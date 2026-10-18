Historia en 4 tiempos | Una laguna los días de lluvia en el cruce de Ervedelo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 18 de octubre 1976. | La Región

Una laguna los días de lluvia en el cruce de Ervedelo

El “charco-laguna” formado en el cruce de Ervedelo. | La Región

Cuando llueve con alguna intensidad, una gran laguna, un imponente charco se forma en este punto del cruce de Ervedelo, el tan discutido con Accesos a Galicia.

Siguiendo la ruta de centro ciudad, por Ervedelo, hacia Puente Ribeiriño, al tomar esta curva a la derecha y hacer el reglamentario STOP, un imponente charco de agua anega la zona, hasta el punto de que acaba rebordando sobre la acera y encharcando un establecimiento público que allí existe.

No es la primera vez que al pasar los coches, son muchas las personas que resultan seriamente salpicadas de agua y barro. Ni siquiera las justas quejas de quienes sufren las consecuencias de esta defectuosa pavimentación o del mal funcionamiento de desagües o sumideros, han servido para resolver el problema.

El abandono de estas situaciones y el evidente desprecio hacia intereses ajenos parecen presidir ciertas actitudes que, no solo dañan, sino que irritan y desprestigian organismos públicos que debieran de velar por el correcto funcionamiento de los servicios y la ejecución de las obras.

Crónica de Urbano (1976)

Lección magistral de Eduardo Blanco Amor sobre el Padre Feijóo

Conferencia de Eduardo Blanco Amor en el Liceo sobre el Padre Feijóo. | La Región

Una magistral lección sobre el Padre Feijóo, analizando su galleguidad, ha sido pronunciada en el Salón Noble del Liceo Recreo Orensano por el escritor Eduardo Blanco Amor, cerrando así el ciclo conmemorativo del III Centenario de su nacimiento, que Liceo Recreo Orensano ha organizado.

El presidente del Liceo, don Amando Prada Castrillo, hizo la presentación, extrayendo curiosos y acertados paralelismos entre Blanco Amor y el Padre Feijóo, dos personajes que “han dado universalidad a Orense”, agradeciendo la colaboración del escritor con este centenario.

Blanco Amor más que una conferencia dio una lección magistral, un trabajo ejemplar sobre el Padre Maestro de Casdemiro, agradeciendo antes la invitación: la primera oficial, la del Liceo, para Eduardo Blanco Amor en su ciudad natal y para una conferencia, después de algunas otras del Ateneo para otro tipo de actos.

El escritor orensano analizó todo lo relacionado con el Padre Feijóo: su ascendencia, su familia, su carrera, su vocación, su relación con el entorno. Al final de su charla, que debiera ver la luz en una publicación homenaje del centenario, habló de Feijóo como gallego: su acento, su intrahistoria, su personalidad, para acabar realizando una bella paráfrasis de la estatua del fraile en los jardines que llevan su nombre.

Al final Blanco Amor escuchó una justa y prolongada ovación que duró algunos minutos y fue efusivamente felicitado por los presentes, artistas, intelectuales, directivos del Liceo y numerosos amigos.

(1976)

El guerrero alaricano

Alfredo Suárez Canal y Xosé Manuel Beiras en el mitin del BNG en el Pabellón de Ourense. | La Región

Creció Suárez Canal en aquel Allariz del No-Do, casino machadiano de corbata obligatoria; y de alborozadas llegadas del Auto Industrial. Intuía ya que aquella no era la vida que de verdad se vive. Creció, sí -como los tibetanos lavan su alma en el Ganges- lavando sus traumas en las aguas casi sacras del Arnoia.

Después, abrevó en las camadas subversivas y festivamente clandestinas del Santiago de los setenta. Distinguió uno a uno los pálidos perfiles de la brigada de lo social, mientras se alzaba en su pálpito el sueño de una Galicia libre, sagrada, de “homes bons e xenerosos”.

Luchó hasta el alba y no le faltaron amaneceres mojados de licor, cantando los poemas de Celso Emilio en los tugurios santiagueses al lado de los combativos Bibiano, Benedicto y todos los “Voces Ceibes”, estribillos que también le llenaron de fortaleza.

Jamás enfermó de esclerosis ideológica. Fue el primero en llevar el sueño a su Allariz y después de una década de luchas a rebato logró que fuese Eldorado de sus gentes.

Alfredo estaba ayer feliz con los suyos. Tenía las pupilas llenas de presagios.

Crónica de J. Noguerol (2001)

18 de octubre de 1926 - Homenaje al Padre Feijóo en Orense

En Orense contrajeron matrimonio la bella y simpática señorita Delfina Iglesias y el inteligente tipógrafo don Eugenio Iglesias, apadrinados por la señora doña Olimpia Garnelo de Conde y el abogado director de La Región, don Marcial Ginzo Soto.

La Coruña acoge una becerrada benéfica en favor del fundador de la Biblioteca América el orensano Benjamín González “Orensanito”, conocido aficionado taurino que actuó también como director de lidia.

Todo Orense asiste a los actos celebrados en honor del Padre Feijóo, con misa de campaña en los jardines del Padre Feijóo en nuestra ciudad con presencia de las principales autoridades, certamen literario celebrado en el Teatro Principal y concierto a cargo de la Banda, el Orfeón y el coro Os Enxebres, un verdadero acontecimiento social en la ciudad que fue cubierto por corresponsales de periódicos como La Voz, Faro de Vigo, La Vanguardia, El Ideal Gallego o El Correo Gallego, y agencias como Prensa Asociada o Febus, lo que da idea de su repercusión.

18 de octubre de 1951 - Las bajas de Estados Unidos en Corea

Nacieron en Orense: Luis Suárez Poza y Esther Forneiro Rodríguez.

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Sabino Pacheco Fernández, Augusto Pintado Barreiros, Arturo Paredes Blanco, Mercedes Pérez González, José Pérez Rodríguez, Luis Pazo Fernández, Perfectina Gil Rodríguez, Elías Rodríguez Pérez y esposa Isaura Castiñeiras Rodríguez e hijo menor, Josefa Soto Vázquez, Antonio Sánchez Blanco, Avelino Vázquez Castro, Antonio Vázquez Iglesias, Victorino Domínguez Domínguez, Manuel Doval Chousal, Raúl Enríquez Díaz, Dámaso Parada Carnero, Celso Rivero Cid, José Rodríguez Gómez, José Rodríguez Lorenzo y Odilo Rodríguez Rodicio.

La publicación del libro “La razón de mi vida”, de la primera dama Eva Duarte de Perón, se convierte en un acontecimiento en Argentina, una obra dedicada por la autora en su mayor parte a su marido el general Juan Domingo Perón.

Estados Unidos reconoce un total de 90.935 bajas en la guerra de Corea, más de 25 mil muertos y desaparecidos.

18 de octubre de 1976 - Alfonso S. Palomares denuncia amenazas

18 octubre 1976. | La Región

El Orense vence al Compostela por 3-1 en el Couto con goles de Saa, Somaza y Blach y se coloca como líder de Tercera División, aunque empatado a puntos con Ensidesa y Baracaldo.

(1) El escritor orensano Eduardo Blanco Amor ofrece una conferencia magistral sobre el Padre Feijóo en el Liceo, cerrando el ciclo sobre el III Centenario del nacimiento del polígrafo de Casdemiro.

(2) El “cruce de la muerte” en Ervedelo, convertido ahora en una “laguna” a causa de la lluvia.

-El periodista orensano Alfonso S. Palomares, director de la revista “Posible” editada en Madrid, denuncia ante el Juzgado de Orden Público el envío de amenazas en una nota firmada por el “Comando Adolf Hitler” con el siguiente texto: “Estos individuos promarxistas deben abandonar el país en el plazo de una semana. Si no obedecen lo que se les mandan, morirán. Además de eso pensamos volar los locales cualquier día y cuando esté todo el mundo”. Se trata de la tercera amenaza de este tipo recibida en los últimos días, la anterior una llamada telefónica que atendió el propio Palomares en la que una voz anónima le dijo: “Está visto que hace falta matarte”.

17 de octubre de 2001 - Un nuevo parador de turismo para Ourense

18 octubre de 2001. | La Región

El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, se convertirá en el segundo parador de turismo de la provincia de Ourense y el undécimo de la red en Galicia, tras una rehabilitación de la Xunta cifrada en 6 millones de euros. El nuevo parador, que se une al de Verín en el entorno del castillo de Monterrei, tendrá 88 habitaciones y dará trabajo a cien personas, previéndose su apertura para antes de la próxima Semana Santa.

La gaiteira Susana Seivane presenta su nuevo disco, “Alma de buxo”, en la librería Torga de Ourense.

(3) El BNG llena el Pabellón de Os Remedios con más de dos mil personas para ver a su candidato a la presidencia de la Xunta, Xosé Manuel Beiras, que fue aclamado por los asistentes al grito de “presidente”, con intervenciones de Alberto Suárez Canal (candidato por Ourense al Parlamento), Xosé Lois “O Carrabouxo”, Camilo Nogueira (eurodiputado) o Anxo Quintana (senador).

El Real Madrid suma pleno de cuatro victorias en cuatro jornadas en la Liga de Campeones tras vencer al Anderlecht a domicilio por 0-2 con goles de Roberto Carlos y McManaman, asegurándose ya su pase a los octavos de final.