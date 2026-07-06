Historia en 4 tiempos | La locomotora Zaragoza-A, será colocada ante la Estación Empalme en Orense

Cimentación de la plataforma en la que se colocará la locomotora.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Los titulares de La Región del 6 de julio de 1976 | La Región

La locomotora Zaragoza-A, será colocada ante la Estación Empalme en Orense

Cimentación de la plataforma en la que se colocará la locomotora.

Han sido iniciadas ya las obras para la construcción de la base de asentamiento del que será monumento a la Renfe, ante la explanada exterior de la Estación Empalme, y que será constituido con el montaje de una locomotora modelo Zaragoza-A, construida en 1910, que ha sido cedida por la Dirección General de la Renfe, con un peso total de 114 toneladas, 18 metros y medio de longitud.

En un principio se había proyectado su colocación en la zona situada entre el nuevo edificio de la estafeta de Correos, en la avenida de Marín. Pero definitivamente se ha pensado en su emplazamiento en el centro de la nueva avenida que unirá la Estación Empalme con la nueva vía de Accesos a Galicia que une Puente Ribeiriño con avenida de Las Caldas.

Así, la locomotora quedará instalada dando frente a la explanada de la Estación Empalme, y perfectamente visible para cuantos viajeros lleguen a nuestra ciudad por ferrocarril.

Como se sabe, este monumento, con un acto de homenaje a los ferroviarios, será inaugurado el próximo día 24, en el transcurso de las tradicionales fiestas de El Puente.

En el solar que queda ante la estafeta de Correos será instalada una gigantesca ancla, procedente de un trasatlántico, donativo del Ayuntamiento de Marín, y que justificará así el nombre de dicha avenida. La zona será convertida en un bello jardín.

(1976)

Sin bandas de música en las Fiestas de Orense

Banda Municipal de Orense.

El haber llevado las orquestas por los distintos barrios en las pasadas Fiestas de Orense no cristalizó en acierto. Las Fiestas de una capital de provincia en nada tienen que ver -ni deben- parecerse a las que en la “intimidad” de cualesquiera barrio se programan a lo largo del año. En los barrios, si tienen su sabor auténtico, de lo popular. Los “injertos” a destiempo y fuera de lugar, no suelen prosperar. Como tampoco deberá repetirse, el que durante doce días, de los catorce programados para las Fiestas, se den verbenas de pago en el jardín de Posío. Ni los bolsillos de los más económicamente fuertes soportan tal “dispendio”, ni los vecinos aguantan, hasta las tantas de la madrugada, tan continuado sonido, del que dijera Napoleón era “el menos molesto de los ruidos”.

Y como final. El peor de los desaciertos. Catorce días de fiestas y una sola Banda de Música. ¿Cómo pueden justificarnos que en una provincia rica en esta clase de agrupaciones, solamente la Banda Municipal actúe en solitario dos veces al día? ¿Dónde estaban las bandas populares, llenas de sabor, de raigambre y solera musical, de Celanova, Ribadavia, Carballiño, Vilanova, Alongos…? ¿Cuál ha sido el pecado que han cometido estas agrupaciones generosas, a la hora de ofrecer sus conciertos y pasacalles? Difícil respuesta para una comisión que basó su programa en la rutina y empobreció unos festejos caros.

Esperemos que para el año próximo, se programe de otra forma y se tomen en cuenta las sugerencias de todos. Tropezar en la misma piedra por cuarta vez, no sería muy edificante. Y todavía menos rentable.

(1976)

Maxisterio: adiós a 30 años de independencia

Entrega de diplomas.

Una auténtica fiesta. Así vivieron los 300 alumnos de la Escola Universitaria de Maxisterio la entrega de diplomas a la última promoción. A partir del próximo curso, estarán integrados en la Facultade de Ciencias da Educación, cambio que no afectará directamente al plan de estudios, pero sí supondrá una mejora dentro de su formación.

La formación del profesorado en Ourense se remonta a 1841, cuando se creó la Escuela Normal, y desde 1971 era una Escola Universitaria, funcionando desde entonces en el emblemático edificio de A Ponte después de ocupar varios espacios en la ciudad como el antiguo Convento de Santo Domingo, Santa Eufemia o el Otero Pedrayo.

El profesor José Paz recordó los 159 años de existencia de la Escuela Normal de Ourense en el discurso de la graduación. También se refirió a numerosos alumnos y profesores que pasaron por allí, como Albino Núñez, Luis Acuña, Antonio Martín y Vicente Risco.

La ceremonia transcurrió entre gritos y aplausos cada vez que los alumnos -unos bien engalanados para la ocasión y otros más informales- bajaban a recoger sus diplomas. Los más orgullosos incluso los mostraron a todo el auditorio. Padres y hermanos no se perdieron este momento y lo inmortalizaron en fotos y videos.

El padrino de la promoción fue el profesor Issac Alonso Estrabís, elegido por los propios alumnos, que recibió una gran ovación de ellos. El profesor se mostró también muy feliz y valora la capacidad creativa, inteligencia y solidaridad de la promoción . “Aínda que non teño fillos, agora teño 300 afillados”, explicó.

(2001)

6 de julio de 1926 - Tormenta devastadora en Tamagos (Verín)

En la Escuela Normal de Maestros de Orense terminaron la carrera brillantemente los jóvenes Raúl González y Armando Julio Fernández.

-Han obtenido plaza en las oposiciones a Escuelas los siguientes jóvenes orensanos: Antonia Álvarez, Marina Cruz, Casilda Pavón, Ana Lamelas, Pilar Pena, María García, Atanasio Álvarez, Antonio Sánchez y Francisco Villar.

-Una horrorosa tormenta arrasa viñedos, patatales, centenales y huertos en el pueblo de Tamagos (Verín), con una granizada que hizo que los vecinos tuvieran que cobijarse en sus casas, calculándose las pérdidas económicas en más de 25 mil duros.

-Regresó a Orense procedente de La Toja el oficial de Correos don José Martínez Pedrayo.

-Las revistas madrileñas La Esfera y Blanco y Negro publican en sus últimos números la fotografía de la condesa del Valle de Oselle con motivo de haberle sido concedida por el rey la Gran Cruz de Beneficencia en atención a sus grandes merecimientos.

6 de julio de 1951 - Boda distinguida en Orense

En Orense contrajeron matrimonio la señorita Amelita Rodríguez-Rey y Rodríguez Cano y don Luis María Villarino Sánchez, apadrinados por el padre de la novia, don Félix Rodríguez-Rey García, teniente coronel de Infantería, y la tía del novio, doña Concepción Sánchez de Ojea, una boda que ha sido un verdadero “acontecimiento social” en Orense con más de doscientos invitados entre los que se encontraban, entre otros, el gobernador militar de Orense, general don Ángel Suances de la Torre; el gobernador civil de Valladolid, don Vicente Muñoz Calero; el presidente de la Diputación provincial, don Arturo Pérez Serantes; el alcalde de Orense, donEduardo Valencia Fernández, o el magistrado de la Audiencia provincial don Luis Gil Mejuto. El Club Tennis acogió el banquete de boda servido por el Hotel Roma.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Elvira Rodríguez Vázquez e hijo menor, Clementina Rodríguez León e hijo menor, Concepción Estévez Rodríguez, Eloy Couso Couso, Manuela Casares Opazo e hijo menor, Manuel Camiña Muradás, José Camiña Muradás, Antonia Vázquez Veleiro, Manuel Seoane Borrajo, Isolina Figueiredo López e hijo menor.

6 de julio de 1976 - Adolfo Suárez jura como presidente en la Zarzuela

Los titulares de La Región del 6 de julio de 1976

Ernesto Gómez del Valle gana el Trofeo de Fiestas de tiro en la modalidad de pistola standard, protagonizando un regreso exitoso a la competición después de un año y medio sin tocar una pistola.

-(1) Comienzan los preparativos para la instalación de una locomotora antigua y una gran ancla frente a la Estación Empalme de Orense.

-(2) Las Fiestas de Orense de este año reciben duras críticas por su pobre programación musical, con la Banda de Música de Orense acaparando todos los contratos.

-El nuevo presidente del Gobierno Adolfo Suárez jura su cargo en el Palacio de la Zarzuela en presencia del rey Juan Carlos y del Consejo del Reino, mientras crecen las dificultades para formar el primer Gobierno de la monarquía al renunciar varios “ministrables” como Manuel Fraga, José María de Areilza, Antonio Garrigues o Robles Piquer.

-José López Portillo, el candidato “continuista” del PRI que gobierna Méjico ininterrumpidamente desde 1930, es elegido como nuevo presidente.

6 de julio de 2001 - Los “junior de oro”, en la selección de baloncesto

Los titulares de La Región del 6 de julio del 2001

La última promoción de la Escola Universitaria de Formación do Profesorado de Ourense recibe sus diplomas antes de integrarse dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación, aunque seguirá siendo diplomatura y los estudios no sufrirán cambios.

-El nuevo seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda da su lista para el Eurobasket de Turquía y culmina el “relevo generacional” al convocar a los “juniors de oro” Juan Carlos Navarro, Raúl López, Felipe Reyes y Pau Gasol, que debutará en la selección antes de hacerlo en la NBA.

-El primer ministro de la República Serbia de Bosnia, Mladen Ivanic, se compromete a entregar al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia a los criminales de guerra Radovan Karadzic y Ratko Mladic, los responsables político y militar de los serbobosnios durante la guerra buscados especialmente por la matanza de Srebrenica en la que cerca de 8.000 civiles musulmanes fueron asesinados.

-Hannelore Kohl, la esposa del ex canciller alemán Helmut Kohl,

se suicida en su residencia del suroeste de Alemania, después de 15 meses sin salir de casa más que de noche debido a una alergia a la luz que padecía desde 1993. Hannelore, de 68 años, llevaba 41 años casada con Helmut Kohl.