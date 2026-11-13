Historia en 4 tiempos | Luisa Fernanda Trapote, “moza do magosto”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La ciudad de Orense, un inmenso garaje

Tráfico caótico en la calle Cardenal Quiroga.

(1) En vísperas de la aprobación de la nueva Ordenanza de Tráfico, Orense más que una ciudad da la impresión de que es un inmenso garaje. Si, ante tal afirmación, se reacciona, sin pensarlo más, en contra de los propietarios de los automóviles, la solución no llegará nunca. Los coches, desparramados por toda la ciudad no están ahí por capricho, ni siquiera por comodidad de sus propietarios. Están ahí porque no hay otro sitio para colocarlos. Las plazas de los garajes urbanos están ocupadas, el parque móvil crece día a día y no sabemos si todas las construcciones de nuevos edificios cumplen con la ley -creemos que está en vigor- que obliga a dedicar los sótanos o parte de ellos a jaulas para los coches de los inquilinos de los edificios.

La solución no puede ser meramente negativa, de limitaciones, de multas ni de grúas. No tenemos en esta ciudad ni un solo aparcamiento público, quizá porque no sería rentable, dada la carestía del suelo, y los coches están en la calle, duermen en la calle y son maltratados, cuando no robados, pero sin solución para el propietario.

Junto a esta problema, otro no menos importante: el caótico tráfico por el centro de la ciudad. Nadie hace caso de los semáforos. Los peatones irrumpen en la calzada aunque esté rojo y pasan tranquilamente sin importarles los vehículos. Los coches contribuyen a este caos saltándose el disco rojo a la torera. Lo hacen, de una forma especial precisamente, los autobuses urbanos, y de una forma ostensible, en la Alameda.

La situación es grave y requiere urgencia.

(1976)

Luisa Fernanda Trapote, “moza do magosto”

(2) Luisa Fernanda Trapote Torre, la “moza do magosto 1976”, 18 años, natural de Orense y estudia COU. Hace dos años fue elegida miss carnaval en Manzaneda. Luce una hermosa melena de cabellos negros y sus ojos son marrones con cierta tonalidad negra.

-Título de un libro…

-“Primer amor, primer dolor”.

-Una canción…

-“No hay nadie más”, de Ángela Carrasco.

-Un partido político.

-El PSOE.

-Una villa orensana…

-Trives, por la nieve.

-Un país del mundo…

-Texas, en América.

-Un literato…

-Jacinto Benavente.

-Un músico…

-Juan Sebastian Bach.

-Un himno musical…

-El gallego.

-Tienes novio…

-No quiero complicaciones.

-Lo que más te gusta de Orense…

-La calle de los vinos.

-Lo que menos…

-El río Barbaña…

Entrevista de Jesús Losada

(1976)

Luisa Fernanda Trapote Torre, junto a sus “compañeiras” Lourdes Rodríguez González y Margarita Barreto Lorenzo.

Fracasó la Festa do Magosto

Poca animación en la Plaza Mayor, donde solo estaban los gaiteros y la Banda de Música.

(3) La fiesta del magosto organizada por la comisión municipal resultó un fracaso, por la falta de hogueras y de “magosteiros”. La lluvia persistente no favoreció el éxito, aun cuando en numerosas entidades privadas se celebrase animadamente la fiesta del San Martiño.

El festejo oficial comenzó con la ofrenda floral ante la imagen de san Martiño en la parte posterior de la Catedral por parte de la “moza del magosto” señorita Luisa Fernanda Trapote Torre y sus “compañeiras”.

Mientras tanto, en la Plaza Mayor se encontraba la Banda Municipal de Música y dos agrupaciones de “gaiteiros”, pero la afluencia de público fue muy escasa.

En la Alameda, ya por la tarde y con apenas doscientas personas, se leyó el pregón del magosto, que corrió a cargo del sacerdote y poeta don Ramón María.

Tras el pregón, se presentaron únicamente a concurso dos “magostos”, ambos pertenecientes a niños de la Escuela Hogar Infantil. El jurado encargado de conceder sendos premios de cinco mil pesetas a los magostos más enxebres y más animados decidió declarar desiertos ambos premios.

La jornada festera, en su vertiente oficial, finalizó a las nueve de la noche con una sesión de fuegos de artificio y lucería.

(1976)

13 de noviembre de 1926 - Tiroteado por el precio de unos vasos de vino

Marchó a Santiago el presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, don Antonio Saco y Arce.

-El orensano don Manuel Sas es nombrado apoderado de la casa Simeón García y Cª de Vigo.

-El Gremio de Bazares, Armerías, Vendedores de Calzado al por menor y Ferreterías envía un telegrama al Consejo de Ministros y al ministro de Fomento “suplicando” la puesta en marcha del ferrocarril Puebla de Sanabria-Orense.

-Un reyerta por el precio de unos vasos de vino en el pueblo de Bóveda (Amoeiro) termina con uno de los implicados herido grave en el cuello por disparo de escopeta, ingresando en el Hospital de Orense. El agresor se dio a la fuga.

-En Santiago contrajeron matrimonio la bellísima señorita Carmiña Pérez Villamil y el joven farmacéutico de Cea, don José Villarino de Cabo. Fueron padrinos la distinguida señora y madre de la novia, doña Carmen Villamil Novo, y el culto médico don Carlos Villarino, hermano del novio. La pareja fijará su residencia en Cea.

13 de noviembre de 1951 - El nuevo coche Pegaso, ante Francisco Franco

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Amorín Vázquez, José Álvarez Iglesias, Antonio Feijóo Moreiro, Francisco Díaz García, Arturo Dantás Rodríguez, Eladio Dalama Diéguez, Lino Soto Rodríguez, Catalina Pérez Delgado, Camilo Nóvoa Ogando, Jacinto Vázquez Rodríguez, Antonio Barroso Fernández, Dolores González González, Clarisa Vázquez Díaz, Elisardo Veiga Machado, Bernardo Mateo Fariña, Manuel Quintas Pato, Raúl Gallardo López, José García Méndez, Ladislao García Méndez, Fernando Gómez Losada, Rosa González Gómez, Benito Rodríguez Rodríguez, Cándido Varela Taboada, Alejo Álvarez Pérez, Benigno Blanco Afonso, Verónica Bouza Canoura, Odila Padrón Gómez, Carolina Suárez Almaguer, Eloy Domínguez Villar, Arturo Expósito Abeledo, Manuel Fernández Álvarez, Clotilde Fidalgo Tato, María Vaz Alonso y Leoncio Méndez Fernández.

-El nuevo coche español Pegaso es exhibido en pruebas en los jardines del Palacio del Pardo ante el jefe del Estado, Francisco Franco, y todos los ministros del Gobierno, que pudieron contemplar detenidamente las evoluciones de tres modelos del nuevo coche de turismo español.

13 de noviembre de 1976 - La huelga general, un éxito o un fracaso, según se mire

(1) La ciudad de Orense, convertida en un “inmenso garaje” en vísperas de la aprobación de la nueva Ordenanza de Tráfico.

-(2) La joven de 18 años Luisa Fernanda Trapote Torre, “Moza do Magosto”, confiesa sus preferencias a La Región.

-(3) La Festa do Magosto en Orense organizada por el Ayuntamiento fue un fracaso, con mucha lluvia y pocos “magosteiros”.

-La convocatoria de huelga general, planteada como una “jornada de lucha” por diversas organizaciones sindicales ilegales, se salda con apenas el 6,1 por ciento de seguimiento por parte de la población asalariada, según el Gobierno, o como “la mayor huelga de los últimos 40 años en España”, según los convocantes, que hablan de más de dos millones y medio de huelguistas.

-La autoridad gubernativa suspende una conferencia que el alcalde de Orense, Miguel Riestra Paris, iba a ofrecer en un local del barrio del Couto en torno a la problemática del cruce de Ervedelo conocido popularmente como el “cruce de la muerte”, una conferencia que había sido organizada por la Asociación de Mujeres del Barrio del Couto, que se mostró “sorprendida” por la suspensión justificada por un “defecto de forma” en la solicitud del permiso.

13 de noviembre de 2001 - Teixidó sigue al frente del Ourense

13 de noviembre de 2001.

El jefe del Servicio de Cardiología del Complexo Hospitalario Ourensán y presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense desde hace dos meses, Miguel Pérez de Juan, es uno de los tres autores del libro “Urgencias cardiovasculares”, un tratado publicado por la editorial Harcourt Brace fruto de cuatro años de “intenso trabajo”.

-Expourense acoge el certamen Mi Casa 2001 con gran número de visitantes interesados en las últimas novedades del hogar.

-El presidente del Ourense, Manuel Rois, mantiene “contra pronóstico” a Teixidó como técnico tras reunirse con él en las oficinas del club después de la humillante goleada ante el Amurrio (5-0) que ha culminado la pésima racha del equipo, en el puesto 16 de Segunda B y como el más goleado del grupo.

-Un grupo de jóvenes motoristas realizan pruebas “suicidas” en la carretera de Baltar a Montealegre, a la altura de Montecelo, y la Guardia Civil sigue la pista a unos jóvenes de A Boullosa (Baltar) que tienen motos y son conocidos por las peleas que provocan en bares de Xinzo.