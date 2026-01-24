Historia en 4 tiempos | Un grupo de vándalos derriba parte de la fuente más antigua de As Burgas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Miguel Riestra París, candidato a la alcaldía de Orense

(2) Nació en Orense en 1918. Estudió la carrera de Derecho en Valladolid, Madrid y Santiago, carrera que ejerce en la actualidad. Alcalde de Orense desde el 2 de febrero de 1974. Está casado con doña María Estela Vázquez Rodríguez y tiene dos hijas y dos nietos.

-¿Por qué te presentas a las elecciones?

-La razón es sencilla. He sido alcalde cerca de dos años, no he concluido la labor que pretendía realizar y como me ha costado mucho trabajo el comprender los problemas de la ciudad, quiero aprovechar esta experiencia para ponerla al servicio de Orense. Me lo han pedido los concejales y no quiero ni puedo defraudarles.

-¿Cuáles son, para ti, los problemas más importantes de Orense?

-Lo he repetido muchas veces; sobresalen entre todos, con luz propia, la infraestructura sanitaria y el urbanismo.

-¿Qué piensas hacer, en la hipótesis de ser elegido?

-La cuestión es diáfana. Continuar los planes trazados, mejorarlos y ampliarlos. Mi continuismo no es inmovilismo.

-¿Qué opinas de tu oponente?

-Que es un hombre como yo, con sus virtudes y sus defectos. En ningún caso podría considerarlo como un adversario, entendido esto en un sentido gramatical de rival o enemigo. Tienen una opción tan legítima como la mía y la utiliza; yo le deseo suerte y aciertos, como imagino él me desea a mí.

-¿Tienes algo más que decir?

-Podría decir muchas cosas más. Que se vote al mejor, que el sentido de responsabilidad predomine, etc., etc., pero me temo que si sigo, el director de La Región, los concejales y el pueblo van a decir que soy un pesado.

Concluida la “autoentrevista”, me miro al espejo, estoy tranquilo, no tengo de que sonrojarme.

(1976)

José Luis López Iglesias, candidato a la alcaldía de Orense

(1) Nació en Betanzos en 1930, accidentalmente, por ser hijo de militar. Estudió la carrera de ingeniero técnico de Obras Públicas, y reside en Orense desde hace quince años. Está casado con doña Luisa Vázquez Valverde y tienen dos hijos. En la actualidad es concejal del Ayuntamiento de Orense.

-La Región me ofrece un espacio para exponer lo que podría ser mi programa de actuación, por lo que diré lo siguiente:

Un alcalde debe tener la aspiración de servir a la ciudad por encima de todo, para ello aprovechará todas las oportunidades que se presenten y las buscará sin reposo. Tengo la firme decisión de reconocer plena autonomía en sus funciones a las Comisiones Informativas, responsabilizándolas al máximo en su cometido. Daré la máxima agilidad y facilidad en su tramitación a los expedientes de obras, con audiencia a promotores y técnicos. Es preciso una nueva ordenación del tráfico, creando aparcamientos y construyendo la Estación de Autobuses en lugar no muy alejado del centro de la ciudad. Hay que reordenar los espacios verdes, especialmente la Alameda, las Burgas y el Parque de San Lázaro, y adquirir terrenos para la construcción de parques y jardines en los barrios periféricos. Será urgente y necesario activar las acciones en favor de la zona rural, y agilizar la anexión de Pereiro de Aguiar, Barbadanes y San Ciprián de Viñas. Ha llegado el momento de exigir la rápida entrega del Plan de Urbanismo. Es urgente la definitiva construcción de los colectores del río Barbaña y las estaciones depuradoras de aguas fecales antes de su vertido al río Miño. Hay que semaforizar y ordenar la confluencia del tráfico en la Plaza de Concepción Arenal, Puente Romano y Acceso al Pabellón de Deportes, facilitando el tráfico entre el centro y el Couto, y es igualmente necesario construir por esta zona uno de los enlaces de los nuevos Accesos a Galicia con la zona central de Orense. Y para finalizar agilización de las obras de bombeo de agua potable a la ciudad.

(1976)

Un grupo de vándalos derriba parte de la fuente más antigua de As Burgas

(3) Los actos vandálicos del fin de semana han añadido a su lista de “bajas” una pieza artística de gran valor histórico-cultural. Se trata de la fuente más antigua de las que componen el conjunto de As Burgas, que fue objeto de un ataque vandálico durante el pasado fin de semana.

La agresión consistió en el derribo del adorno floral (una piña) que corona el poliedro de la fuente, así como la rotura de una loseta del pavimento, sobre la que cayó. La fuente, original del año 1617, es la más antigua del conjunto de As Burgas, conocida antiguamente como “A Burga dos Pobres”.

Durante la jornada de ayer técnicos municipales procedieron a su arreglo y reubicación en el conjunto artístico.

A pesar de que en el apartado material los daños no han sido muy cuantiosos, fuentes municipales destacan que lo más negativo de este tipo de actuaciones es que atentan contra mobiliario urbano de elevado valor artístico y cultural, como destacó el concejal de Medio Ambiente en el Concello de Ourense Enrique Nóvoa, quien también destaca que estos vándolos “non teñen respeto por nada, ni siquera polo lugar máis emblemático e representativo da nosa cidade, como son as fontes das Burgas.

Como viene siendo habitual, la agresión de produjo durante la madrugada del sábado al domingo.

(2001)

24 de enero de 1926 - Militares británicos en Las Burgas

La Guardia Civil del Barco detiene a dos vecinos de Rubiana por el robo de varias palomas a un convecino.

-Con el propósito de visitar las Burgas llegaron a Orense desde Vigo, en su automóvil, seis jefes y oficiales de los buques de guerra británicos atracados en la ciudad olívica. Los militares llenaron varias botellas de agua hirviendo, que se llevaron, sin duda, como curiosidad.

-La reunión convocada por el alcalde de Orense señor Bobillo para organizar las fiestas del Corpus contó, entre otros, con la presencia de los siguientes señores: Francisco Villanueva (por la Delegación regia de Fomento), José Cuevas (por la Cámara de Comercio), Manuel Canal (párroco de Santa Eufemia del Centro), Fernando Gobartt (por el Club), Ramón Varela (por el Liceo), Alejandro R. Cobelas (por el Orfeón y coro Os Enxebres), José Sánchez Nóvoa (por la Patronal), teniente coronel señor Quiroga (por el elemento militar), señor Colemán (secretario del Municipio), señor Rodríguez Veiras y señor Rodríguez Conde.

24 de enero de 1951 - Tragedia ferroviaria en Tortosa (Tarragona)

Nacieron en Orense: Antonio Sotelo Goyanes, Jesús Orozco López, Francisco Cid Iglesias, Carmen García Conde, Ovidio Suárez Ferreiro, Enrique Sobrino Levoiro, José Solveira Valcárcel, Ana Fernández Gil, Aurora González Padrón y José García Castro.

-Se concedió pasaporte en Orense a: Julio Vázquez Verea, Domingo Álvarez Valeiras, Elena Pardo e hijos menores, Francisco Sas Sas y Manuel Sas Sas.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Taboadela: Manuel Babarro Ramos, Antonio Cid Fidalgo, Delmiro Martínez Gallego, Alejos Menor Cid, José Piñeiro Losada y Eliseo Romasanta Cid; Trasmiras: Recaredo Montero Colmenero, Genaro Moure Rodríguez, Joaquín Pérez Conde, Antonio Rodríguez Rodríguez, Emeterio Rodríguez Rodríguez y Narciso Siota Carrera; La Vega: Miguel Escudero Anta, Eladio Murias Prieto, Umberto Porto Murias y Salvador Rodríguez Rodríguez; Villar de Barrio: Raquel Enríquez Adanes y Carmen Puga Rodríguez.

-Un tren correo descarrilla tras arrollar a un camión en un paso a nivel cercano a Tortosa (Tarragona) con trágico balance de 18 muertos y 32 heridos

24 de enero de 1976 - Julio Francisco Ogando Vázquez, académico de la Historia

Nacieron en Orense: Javier Rodríguez Garrido, Jesús Iglesias Cerdeira, Inmaculada Salgado Camba, Belén Pulido Cid, Santiago Ferrero Borrajo, Teresa Pereira Gonzalves, Juan Alonso Vázquez y Rubén López Pérez.

-El catedrático del Instituto Femenino de Orense don Julio Francisco Ogando Vázquez es nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, recibiendo numerosísimas felicitaciones.

-Los musulmanes controlan prácticamente todo el territorio del Líbano gracias al apoyo de los palestinos refugiados en Siria, por lo que solo queda por dilucidar el control de la capital, Beirut, convertido en el centro de la guerra entre cristianos y musulmanes por el control del país.

24 de enero de 2001 - Rallys ilegales en el Campus en As Lagoas

Los atletas Cristian Díaz, del Grupo Academia Postal, y Ana Toral, del Pabellón, se proclaman por primera vez campeones provinciales absolutos de Cross, en prueba celebrada en el Complejo Deportivo de Monterrey.

-Grupos de jóvenes de entre 18 y 25 años participan en “rallys” ilegales en los terrenos del Campus de Ourense en As Lagoas, conduciendo coches y motos en pruebas de velocidad y habilidad que suelen ser más frecuentes los fines de semana y por las noches. La Policía Local, alertada por la situación, acudió a la zona y pudo detener a uno de los participantes, un joven de 23 años que carecía de carnet de conducir y que llegó a embestir a los agentes con su vehículo dándose luego a la fuga, siendo localizado después en su domicilio.

