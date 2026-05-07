Historia en 4 tiempos | Un millar de perros vacunados en Orense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

Primera página de 1976

Un millar de perros vacunados en Orense

Ricardo Taboada Salgado.

(2) Hablo sobre la campaña de vacunación antirrábica con don Ricardo Taboada Salgado, inspector veterinario del Ayuntamiento de Orense.

-¿Cómo se presenta este año la campaña?

-Esperamos que los dueños de los perros se hayan concienciado del peligro y responsabilidad que supone tener un perro sin vacunar.

-¿Hasta cuándo dura esta campaña?

-Oficialmente terminará el 15 de mayo y durante ella solo podrán ser vacunados los perros que cumplan ahora tres meses y los que tengan más edad.

-¿Suelen quedar sin vacunar muchos perros en Orense?

-Se puede calcular que se vacuna un cincuenta por ciento. Esto no sería así si por las autoridades competentes se confeccionara un censo canino que incluyese todos los perros del municipio.

-¿Se ha erradicado la rabia en Orense?

-Sí, desde hace muchos años, o sea desde que el Estado se ha preocupado de programar estas campañas de vacunación. No obstante siempre hay perros mordedores que después de capturados son ingresados en la perrera municipal donde son sometidos a observación durante quince días, pasados los cuales o bien se devuelven a los propietarios o se sacrifican por procedimientos eutanásicos.

-¿Cuántos perros calcula que vivirán en nuestro municipio?

-Alrededor del millar, de los cuales, como he dicho antes, se vienen vacunando la mitad.

-¿Se da con frecuencia el caso de perros vagabundos?

-El año pasado fueron ingresados en la perrera unos 130, de los cuales la mayoría ha sido entregada a personas que los solicitaban, en vez de sacrificarlos.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Santa Teresita del 21, una parroquia de doce mil habitantes

(1) La Parroquia de Santa Teresita del Veintiuno es quizá la más vasta de Orense. Comprende los barrios de Oira, Peliquín, Covadonga y Finca Vilariño, alcanzando un total de doce mil habitantes, según las declaraciones del párroco, don Lisardo Ramos Sandiás, que este mes cumple once años al frente de la parroquia.

-Es un barrio demasiado grande para tan pequeña parroquia -dice don Lisardo-. Va desde la Estación hacia Rivela y desde Oira hasta Cudeiro.

-Por fin ¿en qué quedó la construcción de otra iglesia en el barrio Virgen de Covadonga?

-Me engañaron porque no me dieron terreno para la iglesia que necesariamente tiene que existir en un barrio que supera las cien viviendas. También es urgente hacer otra parroquia en Oira-Peliquín. El obispo pateó a pasos las distancias. Me dijo que le presentase el terreno y que se comenzaría a trabajar de inmediato. La sindical dice que no hay terreno.

-¿Qué dependencias tiene exactamente la casa parroquial?

-Un salón de reuniones, terraza, sótanos, oficinas y un colegio de gitanos. Ofrecemos cine semanal para los chavales y gestionamos un club de ancianos.

-¿Cuáles son los problemas más importantes que a nivel barrio observa el cura de la parroquia?

-Aquí falta organización y urbanización. El problema es más gordo de lo que puede parecer a simple vista. Por fin ya llega el autobús pero no hay vigilancia y la gente no se puede responsabilizar.

(1976)

Don Jesús Soria vino a Orense para estar dos años y ya lleva cerca de 45

(3) De don Jesús Soria González como catedrático yo creo que no hay nadie que guarde un mal recuerdo. Ahora don Jesús ha dejado la enseñanza oficial por imperativos de edad, al llegarle la hora de la jubilación.

-¿Qué va a hacer ahora?

-Seguir pintando… Y cada vez con más ánimos. Yo me encuentro hoy magníficamente, y tan solo al andar o cuando me afeito ante el espejo es cuando me encuentro más viejo. Pero, por lo demás, por dentro sigo siendo como siempre.

-Dígame ¿cómo fue para venir destinado a Orense? Porque usted no es natural de aquí ¿verdad?

-No, soy asturiano de nacimiento. Cuando oposité a cátedra hice el número 3. Las plazas vacantes eran las de Murcia, Vitoria, Orense y Reus. Mi hermano Nicolás, con el número 1, pidió Murcia; otro compañero se fue a Vitoria, y yo, entre Reus y Orense, me decidí por esta última ciudad. Tenía un compañero en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando que era de aquí. Aquel muchacho me habló de tal forma de los orensanos y de Orense, que ya no lo pensé siquiera. Me vine a Orense, aunque entonces creía que solo sería por dos años, hasta que hubiese otra vacante mejor.

-Y sin embargo, aquí siguió.

-En efecto. Me acostumbré enseguida. Fue un cambio curioso, casi repentino, pues apenas empecé a conocer un poco esto ya me sentí encantado. Además, hice muy buenos amigos, y hoy, aunque asturiano de nacimiento, me considero gallego de corazón

-¿Cuál fue de entre sus alumnos el que mejor aprovechó las clases recibidas?

-El que más destacó después como pintor fue Julio Prieto, a quien también le di clases particulares y con el que aún me sigo comunicando actualmente.

-¿Cuál es su mayor satisfacción como catedrático jubilado?

-El ver a señores que, ya viejos, me saludan hoy como alumnos que pasaron por mis clases de Dibujo. Eso supone mucho para mi.

-Y para todos, don Jesús.. para todos los que hemos pasado por ellas.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1951)

7 de mayo de 1926 - Una obra teatral a beneficio de la prensa

Las señoritas de Junquera de Ambía regalan una bandera al puesto de la Guardia Civil que dirige con brillantez el cabo don Emilio González Opazo, un acto emotivo que contó con la presencia del presidente de la Audiencia de Orense y el presidente de la Diputación, general Casar.

-Durante el último trimestre del pasado año 1925 se registraron en la provincia de Orense un total de 2.633 nacimientos y 1.883 defunciones, además de 645 matrimonios.

-Se estrena en Orense, a beneficio de la Asociación de la Prensa, la obra teatral “Realidades”, obra de la distinguida señorita Blanca Calvo Moraza, culta escritora y colaboradora de La Región.

-Regresaron a Orense procedentes de Lugo el gobernador civil, señor Muñoz Delgado; el secretario del Gobierno, señor Santalices, y el del Municipio, señor Colemán, que hicieron el viaje en el automóvil propiedad del primero de dichos señores.

-Regresó a Orense procedente de Castro Caldelas el veterinario de esta ciudad, don Cesáreo Parada.

7 de mayo de 1951 - Don Jesús Soria deja la docencia

En Orense contrajeron matrimonio la encantadora señorita Margarita Antolín y el veterinario de Esgos y Paderne, don Isidro Cisneros, apadrinados por don Andrés Perille Garra, hermano político de la novia, y doña Carmen Cisneros de la Torre, hermana del novio.

-En Orense recibió la Primera Comunión el niño Carlitos Rodríguez González, hijo del empleado de la Tabacalera don Eladio Rodríguez Vázquez y de doña Paz González Marín.

-En Orense recibió la Primera Comunión el niño Alfonsito Garrido Carril.

-En Orense recibió la Primera Comunión la preciosa niña Marisita Matías de la Torre, hija de don Luis Matías Sanz y doña Sabina de la Torre Gómez.

-(3) El profesor de Dibujo del Instituto de Enseñanza Media de Orense don Jesús Soria cesa por edad en su actividad docente, después de 45 años en nuestra ciudad a la que llegó procedente de la Academia de Bellas Artes, convirtiéndose en un auténtico referente. Sus antiguos alumnos ya preparan un más que merecido homenaje al que pueden sumarse todos los que estén unidos a don Jesús por lazos de afecto y gratitud, que son muchos en nuestra ciudad.

7 de mayo de 1976 - Contactos políticos de Manuel Fraga en Orense

7 MAYO 1976

Nacieron en Orense: Carlos Rodríguez Fernández, María García Fernández, Gabriel Álvarez García, Josefa León Rodríguez, Marcos Manso Chao y Marcos Rodríguez Ribao.

-(1) El párroco de Santa Teresita del Veintiuno, don Lisardo Ramos Sandiás, nos habla sobre el populoso barrio orensano.

-(2) Campaña de vacunación antirrábica en Orense para un millar de perros.

-El vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga, se reunió durante su pasada visita a Orense con los promotores en nuestra provincia del partido Reforma Democrática, entre ellos los señores David Ferrer Garrido (presidente de la Diputación), Eulogio Gómez Franqueira, Rodríguez Reza, Ortiz Álvarez, Fole Vilar, Moure Reverter, Abeijón y Arjiz.

-Un Mini matrícula OR-9.201-A propiedad de La Región, que estaba guardado en un alpendre en Villarnaz (Gustey) en la casa del chófer de la empresa, don Manuel Rúas Pérez, es sustraído por tres jóvenes que “dejaron” en su lugar un Seat 850 matrícula de Pontevedra que había sido puenteado.

7 de mayo de 2001 - ETA asesina al presidente del PP en Aragón

7 MAYO 1976

Las fiestas del Corpus en Ourense confirman las actuaciones del grupo La Oreja de Van Gogh y de los ourensanos Los Suaves, que volverán a tocar en su ciudad después de dos años.

-El COB “se aferra” a la Liga ACB al vencer al Girona por 103-102 en el Pazo tras la disputa de dos prórrogas.

-El expolítico Abel Caballero, catedrático de Economía en la Universidad Sur, presenta en Vigo su novela “La elipse templaria”, ambientada en el siglo XIV gallego con protagonismo ourensano con los cañones del Sil o los castillos de Castro Caldelas y Monterrei jugando un papel destacado.

-El Celta de Vigo golea al Real Madrid en la Liga (3-0) con goles de Juanfran, Gustavo López y Jesuli, con los blancos “más pendientes” de su semifinal europea frente al Bayern de Munich.

-La banda terrorista ETA “irrumpe” en la campaña electoral del País Vasco y asesina en Zaragoza a Manuel Giménez Abad, presidente del Partido Popular en Aragón, de 52 años, tiroteado en la cabeza cuando se dirigía junto a su hijo pequeño a ver un partido de fútbol en el estadio de La Romareda.