Historia en 4 tiempos | Los guardias de tráfico, sin casco

Guardia de Tráfico con gorra en vez de con su habitual casco.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 1976. | La Región

Los guardias de tráfico, sin casco

Desde hace muy pocos días los orensanos venían advirtiendo que los agentes de la Policía Municipal de Tráfico andaban sin casco. Solamente utilizaban la gorra azul del uniforme corriente, y uno de sus distintivos más usuales, que dan al conductor la veracidad absoluta de que quien tiene la autoridad es el agente del casco blanco, ha desaparecido.

Después de indagar en el asunto, hemos sabido que los cascos han sido retirados por orden del jefe porque su estado de “salud” (el de los cascos) no estaba para exhibiciones. Viejos, carcomidos, oxidados, en estado imposible para una revista seria.

Guardia de Tráfico con gorra en vez de con su habitual casco. | La Región

Hace un mes el concejal delegado de Tráfico presentó al Ayuntamiento un presupuesto de 30 mil pesetas para la adquisición de nuevos cascos. De él ya nunca más se supo. Parece ser que los trámites administrativos para estas cosas son muy lentos.

Así, ahora los agentes utilizan su gorra usual de su uniforme de calle. Pero llueve, y llegan empapados al cuartelillo, quejándose de la situación. Al mismo tiempo, con el fuerte sol, la cabeza les arde, pues el color azul no favorece precisamente el aislamiento térmico

-Imos acabar dirixindo o tráfico en Conxo, comentaba uno de ellos, con bondadosa sonrisa de paciencia, porque durante el calor no resisten parados en los cruces; mientras llueve, el agua les cae por las cejas.

Y así está la situación, una falta que curiosamente coincide cuando está al cobro el Impuesto Municipal de Circulación, un nuevo ingreso que podría muy bien ir destinado en parte a esta necesidad. ¿O es que para que unos hombres que prestan servicio público, no puede ser declarado un asunto tan importante como su atuendo estética personal por unas míseras treinta mil pesetas?

Mariló Casares: “La política es pasajera y las amas de casa son de siempre amas de casa”

La Asociación de Amas de Casa de Orense eligió nueva presidenta, doña Mariló Casares de Troncoso. Hablé con ella y con una de sus vicepresidentas, doña María Dolores Barja de Cuiña.

Mariló Casares y María Dolores Barja. | La Región

-Ahora que todo ha pasado ¿creen que mereció la pena?

-Sí. Un sí muy afirmativo, porque hemos tomado conciencia de una serie de problemas en los que vemos posibilidades de solución.

-¿Qué será en adelante la Asociación de Amas de Casa?

-Pretendemos que sea un gran movimiento de acción.

-¿También de acción política?

-La política es pasajera y las amas de casa son de siempre amas de casa.

-Se dice que ha ganado la candidatura rica y que la Asociación también lo será ¿de acuerdo?

-Falso. Lo primero, puesto que su directiva es muy heterogénea, al figurar en ella desde universitarias hasta trabajadoras, con gran cantidad de amas de casa. Lo segundo, porque la Asociación, de momento, es muy pobre. Tan pobre, que hoy solo cuenta con unas mil pesetas de fondos, por lo cual solicitamos ayuda a todos los estamentos oficiales, que esperamos se nos pueda prestar, como ocurre en otros sitios.

-¿Con cuántas asociadas cuentan, actualmente?

-Hay inscritas 907. De momento hay establecida una cuota de 50 pesetas al trimestre.

-¿Aspiraciones inmediatas?

-Mantener la unión en la familia que, además, ha sido el motivo principal de nuestra candidatura, así como el perfeccionamiento espiritual y material de sus miembros.

Autocrítica de “Historia de una escalera” escrita para La Región

La “Historia de una escalera”, que puede provocar incluso permanentes risas en el espectador, se desarrolla sin embargo dentro del ámbito de la tragedia, de tan legítima estirpe teatral pero tan lamentablemente olvidada por autores y público. Claro es que se trata de una tragedia moderna y, por ello, los protagonistas no cobran contorno ni poseen la dignidad de lenguaje que caracterizó el género en otros tiempos. Lo típico de la historia de estas vidas sencillas reside en una férrea limitación de tiempo y espacio, simbolizada por esa especie de cárcel que es la escalera donde se desarrollan. Una cárcel informe en el fondo, que no se abre aunque los personajes puedan refugiarse en el corazón de unos hogares o salir a respirar el aire fresco de las calles. Para dar a esto un máximo relieve teatral y también porque era un empeño tentador, quise resolver escénicamente la acción presentándola en absoluta “de puertas afuera”.

La tragedia era en otros tiempos no solo el género dramático supremo, sino el más moral. Deshabituados a él ahora, podría encontrarse deficientemente formulada, dudosa, falta de moraleja, en una palabra, la lección moral de mi obra. Pero no olvidemos que las positivas consecuencias morales del género residieron siempre en la conmoción purificadora que el espectador recibía por el camino de la piedad y el patetismo. El triunfo de la virtud sobre el mal, la explicación final del error y la formulación de sus remedios, pertenecen más bien a otros géneros dramáticos.

Es ahora el culto público orensano quien debe dictaminar acerca de los aciertos o los fallos de mi comedia, los propósitos que intenté, esbozados quedan. El instrumento expresivo para darle realidad en las tablas -las huestes entusiastas que tan admirablemente capitanean doña María Luisa Durán Marquina de Yordi- es, sin duda, perfectamente adecuado al objeto. A dicha señora, a sus excelentes colaboradores y al fino público gallego, dispuestos a asistir y a enjuiciar, mis gracias muy sinceras.

6 de abril de 1926 - Terremoto en Marcelle (Junquera de Espadañedo)

Está pasando unos días en Orense la bella señorita Maruja Villarino.

-Llegó a Orense procedente de Carballino la distinguida señorita Pepita Pérez Cabo.

-Salió para Valencia el Registrador de la Propiedad de Ginzo de Limia, don Francisco Alcón.

-Saludamos en Orense al culto profesor de Morgade don Camilo Vázquez.

-Don Aser Sueiro González, competente empleado de la casa Hijos de F. Olmedo y Compañía, obsequia a sus numerosos amigos con un banquete en el Universal Bar de Orense, asistiendo más de treinta comensales para celebrar su despedida de soltero.

-El ilustrado joven don Fabio Estévez Rodríguez es nombrado redactor corresponsal del diario Galicia de Vigo en Orense.

-El pueblo de Marcelle (Junquera de Espadañedo) registra varios movimientos sísmicos que han provocado grietas en las carreteras y la alarma de los vecinos, muchos de los cuales han desalojado sus viviendas.

-Tres hermanos fallecen en la playa de Puig (Valencia) al ser arrastrados por una ola, pese al intento de varios marineros para auxiliarles.

6 de abril de 1951 - Autorizaciones de residencia a extranjeros

El Teatro Losada de Orense vive un acontecimiento con el estreno de la obra teatral “Historia de una escalera”, de Buero Vallejo, que obtuvo el premio Lope de Vega y que se ha mantenido largo tiempo en cartel en Madrid, con montaje a cargo del cuadro del Conservatorio de La Coruña, al que el autor dio la exclusiva para Galicia, y a cuyo frente está la señora doña Luis Durán Marquina de Rodríguez Jordi, periodista y esposa del hijo del gran poeta orensano don Eladio R. González, muy conocida además en Orense por haber sido huésped más de una vez de la Excma. Sra. Marquesa de la Atalaya Bermeja, actuando además en alguna función benéfica celebrada en Orense.

-La Comisaría de Orense concede autorizaciones de residencia a los siguientes súbditos extranjeros: Teodoro Soto Soto, Maximino Loureiro Porto, Karl Fromme, Rita Dias Alves, Ana da Natividades Teixeira, José María da Costa, Américo Barbosa Pinto, Xavier Fernandes Cardoso, María Novoa Ogando dos Santos, José Augusto Quintela, Antonio Rodríguez Fonseca, Joaquín Avelino Martins,

Joaquín Pereira dos Santos, Joaquín Gómez Fonseca y Bernardino Vieira Barros.

6 de abril de 1976 - Grave accidente de don Adolfo Domínguez Estévez

Don Adolfo Domínguez Estévez, de la Sastrería Faro y la razón social Adolfo Domínguez e Hijos, y su hija, resultan heridos graves en accidente de tráfico cerca de Lalín. El más afectado fue el señor Domínguez, que tuvo que ser atendido en la Residencia y recibió transfusiones de sangre solicitadas a través de emisoras locales y de distintos centros de trabajo, llegando a temerse por su vida aunque ha experimentado una sensible recuperación, mientras que su hija se recupera favorablemente de algunas fracturas.

Noticias escaneadas del periódico La Región de 1976. | La Región

-(1) Los Guardias de Tráfico en Orense se quedan sin cascos, una imagen que ha “desconcertado” un poco a los conductores y peatones.

-(2) Entrevista con la nueva presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Orense, doña Mariló Casares, y una de sus vicepresidentas, doña María Dolores Barja de Cuiña.

-James Callaghan, exsecretario de Asuntos Exteriores, se convierte en nuevo primer ministro de Gran Bretaña tras la dimisión de Harold Wilson, elegido por los diputados laboristas.

6 de abril del 2001 - Milosevic guardaba un arsenal en su casa

El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, aprueba la solicitud de 1.100 millones de pesetas para financiar el futuro párking de la Plaza de Abastos, un edificio anexo con seis plantas proyectado por la arquitecta María Jesús Castelo Villanueva que tendrá un coste de cerca de 2.000 millones y 200 plazas y que junto a la reforma del actual edificio supondría la más ambiciosa remodelación de la Plaza ourensana desde su construcción.

Noticias escaneadas del periódico La Región de 2001. | La Región

-El gobierno local aprueba el proyecto de reforma y peatonalización de la Plaza de las Mercedes obra del arquitecto Javier Suances y que llevará a cabo la empresa Alea, aunque se modifica la intervención inicial para que los vehículos de urgencias puedan acceder a través de la Plaza a la calle Pájaro.

-El expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, detenido por supuesto abuso de poder y malversación de fondos públicos, admite por primera vez que financió a los separatistas serbios en Bosnia y Croacia, una confesión que llega después de que la policía hallase en su residencia de Belgrado un arsenal que incluía 29 fusiles automáticos, 23 minas antitanque, pistolas, ametralladoras y municiones, lo que abre la posibilidad de que se añada la acusación de “rebelión armada”.