, cuando nos llenabas de pasión por la verdad. Entonces leíamos tus libros en aquella editorial casi clandestina, “Ediciones Libertarias”. Después despotricábamos sobre la violencia, ante un café caliente, en el Café Comercial, glorieta de Bilbao. Algún progre siempre nos decía: “Mira lo que dice Savater de la abismal falta de inteligencia que es la violencia”.

Ahí estás, lleno de gala en el Foro. Tu camisa de colorines de ultramar, tu barba posmoderna, las grandes preguntas en tu voz certera tal la flecha.

Pero, Fernando, maldita sea, qué poco te mola la etiqueta de héroe que tratan de colgar de tu cintura. Todas las preguntas sobre el puñetero tema vasco. Ojalá tu risa nietzscheana ahuyente el estigma: tú siempre cantaste con nosotros “¡héroes, no!”.

Aunque tengo para mi que los dioses te han dado el destino de peregrino, alguien que aquí y allá ha de golpear nuestras mentes abotargadas; quitarle el antifaz de cielo a la vida. Un peregrino que ha de enseñarnos a pensar y recordarnos la búsqueda de la sagrada libertad.

Muchas generaciones supimos por ti de Cioran, de Wittgenstein, de Russell, Groucho y Nietzsche. ¡Ah, Nietzsche, qué obsesión!

Aquel sencillo imperativo, vieja clave: “Llega a ser lo que eres”. ¡Ah, el arte de vivir!

Crónica de Jaime Noguerol

(2001)

22 de mayo de 1926 - España recupera Sidi Dris y Annual

Varios vecinos de la plaza de las Mercedes en Orense llaman la atención del alcalde sobre el estado de abandono en el que se encuentra la plaza, que acumula diariamente basuras y residuos en torno de los árboles allí existentes, un espectáculo “vergonzoso” en sitio tan céntrico de la ciudad y además foco de infecciones.

-En Tamallancos (Villamarín) contrajeron matrimonio la simpática y elegante joven Amelia Pérez Veiras y el rico propietario don José Pernas Vázquez, apadrinados por don José Taboada Mosquera, médico, y su bella esposa, doña Concha Ramos.

-Los guardias de Seguridad de Orense denuncian al dueño de la churrería establecida en la casa número 32 de la calle de Colón por consentir que varios individuos armasen un “formidable escándalo” en el interior del local, hasta el extremo de tener los agentes que desalojar el local.

-El Ejército español recupera las plazas de Sidi Dris y Annual, en Marruecos, localizando además a los oficiales y tropas enterrados por el enemigo y fallecidos durante su cautiverio.

22 de mayo de 1951 - Barcelona-Real Sociedad, final de Copa

Nacieron en Orense: Francisco Pérez González, José Rey Pérez, Eva Blanco Figueiras, Ángeles Trabazos Pascual, Luis Domínguez Álvarez y Julia Pérez Conde.

-En Proente se casaron la bella señorita Sira Reinoso Froiz y don Bernardo Castro Álvarez, maestro de Forjanes. Fueron padrinos la hermana de la desposada, doña Concepción Reinoso, maestra nacional, y el padre del novio, don Higinio Castro González, industrial.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Allariz: Antonio Suárez Gómez; Baños de Molgas: Julio Doval Arana, Andrés Fidalgo Rodríguez y Francisco Gómez Cabo; Barbadanes: José Rodríguez Álvarez; Blancos: Urbano Penín Araujo; El Bollo: Perfecto Alonso Primo yManuel Fariñas González; Castro Caldelas: José Durán Pérez y José Nóvoa González; Celanova: Julián Pato Joglar; Esgos: José Blanco González, Sergio Murias Colia y José Vidal Ferreiro.

-Barcelona y Real Sociedad jugarán la final de la Copa del Generalísimo tras eliminar en semifinales a Athletic de Bilbao y Real Madrid, respectivamente.

22 de mayo de 1976 - Reunión “supersecreta” del rey Juan Carlos y su padre

Titulares de La Región del 22 de mayo de 1976

Hoy da comienzo la IV Mostra de Teatro Galego de Ribadavia, organizada por Abrente, con la participación de doce grupos de teatro gallegos.

-(1) El gobernador civil de Orense visita el municipio de Gomesende.

-(2) Un bajo comercial convertido en “basurero” en plena ciudad de Orense.

-Nacieron en Orense: Patricia García Gómez, Patricia González Fernández, Ana Ocampo Ansia, Miguel Rodríguez Méndez, Juan Vázquez López y Martín Francisco del Palacio.

-El rey don Juan Carlos y su padre, don Juan de Borbón, mantienen una entrevista “supersecreta” en el Palacio de la Zarzuela con temas de peso sobre la mesa como el referéndum constitucional, la cuestión dinástica o el nombramiento del Príncipe de Asturias.

-El Consejo de Ministros declara como “zona catastrófica” toda la costa de La Coruña afectada por la marea negra del petrolero Urquiola, naufragado frente a la ciudad herculina.

22 de mayo de 2001 - Dolorosa derrota del Ourense

Los titulares de La Región del 22 de mayo de 2001

El Ourense debuta en la liguilla de ascenso a Segunda División con una dolorosa derrota en O Couto por 0-3 ante el Ceuta, para disgusto de la afición y del presidente Manuel Rois (“es la primera vez que he sentido vergüenza en el palco”), que ya se plantea incluso el cese del técnico Jesús Gómez Fuertes pese a que se trata “tan solo” de la segunda derrota del Ourense en casa en lo que va de temporada.

-José Manuel Baños seguirá como presidente del COB después del descenso a la Liga LEB “para abrir una nueva etapa en el club”, mientras que el técnico Pedro Martínez, que llegó a Ourense a falta de pocas jornadas para intentar evitar el descenso, no continuará tras confirmar su fichaje por el Tenerife Canarias, rival del COB en la Liga LEB.

-(3) El filósofo Fernando Savater protagoniza el Foro La Región con una charla titulada “Ciudadanía versus etnomanía”, presentado por el socialista Celso Montero.

-La película italiana “La habitación del hijo”, de Nanni Moretti, gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes, con premios de interpretación para Isabelle Huppert y Benoit Magimel por sus papeles en “La pianista”.