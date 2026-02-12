Historia en 4 tiempos | Manifestación del personal sanitario de la Residencia

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Manifestación del personal sanitario de la Residencia

(2) Un número aproximado de 300 personas, personal sanitario de la Residencia de la Seguridad Social “Nuestra Señora del Cristal”, se manifestó por las calles de la ciudad. Los manifestantes, que portaban pancartas en las que podían leerse frases como “”No a los despidos por razones ajenas a la S.S.”, “No a los aumentos salariales concedidos”, “No a la congelación de salario”, “SS y RTP a la empresa”, etc., se dirigieron a la delegación provincial del Instituto Nacional de Previsión con el fin de entregar al director de dicho organismo un escrito conteniendo las reinvindicaciones del personal sanitario, con el que se habían solidarizado compañeros de Ribadavia, Sanatorio Psiquiátrico de Toén y Hospital Provincial.

La marcha, que disponía de permiso gubernativo, partió de la Residencia y recorrió la Avenida de Zamora, Cruz Roja y Calvo Sotelo hasta llegar a la delegación del INP en el Parque de San Lázaro, donde una delegación se entrevistó con el director Sr. Fernández Castro.

La manifestación fue en todo momento vigilada por la Policía Municipal y la Policía Armada, que al final fueron aplaudidos por los participantes.

A pesar de que la convocatoria era para todo el personal sanitario, no participó ningún médico de la Residencia, aunque sí lo hicieron tres psiquiatras de Toén pertenecientes a la U.T.T.

(1976)

Magistratura de trabajo tramitó 1.302 demandas en 1975

(1) La Magistratura de Trabajo de Orense cobra cada vez más protagonismo en la resolución de las situaciones laborales en litigio que se producen entre obreros y patronos, entre aseguradores y asegurados o entre organismos y funcionarios, entre otras cuestiones.

Durante el pasado año 1975 se tramitaron un total de 1.302 demandas, una cantidad importante que revela la enorme labor que pesa sobre este Tribunal, que el año anterior, 1974, atendió 1.200, casi un 15 por ciento menos.

Por accidentes de trabajo y enfermedad profesional se presentaron un total de 54, de las cuales 29 terminaron con sentencia favorable al trabajador.

Sobre la Mutualidad Nacional Agraria se presentaron nada menos que 325 demandas contra mutualistas de la misma.

La Mutualidad de Vejez e Invalidez presentó 476 demandas, de las cuales 84 correspondían a pensión de vejez y las restantes a declaración de invalidez permanente en sus diversos grados.

En cuanto a las Mutualidades Laborales se presentaron 101 demandas contra ellas, referidas en especial a declaraciones de invalidez permanente, pensiones de jubilación o diferencias de cuantía entre unas y otras pensiones.

En despidos las demandas fueron 92 -en 1974 fueron 65-, un aumento debido sobre todo a la recesión o crisis de la industria y el comercio en los últimos tiempos.

Las reclamaciones por salarios, vacaciones y pagas extra también fueron importantes, con 159 demandas, mientras que la Renfe fue motivo de 24 demandas sobre salarios.

La provincia de Orense es, tradicionalmente, bastante pacífica en el aspecto laboral, como lo demuestra el hecho de que en 1975 no se presentó ninguna demanda por conflicto colectivo y los expedientes de crisis fueron escasos y en empresas de poca importancia.

Crónica de F. Álvarea Alonso

(1976)

“Extinguidos dos focos de peste porcina en Orense”

(3) Recientemente ha sido nombrado jefe provincial de Producción Animal don José Sánchez García, conocedor como pocos de nuestra cabaña ganadera y hasta ahora uno de los veterinarios adscritos a la Jefatura que hoy ostenta, y que antes se denominaba de Ganadería, nombre mucho más significativo y eufórico que el actual.

-¿Cuál es el momento actual de la ganadería orensana?

-Actualmente se tiende a mantener y aún acelerar las intensas transformaciones estructurales en cuanto a calidad del ganado y sistemas de explotación iniciadas a partir de los años sesenta.

-¿Cuáles son los problemas fundamentales de nuestra ganadería?

-En cuanto al vacuno, el fundamental reside en la estructura racial y en el volumen exageradamente minifundista. Dejando a un lado las grandes explotaciones, cuyo número quisiéramos ver incrementado rápidamente, desearíamos asimismo un mejor aprovechamiento de posibilidades naturales, explotando razas de doble aptitud, carne-leche, y utilizando plenamente la capacidad de producir pastos y forrajes en las fincas, al objeto de aumentar el número de vacas por explotación.

-¿En qué situación se encuentra la peste porcina africana en Orense?

-Ha habido dos focos, que se han extinguido por sacrificio de los animales, con indemnización por parte del Estado de un millón de pesetas, aproximadamente, pues ha habido que sacrificar 269 animales. Las zonas de esos dos focos, A Merca y Xinzo de Limia con sus ayuntamientos limítrofes, tienen la consideración oficial de zonas infectas o sospechosas, a las que no puede entrar ninguna res porcina, y las que hay en ellas sólo pueden salir para el matadero.

-¿Cuánta carne produce Orense en el momento actual?

-Durante el año 1974 el total ha sido de 36.396 toneladas métricas, la mitad de ellas de carne de aves.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

12 de febrero de 1926 - Homenaje a los aviadores del Plus Ultra

La Tuna Universitaria de Oviedo es obsequiada con un espléndido lunch en la mansión de los señores de Anta, ofrecido por su bellísima presidenta señorita Socorrito Anta. Con ella hicieron los honores su hermana, la distinguida señora de Villarino de Sáa, y las bellísimas señoritas de Pérez Builla, Sáa, Pol Piñeiro y Parada.

-Llegó a Orense procedente de Madrid al gobernador civil, señor Muñoz Delgado.

-Salió para Madrid el culto abogado don Fernando Cobián.

-Orense celebra con una gran manifestación el éxito del hidroavión Plus Ultra en su viaje a Buenos Aires, con el alcalde, señor Bobillo, al frente y representaciones de todos los órganos y agrupaciones de la ciudad. La nutrida marcha recorrió las calles de Orense hasta llegar al domicilio de los hermanos del comandante Franco, el heroico aviador al frente del Plus Ultra, ante la cual el coro De Ruada cantó una composición dedicada a los intrépidos aviadores.

-El Gobierno propone para el mando del Tercio al coronel don José Millán Terreros, más conocido como Millán Astray.

-El hidroavión español Plus Ultra” llega finalmente a su destino final, Buenos Aires, completando con éxito el primer vuelo trasatlántico entre España y América.

12 de febrero de 1951 - Boda real en Teherán

Nacieron en Orense: Isabel Fernández Pérez, Elena Rodríguez Suárez, Ángel Rodríguez Ferreiro, Dina Rodríguez Rodríguez, Carmen González Prieto, Anselmo Pérez Gómez, Julio Pérez Carrazoni y Carlos Labrador Tesouro.

-El pueblo de Camba en Verín lleva ya más de un mes bloqueado por la nieve, una situación desesperada que ha obligado a iniciar trabajos de salvamento movilizando a cien obreros.

-Un hombre alquila en Vigo una habitación durante un año y la abandona dejando a deber 735 pesetas, importe de la habitación y comida, aunque lo peor vino después, cuando la propietaria de la habitación localizó a su “huésped” en Layas (Barbantes) y éste en vez de pagar su deuda la emprendió a puñetazos y puntapiés contra ella, tirándola por un barranco de cierta altura y causándole serias heridas. El “agradecido” huésped fue detenido por la Guardia Civil.

-El Sha de Persia, Mohamed Reza Pahlevi, se casa en Teherán con la joven Soraya Lafandiari por el rito musulmán, aunque “en vista de la situación mundial en general y del país en particular” el Sha ha suspendido los festejos que iban a durar cuatro días, recibiendo la pareja “regalos fabulosos” de todas las partes del mundo.

12 de febrero de 1976 - Secuestran la revista Fotogramas

El claustro del Liceo de Orense acoge una exposición colectiva de cuatro jóvenes pintores, los orensanos Pablo Ferrero Deza, Juan Díaz y Fernando de la Torre “Nano”, y el lucense Andrés Salgado.

-La Galería de Arte Souto de Orense inaugura una exposición del dibujante orensano Fernando Quesada.

-La delegación provincial de Información y Turismo de Barcelona ordena el secuestro del último número de la revista Fotogramas por entender que algunas de las fotografías podrían constituir infracción “en materia de moral”.

12 de febrero de 2001 - Fernando Alonso, un piloto prometedor

El gaitero Hevia actúa ante 800 personas en el Paco Paz, en concierto patrocinado por Caixanova.

-El Museo Municipal de Ourense exhibe la obra del escultor gallego Paco Pestana.

-El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco ordena el registro de la oficina del alcalde de Marbella, Jesús Gil, y numerosas dependencias municipales por una supuesta malversación de 4.442 millones de pesetas a través de sociedades municipales marbellíes, una investigación que Gil califica de “persecución” mientras la oposición pide su dimisión.

-El joven piloto asturiano Fernando Alonso prepara su debut en la Fórmula Uno con la escudería italiana Minardi y afirma que es “exagerado hablar de que en dos o tres años pueda ser campeón del mundo”, como se ha afirmado, “aunque ese es el gran objetivo”.

-El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, se somete a una operación de hernia discal en Santiago, recuperándose favorablemente.