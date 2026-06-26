Historia en 4 tiempos | María José de Ben Gurión, otra vez en Orense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región

La primera de 1976

Primera página de 1976.

María José de Ben Gurión, otra vez en Orense

María José de Ben Gurión.

(2) No hace mucho tiempo dio unas conferencias en Orense, donde gran número de personas acudieron a escucharla. Ahora ha vuelto a Orense, al objeto de dar una serie de charlas dirigidas exclusivamente a sacerdotes que han tenido lugar en el salón de actos de Acción Católica.

-A la gente le gustaría saber algo de usted.

-Diga, si le parece, que soy doctora en Psicología por las Universidades de La Sorbona, Lieja, Lovaina, Jerusalén y Madrid.

-¿Son las conferencias su única actividad?

-No, en absoluto. Tengo mi vida profesional a nivel estatal en una Jefatura de Relaciones Internacionales. De ahí que viaje continuamente. Las conferencias las doy cuando puedo, fuera de mi vida laboral.

-¿Cuáles son sus temas favoritos?

-Siempre la construcción humana, es decir, descubrir al ser humano los elementos con que cuenta para construirse a sí mismo.

-Usted, que habla en sus conferencias de sexo, ¿no cree que se ha retrocedido en este aspecto, en vez de haber avanzado?

-Lo que pasa es que hay una confusión de base entre sexualidad, sensualidad y genitalidad en el mundo de hoy. Lo que está proliferando parece que sea la genitalidad, que es una parte de la sexualidad. La genitalidad hay que estudiarla científicamente, pero hoy parece que es lo único que obsesiona, y no se estudia científicamente la sexualidad, que es más amplia y compleja.

-¿Pertenece usted a algún partido político?

-No entiendo nada de partidos políticos. He visitado muchos países y he podido creer entender que todos los partidos políticos dicen tener el talismán que resuelva los problemas humanos.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Centenares de orensanos residentes en Méjico, de boda en Orense

Una imagen de la boda celebrada en el Hotel San Martín.

(1) Se celebró en el Hotel San Martín una boda a la que asistieron decenas de orensanos residentes en Méjico, la mayor parte de las zonas de Avión y Beade.

Al margen del acto social, tiene importancia el hecho sociológico de esta masiva presencia de nuestros paisanos en Méjico. De una población española superior a las 90.000 personas, casi un 20 por ciento son gallegos y la mayoría de las zonas citadas de nuestra provincia. Más de 5.000 tiendas de muebles propiedad de orensanos están distribuidas en Méjico D.F., Sonora, Querétaro, Puebla, Veracruz, Jalisco y otras ciudades. Hoteles, casas de baños, abarroterías, industrias del mármol y otras actividades comerciales ocupan a la población gallega en Méjico.

Según las opiniones recogidas -y de las que daremos una amplia información y nuestra edición para América- los resultados económicos de esta emigración son altamente positivos. Los centros gallegos, asturianos y españoles celebran la mayoría de festividades de nuestro país, y ahora el beato Sebastián Aparicio, el orensano de La Gudiña que reposa en Puebla, una ciudad de 400.000 habitantes con una colonia española de 1.500 personas, según nos informa el presidente del Centro Gallego de aquella ciudad Florindo Raña Vázquez, natural de Avión, que pasa aquí unas vacaciones como centenares de sus paisanos.

(1976)

“Tiene que ser el conjunto de los gallegos quienes decidan democráticamente lo que quieren”

Luis González Seara.

(3) Luis González Seara es catedrático de Sociología en la Complutense, es orensano, y se confiesa partidario de la socialdemocracia; presidente del consejo de administración y fundador de la revista Cambio 16, estuvo en Orense para hablar del futuro político español.

-Hace un año que estuvo en Orense, ¿qué cambios se han producido en este año?

-Hay un cambio fundamental que es la muerte de Franco. A partir de ahí se ha planteado un proceso democratizador del país para pasar del sistema autoritario y de la dictadura que habíamos vivido durante 40 años a una situación democrática. Por un lado la política reformista a nivel oficial y por otro lado la actuación de la sociedad española y de la oposición democrática lideran esta transformación.

-¿Hasta qué punto está usted ligado a los socialdemócratas?

-He participado en conversaciones para tratar de unificar los grupos socialdemócratatas, algo que no ha culminado en nada definitivo. He participado como miembro de un pequeño grupo porque realmente yo no he militado en ninguna organización.

-Se acusa a Cambio 16 de estar “entregada” a los socialistas y concretamente al PSOE.

-Nosotros hemos sido de todo el mundo, del PSOE, del Opus, de Huarte, de la Telefónica de Manolo Fraga, del oro de Moscú… Pero tal vez las cosas sean más sencillas, Cambio 16 ha mantenido una actitud fundamentalmente informativa y por esto ha mostrado cosas que no agradaban a unos o a otros.

-Como gallego, ¿cómo ve el problema de las nacionalidades?

-Pienso que hay que dejar la libertad necesaria para que la gente decida lo que quiera y yo lo aceptaré. Tiene que ser el conjunto de los gallegos quien decida democráticamente qué es lo que quiere.

(1976)

26 de junio de 1926 - Lor reyes de España viajan a París y Londres

La Sociedad Deportiva de Tennis de Orense elige nueva directiva, formada por los señores: Antonio Diéguez Nóvoa (presidente), Juan Farias, Eduardo Goyanes, Alfredo Serantes, Roberto V. Monjardín, Ignacio Moreno y José R. Muñiz.

-El joven médico pontevedrés don Casimiro Diz Lois obtiene después de brillante oposición la plaza de jefe de Epidemiología del Instituto provincial de Higiene de Orense.

-Se encuentra en Baños de Molgas, de cuyo balneario es director, el profesor de la Universidad de Santiago don Antonio Novo Campelo.

-Un vendedor ambulante es detenido en Valladolid reclamado por una importante estafa de 300 mil pesetas cometida desde el establecimiento de venta de paños que había establecido en el Puente Mayor de nuestra ciudad, incautándose varios fardos de mercancía que habían llegado a su nombre a Valladolid.

-Los reyes de España don Alfonso XIII y su esposa la reina Cristina salen de Madrid con dirección a París y Londres, despedidos en la estación por el infante don Fernando, el Gobierno en pleno, los embajadores de Francia y Estados Unidos y varios aristócratas.

26 de junio de 1951 - Cesa el gobernador civil de Orense

Nacieron en Orense: José de la Fuente Pérez, Salvador Rivera Soto, Ramón Neira Destar y Luisa Morán González.

-Se casaron: Juan Pareja Pareja y Ángeles Ruiz López, Juan Santeiro Blanco y Ramón Losada Pérez, Celso Bernárdez Figueiredo y Digna Fariñas Civeira.

-Don Antonio Montero, director espiritual del Seminario de Orense, es nombrado nuevo canónigo prefecto de Ceremonias de la Diócesis.

-Don Vicente Muñoz Calero cesa como gobernador civil de Orense y es nombrado gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Valladolid.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Berta Nieto Puime y don José de la Torre Moreiras, abogado y secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lugo. Fueron padrinos el padre del novio, don José de la Torre Añel, y la madre de la novia, doña Sara Puime Queimadelos.

-La estudiosa niña Dolores Ulloa Añel termina con brillantes notas el segundo año del Bachillerato en el Colegio Cardenal Cisneros.

26 de junio de 1976 - Checoslovaquia, campeona de Europa de fútbol

Nacieron en Orense: Ana Fernández Siva, Ofelia Garrido Madarnás y Marta Francisco Varela.

-(1) Cientos de orensanos residentes en Méjico asisten a una boda celebrada en el Hotel San Martín.

-(2) La psicóloga y experta en educación sexual María José de Ben Gurión vuelve a Orense para impartir charlas a grupos de sacerdotes.

-(3) El orensano Luis González Seara, catedrático de Sociología y fundador de la revista Cambio 16, vuelve a Orense para hablar de política.

-Don Antonio Rodríguez Rodríguez, maestro en la Ciudad de los Muchachos, es elegido representantes del Cuerpo de profesores de EGB de Orense ante el Ministerio de Educación y Ciencia.

-El religioso don Miguel Mostaza, canónigo durante muchos años de la Catedral de Orense, fallece en Madrid, donde vivía desde hace años.

-La selección de Checoslovaquia gana la Eurocopa al imponerse a Alemania Federal en la final disputada en Belgrado en la tanda de penaltis, después de que el encuentro y la prórroga terminaran con empate (2-2).

26 de junio de 2001 - El Celta jugará la final de la Copa del Rey

El Ourense cierra una decepcionante liguilla de ascenso a Segunda con otra derrota, 0-1 ante el Burgos, sumando solo una victoria y cinco derrotas en una fase a la que se presentaba como uno de los favoritos después de una buena fase regular.

-El Ourense Femenino cae en semifinales de la Copa de la Reina ante el Hegoalde.

-El Celta de Vigo elimina al Barcelona en semifinales de Copa del Rey y jugará la final ante el Zaragoza, tras empatar en el Camp Nou (1-1) haciendo valer el 3-1 logrado en la ida, un partido en el que Pep Guardiola jugó su último encuentro como jugador azulgrana, despedido con una ovación por el público.

-El exfutbolista de Real Madrid y Barcelona Gica Hagi es nombrado nuevo seleccionador de Rumanía.

-El Playas de Castellón se proclama campeón de la Liga de Fútbol Sala por segunda vez en su historia al vencer en el play off final al Vijusa Valencia por 3-1.

-Marilar Aleixandre se convierte en la primera mujer que gana el premio Xerais de Novela por su obra “A teoría do caos”.