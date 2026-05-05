Historia en 4 tiempos | El pan más caro de Galicia en Orense

Ourense con el pan más cara de Galicia en 1976.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

La primera 5 de mayo 1976. | La Región

El pan más caro de Galicia en Orense

Ourense con el pan más cara de Galicia en 1976. | La Región

Los nuevos precios del pan han sido dados a conocer en las cuatro provincias de Galicia, tras las deliberaciones habidas entre los representantes de los grupos industriales panaderos y las Comisiones provinciales de precios.

Y las noticias no son buenas para los orensanos, que se encuentran con la sorpresa, sin que de momento se le encuentre justificación, de que el pan es aquí más caro que en ninguna otra provincia de Galicia, y más teniendo en cuenta el desarrollo socioeconómico de La Coruña y Pontevedra.

También salimos perjudicados en los formatos, sin ni una sola pieza de un kilo a diferencia de las otras provincias, lo que podría favorecer los fraudes. Parece incomprensible que en Orense no se fabriquen piezas de un kilo, o de kilo y medio, o de dos. En Orense no existe ninguna pieza de cuarto o medio kilo, lo que favorece también el fraude en el peso.

El precio del kilo sale en Orense a 39 pesetas. Es el más caro de Galicia, muy por delante de las demás: 30 pesetas en Pontevedra, 31,50 en Lugo y 33 en La Coruña.

Al ser las fracciones pequeñas más caras, las familias que gastan mucho pan, y desde luego las de más baja posición económica, se ven seriamente dificultadas en sus ya modestas o precarias economías.

En definitiva, que nadie se explica el porqué de estos precios en una provincia tan gallega como las demás y con mayores problemas y dificultades económicas que las demás.

(1976)

Jornada de fraternidad en la prensa

Los Solteros y Casados de Hoja del Lunes y La Región. | La Región

El Campo del CD Seixalbo acogió un magnífico partido amistoso entre Solteros y casados de Hoja del Lunes y La Región, con resultado final de 2-1 a favor de los primeros. Dirigió el encuentro el trencilla Eloy.

Alineaciones:

Casados: Celso, Ramón, Juan, Manolito, Sánchez, Cuiñas, Pepe, Paco, Amador, Antonio (Serafín) y Quintas.

Solteros: Manolo, Luis, Lalo, José Luis, Ángel, Fernando, Tino, Carlos, Pereira y Cudeiro.

Los masajistas estuvieron ausentes, hecho que se hizo notar en más de una ocasión.

El partido, bajo un calor agobiante y unas dimensiones del rectángulo tan grandes que tiraban de las piernas de los protagonistas, estuvo bastante reñido. De todas maneras el ejercicio realizado fue como una sauna para todos.

Los jugadores fueron “concentrados” después del encuentro en un restaurante cercano al estadio, hecho bastante insólito en nuestro fútbol por cuanto las concentraciones suelen celebrarse antes. Aquí fue los contrario del llanto y crujir de dientes. El vino corrió y más tarde todos estaban dispuestos a echarse otro partido encima de 90 minutos.

Numerosos ojeadores de equipos de campanillas siguieron las incidencias de dentro y fuera del rectángulo, y la actuación de cada jugador, tanto ante el balón como ante el plato.

Crónica de Kalikrates (1976)

Foro La Región: Más “cornás” da el hambre

Miguel Flores recita un poema en el Foro La Región. | La Región

Una mañana “parda y fría”, Machado escribió en la húmeda mesa de mármol del café Gijón, mientras su chaleco se llenaba como siempre de ceniza: “Antes que poeta, mi deseo hubiera sido ser un buen banderillero”.

Ayer estuvo en la ciudad la bonhomía: Miguel Flores. “Poeta y torero” rezan sus tarjetas. Ah, tenías que haberlo visto caminar Paseo adelante, un torero lo es para siempre: ese andar con duende que sólo tienen los que en traje “grana y oro” rozaron la muerte en ceñida “chicuelina”. Cuentan, lidió con valor, dio “naturales” sutiles, trazó muletazos con la zurda; apenas utilizó el “verduguillo”, siempre mató certero y artista.

Maldito bicho aquél, cinco quintales largos, cinco años, Madrid 1959; tenía ya mal fario al asomar en toriles, era de Arcadio Albarrán. Tres cornadas muy serias: “Aquí acabó mi gloria, me dije al verme todas las tripas fuera”.

Rapsoda al viejo estilo, recitó un poema suyo a Manolete: justo como lo hacen en el Sur, allá en el tugurio lleno de carteles de toros y “finos”: esos días en que el maestro sale a hombros por la puerta grande. Le digo, a su edad ya lo sabrá, dígame cómo hay que torear la vida: “Con bondad, humor, amor y culto a la amistad”.

(Y a su lado Penín, muy cálido, presentándolo, que está haciendo resurgir los toros en la ciudad: Lo conoció de maletilla, hatillo y hambre. Y, después, en días de orejas y vuelta al ruedo. Como ayer).

Crónica de Jaime Noguerol (2001)

5 de mayo de 1926 - Encuentran naves de recreo de los emperadores

El que fue gobernador militar de Orense, coronel don Eduardo Comas, es destinado a mandar el regimiento de Calatayud.

-El virtuoso párroco de Santa María de Quines, don Juan Domínguez Pazo, se recupera favorablemente de una delicada operación de estómago a la que fue sometido en Pontevedra.

-Marchó a Madrid nuestro compañero de redacción en La Región don José Fernández Gallego.

-Regresaron a Orense procedentes de Madrid la bellas señoritas Ramona, Hermelinda y Felicidad Vázquez, hermanas del propietario del Garaje Hispano-Americano de Orense don Manuel

-Después de varios años de búsqueda localizan en el fondo del lago Memi en Italia los restos de los barcos usados por los emperadores romanos como “deporte de verano” durante los meses de calor, unos pecios que ya fueron buscados en el siglo XV con un plan de salvamento realizado por el propio Leonardo da Vinci. Mussolini ya ha dado órdenes para poner a flote los restos que están a 300 pies bajo el agua, y que se supone albergan grandes riquezas artísticas e históricas.

5 de mayo de 1951- Alemania y su “soberanía”

Nacieron en Orense: Antonio Docabo Otero, José Conde Nóvoa, Miguel Valcárcel Rodríguez y Antonio Sanmiguel Vázquez.

-Un soldado soviético mata a tiros en Viena a un policía militar estadounidense, un “incidente” bajo investigación que se produjo a las puertas de un local de recreo nocturno conocido como “El centro del opio”, donde la patrulla norteamericana dio el alto a dos soldados soviéticos que iban armados con pistolas ametralladoras, momento en el cual los soviéticos abrieron fuego “sin más explicaciones” matando al oficial, un cabo natural de Nueva York.

-Anastasio Somoza toma posesión como presidente de Nicaragua en un acto oficial celebrado en Managua.

-El canciller Adenauer reinvindica la soberanía de Alemania sobre el mismo territorio que controlaba en 1937, que incluye la Prusia oriental actualmente en manos de Polonia, la zona rusa regida por los comunistas, la región industrial del Valle del Sarre y pequeños distritos “absorbidos” por Bélgica y Holanda desde la Segunda Guerra Mundial.

5 de mayo de 1976 - Sale a la calle el nuevo diario El País

5 de mayo de 1976. | La Región

El acuarelista orensano Varela Guillot prepara una exposición en la sala Galicia Aküarella de Madrid, situada detrás del Museo del Prado.

-(1) El personal de Hoja del Lunes y La Región celebra una jornada de confraternidad con partido de fútbol entre Solteros y Casados.

-(2) La provincia de Orense tiene el pan más caro de Galicia, una situación para lo que no hay explicación posible.

-Dos trenes de pasajeros chocan violentamente cuando circulaban sobre un viaducto en la localidad holandesa de Schiedam, con trágico balance inicial de al menos 25 muertos y numerosos heridos.

-El rey Juan Carlos recupera una vieja tradición de la monarquía española y otorga el título de Príncipe de Asturias a su hijo el infante don Felipe, que tiene actualmente 8 años de edad y cuenta con el cariño y la simpatía del pueblo español, sobre todo después de su presencia en las Cortes el día que su padre juró como rey de España.

-Sale a la calle el primer número del nuevo periódico El País, un verdadero “acontecimiento social” en Madrid aunque problemas técnicos redujeron la tirada inicial de 250.000 ejemplares a 180.000, agotándose todos a las pocas horas en los kioskos.

5 de mayo de 2001 - Eva Sannum “no gusta” como futura reina

5 de mayo de 2001 | La Región

La ejecutiva local del PSOE en Ourense abre expediente sancionador a su actual portavoz municipal, Antonio Troitiño, por sus ataques al secretario local, Antonio Otero, y solicita la suspensión cautelar de militancia.

-(3) El extorero y poeta Miguel Flores, exapoderado de Morante de la Puebla o Julio Aparicio, protagoniza el Foro La Región presentado por el abogado Manuel Penín, presidente de la peña taurina ourensana El Juli.

-El romance entre el príncipe Felipe y la modelo noruega Eva Sannum desata la “tormenta” entre los sectores más monárquicos de la sociedad española, que “dudan” de la capacidad de la joven nórdica para convertirse en futura reina de España.

-Nacen en Miami dos niñas gemelas que se convierten en tercer y cuarto hijo del cantante Julio Iglesias (57 años) y su compañera sentimental Miranda Rijnsbuger.

-La Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción registran el domicilio y la sede empresarial del expresidente del Barcelona, José Luis Núñez, en busca de indicios de delito fiscal en relación con una presunta trama de corrupción en la Delegación de Hacienda en Cataluña.