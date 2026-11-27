Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 27 de noviembre de 1976.

Los problemas de la escuela de Prado (Villar de Barrio)

Alumnos de la escuela de Prado en La Región.

(1) Un grupo de alumnos de la escuela mixta de EGB de la localidad de Prado, en Villar de Barrio, han estado en nuestra Redacción a donde han llegado para quejarse de la situación escolar.

En la actualidad están sin clase los 23 alumnos porque la maestra está de baja a causa de un accidente. Por otra parte, el curso comenzó en Prado el día 4 de noviembre, ya que hasta esa fecha no llegó la maestra. Y ahora vuelven a estar sin clases ya que no tiene suplente la maestra accidentada.

Estas anormalidades, cuentan los niños, ya las padecieron los dos cursos anteriores, dándose el caso de que en 1975 el curso comenzó el día 15 de noviembre.

Cuentan también los niños que desde hace dos años no reciben la visita del inspector de Enseñanza y que sus padres han protestado por esta situación en la delegación de Educación y Ciencia, donde los despidieron con promesas de “tomar cartas en el asunto”, aunque también les advirtieron que “no disponemos de personal”.

Así las cosas se les presentan a estos escolares un “próspero” futuro académico para esta temporada 76-77. Al no encontrar respuesta en la delegación, los niños han creído que en La Región les ayudaríamos, al menos, a encontrarse menos desasistidos.

(1976)

En la calle Río Navea las luces funcionan al revés

(2) En Río Navea, una calle muy larga que nace en Río Arnoya y sube, empinada, atravesando calle Quintián, en el barrio de El 21, las luces están encendidas durante el día y por la noche se apagan, según manifiestan las vecinas.

Dicen también las señoras que “las basuras quedan esparcidas cuando vienen a recogerlas. Claro que hace cinco años no venía el servicio de limpieza y recogida del Ayuntamiento, pero ahora el servicio tampoco es tan completo. Antes teníamos que amontonarla y quemarla posteriormente. Con todo, algún vecino sigue con aquella costumbre y arroja plásticos y cajas vacías, quizá de alguna tienda”. Por otra parte “necesitamos un teléfono público, una farmacia y un parque infantil porque el de Santa Teresita sale de nuestro contorno y la población infantil aquí es lo suficientemente abundante para tener uno propio aunque sea sencillo. Hay, también, un número considerable de estudiantes adolescentes y jóvenes de ambos sexos”.

No sabemos por qué la calle está sin urbanizar, quizá porque todavía no hay muchas construcciones.

Crónica de J. Losada

(1976)

La calle Río Navea, todavía sin urbanizar.

Homenaje a Manuel de Dios en el Teatro Principal

Manuel de Dios dirigiendo a la coral Vellos Amigos en su propio homenaje.

(3) Maestro, músico, poeta y amigo. Así definen a Manuel de Dios sus compañeros, que le rindieron homenaje en el Teatro Principal por toda su trayectoria, aunque ahora, a sus 71 años, se encuentra retirado del mundillo de la música. No obstante, conserva grandes amigos -y muchos- que le mostraron su cariño en el emotivo acto.

Manuel de Dios estuvo acompañado por la coral Vellos Amigos, un grupo que él dirigió durante varios años (también fue director de la Coral De Ruada entre los años 1956 y 1991) y a los que une una gran amistad y admiración por el compositor.

Además, la cantante de fados María do Ceo interpretó varias obras compuestas por Manuel de Dios y que forman parte de sus tres discos. De hecho, en su último trabajo -“Al rescate del alma”- interpreta dos temas cuya letra y música han sido compuestas por el maestro ourensano.

María do Ceo definió al homenajeado como “un estupendo músico, maestro y poeta, aparte de una maravillosa persona, lo que explica el gran corazón que tiene y la sensibilidad para componer como sólo él lo hace”, comentó.

El homenaje, organizada por Aifama Producciones, la Diputación, el Concello y el Teatro Principal, contó también con la actuación de David y Nerea y Artur Caldeira, estrenándose cuatro nuevas canciones del propio Manuel de Dios.

(2001)

27 de noviembre de 1926 - Función benéfica por Cuba en el Principal

El Teatro Principal de Orense fue escenario de una brillante Fiesta de Caridad en favor de los damnificados por el ciclón en Cuba, con aplaudidas intervenciones de la agrupación musical del maestro Cancio, las bailarinas de La Ambarina, los actores “enxebres” Julio Rúa y Emilio Nogueiras, el Orfeón Unión Orensana o el notable violinista Modesto Gracia.

-Una niña de diez años es mordida en una pierna por un perro en el inmediato pueblo de los Ponjos, recibiendo atención en la clínica del médico de la Beneficencia municipal, don Jesús Taboada Diéguez, quien le hizo la cura correspondiente, quedando el perro sujeto a observación por si pudiera estar hidrófobo.

-El obispo de Sonora, Juan Navarreta, es expulsado de Méjico, donde continúa la persecución a la religión católica por parte del Gobierno de Calles, cada vez más cuestionado.

-Las pérdidas económicas causadas por el ciclón que arrasó Cuba se cifran en al menos 30 millones de dólares.

27 de noviembre de 1951 - La Orensana, derrotada por el colista

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Leopoldo Filgueira Rodríguez, Etelvino Rodríguez Áspera, Antonio Barreiros Hermida, Valentín Rodríguez Seoane, Luis Domínguez Martínez, Edelmiro Yáñez Nóvoa, Manuel Hermida Prada, José Araujo Zorrilla, José Díaz García, Ricardo Domínguez Incógnito, Hipólito Losada Atrio, Ofelia Fernández Vázquez, Antonio Somoza Campos, Carmen Sousa Tesouro y menores, Gerardo López Barja, Rosendo López Fernández y esposa, Concepción Fernández Otero, Erundina Fernández Otero y menor, José Fernández Vázquez, Luis García Vázquez, Eladino Valiñas Vázquez, Manuel González Prado, Domingo Grande González, Manuel González González, Antonio Salgado García, Manuel Rodríguez Lorenzo, Victoria Abraldes Domínguez y menores, Concepción Álvarez Fernández y menores, Benjamín Rodríguez Bergantiño y esposa, Antonio Pérez Garrido y esposa y menor, María Pereira Fernández, Josefa Penedo Masid y menores, Milagros Gómez Rodríguez y menores.

-La Orensana cae ante el colista Lucense por 2-0 y vuelve a los puestos de descenso de Segunda División.

27 de noviembre de 1976 - Antes de robar el bar se fríen unos calamares

27 de noviembre de 1976.

Nacieron en Orense: Ana Fernández Vázquez, Jorge Quintana Martiña, Elena Torreiro Sebastián, Elena Rosendo Vázquez, Fernando Lamela Nieto y Patricia Rodríguez Dorribo.

-(1) Los alumnos de la escuela de EGB de Prado, en Villar de Barrio, visitan La Región para quejarse de su situación escolar, con solo 15 días de clases en lo que va de curso.

-(2) El “curioso” caso de la calle Río Navea en el barrio del Veintiuno, donde las luces se encienden de día y se apagan de noche, además de otras numerosas carencias.

-Han sido nombrados los siguientes jefes locales del Movimiento en la provincia de Orense: Rafael Rodríguez Puga (Castrelo del Valle), José Luis Baltar Pumar (Nogueira de Ramuín) y Benito Álvarez Hortas (Celanova).

-Los ladrones entran de madrugada en el Bar Barra, instalado en las Galerías Tobaris de la ciudad de Ourense y propiedad de don Alfonso Canal Guede, y antes de llevarse como botín varias botellas de bebidas y una escasa cantidad de dinero que había en un bote se pusieron a freír unos calamares que por supuesto se tomaron, que a altas horas de la noche un aperitivo no viene mal.

27 de noviembre de 2001 - Accidente de Carlos Sainz en Gran Bretaña

27 de noviembre de 2001.

José Posada presenta en el Liceo de Ourense su libro “Metafísica del vino”, un trabajo editado por la Irmandade de Vinhos Galegos de la que Posada es uno de los fundadores, arropado para la ocasión por otros dos “irmandiños”, José Manuel Fernández Anguiano y Luis Rodríguez Míguez.

-(3) El director y compositor Manuel de Dios, exdirector de la Coral De Ruada entre 1956 y 1991, recibe un emotivo homenaje de sus amigos en el Teatro Principal.

-Correos de Ourense rinde homenaje en el restaurante Sanmiguel a 22 trabajadores que pasan a convertirse en jubilados, entre ellos Guillermo Fernández, Luis Rey, José García, Benito Dopazo, Francisco Seguín Jardón, Aníbal Rey González o Isaac Fernández Blanco.

-El Fórum Ourense suma una nueva derrota en el Paco Paz en la División de Honor de fútbol sala, al caer por 2-4 ante el Cartagena.

-El piloto español Carlos Sainz se retira del Rally de Gran Bretaña en la segunda etapa tras arrollar con su coche a un grupo de espectadores al salirse del trazado, provocando quince heridos.