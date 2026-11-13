El conductor de Uber, transporte que el chófer de anécdotas sólo conoce por referencias, se solidarizó con la cativa que regresaba a casa con 150 euros menos en el bolsillo tras acudir con la gata a una clínica veterinaria de urgencia y dejarla pendiente de una operación de 1.900 euros. “¿Tú qué harías?”, acababa de preguntar desconsolada al otro lado del teléfono al oráculo menos recomendable para consultar el destino del animalito por una infancia de carreras y piedras, aunque comprensible con el cariño que ahora se dispensa al bicherío doméstico.

“Se pasan con nosotros porque a ellos les da igual lo que le suceda a las mascotas y a nosotros nos va la vida”, se escuchó por detrás al conductor de Uber. “Mi gato tiene cataratas y querían cobrarme 2.500 euros por cada ojo sin garantizar que fuese a quedar bien. Y si la operación, que no cubre el seguro, sale mal, tendría que pagar otros 5.000 para dejarlo sin ojos”. El interés cambió por un momento de asiento. La cativa trasladó la pregunta sobre la edad del gato. El minino lleva ya 13 años maullados y la intervención sólo se entendería si le lee el periódico en voz alta por las mañanas. A esa edad hasta parece comprensible que el seguro no cubra la operación.

La cativa, acostumbrada a la sinceridad sin paliativos del padre, rio con la conclusión, el conductor no tanto, como si todavía no hubiese decidido qué hacer con las cataratas de su gato. En la puerta de la clínica quedaban unos chavales buscando pasta para operar a su mascota de piedras en el riñón. ¿Demasiada cerveza? “No te lo tomes a coña, se pasan con nuestra desesperación, hasta nos aplican por la operación un IVA del 21% en vez del reducido”, reprendió la cativa. “Eso, eso”, animó el conductor de fondo. Sería un medida transversal en la campaña electoral que comenzó ayer, pero hasta ahora se queda en iniciativas parlamentarias fracasadas.

En España hay más de 15 millones de animales de compañía entre perros, gatos y otras especies, más que población con menos de 30 años según el primer censo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de los cuales casi 858.000 están en Galicia. La sanidad pública para mascotas será medida estrella en las próximas campañas.