Historia en 4 tiempos | Mariló Casares nueva presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Ya funciona el abastecimiento de agua al Polígono San Ciprián

Los técnicos comprueban que el agua por fin bombea.

(2) Ayer, a las ocho menos cuarto de la tarde, comenzó a caer el agua en el depósito principal de la estación que suministrará el líquido elemento al Polígono industrial de San Ciprián de Viñas.

Varias tentativas se habían hecho con anterioridad, las cuales a última hora por roturas en la conducción, fueron aplazando hasta el momento que casi podemos calificar de histórico para nuestro polígono.

Hemos sido testigos presenciales del momento y pudimos constatar la alegría del personal que allí se encontraba al ver cómo fluía el agua, abundante, por la tubería de la conducción. Con esta obra, hecha por la Caja de Ahorros Provincial y en la que se han invertido 160 millones de pesetas, se soluciona definitiva y ampliamente el suministro del agua al Polígono.

El agua se extrae del río Miño a través de la estación de bombeo, donde hay tres bombas verticales y cinco gemelas horizontales de gran altura de elevación, con una capacidad de bombeo de 87 litros por segundo. Las bombas verticales tienen una capacidad cada una de 190 litros por segundo, llevando el agua a un tanque de 500 metros cúbicos desde el cual pasa a las bombas horizontales y de aquí, a través del río Barbaña, carretera de Celanova, Rairo y Cumial, con un recorrido total de 7,8 kilómetros llega al depósito principal. El complejo puede suministrar agua a una ciudad de 200 mil habitantes.

Las obras estuvieron interrumpidas por incidencias de terrenos y otros motivos más de un año, pero… al fin el agua llegó al depósito del Polígono de San Ciprián de Viñas.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

Mariló Casares nueva presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Orense

Amas de casa orensanas en la votación.

(1) El acto electoral comenzó a las ocho y cinco minutos, con una pareja de la Policía Armada y un servicio de la Cruz Roja a la puerta. Presidían la mesa electoral las componentes de la última junta directiva, las señoras Pilar García Fernández (presidenta), Conchita Recibuto, Amelia Álvarez, Rita Ferrán, Paquita Ferreiro, Enma Ferrín y Cándida Bosch. En la mesa se sentaron también el notario señor Caamaño Fernández y el delegado gubernativo, señor Digón Fernández.

Con el salón de actos de la Casa Sindical totalmente abarrotado de mujeres que llegaban hasta la calle, la operación de votar se hizo un tanto difícil por falta material de espacio, por lo que la votación tuvo que ser suspendida dos veces.

La votación terminó a las diez y veinte de la noche, y el recuento dio 345 votos para la candidatura blanca de doña Mariló Casares, y 209 para la amarilla de doña Rebeca López de Turiso, lo que supone que de un total de 907 asociadas han votado 554.

El notario comentaba que nunca había estado tan rodeado de mujeres, “ni siquiera en la guerra”. El calor llegó a ser insoportable. Los últimos aplausos fueron para las ganadoras a las once de la noche, y cuando ya sólo quedaban unas cien personas en la sala.

La nueva junta directiva está formada por las señoras: Mariló Casares (presidenta), Dolores Barja Pereira, Serafina Costas Rodríguez, Elisa Nogueira Méndez, Laura Carrera Sarmiento, Alicia Gailde González, Paula Álvarez Fernández, Belén González Cuadrado, Ignacia López López, Belén Castro Rosendo, Dolores Ulloa Añel y María José Fernández.

(1976)

Las fuentes emigrantes

(3) Esto de que emigran las fuentes parece que es una cosa pavera, y lo es pero no lo es.

Verán ustedes las fuentes emigrantes de hecho.

Se me ocurrió esto pasando por delante de los antiguos Baños del Outeiro, donde está aquella fuente, que tiene cierto chiste, aunque poco, y que yo acuerdo en otro sitio, en la Plaza del Trigo, si el inconsciente no me juega una mala partida, aunque acaso fuese en otro lado.

Esta fuente emigró.

Pero es que todas las fuentes de Orense son fuentes emigrantes: la de la Plaza del Hierro vino de Osera, la del Jardín de Posío también.

La más vagabunda y emigrante fue la del Rey, que se marchó, pero en lugar de marchar a otro sitio, se marchó de Orense, y no volvió. Y lo más grave es que se marchó llevándose el agua.

Yo no sé de qué es. Naturalmente, vosotros diréis: es que esas fuentes emigrantes se fueron porque las mandaron quitar de donde estaban. Eso es cosa del Ayuntamiento.

Sí. Pero ¿y si fueron las fuentes mismas las que se empezaron a encontrar inquietas y nerviosas en su sitio, y no parasen hasta sugerir a los concejales el impulso de mudarlas?

Todo puede suceder.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

1 de abril de 1926 - Trágica explosión en Cartagena

Don Cándido Crecente, representante de la sastrería de este nombre de La Coruña, “la que viste a los elegantes”, viene a nuestra ciudad a atender los encargos de sus clientes orensanos.

-Doña Balbina Perez, señora del exjefe de Telégrafos de Orense, don Alejandro Blanco, celebró ayer su onomástica recibiendo muchas felicitaciones de la buena sociedad orensana, entre la que cuenta con numerosas relaciones.

-En San Lorenzo de El Escorial se casaron la bella y distinguida señorita Ascensión Pedrosa González, hija de la excelentísima marquesa de Villaverde de Limia, y el culto doctor en Medicina don Arturo Parada Barros, actuando como padrinos la marquesa de Villaverde de Limia y don Jesús Parada Barros, hermano del novio.

-Una explosión en el taller de nitroglicerina de la Unión General de Explosivos en Cartagena deja al menos nueve muertos y 25 heridos, cinco de ellos graves, todos ellos trabajadores de la empresa. No hay todavía explicación para la explosión, que se oyó a siete kilómetros de distancia de la fábrica y ha causado gran consternación en la zona.

1 de abril de 1951 - “Día de la Victoria” en Orense

Con toda felicidad ha dado a luz una preciosa niña, segunda del matrimonio, doña Juanita Fernández Rodríguez, esposa del funcionario de la Diputación Provincial de Orense don Antonio Álvarez Rodríguez.

-(3) Las fuentes “emigrantes” de Orense según Vicente Risco.

-Orense conmemora hoy, día 1 de abril, el “Día de la Victoria” con motivo del 12 aniversario del “triunfo de las armas nacionales sobre los enemigos de España y de Dios”, con varios actos que incluyen misa de campaña en la Alameda, celebración de la “Mañana del Camarada” a cargo del Frente de Juventudes en el Hogar Juvenil o un acto de hermandad entre la juventud y el Ejército en el Cuartel de San Francisco.

-Las tropas estadounidenses y de la ONU cruzan el paralelo 38 en Corea y combaten cuerpo a cuerpo con las tropas norcoreanas.

-Noticias sin confirmar desde Albania informan de la llegada de tropas soviéticas para luchar contra los guerrilleros anticomunistas que combaten al gobierno “rusófilo” de Tirana.

1 de abril de 1976 - Autorizada la Comunión con la mano

1 de abril de 1976.

El obispo de Orense, monseñor Ángel Temiño, autoriza la Comunión con la mano, después de que la Santa Sede concediese autorización a España para esta práctica que “no suplanta” la costumbre de recibir la Sagrada Forma en la boca, aunque deberá ser solicitada por los fieles que deberán “tomar la Sagrada Forma de la mano de sacerdote y llevarla ellos mismos a la boca para ser consumida antes de retirarse de la vista del sacerdote”.

-En Orense ha dado a luz un niño, segundo de sus hijos, doña Rosa María Outeiriño, esposa de don Francisco Bellido García.

-(1) Mariló Casares se convierte en nueva presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Orense, al imponerse en las votaciones a su rival Rebeca López de Turiso.

-(2) El abastecimiento de agua al Polígono industrial de San Ciprián de Viñas funciona por fin con normalidad, bombeando agua del Miño desde Orense por un recorrido de casi ocho kilómetros.

-El periódico Faro de Vigo vuelve hoy a publicarse después de 29 días sin salir a la calle debido a la huelga de los empleados del taller.

1 de abril de 2001 - El párking de San Lázaro será más caro

1 de abril de 2001.

La sede de la federación ourensana Limiar acoge la reunión de la Confederación Galega de Asociaciones Vecinales, con presencia de más de doscientas asociaciones y la problemática del ruido como uno de los puntos centrales.

-La Casa da Xuventude de Ourense acoge la segunda edición del Torneo de Warhammer, un juego de rol y estrategia que cuenta cada vez con más aficionados en nuestra ciudad.

-El mal tiempo que sufre la provincia incrementa el presupuesto inicial previsto para la construcción del párking de San Lázaro en Ourense, que era de 588 millones de pesetas. El nuevo presupuesto no se ha hecho público, en una obra que dio comienzo en enero de este año y se espera esté finalizada en el próximo mes de noviembre, dotando de 256 nuevas plazas de aparcamiento a la ciudad.

-El ourensano Alberto Núñez Feijóo, director general de Correos, presenta en Santiago las actuaciones en Galicia del Plan Estratégico 2001-2004 para el ente público, que prevé una inversión de diez mil millones de pesetas, 700 de ellas en la provincia de Ourense, con 400 millones destinados a la reforma de la Oficina Principal de la ciudad.