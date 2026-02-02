Historia en 4 tiempos | Miguel Riestra París, otra vez en la alcaldía

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 2 de febrero 1976 | La Región

Miguel Riestra París, otra vez en la alcaldía

Miguel Riestra París en la jura. | La Región

En un acto que ha durado poco más de veinte minutos, don Miguel Riestra París ha tomado posesión de la alcaldía de Orense en la mañana de ayer, ante el pleno de la Corporación municipal, la cual se constituyó con todos los concejales a excepción de don José Luis Trebolle, quien excusó su asistencia en base a “ineludibles obligaciones profesionales”.

Poco después de las once de la mañana y ante un público numeroso que abarrotaba el salón de sesiones, el gobernador civil, don Joaquín Llobell Muedra, abrió la sesión. Seguidamente el nuevo alcalde, que se hallaba sentado a la izquierda del gobernador civil, pasó a prestar el juramento correspondiente. Seguidamente el gobernador civil le entregó los atributos del cargo. Después, el señor Riestra ocupó un escaño a la derecha del gobernador civil y procedió a la lectura de sus primeras palabras como nuevo alcalde tras las elecciones: “hoy, hace dos años, y con análogo protocolo y solemnidad, tomaba posesión de la alcaldía de Orense. Si bien el marco no ha cambiado, la circunstancia es diferente; entonces había sido nombrado por el Gobierno; hoy, he sido elegido por la Corporación municipal”.

El alcalde pidió “la colaboración de todos, pues como dije en otra ocasión, el juego electoral es pluriforme, y una vez concluido éste, puedo garantizar que el alcalde asistirá a todos”, añadiendo que “las opiniones discrepantes son especialmente buenas, pues de sus contrastes surge la luz”.

Al acto asistieron el gobernador militar accidental, coronel Martínez Espiñeira; obispo de la diócesis, monseñor Temiño; y demás autoridades provinciales y locales. Entre el público se hallaba el presidente electo de la Diputación, señor Ferrer Garrido.

(1976)

Las Camelias, una urbanización sin urbanizar

Benito Baños, Olivia Vázquez Iglesias y Remigio Sanmamed García. | La Región

Los vecinos de Las Camelias, un barrio relativamente joven y desde luego muy alegre, se quejan de los problemas que sufren, ya que los constructores ofrecieron una serie de ventajas urbanísticas que no se han llevado a la práctica. Nada nuevo.

Benito Baños: “En el verano nos asfixiamos con el polvo que se levanta y en el invierno andamos sorteando los baches. Esto está totalmente abandonado. No hay ni calles. Los coches no pueden andar. Hace tres años que estamos sin luz en los patios de los bloques. Se comprometieron a hacer la calle y poner luz y los constructores no cumplieron la palabra. Creo que necesitamos más atención porque aquí hay unos 20 bloques con un total de aproximado de 1.500 vecinos que tienen derecho a unas atenciones mínimas”.

Remigio Sanmamed García: “La urbanización no está en condiciones: hay baches, faltan los puntos de luz. Mucha pantalla y del resto nada. El constructor prometió el oro y el moro. Hizo los edificios, los cobró y se fue. Los mozalbetes estropearon lo que hacía de parque infantil y ahora no hay nada. Estamos dispuestos a lo que sea, porque esto lleva el nombre pero no es una urbanización. La Carballeira, esa sí que es urbanización”.

Olivia Vázquez Iglesias: “La calle es lo principal. La subida a la avenida de Portugal no tiene nombre. Es la necesidad más grande del barrio. El río Barbaña es lo más asqueroso que hay. En verano hay olores terribles. Esta es una zona residencial muy bonita y hay buenos vecinos. La recogida de basuras la hacen por la noche muy bien y cada uno deja todo colocado en bolsas, pero que el Ayuntamiento se preocupe un poro curioseando esto con jardines y urbanizando”.

Crónica de J. Losada Dorado (1976)

Nombrado nuevo delegado provincial de sindicatos en Orense

El camarada Teófilo Iñigo Vidal es natural de Guadalajara, en cuya provincia nació en 1922. Pertenece, pues, a la nueva generación de la Falange.

A los 14 años se alistó en la Bandera “General Mola” de Falange Española, permaneciendo en el frente hasta la terminación de nuestra Guerra de Liberación. Fue herido tres veces en acción de guerra, ostentando la Medalla de Campaña, dos Cruces de Guerra y otras dos del Mérito Militar.

Voluntario también, se alistó en la División Azul, en cuya unidad obtuvo las medallas del Este, de la Lucha contra el Comunismo 1941-42, medalla de asalto de Infantería, Medalla del Ministerio del Ejército, chapa de herido en el frente y varias más. Fue propuesto varias veces para la Cruz de Hierro.

A su regreso de Rusia, ingresó en la Organización Sindical con altos cargos políticos y administrativos.

Desde agosto de 1948 venía ostentando el puesto de secretario provincial de la C.N.S. orensana hasta que, por designación del mando nacional, pasa ahora a ocupar el cargo de delegado.

De la capacidad y conocimiento de los problemas sindicales de nuestra provincia, que tiene el camarada Iñigo, es de esperar los mayores éxitos en su gestión.

(1951)

02 de febrero de 1926 - El “Plus Ultra” llega a América

En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Julia Rodríguez y el joven don Luis González, apadrinados por don Juan Villar y su esposa, doña Remedios Rodríguez.

-Se concede excedencia ilimitada al maestro de San Mamed de Edrada, don Jenaro Lucas Martínez.

-El pueblo de Podentes (Bola) celebra con gran esplendor las fiestas y novena dedicadas a Santa Apolonia, con salvas de bombas, misas, verbena y una gran fiesta con bailes populares que finalizarán con una gran colección de fuego.

-El hidroavión español “Plus Ultra” con el comandante Ramón Franco al mando llega felizmente a Pernambuco (Brasil) procedente de las islas Fernando de Noronha, convirtiéndose en el primer avión que cubre la distancia entre España y América. La expedición, que ha atravesado graves dificultades desde su partida desde Palos de la Frontera, descansará ahora antes de continuar viaje hasta su destino final en Buenos Aires, con todos los medios siguiendo expectante la hazaña que ha puesto a la aviación española “entre las primeras del mundo”.

02 de febrero de 1951 - Getulio Vargas, al frente de Brasil

En Cea contrajeron matrimonio la distinguida señorita Esther García Couceiro y el teniente coronel don Gregorio González García, apadrinados por don Antonio Toribio, hermano político de la novia, y doña Manuela González García, hermana del novio.

-(3) Don Teófilo Iñigo Vidal toma posesión como nuevo delegado provincial de Sindicatos en Orense.

-Un vecino de Pazo de Mejid (Lobera) muere al ser alcanzado por el disparo accidental de una pistola cuando limpiaba el arma en compañía de un amigo, que fue detenido como involuntario agresor.

-Getulio Vargas jura su cargo como presidente de Brasil, concediendo tres de las diez carteras ministeriales a jefes militares “apolíticos”.

-Estados Unidos provoca una nueva explosión atómica en sus campos de prueba en Nevada, la tercera en los últimos seis días.

02 de febrero de 1976 - Carmen Polo deja el Palacio de El Pardo tras 35 años

2 febrero de 1976 | La Región

Todas las pistas de Cabeza de Manzaneda son actualmente esquiables y con buena calidad de nieve, aunque para acceder a la Estación es necesario el uso de cadenas.

-(1) El joven barrio orensano de Las Camelias, “una urbanización sin urbanizar” según sus vecinos.

-(2) Don Miguel Riestra París toma posesión de la alcaldía de Orense, renovando su actual mandato y convirtiéndose en el primer alcalde electo en la ciudad (por los concejales) desde 1936, fecha desde la cual los alcaldes eran designados por el ministro de la Gobernación. El señor Riestra se convierte así en el último alcalde de Orense designado por el régimen de Franco y el primer alcalde elegido en la continuidad.

-Doña Carmen Polo, viuda de Francisco Franco, abandona definitivamente el Palacio de El Pardo, su residencia y la de su marido durante 35 años, acompañada de su hija la marquesa de Villaverde, que salieron en un Mercedes seguido de una comitiva en la que figuraban las personas de su entorno familiar y amistades más íntimas de la familia Franco.

02 de febrero de 2001 - Muere el último superviviente del Titanic

2 de febrero de 2001 | La Región

Dos mujeres de nacionalidad colombiana de 34 y 39 años fallecen asfixiadas a causa de un incendio en su vivienda en la calle de A Barreira, en Ourense, al arder un sofá de la sala. Otras dos personas que estaban en la casa solo sufrieron intoxicación por humo.

-El exdictador chileno Augusto Pinochet comienza a cumplir arresto domiciliario por violaciones de los derechos humanos durante su régimen militar en su residencia de descanso de Los Boldos, a 130 kilómetros de Santiago de Chile. Pinochet, que quedó bajo la custodia de un oficial del Ejército, está acusado de ser autor de 57 homicidios y 18 secuestros (desapariciones) en el caso de la “Caravana de la muerte”, opositores al régimen que eran lanzados al mar con rieles de ferrocarril atados a los pies, aunque hay otras 223 denuncias en marcha formuladas ante los tribunales chilenos contra el ex presidente.

-El filósofo y profesor francés Michel Navratil, considerado el último superviviente varón del naufragio del Titanic, muere en París a los 93 años. Embarcado en el Titanic junto a su padre y su hermano cuando tenía 4 años, perdió a su padre en el naufragio y estuvo un tiempo junto a su hermano en Estados Unidos hasta que fueron identificados por sus familiares y pudieron regresar a Francia, una experiencia que según su hija “marcó su vida y su obra”.