El caotico urbanismo ourensano

El urbanismo ourensano es la antítesis del artículo 2. 1 de la Ley de Transparencia: “En materia de disciplina urbanística, la publicidad activa de las licencias o autorizaciones permite conocer si unas obras cuentan con licencia o si se dejan prescribir infracciones en unos casos y en otros no, entre varios supuestos mas, y su negativa puede implicar la responsabilidad de los responsables municipales”.

Casi cuatro años ha tardado la Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense en aprobar la concesión de una licencia de obra para la rehabilitación de un céntrico edificio propiedad de una conocida y reconocida fundación ourensana. Lo cual es injustificable, inadmisible, y manifiesta una presunta senda de oscurantismo y opacidad en todo lo que sucede en el urbanismo de la ciudad de Ourense de hace años, y con algunos de sus principales figurantes presuntamente más que cuestionados, de manera reiterativa, en el ejercicio de sus funciones. Porque lo del urbanismo ourensano, presuntamente, ya no va únicamente de desidia, ineficacia, o ineficiencia. A buenos entendedores pocas palabras bastan.

Ourense es el Concello, de los 313 de toda Galicia, que acumula los mayores retrasos en la concesión de una licencia municipal. Y recordando que la legislación Estatal recomienda un plazo máximo de tres meses para obras mayores y un mes para obras menores.

Siempre he defendido la desburocratización de la legislación urbanística en materia de vivienda para corregir los cuellos de botella administrativos, su total digitalización, y su reducción de tiempos y plazos para todo tipo de licencias municipales. Y es que los tiempos medios de espera que debe soportar una persona física o jurídica por una licencia de obra en las siete principales ciudades de Galicia en este 2026 son los siguientes:

Ferrol, 12 meses; Lugo, 14 meses; Ourense, 28 meses; Pontevedra, 12 meses; Vigo, 11 meses; Santiago, 14 meses y A Coruña: 10 meses.

Causas principales de esta situación:

Los recursos humanos de los Concellos no suelen estar acordes a la cantidad de trabajo, y son puestos con mucha rotación y a veces con limitada formación jurídica.

Una excesiva burocratización del proceso, que incluye falta de coordinación entre estamentos y una falta de organización en el proceso administrativo.

Una falta clamorosa de digitalización en el proceso en las administraciones locales.

Efectos directos que provocan los retrasos de licencias de obra:

Un notable retraso en la puesta en marcha de las actividades económicas en un contexto complicado para las empresas y limitando a la vez el crecimiento económico.

Un elevado coste para las personas físicas o jurídicas que lo asumen a elevados tipos de interés en concepto de financiación para ejecución de las obras.

Un sobreprecio para los compradores de la propiedad en municipios con retrasos de más de un año en la concesión.

Posibles soluciones: