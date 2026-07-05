Historia en 4 tiempos | El Ribeiriño, sin agua corriente y con poca luz

Panorámica del Ribeiriño con los pabellones al fondo y las casuchas en primer plano.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Los titulares de La Región del 5 de julio de 1976 | La Región

El Ribeiriño, sin agua corriente y con poca luz

Panorámica del Ribeiriño con los pabellones al fondo y las casuchas en primer plano.

Don Manuel López Soto, vecino de los “Pabellones de Santiago de Las Caldas”, habla de las dificultades del barrio del Ribeiriño, cuyos problemas fundamentales son la falta de agua y el deficiente alumbrado público.

-Hace dos años que pusieron una pequeña fuente en el barrio -nos cuenta-, pero hace unos diez días cortaron el agua sin dar explicaciones. Un buen número de vecinos no disponen de agua en sus domicilios y se nutrirían de la fuente, que para eso la hicieron, pero ahora continúan como hace dos años: sin agua.

-¿Qué me decía del alumbrado?

-No hay alumbrado público. Existen dos o tres bombillas que alumbran cuando quieren. Menos mal que los carteles luminosos de los establecimientos alumbran algo si no no se vería nada.

-¿Quién construyó los pabellones?

-Los edificios los construyó la Sindical pero luego pasaron al Ministerio de la Vivienda. Son a pagar en 25 años. Se van haciendo pequeñas entregas cada mes.

-¿Cuántos vecinos son?

-Son tres pabellones y en total unas 50 viviendas. Cuando se hicieron pensamos que atenderían las solicitudes de las personas que vivían en las barracas. Una vez terminados los pisos fueron a habitarlos gente que ya estaba viviendo en otros pisos y los de las barracas continúan donde están y aún encima con el agua de la fuente cortada.

-¿Qué servicios públicos están abiertos aquí?

-Hay siete bares, tiendas de alimentación, un teléfono público y otros particulares.

Entrevista de Jesús Losada

(1976)

Ángel Leirós gana el Trial de Manzaneda

Dos de los participantes en el Trial de Manzaneda.

Se ha disputado con gran animación en Manzaneda el trial puntuable para el Campeonato de Galicia de motociclismo en esta apasionante especialidad, que ha adquirido un gran auge entre la juventud.

Al ser puntuable para el Gallego, estuvieron los mejores de la especialidad, tanto en senior como en junior.

El recorrido constaba de siete zonas que presentaban muchas dificultades con trialeras y rocas espectaculares, tantas que penalizaron todos los participantes.

El vigués Ángel Leirós se tomó el desquite de su derrota en el Fiestas de Orense ante el también vigués Hugo Lamarca, ambos primero y segundo, respectivamente, en senior, con Vázquez Noguerol en tercera posición.

Leirós fue campeón de Galicia en 1975 y este año mantiene un codo a codo apasionante con Hugo Lamarca, repartiéndose entre ambos prácticamente todos los triales regionales.

En junior la victoria fue para Juan Lumbreras, por delante de Antonio Pintado y “Mano” Gómez.

(1976)

O enterro de don Ramón ollado por Conde Corbal

O enterro pintado por Conde Corbal.

O pintor Conde Corbal fixo iste retrato do enterro de don Ramón Otero Pedrayo con todos os galeguistas arredor do Patriarca das Letras Galegas.

Non faltan tampoco Teresa, a irmá de Castelao, e María Teresa Cortón, amiga íntima da familia.

No pórtico están os que precederon a don Ramón.

Abaixo os vivos sin que falte ninguén.

(1976)

5 de julio de 1926 - Alumnos brillantes

Saludamos en Orense al reputado doctor don Samuel Movilla acompañado de su encantadora hija Nievitas, recién regresada de Madrid después de aprobar sus estudios con brillantes calificaciones.

-Salió para Pontevedra el reputado galeno don Bernardino Temes.

-Relación de alumnos de la academia particular que dirige el jefe del Archivo y Biblioteca provincial de Orense, don Juan Fernández Pérez, que han obtenido sendos premios y brillantes calificaciones en el Instituto de Orense: Ascensión Rodríguez, Mercedes Baiget, Joaquina R. Caminero, Dolores Fernández Francisco, Luisa Santos, Luisa Alonso, Carmen Llera, Carmen Rodríguez, Justa Esperanza, Carmen Vázquez, Carlos Velo, Constantino Añel, Juan José Gil, Pedro Martín, Luis V. Trabazo, Daniel V. Trabazo, Dolores Alonso, Ofelia Soto, Isabel Nóvoa, María Lezón, Moisés Mathé y Javier Iglesias.

-En la Escuela Normal de Maestras de Orense obtuvieron matrícula de honor las siguientes alumnas: Amparo García, Mercedes Docampo, Consuelo Díaz y Engracia Álvarez.

5 de julio de 1951 - Tres mil segadores orensanos a Castilla

Nacieron en Orense: José Estévez Nóvoa y Serafín Crespo Nóvoa.

-Se casaron: Nicasio Formoso Pérez y Carolina Dasilva Álvarez.

-En Mugares (Toén) recibió la Primera Comunión el niño Manolito Martínez Prieto.

-En Allariz contrajeron matrimonio la bellísima y distinguida señorita Carmiña Fernández Conde y el joven don Felipe Gutiérrez Rodríguez, encargado del comercio Vda. de Etelvino Pereira de Carballino. Fueron padrinos el padre de la novia, don Pío Fernández Puga, representado por el tío de la novia, don Claudio Conde, acaudalado hombre de negocios establecido en Cuba, y doña Rosa R. Carbajales, viuda de Muñoz.

-Un total de 3.003 segadores orensanos integrados en 187 cuadrillas salen rumbo a Castilla para tomar parte en la actual campaña triguera, con el apoyo de la Organización Sindical que ha gestionado el traslado y la obtención de los contratos más beneficiosos posibles.

-El artista Salvador Dalí llega a Barcelona procedente de París y hace profesión de fe católica, una religión que profesa como practicante “desde hace seis años”, y anuncia que planea pintar un Cristo que sea el exponente de sus ideas místicas, guardando “como un maravilloso recuerdo” la audiencia que le concedió el papa Pío XII.

5 de julio de 1976 - Se teme por la vida de Muhammad Ali

Noticia de La Región del 5 de julio de 1976

Don Enrique Iglesias Delgado, profesor de EGB, es nombrado nuevo Juez de Paz de San Ciprián de Viñas.

-El Ateneo de Orense opta por el bilingüismo gallego-castellano, después de que unos sesenta socios solicitaran que el gallego fuese nombrado lengua oficial de la sociedad.

-(1) El barrio orensano del Ribeiriño carece de agua corriente y alumbrado público, como nos explica el vecino don Manuel Pérez Soto.

-(2) El motorista Ángel Leirós gana el Trial de Manzaneda, puntuable para el Campeonato de Galicia.

-(3) El pintor Conde Corbal hace un retrato del reciente entierro de don Ramón Otero Pedrayo.

-El recién nombrado presidente del Gobierno Adolfo Suárez se entrevista en el Palacio de la Zarzuela con el rey Juan Carlos, acompañados del presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda.

-El boxeador Muhammad Ali, actual campeón del mundo de los pesados, es hospitalizado con coágulos en las piernas después de enfrentarse con un luchador japonés experto en “patadas voladoras” en un combate de exhibición en Tokio, y los médicos temen incluso por su vida.

5 de julio de 2001 - Teixidó vuelve a entrenar a CD Orense

Noticia de La Región del 5 de julio del 2001

Ourense acoge la cuarta edición de los Xogos do Eixo Atlántico, con cerca de 1.500 jóvenes participando en las cuatro modalidades de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol 7 que se disputan en las instalaciones deportivas de la ciudad.

-El Teatro Principal de Ourense acoge el estreno del vodevil “Prohibido seducir a los casados” con el actor cómico Quique Camoiras al frente del reparto.

-El técnico Antonio Teixidó asume por tercera vez el puesto de entrenador del Club Deportivo Orense, la “apuesta relámpago” del presidente Manuel Rois por el técnico de los dos últimos ascensos del club después de descartar a otros candidatos y cogiendo por sorpresa al propio Teixidó: “Me he llevado una sorpresa, no lo esperaba”.

-El centrocampista internacional portugués Rui Costa rechaza al Real Madrid por segunda vez (la primera fue en 1996 cuando renovó por la Fiorentina) y ficha por el Milán.

-El terrorismo se consolida como la primera preocupación de los españoles, según el CIS, por delante del paro, la droga y al alcoholismo y la inmigación.