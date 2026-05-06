Historia en 4 tiempos | Laura de Labrador, primera campeona del Trofeo Fredi

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

Primera página de 1976.

Festa dos Maios en Ourense

Maio da Universidade Laboral, en segundo término maio premiado co primeiro premio.

(2) A festa dos maios tivo onte na nosa cidade unha celebración xeitosa, merecemento da comisión organizadora do Concello, que tivo o meirante acerto de convocar os centros de ensino pra a participación nesta festa tradicional e antiga no noso Ourense.

Pola mañán, a Banda de Música de Ourense e grupos de gaiteiros recorreron as rúas con alegres alboradas, namentras os maistas ibanse congregando na Alameda pra logo, as doce, desfilar ante o xurado.

O acto foi presenciado por unha grande multitude que seguio o acontecemento coa mayor atención.

Formaban o xurado calificador os señores Xosé Ramón e Fernández-Oxea (“Ben-Cho-Sey”), Fernando González Suárez, Celestino Álvarez Minguela, Ángel Martínez Vázquez (“Anxo”), Carlos Trapote Rodríguez e Alfredo Cid Rumbao.

Os primeiros premios foron para:

Maios Enxebres: Peña As Burgas de Ourense.

Maios Artísticos: Manuel Rodicio Pérez, de A Carballeira.

Maios Escolares: Escola de Parada de Piñor.

Coplas: Xosé González González, do Couto.

Coplas Escolares: Colexio Nacional Curros Enríquez.

(1976)

Laura de Labrador, primera campeona del Trofeo Fredi

Gran parte de las tenistas orensanas participantes en el Trofeo Fredi.

(1) Organizado y patrocinado por Calzados Fredi se ha disputado en las canchas orensanas el primer trofeo que lleva el mismo nombre. Participaron todas las raquetas orensanas con alguna ausencia, pero lo importante es que estuvieron casi todas y que se batieron con ese amor propio que para sí quisieran muchos representantes del sexo fuerte.

El Trofeo Fredi tuvo dos semanas de duración y entre los premios originales: bolsos y zapatos a elegir por las ganadoras, y para las subcampeonas, con una sola cosa a elegir. Además, unas conchas conmemorativas del trofeo.

Las fases finales se disputaron en la cancha del Piñeiral; las partidas de preliminares, en las pistas de dos clubs orensanos.

La que partía como gran favorita, Laura de Labrador, se impuso finalmente, batiendo en la final a Pili Muñiz por un claro 6-1 y 6-2.

En dobles, victoria para la pareja formada por Marisa Marimón y Angelines Barreiros, que vencieron en una emocionante final a Chus Tabarés y María Vidal por 7-5, 4-6 y 6-4.

Crónica de A. Outeiriño

(1976)

José Luis Varela, decano de la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid

José Luis Varela.

(3) En el despacho del rector de la Universidad Complutense de Madrid se ha celebrado el acto de la toma de posesión del nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Información, don José Luis Varela.

Varela, orensano de nacimiento y muy vinculado a nuestra ciudad, fue director del Instituto Español en Colombia, realizando en Alemania numerosos estudios para su tesis doctoral tras la licenciatura en Filosofía y Letras, ganando por oposición la cátedra de Literatura de la Universidad de La Laguna.

Fue profesor de la Universidad de Santa Bárbara en California y luego pasó a la Universidad de Valladolid, para alcanzar últimamente la cátedra en la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense, en Madrid.

Es autor de numerosas publicaciones, ensayos y artículos, habiendo logrado el primer premio nacional de Literatura.

Al acto de toma de posesión asistió don Carlos Seco Serrano, que hasta ahora ha desempeñado el cargo de decano en funciones desde de la dimisión de don Gonzalo Pérez de Armiñán, así como numerosos profesores de la citada Facultad.

(1976)

6 de mayo de 1926 - A tortas en la calle de la Paz

Los guardias de seguridad de servicio en la Estación de Orense detienen en el tren correo a un conductor de automóviles que se dedicaba a “reclutar” viajeros para los automóviles de la Empresa Abellás, que presta servicio entre Orense y Maceda.

-Varios números de seguridad detienen a cuatro individuos por formar “un gran escándalo” en la calle de la Paz en Orense, donde se agredieron propinándose mutuamente gran cantidad de “tortas”, vulgo bofetadas.

-En viaje comercial salió para Madrid el copropietario del establecimiento La Gallega de Orense, don José Pérez Builla.

-Regresó a Orense procedente de Junquera de Ambía el oficial mayor de este Ayuntamiento, don Alfredo Pérez Serantes.

-Después de permanecer unos días en Vigo han regresado a Orense don Justo y don Atilano Aguirre, de la razón social José Aguirre y Sobrinos.

-Procedente de Oviedo y con el fin de hacerse cargo de su nuevo destino en Orense hemos saludado al activo policía don Julio Rodríguez Quintas.

6 de mayo de 1951 - Muerto de un bastonazo por unas tierras

Un vecino de Lobás de 68 años muere al recibir un bastonazo por parte de un convecino de 19 años, ambos miembros de dos comisiones de dicha localidad que se habían desplazado a Calvos de Randín para llegar a un acuerdo sobre el terreno comunal del pueblo. La reunión con el secretario del Ayuntamiento no llegó a buen puerto, y cuando ambas comisiones regresaban cada una por su lado, los miembros de una de ellas amenazaron con palos e incluso con una pistola a los de la otra. En ese momento de gran tensión, los atacantes golpearon a bastonazos a varios integrantes de la comisión, uno de los cuales cayó muerto en el acto por la fuerza del golpe sobre la cabeza. Ahí se produjo “desbandada general”, y el asesino se dio a la fuga en dirección a territorio portugués, efectuando la Guardia Civil varias detenciones.

-Un joven de 19 años vecino de Arcucelos (Laza) muere al resultar aplastado por un bloque de piedra cuando trabajaba en la mina denominada “Chelotes”, en la Sierra Meda.

6 de mayo de 1976 - Un campeón “de segunda” en Inglaterra

5 de mayo de 1976.

Nacieron en Orense: Susana Rodríguez Moure, Marcos Nogueiras Piñeiro, Esther Fuentes Castro, Ángel Álvarez Rodríguez y Susana Balboa Benavente.

-La Comisión Provincial de Precios da “marcha atrás” y baja el precio del pan en Orense, que se había anunciado como el más caro de Galicia.

-(1) Laura de Labrador se convierte en la primera ganadora del trofeo Calzados Fredi de tenis femenino, al vencer a Pili Muñiz en la final disputada en la cancha del Piñeiral, con triunfo en dobles para la pareja formada por Marisa Marimón y Angelines Barreiros vencedoras de la pareja Chus Tabarés-María Vidal.

-(2) La Alameda de Orense acogió la tradicional Festa dos Maios.

-(3) El orensano José Luis Varela toma posesión como nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid.

-El Southampton se convierte en el segundo equipo de segunda división en la historia del fútbol británico que se proclama campeón de la Copa de Inglaterra, tras vencer en la final disputada en el estadio de Wembley al Manchester United por 1-0 con gol de Stokes, con la reina Isabel II presidiendo el partido en el palco de honor.

6 de mayo de 2001 - Propuesta taurina de alto nivel para el Corpus

6 de mayo de 2001.

Coren bate su récord en el año 2000 al alcanzar un volumen de negocio de 607 millones de euros (101 mil millones de pesetas), con un incremento del 19 por ciento sobre el año anterior, dando trabajo actualmente a 2.610 personas aunque el total de familias relacionadas directa o indirectamente con el grupo ourensano asciende a 5.500, sumando empleados y cooperativistas.

-El abogado Antonio Penín, presidente de la peña taurina El Juli, propone a Ayuntamiento de Ourense y Diputación la organización de una corrida de toros en el Corpus con un cartel de lujo: Ortega Cano, el Cordobés y Francisco Rivera Ordóñez. Las entidades locales tienen ahora la palabra, mientras Penín asegura que lo tiene todo “cerrado y bien cerrado”, con los dos primeros toreros ya apalabrados y toros de la ganadería Hierba Buena propiedad de la cantante Rocío Jurado.

-El TAU Vitoria no se rinde en el play off final de la Euroliga de baloncesto y vence al Kinder Bolonia por 96-79 liderado por Bennett, poniendo el 2-2 en una final que se decidirá en el quinto partido en Bolonia.