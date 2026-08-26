Historia en 4 tiempos | Esa limpieza

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Esa limpieza

Basura sin recoger en plena calle de Orense.

Esta fotografía fue hecha el sábado por la mañana, es decir, después de que la noche anterior pasara por aquí el servicio de limpiezas. Ayer, martes, por la mañana, el panorama era el mismo, aunque los papeles fueran otros. Y esto es sólo una pequeña muestra de lo mal que anda la limpieza en la ciudad.

Hace exactamente un año, el alcalde prometía medidas severas, incluidas denuncias y multas encaminadas a acabar de una vez con los vertederos de basura que abundan como moscas por la ciudad y sus alrededores. Ni el alcalde, ni Sanidad, que suponemos también tiene vela en este entierro, aunque sólo sea como vigilante, por el peligro que supone para la higiene la abundancia de estos estercoleros, han hecho nada.

La represión no está justificada casi nunca, pero cuando se utiliza con tanta alegría como suele hacerse, no estaría mal utilizada para acabar de una vez con esta invasión de porquería que un día no va a cubrir hasta las orejas.

(1976)

“Sí quiero” de Haakon y Mette-Marit

La princesa Mette-Marit con su hijo Marius.

El primer enlace principesco del milenio reunió a 800 invitados, entre los que se encontraban representantes de la Realeza de todo el mundo y diferentes jefes de Estado. En nombre de la Familia Real española, la reina doña Sofía y el príncipe de Asturias, sobre el que estuvieron puestos los objetivos de todos los medios españoles para captar el momento en el que inmortalizarle junto a la modelo noruega Eva Sannum.

Treinta y tres años antes los actuales reyes de Noruega contraían matrimonio en el mismo sitio, la Catedral de Oslo, y a la misma hora. Tanto el rey Harald como su hijo Haakon dispuestos a renunciar al trono por su amor a una plebeya, aunque gracias al apoyo del pueblo noruego Haakon y Mette-Marit también han podido jurarse amor eterno sin que el joven príncipe tenga que renunciar a la Corona.

Mette-Marit, notablemente emocionada, no pudo contener las lágrimas, acompañada por su hijo el pequeño Marius que hizo de paje junto a las damas de honor.

Entre los asistentes, además de los miembros de la Familia Real española, los reyes Gustavo y Silvia de Suecia, Alberto y Paola de Bélgica, la reina Margarita de Dinamarca y el príncipe Enric, o el príncipe Guillermo de Holanda y su prometida Máxima Zorreguieta.

(2001)

Clausura de las campañas de natación

El día 11 de los corrientes ha tenido lugar la clausura del cursillo de natación en Celanova, en un acto íntimo pero no por ello menos emotivo. Se procedió a la entrega de diplomas después de unas breves palabras de agradecimiento a los presentes, así como a aquellos organismos que habían hecho posible la celebración de la campaña.

Seguidamente, Isabel Ingelmo Hierro, en nombre de las señoras asistentes, hizo a los monitores de un obsequio, que éstos agradecieron, visiblemente emocionados. Posteriormente, el día 13, se realizaron unas pruebas de natación solicitadas por la comisión de fiestas y se procedió a la entrega de medallas. El miércoles 18 se clausuró el cursillo de Oira, con la correspondiente entrega de diplomas a los asistentes, según sus méritos. Asimismo, el viernes, día 20, se entregaron los diplomas a los asistentes a la campaña en Barrocanes. La iniciación de dichos cursillos tuvo lugar los días 26 y 28 de julio y dos de agosto, respectivamente. El total de asvistentes fue de 372 y se consideran buenos los resultados obtenidos.

Con la celebración de estos cursillos, así como los celebrados en los diferentes turnos de campamentos y los de Verín, Allariz y El Barco de Valdeorras, Orense cuenta con un alto porcentaje de niños que conocen las técnicas de la natación y es una de las provincias que más contribuye a la campaña de natación “Plan de Oro”, en su primera fase.

(1976)

26 de agosto de 1926 - Un incendio destruye el Kiosco Orensano

Los soldados Magín Ramos Expósito y Sergio Rodríguez Domínguez, destacados en Melilla, solicitan madrina de guerra en Orense.

-Un incendio que se declaró en torno a las dos y media de la tarde y causado al parecer por un cortocircuito del tendido eléctrico destruye prácticamente por completo el Kiosco Orensano instalado en uno de los paseos laterales de la Alameda, que era propiedad de doña Sara Quintairos y estaba asegurado.

-El Gran Hotel Roma de Orense reúne a más de treinta amigos del culto escritor don Eugenio Montes para festejar su triunfo en recientes oposiciones a cátedras de Psicología y Lógica.

-Saludamos en Orense al joven oficial de Correos con destino en Celanova don Antonio Tovar.

-Primo de Rivera reclama para España el control sobre la ciudad de Tánger, planteando la cuestión ante la Sociedad de Naciones mientras sigue en marcha la guerra en Marruecos.

26 de agosto de 1951 - Oficiales nazis condenados a muerte

Nacieron en Orense: Francisco García Berguedas, Camilo Salgado Araujo, Miguel Pérez Álvarez y Esther Iglesias Bello.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Feliciano Bugallo Prieto, José Alfonso Rodríguez, Darío González Carnero, Eduardo Estévez Bernárdez, Daniel Martínez Dapía, Manuel Rodríguez Fernández, Manuel Raña Canda, Rosa Puga Puga, Arundino Prieto Penedo, Ernesto Pousa Gregorio, Tomás Pérez Álvarez, Manuel Seoane Mosquera, Manuel Estévez González, Juan Pérez Cabo, Aurora Veiga González, Francisco Barco Gulias, Jesusa González Salgado, Alejandrino González Paz, Juan Estévez Mouriño, Eloy Díaz Rodríguez y Ricardo Morais Fernández.

-En Ribadavia ha dado a luz una preciosa niña, primera del matrimonio, doña Dolores Camberre López, esposa del empleado de la Ferretería Freijido don Francisco Almuiña Iglesias. La niña recibirá el nombre de Lolita.

-Cinco oficiales de las S.S. y la Gestapo alemanas son condenados a muerte en Checoslovaquia.

26 de agosto de 1976 - Denegado el pasaporte a Carrillo y a “La Pasionaria”

Noticia 1976

(1) Las campañas de natación realizadas durante los últimos días en varios puntos de la provincia de Orense se clausuran con la asistencia de 372 personas.

-(2) La limpieza en Orense sigue siendo deficiente.

-El presidente francés, Valery Giscard D’Estaing, resuelve la crisis que se cernía sobre su Gobierno nombrando como nuevo primer ministro a Raymond Barre en sustitución de Jacques Chirac.

-Los Consulados de España en el extranjero han tramitado hasta ahora un total de 484 peticiones de pasaporte con motivo del real decreto-ley de amnistía, resolviéndose favorablemente 458 y con sólo seis negativas totales, denegadas a personas “que por haber puesto en peligro la vida o la integridad de las personas no pueden acogerse a esta amnistía”. Estas seis negativas corresponden a un miembro de ETA-V Asamblea, un delincuente común residente y nacionalizado en la Unión Soviética y cuatro dirigentes del Partido Comunista: Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, Santiago Carrillo, Enrique Lister e Irene Falcón, esta última secretaria particular de “La Pasionaria”.

26 de agosto de 2001 - Desarticulado el comando Barcelona de ETA

Las vacaciones de verano dejan “inutilizadas” un total de 150 camas en el Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO), el 16 % del total de plazas disponibles.

Noticia 2001

-(3) El príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit Tjessem Hoiby contraen matrimonio en Oslo ante 800 invitados, entre ellos el príncipe Felipe y su novia noruega Eva Sannum, con la nueva princesa ganando popularidad y aceptación entre los noruegos después de una confesión pública en la que reconoció y se arrepintió de un pasado “disoluto y bastante salvaje” que incluye a un hijo (Marius) fruto de una relación con un hombre condenado por tráfico de drogas y conducir ebrio.

-La Guardia Civil desarticula al “nuevo” Comando Barcelona de ETA con la detención de sus seis integrantes, entre ellos Fernando García Jodrá al que se le imputan al menos cuatro asesinatos, los de dos concejales del PP, un guardia urbano y el del exministro socialista Ernest Lluch. La familia de Lluch reaccionó a la detención con alegría, deseando una de sus hijas que los detenidos “mueran en prisión”.