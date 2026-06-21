Historia en 4 tiempos | El ministro de Agricultura, Virgilio Oñate, en Orense

Un momento de la visita del ministro de Agricultura.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 21 de junio de 1976. | La Región

El ministro de Agricultura, Virgilio Oñate, en Orense

Un momento de la visita del ministro de Agricultura. | La Región

El ministro de Agricultura Virgilio Oñate Gil pasó toda una jornada en la provincia de Orense, procedente de Santiago de Compostela en su visita a Galicia.

Primero recorrió detenidamente la zona de Antela, donde departió con los agricultores sobre las nuevas obras de concentraciones parcelarias.

Seguidamente visitó la cooperativa Uteco-Coren, que cuenta con tres mil vacas frisones, quince mil aves ponedoras y 990 cerdos de ceba en una explitación que ocupa una extensión de 35 hectáreas. Posteriormente estuvo en la fábrica de parquet de Boixide.

Camino de Verín se detuvo en Ginzo de Limia, recibiendo a varias comisiones de agricultores que le expusieron sus problemas.

Ya en Orense, se reunió con los miembros de la Cámara Oficial Sindical Agraria, tratando como problemas fundamentales los referidos a la sequía, la erradicación de tuberculosis y brucelosis del ganado, la necesidad de electrificaciones con alta tensión en zonas rurales, las expropiaciones, los montes vecinales y los créditos para estudiantes del Yrida.

Más tarde el ministro conversó con los representantes de los medios informativos sobre los problemas del agro gallego.

A última hora el señor Oñate regresó a Santiago de Compostela.

Mañana el ministro visitará la provincia de Lugo.

(1976)

La reina de las Fiestas y sus damas de honor proclamadas en el Ayuntamiento

Proclamación de la Reina de las Fiestas y sus Damas de honor. | La Región

En el salón de sesiones del Ayuntamiento tuvo lugar el acto de proclamación de la “Reina de las Fiestas 1976” y de sus damas de honor, señoritas María José Fernández López-Ochoa, Inés Vega Vara del Rey, María Blanco Mosquera, Asunción García Salgado y Aida Cuiñas Montero.

Al acto asistió el gobernador civil, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez; alcalde, don Miguel Riestra París; presidente de la Comisión de fiestas, don Luis Gómez Andelo; miembros de la Corporación municipal y de la comisión de fiestas, así como familiares de la reina y demás.

El gobernador civil saludó al que calificó como “ramillete de jóvenes orensanas”, felicitando a la comisión por “elegir y seleccionar a estas bellezas” y dando las gracias “a estas chiquillas por prestar una colaboración a la comisión que en realidad es una colaboración a Orense, a nuestra ciudad a la que tanto amamos”.

Le respondió el alcalde, que impuso a la reina la banda correspondiente, y posteriormente otras autoridades hicieron lo propio con las damas de honor.

Los asistentes al acto fueron obsequiados con una copa de vino español.

(1976)

El nuevo gobernador civil visitó La Región

Visita del nuevo gobernador civil a La Región. | La Región

El nuevo gobernador civil de la provincia, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, estuvo en La Región, a donde acudió solo y en donde fue recibido por el consejero delegado, don José Luis Outeiriño, y personal directivo de la empresa.

El señor Blanco Gutiérrez visitó las distintas dependencias de la empresa en donde le fue explicada detenidamente la elaboración mecánica del periódico local, así como de sus dos ediciones a Europa y América.

El nuevo gobernador civil saludó al personal que en el momento de su visita se hallaba de servicio y, en conversación con los periodistas y directivos de la empresa, hizo numerosas preguntas sobre la provincia y su problemática actual.

(1976)

21 de junio de 1926 - Una familia de ladrones

Los estudiosos jóvenes de Verín don Rodolfo y don Eduardo Román, hijos de doña Rocío Baladrón, obtienen brillantes calificaciones en el Bachillerato que cursan en el Instituto Nacional de Orense.

-Un vendedor ambulante natural de Orense es detenido en Trasparga (Lugo) tras ser sorprendido robando en la iglesia de San Esteban de Parga por el propio párroco, que vio cómo se apoderaba de varias monedas del cepillo.

-Dos hermanos y la esposa de uno de ellos, todos ellos vecinos de Filgueiro (Villar de Santos), son detenidos por la Guardia Civil de Rairiz de Veiga como autores del robo en una casa de Breijoma (Villar de Santos), donde aprovechando la ausencia del propietario se apoderaron de 900 pesetas en billetes, varios documentos y siete sábanas después de descerrajar varios baúles que había en el domicilio.

-El nuevo sacerdote don Benito Montero Álvarez celebra su primera misa en la iglesia de Santo Domingo de Ribadavia.

-Don Fernando Peña Vicente es nombrado a sus 47 años nuevo canónico de Santiago de Compostela.

21 de junio de 1951 - El actor Carlos Larrañaga triunfa en Orense

La Orensana supera ampliamente al Lemos por 7-2 en partido de homenaje al jugador unionista Platón celebrado en el zestadio del Couto, que contó con menos público del esperado al coincidir con el partido internacional Suecia-España

-La Compañía teatral de la actriz María Fernanda Ladrón de Guevara triunfa en el Coliseo Xesteira de Orense con la obra de Jacinto Benavente “Campo de Armiño”, destacando especialmente el joven actor Carlos Larrañaga de Ladrón de Guevara, muy conocido por el público tras triunfar ya en el cine con la película “Pequeñeces”.

-Una niña de cuatro años resulta herida de gravedad al ser atropellada por un coche en Villamarín, en la carretera de Ponferrada a Orense.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Antonio Álvarez Núñez, Manuel Rosendo Estévez, Emilio Iglesias Calvo, José Vázquez Pérez, Emilio Díaz Fernández, José Estévez Fernández, José Rodríguez Moleiro, Herminio Rodríguez González, Salvador Delgado Gómez, Isidro González González, José Gabián Durán, Celestino Mosquera Conde, José Vieitez Pérez, José Vales Casal, Paulina Domínguez Pérez y Remigio Álvarez Gil.

21 de junio de 1976 - Carreras automovilísticas y un ganador orensano

21 de junio de 1976. | La Región

(1) La reina de las Fiestas de Orense y sus damas de honor son proclamadas en el Ayuntamiento.

-(2) El ministro de Agricultura, Virgilio Oñate Gil, visita la provincia de Orense.

-(3) El nuevo gobernador civil de Orense, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, visita las instalaciones de La Región.

-El piloto orensano José Pavón gana con Selex la tercera prueba puntuable de la Fórmula Nacional 1.430 disputada en el circuito madrileño del Jarama, una carrera presenciada por muchos orensanos que quisieron ver a nuestro paisano como Arturo Vázquez, Miguel Outeiriño, Eloy Rodríguez, Moncho Canal o el propio Estanislao Reverter, que no escatimó en elogios: “¡Pavón estuvo fenomenal!”.

-La pareja formada por el belga Jacky Ickx y el holandés Van Lennep gana las 24 Horas de Le Mans a los mandos de un Martini-Porsche 936.

-El sudafricano Jody Scheckter gana el Gran Premio de Suecia de Fórmula Uno cortando la racha del austríaco Niki Lauda, ganador de cuatro de las seis primeras pruebas del Campeonato y líder destacado del Mundial.

21 de junio de 2001 - Los Lakers ganan la NBA

21 de junio de 2001. | La Región

La Audiencia provincial de Ourense impone una pena de nueve años de cárcel a una mujer por introducir medio gramo de heroína en la cárcel de Pereiro de Aguiar, una condena que la propia Audiencia calificó de “excesiva” respaldando la concesión de un indulto.

-La Roma gana el Scudetto (Liga italiana) por tercera vez en su historia bajo la dirección de Fabio Capello.

-Los Angeles Lakers se proclaman campeones de la NBA al vencer en la final a los Sixers de Philadelphia por 4-1, liderados por Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.

-El escocés Colin McRae (Ford Focus) gana el Rally Acrópolis y se coloca al frente del Mundial junto a Tommi Makinen (Mitsubishi), con nuevo infortunio para el español Carlos Sainz (Ford Focus), que tuvo que abandonar en el último tramo por problemas en el motor cuando estaba remontando posiciones y parecía que iba a ganar la prueba.

-Las elecciones legislativas en Bulgaria dan la victoria al Movimiento Nacional que lidera el exrey Simeón II, afincado en Madrid después de 55 años en el exilio y casado con Margarita Gómez Acebo, con la que tiene cinco hijos.