Sin contramanifestación antifascista, las fotos de los actos de Vox en Galicia pasarían por una reunión de vecinos de un edificio de cinco pisos con dos viviendas por planta o por un grupo de cruceristas escuchando al guía. El bocinazo de José María Figaredo el domingo 15 de noviembre en A Coruña movilizó a una treintena de simpatizantes en la plaza de María Pita, el mismo punto donde la presencia de Santiago Abascal el 21 de octubre acabó con carga policial contra la numerosa concentración de estudiantes cuando el líder de la ultraderecha ya se había largado, 15 minutos después de llegar, y la carpa verde por la que habían merodeado unos tres centenares de simpatizantes estaba desmontada.

95 kilómetros más abajo de la misma mañana de domingo, el megáfono de Figaredo retumbaba en las redes sociales y el eco llegaba a las noticias del mediodía gracias a la protesta en Cee contra el acto del portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox. La indiferencia es más callada. En la foto de Ignacio Garriga, secretario general, atendiendo el lunes a los medios en Cambre salía acompañado del cabeza de lista por A Coruña y otros cuatro militantes completando el plano.

Más desapercibido que el recibimiento a Figaredo en la Costa da Morte pasó el mitin en la Cofradía de Pescadores de Fisterra al que asistieron más de 70 personas, según la cuenta de Vox. A un marinero de bajura, natural de Cee, con base en A Coruña y bandera nacionalista no le sorprende la concurrencia. “En Ribeira también llenó la cofradía. Todos los marineros que conozco votan a Vox. La gente de la pesca está desesperada por la cantidad de trabas europeas y la burocracia, pasamos más tiempo rellenando papeles antes de llegar a puerto que recogiendo nasas”.

El último sondeo del CIS no descarta las redes de Vox en el reparto de escaños en A Coruña, Lugo y Pontevedra, las provincias con mar. La ultraderecha accedería al caladero hasta ahora vedado sin apenas flota.

PP y PSOE cargan con lo que se decide en Bruselas, al BNG no lo ven como palanca para cambiar la política comunitaria y Vox se podría llevar el voto protesta. En Galicia quedan unas 17.000 personas ocupadas entre las pesca extractiva y la acuicultura, un 25% menos en dos décadas. El último sondeo del CIS no descarta las redes de Vox en el reparto de escaños en A Coruña, Lugo y Pontevedra, las provincias con mar. La ultraderecha accedería al caladero hasta ahora vedado sin apenas flota.