Historia en 4 tiempos | Montserrat Juárez en la sala Souto

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera 20 septiembre de 1976. | La Región

Montserrat Juárez en la sala Souto

Exposición de Montserrat Juárez en la Galería de Arte Souto. | La Región

Montserrat Juárez Ruiz de Adana es la pintora que inauguró su muestra en Galería de Arte Souto. Se trata de la segunda exposición que realiza en Galicia esta pintora nacida en Salamanca, con estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, y actualmente profesora de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña.

37 cuadros forman esta exposición. Una obra en la que Montserrat Juárez utiliza colores muy vivos, dando una femenina y sencilla alegría a sus cuadros, utilizando modalidades plásticas muy simples y buscando escenas, rincones, quehaceres costumbristas que, con influencia mediterránea, logra captar aciertos evidentes de acento galaico, con una temática amplia en la que juega con tipos, ambientes, cosas casi siempre enraizadas en el humano acontecer.

Una muestra que será mantenida hasta el 30 de septiembre.

Crónica de Alvarado (1976)

Terracotas de Julio Leal en el Museo Arqueológico

Julio Leal junto a una de sus esculturas. | La Región

Se ha inaugurado en las salas del Museo Arqueológico la exposición de terracotas de Julio Leal.

Un total de 25 esculturas de barro cocido muestra el escultor, tantos años afincado en Orense y presentado ahora, en una tardía vocación, como consumado artista de la figura.

Los títulos del catálogo abordan los más variados temas de tipos humanos entresacados del entorno popular y de la búsqueda de una sinceridad y sencillez muy propias del escultor maduro que, paradógicamente, a pesar de sus pocos años de oficio, se dan en Leal. No son de extrañar las encendidas críticas y elogios sobre su obra, presentada en Pontevedra, en Santiago y en Vigo. Lo hace ahora en la ciudad que es su segunda patria chica, en medio de un éxito augurado por la continua presencia de personas en su exposición.

Se mantendrá abierta hasta el día 30.

Crónica de Alvarado (1976)

El segundo jefe de tropas de Galicia, en Orense

El general Quintana Lacaci pasa revista a las tropas en Orense. | La Región

El general de División don Guillermo Quintana Lacaci, segundo jefe de tropas, segundo jefe de tropas de la VIII Región Militar, visitó nuestra ciudad, en su primera visita a los acuartelamientos, instalaciones militares y autoridades.

A las once de la mañana llegó al Gobierno Militar donde fue recibido por el general gobernador militar don Pedro Domínguez Manjón.

Inmediatamente se trasladó al Gobierno Civil, saludando al gobernador, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, y seguidamente al cuartel de San Francisco, donde pasó revista a las tropas del Regimiento Infantería Zamora 8.

Posteriormente visitó al alcalde de la ciudad, obispo de la diócesis y presidente de la Diputación, y a la una y media inspeccionó el destacamento del Cumial y la C.D.E número 81, celebrando una comida de campamento con jefes, oficiales y suboficiales de la guarnición.

Foto de Reza (1976)

20 de septiembre de 1926 - Violento incendio visible desde todo Orense

Un violento incendio se declara en una casa situada en el camino del Puente Pelamios, a poca distancia de la fábrica propiedad del Sr. Rodicio, declarado en unas cuadras y visible desde todos los puntos de Orense. Numerosas personas y personal de la brigada de canteros del Municipio, junto a fuerzas de Seguridad y Guardia municipal, trabajaron durante varias horas para apagar el fuego, que finalmente causó la muerte de varios animales y milagrosamente no afectó a ninguna de las personas que vivían en la finca, adquirida a don Luis Madriñán por don Benito Pérez Álvarez, que en el momento del siniestro se encontraba en Beiro.

-Las señoritas Margarita Veiga y Agar Portabales Prado terminan con aprovechamiento los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de Orense.

-La niña Angelita Díaz aprueba con las más altas calificaciones el primer año del Bachillerato en el Instituto de Orense.

-El acreditado comerciante don Abelardo García regresa a Orense procedente de París, Barcelona y Madrid con las últimas novedades de la moda para la próxima temporada de invierno.

20 de septiembre de 1951 - Derrota con goleada de La Orensana

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Joaquín Salgado Álvarez y esposa Rosa Carnero Gómez y un menor, Emilio López Vázquez, José Iglesias Rodríguez y esposa María González González y dos menores, Celsa Iglesias Rodríguez, Luisa Armesto Valcarce con un menor, Etelvino Armada González y esposa Juana Abad González, Alfonso Armada Abad, Ernesto Álvarez Vázquez, Carmen Estévez Martínez con dos menores, Balbino Durán Álvarez, María Mojón Fernández, Delmiro Méndez Valdés, Ramón Cid Prieto y esposa Amalia Desta Novelle y dos menores, Vicente Jiménez Martínez, Gerardo Vázquez Fernández, Manuel Miranda Fernández.

-Por don Alesbán Pérez López y para su nieto don Jesús González Pérez, ha sido pedida a doña Elisa Nogueiras, viuda de López, la mano de su hija Pepita.

-La Unión Deportiva Orensana cae goleada por 5-1 ante el Logroñés en la segunda jornada de Segunda División.

-El conocido director Leopoldo Stokowsky, director de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, llega a Pontevedra para ponerse al frente de la Coral Polifónica de la ciudad que actuará en la Catedral de Santiago.

20 de septiembre de 1976 - Cambio político en Suecia

20 septiembre 1976. | La Región

Nacieron en Orense: David Prol Puga, Belén Pozo Borrajo, Eva González Domínguez.

-Se casaron: José Currás Vidal y Delmira Salgado Fondevila, Luis Ramos Ramos y Mariana Fernández Calleja, Isidro Fernández de Dios y Raquel Moral Rodríguez.

-(1) El escultor Julio Leal expone su obra en el Museo Arqueológico de Orense.

-(2) La pintora Montserrat Juárez inaugura una muestra de su obra en la Galería de Arte Souto de Orense.

-(3) El general de División don Guillermo Quintana Lacaci, segundo jefe de Tropas de Galicia, realiza su primera visita a Orense.

-La actriz Concha Velasco da a luz a un niño en una clínica madrileña, una noticia que fue ocultada cuidadosamente durante días a la prensa por la actriz y su manager.

-Los socialdemócratas pierden el poder en Suecia después de 44 años, pese a ganar de nuevo las elecciones con un 42,8 por ciento de los votos, insuficiente frente a la coalición de conservadores, centristas y liberales que desalojarán al primer ministro Olof Palme.

20 de septiembre de 2001 -Estados Unidos lanza la “Justicia Infinita”

20 septiembre 2001 | La Región

El Obispado de Ourense contrata a tres monjas catalanas para atender parroquias que no tienen cura en A Gudiña y A Mezquita.

-El Barcelona debuta en la Liga de Campeones con un triunfo ante el Fenerbace turco por 0-3 con goles de Kluivert, Andersson y Saviola, mientras que el Deportivo salvó un punto en el último momento en Riazor ante el Olympiakos griego (2-2) con goles de Fran y Valerón, este último con un cabezazo.

-Estados Unidos moviliza más de cien aviones de combate hacia sus bases militares en el Golfo Pérsico, en una operación bautizada como “Justicia Infinita” que apunta a Afganistán como refugio de Osama Bin Laden, y a otros países como Pakistán, Líbano, Egipto, Siria o la región de Palestina, donde se encuentran grupos integristas “próximos” a Bin Laden como Hamas, Hizbollah o Yihad Islámica.

-Un hostal de Salou (Tarragona) confirma que Mohamed Atta, uno de los pilotos suicidas que estrelló un avión contra las Torres Gemelas el pasado 11 de septiembre, se registró como cliente el 17 de julio, y la Policía española constata que estuvo en nuestro país procedente de Miami entre el 7 y el 19 de julio, fecha en la que regresó a la ciudad estadounidense donde recibía clases de vuelo.