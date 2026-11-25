Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Inicio de unas conferencias sobre seguridad en el trabajo

Conferencias sobre seguridad en el trabajo en la Casa Sindical. | La Región

(2) Ha dado comienzo en la Casa Sindical un ciclo de conferencias sobre seguridad en el trabajo, organizado por el Sindicato provincial de la Construcción.

Presidieron el acto inaugural el presidente del Sindicato de la Construcción, don Manuel Murias Romero; el director del ciclo y director del Servicio de Seguridad e Higiene en el Sindicato nacional de la Construcción, Dr. Moreno López; el presidente de la UTT de la Construcción, don Sinesio Cudeiro Veiras, y el secretario del Sindicato de la Construcción, don Jaime Vázquez Richart.

Después de la inauguración, el señor Moreno López pronunció su conferencia sobre “Accidentes laborales”.

Seguidamente habló el Dr. Basanta sobre el tema “Cómo organizar la seguridad”.

(1976)

Julio Francisco Ogando Vázquez habló en el Orfeón sobre el magisterio de Otero Pedrayo

Julio Francisco Ogando Vázquez habla sobre Otero Pedrayo en el Orfeón. | La Región

(1) El Orfeón Unión Orensana acogió la segunda de las conferencias de la semana cultural que dicha sociedad que dicha sociedad dedica a la figura de don Ramón Otero Pedrayo. Estuvo a cargo de don Julio Francisco Ogando Vázquez, director del Instituto Femenino Orensano y Académico de la Gallega, quien disertó sobre “O maxisterio de don Ramón”.

El conferenciante partió de una cita del doctor Marañón sobre la dignidad del maestro para señalar los rumbos o proyecciones del magisterio de don Ramón, que se inicia en la vida académica con la larga y fecunda docencia en las aulas del Instituto y alcanza en su madurez la cima universitaria, haciéndose fecunda y viva en sus numerosos discípulos, formado en su cátedra y en las obras didácticas publicadas por el ilustre profesor.

Ogando repasó la incorporación de Otero Pedrayo en 1920 al grupo “Nós” y su posterior trayectoria literaria, con novela, teatro, poesía y ensayo, analizando luego la lección humana, de dignidad ética y social dada por don Ramón a lo largo de su vida, poniendo de relieve su culto a la amistad y su profunda y edificante religiosidad. Al final el Sr. Ogando fue muy aplaudido, presentado por el presidente del Orfeón, don Manuel Rego Nieto.

La siguiente conferencia correrá a cargo del académico don Xosé Filgueira Valverde, que hablará sobre “Don Ramón, poeta”.

(1976)

Propuesta para la iluminación del Puente Romano

Detalle del candelabro y farol propuestos para la iluminación del Puente Romano. | La Región

(3) El concejal don Manuel Blanco Guerra presenta hoy al pleno de la Corporación Municipal un proyecto de iluminación para el Puente Romano, el emblemático monumento orensano.

El señor Blanco Guerra, uno de los orensanos que más luchan y se interesan por nuestros monumentos, presenta la única propuesta seria que ha llegado desde que hace un año se solicitara la presentación de proyectos, la de la empresa Hadasa, de ámbito internacional y la única que llegó a desplazar a sus ingenieros para que estudiaran el Puente.

El proyecto incluye iluminación para tres partes diferenciadas: la parte viaria o calzada, los paramentos laterales y la parte inferior de las bóvedas. Para la primera se proponen un total de 24 puntos de luz, con candelabros de hierro forjado que sostendrán faroles colocados a tresbolillo; en los paramentos la iluminación se efectuará con proyectores de distinta luminosidad que resalten los volúmenes de cubos y espigones del paramento, y en los arcos irán 26 unidades de reflectores, dos por cada arco, ubicados en los arranques de los mismos para contrastar con la iluminación general, utilizando puntos halógenos con lámparas de vapor de sodio.

El presupuesto presentado hace un año era de cuatro millones de pesetas, valor que hoy se puede calcular en cinco, y el señor Blanco Guerra urge la contrata de la obra, solicitando además que el Ayuntamiento emprenda con los organismos superiores y pertinentes la limpieza y adecentamiento del Puente para evitar la corrosión atmosférica que atenta a la seguridad y conservación de este bello e importante monumento.

Crónica de Alvarado (1976)

25 de noviembre de 1926 - El polémico lavadero del matadero

Salieron para Madrid, con objeto de asistir al Congreso Nacional de Arquitectos, el arquitecto municipal, don Manuel Conde Fidalgo, y el arquitecto del Catastro don Antonio Alonso Vargas.

-El Ayuntamiento de Orense emprende la limpieza y reparación del lavadero de despojos ubicado en los suburbios del Matadero en las inmediaciones del río Barbaña, después de una denuncia de don Rosendo Varela, unas instalaciones que fueron trasladadas en su momento desde las proximidades de las Burgas de Abajo, de donde fueron distribuidas para “librar de ese estigma” a las famosas fuentes continuamente visitadas por los forasteros.

-El notable músico don Modesto Gracia, violinista de la Sinfónica de Madrid, se incorpora a la Orquesta del Teatro Principal de Orense, contratado por la empresa R. Tourón.

-El culto ingeniero militar de Carballino don Julio Rodríguez Álvarez es destinado a la Guinea española.

25 de noviembre de 1951 - Explosión de un arsenal en Copenhague

Nueva relación de donantes para la Campaña de Navidad del Gobierno Civil de Orense: Marquesa de Atalaya Bermeja (500 pesetas), Mariano Rodríguez Sanz (100), Colegio Oficial de Veterinarios (100), Almacenes Santa Eufemia (400), Mármoles León (50), Sucesores de Francisco Villanueva (500), Agencia Ouro (25), personal de la Cámara Sindical Agraria (50), Eduardo Nóvoa Fernández (15), Eligio Álvarez Araujo (30), Calzados Delgado (100), Ricardo López (25), Celso Hermida (15), Amador González Borrajo y Cía. (500), Camilo Anta Nóvoa (130), Pía Belmonte Pato (30), Ignacio Pérez González (50), Félix López Teijeiro (50), Viuda de Lisardo (25), Vicente Nieto (150), Manuel Seoane (125), Sres. Cuevas y Cía. (100), Mercería Sampayo (5), Manuela Fernández Mosquera (25), Garage Hispano Americano (100).

-Una violentísima explosión en el arsenal de la Marina danesa en Copenhague deja al menos 16 bomberos muertos y 62 heridos graves, aunque se cree que la cifra de víctimas pueda aumentar, una detonación tan terrible que fue escuchada hasta en Malmoe (Suecia), a veinte millas en línea recta.

25 de noviembre de 1976 - Patricia Hearst sale de la cárcel en libertad condicional

Noticia 1976 | La Región

(1) Julio Francisco Ogando Vázquez habló en el Orfeón sobre “O maxisterio de don Ramón”, dentro del ciclo dedicado por el Orfeón Unión Orensana a la figura de don Ramón Otero Pedrayo.

-(2) Ciclo de conferencias sobre seguridad en el trabajo en la Casa Sindical.

-(3) El concejal en Orense don Manuel Blanco Guerra presenta un proyecto de iluminación para el Puente Romano.

-El industrial don Pedro Fernández Rodríguez denuncia un robo en las oficinas de su fábrica de jabón en Vilar de Astrés, calculando las pérdidas de lo sustraído y los daños en ventanas en 4.000 pesetas.

-Patricia Hearst, la rica heredera que emprendió una carrera criminal junto a la banda que la secuestró, sale en libertad bajo fianza de medio millón de dólares después de pasar 14 meses en prisión tras ser condenada por su participación en el atraco a un banco, “al no suponer una amenaza a ninguna otra persona o a la comunidad”, según el juez, quedando ahora bajo custodia de un “servicio de protección” reclutado por la familia Hearst en espera de un nuevo juicio por otros cargos.

25 de noviembre de 2001 - Homenaje a cuatro poetas en el Liceo

Noticia 2001 | La Región

La Banda Municipal de Música de Ourense rinde homenaje al que su subdirector entre 1940 y 1990, Segismundo Fernández Bobillo, con un concierto en la iglesia de Santa María Nai, reconociendo también su labor como profesor titular en el Conservatorio de Música de Ourense durante muchos años.

-El Liceo y la Consellería de Cultura rinden homenaje a cuatro poetisas vinculadas a Ourense: Pura y Dora Vázquez, Carme Krukenberg y Luz Pozo Garza, reunidas en el Salón Noble del Liceo en un sencillo acto con presencia del delegado de Cultura, Felipe Ferreiro, y el historiador Marcos Valcárcel.

-El futbolista español Pep Guardiola, actualmente en las filas del Brescia italiano, da positivo por nandrolona y es suspendido de forma cautelar, peligrando también su participación con la selección española a la que había regresado convocado por Camacho.

-Pakistán, el único país del mundo que mantenía relaciones diplomáticas con los talibanes, suspende dichas relaciones y cierra su embajada en Islamabad, otra señal de la caída progresiva de los talibanes que han perdido el control de Afganistán desde la ofensiva de Estados Unidos para capturar a Osama Bin Laden.